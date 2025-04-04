04 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.04.2025 - 10:35

Güncelleme: 04.04.2025 - 10:35

KOCAELİ ilinde 04 Nisan Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 04 Nisan Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SANAYI, SANAYİ mahallelerinde AKAĞAÇ SK., AKASYALI SK., ALTINLI SK., ANKARA KARAYOLU, ANKARA KARAYOLU CD., ARSLANKAYA SK., AYŞENUR SK., BAKÜ SK., BEYLERBEYİ SK., BEYLİK SK., ÇELIKYAY, ÇELİKYAY SK., ÇINARLI, ÇINARLI SK., D-130 KARAYOLU CD., EMIN, EMİN SK., ESENYOL SK., FABRIKA, FABRİKA SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., FIRAT SK., GAMZELI, GAMZELİ SK., GENÇLER SK., GÜLGONCA, GÜLGONCA SK., GÜRTAY, GÜRTAY SK., HAYRETTIN UZUN, HAYRETTİN UZUN CD., İZMİT SANAYİ SİTESİ 14. CD., KAHYA KADIN CD, KERKÜK SK., KOCAER, KOCAER SK., KORAY SK., KORKMAZLAR, KORKMAZLAR SK., KOZALI SK., KÖPRÜBASI, KÖPRÜBASI CD., KÖPRÜBAŞI CD., KUMLUK SK., KUMRU SK., KUMSAL SK., KUZEY SK., KÜBRA, KÜBRA SK., KÜLTÜRLÜ SK., LALEZAR SK., NANE ÇIÇEGI, ORMAN GÜLÜ SK., ÖMER TÜRKÇAKAL BULVAR, ÖZ BURÇAK SK., ÖZSU SK., PEMBE KÖSK, PETROL SK., PINAR SK., SALIM DERVISOGLU, SALİM DERVİŞOĞLU CD., SARI LIMON, SERİN SK., SEYITOGLU, SEYİTOĞLU SK., TAMÇELİK SK., TAN, TAN SK., YUDUM, YUDUM SK., ZEYTINDALI, ZEYTİNDALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 04 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, AKMEŞE CUMHURİYET, AMBARCI, ANTAPLI, AVDAN, BAGLICA, BAĞLICA, BALCI, BOZBURUN, ÇAVUŞOĞLU, ÇERÇİLİ, DÖNGELLI, DÖNGELLİ, DÜGMECILER, DÜĞMECİLER, FERIZLI, FERİZLİ, GÜVERCINLIK, GÜVERCİNLİK, HACILAR, KARLI, KOCAKAYMAS, KUBUZCU, ÖMERLI, ÖMERLİ, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SÜLLÜ, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENICE, YENİCE, YUSUFÇA mahallelerinde ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKII, ANTAPLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI-ERİKLİ YOLU SK, AVDAN MERKEZ MEVKII, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BALCI ARIKLAR MEVKII, BALCI ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKCILAR MEVKII, BIÇAKCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, BOGALLAR MEVKII, BOGALLAR MEVKII KÜME EVLER, BOĞALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BOZBURUN MERKEZ MEVKII, BOZBURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKII, ÇAVUSOGLU MERKEZ MEVKII, ÇAVUŞOĞLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞOĞLU YOLU SK., ÇERÇILI MERKEZ MEVKII, ÇERÇİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇORALLAR MEVKII, ÇORALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DÜGMECILER, DÜĞMECİLER CD., EKİN SK., EROL SK., FERDENLI MEVKII, FERDENLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBELI MEVKII, GEBELİ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVERCINLIK MERKEZ MEVKII, GÜVERCİNLİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, IHLAMUR, IHLAMUR SK., ISTIKLAL, İSTİKLAL CD., KALAYCILAR MEVKII, KALAYCILAR MEVKII KÜME EVLER, KALAYCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KUYU, KUYU SK., KÜÇÜKLÜ MEVKII, MALAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MERKEZ MEVKII, ÖMERLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, RAMADANCAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAVKLI MEVKII, SAVKLI MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAVKLI MEVKİİ KÜME EVLER, TORAMANLAR MEVKII, TORAMANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, UMUT SK., UZUNLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YENICE MERKEZ MEVKII, YENIKÖY MEVKII, YENİCE MERKEZ MEVKİİ, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YENİKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKII, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 04 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAYBEY, DURAÇALİ, DURAKLI, ÖZBEY, PINARDÜZÜ mahallelerinde ALAYBEY MEVKII, ALAYBEY MEVKII KÜME EVLER, ALAYBEY MEVKİİ, ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI KUMLU MEVKII, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, ÖZBEY MERKEZ MEVKII, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKII KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI KUMLU MEVKII, YUKARI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 04 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETHACILAR, ELMACIK, KAYMAZ ERIKLI, KAYMAZ ERİKLİ mahallelerinde AHMETHACILAR MERKEZ MEVKII, AHMETHACILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERKESLI MEVKII, ÇERKESLI MEVKII KÜME EVLER, ÇERKEŞLİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÖLKÖY MEVKII, GÖLKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, KAYMAZ ERIKLI MERKEZ MEVKII, KAYMAZ ERİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEYHKÖY MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 04 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALCA, SELAMETLI, SELAMETLİ mahallelerinde ÇALCA MERKEZ MEVKII, ÇALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE KÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEKÖY MEVKII, TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 04 Nisan Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., GÜZGÜLÜ SK., MEDENİ SK., PASALI, RAUF DENKTAŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 04 Nisan Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY OSB, ÇEPNİ, SARIMEŞE, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde BATAK SK., CAN SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇEPNİ CD., EĞİTİM SK, FENER SK., FILIZLER, GAMZE SK., KİRAZDÖNÜMÜ SK, MESUDİYE. CD., ORGANİZE SANAYİ YOLU CD., SUADİYE CD., TUROĞLU SK, ÜLKER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 04 Nisan Cuma 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ, SARIMEŞE, SUADİYE mahallelerinde ARPALIK SK., BAĞDAT CD., BALIM SK., ÇEPNI, HARMANLIK SK., KADER SK, KADİR ASLAN SK, KIREMITHAN, KİREMİTHAN SK., SUADİYE BAĞDAT CD., SUADİYE CD, UZAY ÇIKMAZI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 04 Nisan Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde BASRA, BASRA SK., FERHAN, FERHAN SK., HALIL AGA, HALİLAĞA SK., KANAL SK., KANALYOLU, KANALYOLU CD., KARAMÜRSEL CD., KIVILCIM, KIVILCIM SK., MEMLEKET, METIN, METIN SK., METİN SK., SEDİR SK., ŞEFKAT SK., ULUBAT SK., ULUBATLI, ULUBATLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 04 Nisan Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 3257, 3257., 3258. SK, 4421., 4429, 4429., 4432., 4433., 4433. SK., 4837., AYAZ SK., AYDIN SK., GÖLCÜK SK., HAMİDİYE SK., MADEN, MADEN CD., MEZARLIK SK., PELİTLİ YOLU CD., SANAYI., SANAYİ. SK, UZAK SK., YENI MEZARLIK YOLU, YENİÇEŞME sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 04 Nisan Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KADILLI, MUDARLI, OVACIK mahallelerinde 3840., 3841, 3843., 4201. SK, 4206., 4301, 4301., 4301. SK., 4303., 4304., 4305., 4308., 4309, 4309., 4309. SK., 4320, 4320., 4321., 4321. SK, 4330., 4330. SK., 4334., 4334. SK., 4337., AKASYA SK., ALEMDAR CD., ÇEŞME SK., DEĞİRMENALTI SK., ELVAN SK., GAZİ SK., GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜLBEN SK., GÜNEŞ SK., KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KAVAK SK., KEMAL ATATÜRK, KEMAL ATATÜRK CD., KERİMOĞLU SK., KÖYSUYU SK., MERCAN SK., MEŞE SK., MUDARLI CUMHURIYET, MUDARLI CUMHURIYET CD., MUDARLI ISTIKLAL, MUDARLI ISTIKLAL CD., PAPATYA SK., SANCAK, SANCAK CD., SEHIT EMIN DOGAN, SILE, SÖĞÜT SK., SUBAŞI SK., ŞEHİT EMİN DOĞAN CD., ŞİLE CD, ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., VİŞNE SK., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YEDİYER CD, YEDİYER CD., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 04 Nisan Cuma 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde ANADOLU, AYDOGAN, BUKET, BUKET SK., BÜLBÜL SK., DUYGU SK., EGEMEN, MANOLYA, MELTEM, MELTEM SK., MİMAR SİNAN CD., NAZMI BALCI, NAZMİ BALCI CD., PIRI REIS, PİRİ REİS CD., TÜRKCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 04 Nisan Cuma 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde BİLLUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 04 Nisan Cuma 12:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde HILAL, ILGAZ, SÖGÜT, ŞEHİT ABDULLAH ALİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.