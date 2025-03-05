05 Mart DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 05.03.2025 - 10:02

Güncelleme: 05.03.2025 - 10:02

DÜZCE ilinde 05 Mart Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 05 Mart Çarşamba 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, DERELİTÜTÜNCÜ mahallelerinde 1904. SK., 1922. SK., 1923., 1923. SK., DEMİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Mart Çarşamba 08:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, DERELITÜTÜNCÜ, DERELİTÜTÜNCÜ mahallelerinde 1855. SK., 1856., 1864., 1874. SK., 1885. SK., 1886., 1886. SK., 1893. SK., 1908. SK., 195., 198. SK., 201. SK., 202. SK., 203. SK., 204. SK., 207. SK., 208. SK., ALİ ÇİL SK., AYDIN DEMİR SK., BAYKUL, BENZERSİZ SK., CEYLAN SK., DOGU, DOĞU SK., HACI MEVLÜT SİVRİOĞLU CD., HASAN MERT, HASAN MERT SK., ISIBANK SK., KAMÇIOĞLU SK., KAZIM SİVRİOĞLU SK., KÖŞE SK., ÖZEL HAYRİ SİVRİKAYA HASTANESİ, TÜTÜNCÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE, ÇAKMANLAR, DARICI, DURAKLAR, GÖKÇE, HATIPLAR, KAVAKLAR, MERKEZ, N KENDISI, PINARLAR, SIRALIK, SİNİRCİ, ŞIRALIK, YENI, YENİ mahallelerinde 1 CD., 1 SK., 1., 1. CD., 1_2, 101., 103., 105., 106., 11., 1107., 111., 112., 113., 117., 121., 122. SK., 124., 13. CD., 1302., 1302. SK., 1305., 14., 1403. SK., 15., 2, 2_1, 3., 3_1, 302., 307., 309., 310., 315., 317., 319., 321., 323., 325., 4., 4. CD., 4_1, 402., 407., 408., 5., 503., 5500., 5505. KÜME EVLER, 5517. SK., 5534. SK., 5537., 5557., 5560., 5570., 5578., 5582., 5592., 5594., 5598., 5600 SK., 5600. CD., 5602., 5605., 5605. SK., 5606., 5615., 5616., 5623. SK., 5628., 5632., 5632. SK., 5640. SK., 5645., 5646., 5646. SK., 5651., 5660., 5784., 5893., 5893. CD., 6000., 6000. CD., 6050., 6100., 6150., 6200., 6211., 6320., 6450., 6450./1, 6500., 6550., 6560., 6650., 6700., 7., 7000., BEYKÖY İÇ YOLU, BEYKÖY KÖYÜ YOLU, BÜYÜKAÇMA KÖYÜ YOLU, ÇALICUMA KÖYÜ YOLU, GAZHANE, GAZHANE CD., KANAL SK., KARAÇALI KÖYÜ İÇ YOLU, KAVAKLAR, KÖY, KÜÇÜKAHMET KÖYÜ İÇ YOLU, PINARLAR KÖYÜ YOLU, SİNİRCİ KÖYÜ YOLU, TOKİ BEYKÖY KONUTLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞA, AZMIMILLI, AZMİMİLLİ, CAMİKEBİR, ÇAY, DARICI mahallelerinde 1950. CD., 1957., 2103., 2103. SK., 2104. SK., 2106., 413. SK., 428. SK., 431. SK., 433. SK., 473. SK., 474. SK., 475. SK., 479. SK., 481., 481. SK., 487. SK., 488., 488. SK., 499., 500. SK., 504. SK., 511. SK., 512., 512. SK., 522. SK., 533., 541. SK., 549. SK., 550. SK., 553. SK., 558. SK., 560. SK., 561. SK., 569. SK., 5690., 5691., 5691. SK., 5692. SK., 5693. SK., 5695. SK., 5696., 5696. SK., 5699. SK., 570. SK., 5700., 5701., 5702., 5702. SK., 5703. SK., 5704., 5705., 5708. SK., 5709., 5711., 5711. SK., 5713., 5713. SK., 5715., 5719., 5726. SK., 5727., 5727. SK., 5728. SK., 5734., 5744. SK., 575., 575. SK., 5752., 5752. CD., 5755. SK., 5756. SK., 5758. SK., 5759., 5759. SK., 5760. SK., 5767. SK., 5769., 5769. SK., 577., 5772., 5772. SK., 578. SK., 5788., 5788. SK., 579. SK., 5790., 5790. SK., 5791., 5791. SK., 5796. SK., 580. SK., 5800., 5800. SK., 581., 581. SK., 5824. SK., 5825., 5825. SK., 583. CD., 5847. SK., 585. SK., 5850., 5850. SK., 5858., 586. SK., 5877., 5883., 595., 595. SK., 596. SK., 597. SK., 598., 598. SK., 599. SK., 600. SK., 601., 601. SK., 602., 602. SK., 603., 603. SK., 605., 606., 611., 612., 615., 615. SK., 616., 616. SK., 618., 619. SK., 620. SK., 623. SK., 624. SK., 626. SK., 644., 644. SK., 648. SK., 650., 650. SK., AGALAR, AĞALAR SK., ARSAL SK., AYDIN GÜNEY SK., AYDIN SK., AYDINPINAR, AYDINPINAR CD., AZIZ YILDIRIM, AZMİMİLLİ SK., BAKIR, BARBAROS, BARBAROS SK., BARIŞ SK., BARTIN SK., BATI SK., BATUMLU AHMET SK., BAYRAK CD., BAYRAKTARBAŞI SK., BEZMEN SK., BOYACI SK., BOZKURT, BOZKURT SK., CAVİT AYIŞIK SK., CEMAL HIZAL SK., CEVDET KOMİT CD., ÇALDIRAN SK., ÇATAK, ÇELEBİ SK., ÇELIK, ÇINAR SK., DAR SK., DARICI, DARICI SK., DEMİRCİ SK., DERYA SK., DUT SK., ELA BAHRIYE ORAL, ELA BAHRİYE ORAL BULVAR, ELMA SK., EMNIYET, FABRİKA SK., GENERAL SAMİ SK., GÜNDÜZ, GÜNDÜZ SK., HATİP SK., HÜSEYIN SENA, HÜSEYİN SENA SK., İNANIR SK., İSMAİL ÇAKMAN SK., KADIOGLU ALI, KADIOĞLU ALİ SK., KARAYAKA SK., KARTAL, KARTAL SK., KAZIM ORBAY, KAZIM ORBAY SK., KEFLİ SK., KILIÇ, KILIÇ SK., KİREMİT SK., KUZEY, KUZEY SK., MELTEM SK., MERİÇ SK., MESİRE SK., NARIN, NARİN SK., NEMLİ SK., NURİ ÖZKASAP CD., OCAK SK., ÖNER, ÖNER SK., POYRAZ SK., RIHTIM CD., SAATÇİGİL CD., SAİM TUT SK., SÖNMEZ SK., ŞAFAK SK., ŞAİR NEDİM SK., ŞEHİT MAHMUT NEDİM SK., ŞEHİT YAŞAR ÖZGÜNER SK., ŞÜKRÜ KOMİT SK., TUNA SK., TÜFEKÇI, TÜFEKÇİ SK., ULUS SK., UZAY, UZAY SK., YAĞMUR SK., YALÇIN SK., YAPRAK SK., YAVUZ SK., YESIM, YILMAZ SK., YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Mart Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YEŞİLTEPE mahallelerinde 106. SK., 107. SK., 120. SK., 9.DÜZCE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Mart Çarşamba 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI mahallelerinde 2267. SK., 2268. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Mart Çarşamba 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 843., 850., 853. BULVAR, 857., 857. SK., 858, 858., 858. SK., 859. SK., 860. SK., ALPARSLAN TÜRKEŞ, DOĞAN SK., TEKNİKER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Mart Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCİLER, KOÇYAZI, YAHYALAR mahallelerinde 1348., 1559., 1561. CD., 1562., 1562. SK., 1572., 1577. SK., 1578. SK., 1579., 1579. SK., 1587., 1587. SK., 1588. SK., 1589. SK., 1590. SK., 1591. SK., 1593. SK., 1594. SK., 1595. SK., 1596., 1596. SK., 1597. SK., 1598., 1599. SK., 1601. SK., 1602. SK., 1603., 1603. SK., 1610., 1614., 1614. SK., 1615., 1615. CD., 1616. SK., 1617. SK., 1618. SK., 1622. SK., 1625., 1626. SK., 1628., 1629. SK., 1630. SK., 1631. SK., 1632., 1632. SK., 1633., 1634., 1636. SK., 1638. SK., 1642. SK., 1643., 1650. SK., 1652., 1652. SK., 1656., 1659., 1662., 1667., 1667. SK., 1669., 1669. SK., 1670., 1670. SK., 1671. SK., 1673., 1673. SK., 1675., 1675. SK., 1676., 1676. SK., 1682. SK., 1686., 1686. SK., 1698. CD., 1704., 1706. SK., 1707., 1707. SK., 1708., 1710., 1711., 1723., 1731. SK., 1743., 1743. SK., 1752., 1752. CD., 1753. SK., 1754. SK., 1755., 1755. SK., 1756. SK., 1757. SK., 1758. SK., 1767., 1767. SK., 1771., 1771. SK., 1772. SK., 1784. SK., 1790., 1790. SK., 2305., 2305. SK., 2306. SK., 2307., 2367. SK., 2369., 2369. SK., 2370. SK., 2371., 2371. SK., 2373. SK., 2374., 2374. SK., 2376., 2377., 2379., 2379. SK., 2384. SK., 2406. SK., 4960., 4961. SK., 4963., 4972., 4972. SK., 4998., AKÇAKOCA KARAYOLU CD., DÜZCE TOKİ METEK KONUTLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Mart Çarşamba 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, MERGIÇ mahallelerinde 1001. SK., 1007. SK., 1016., 1016. SK., 1018., 1018. SK., 1027., 1028. SK., 1030., 1030. BULVAR, 1080., 2180., 955. SK., 974. SK., 975. SK., 979., 980. SK., 982., 982. SK., 983. SK., 984., 984. SK., 985. SK., 986. SK., 987., 987. SK., 988., 988. SK., 989., 989. SK., 990., 990. SK., 992. SK., 994. SK., 997. SK., ESKİ BAĞDAT, KADIRGA SK., MARTI, ÖZMEN SK., SAHIN, ŞAHİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Mart Çarşamba 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 28 EVLER, ASAR, DARIYERİ YÖRÜKLER, DEMETEVLER, KARAÇALI, KAZUKOGLU, KAZUKOĞLU, KUYUMCUHACIALİ, MERKEZ, MUNCURLU, MUNCURLU MÜCAVIR, MUNCURLU MÜCAVİR, MUSABABA MÜCAVIR, N KENDISI, NALBANTOGLU, YESILÇAM MÜCAVIR, YUKARI YAHYALAR mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 10830., 10905., 10915., 10917., 10925., 10930., 10970., 10975., 10990., 11020., 11025., 11030., 11040., 11080., 11200., 11210., 11225., 11250., 11330., 11345., 11350., 120., 28 EVLER, 3530., 3762. SK., 3786. SK., 3845., 3864., 3866., 3870., 3873., 3875., 3878., 3882., 3886., 3887., 3893., 3900., 3902., 3920., 4196., 4775., 4779., 4779. SK., ALTINPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, ALTINPINAR KÖYÜ YOLU, ASAR KÖYÜ YOLU, ÇEVRE YOLU, DARIYERİYÖRÜKLER KÖYÜ YOLU, DARIYERİYÜRÜKLER KÖYÜ İÇ YOLU, GÜMÜŞPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, GÜRSEL SK., ISIK, IŞIK SK., KAYNASLI BAGLANTISI, KAZUKOĞLU YOLU, KÖY KÜME EVLER, KUYUMCU HACI ALİ KÖYÜ YOLU, MUNCURLU BESNI, MUNCURLU BESNİ, MUNCURLU BESNİ KÖY SOKAĞI, MUNCURLU IŞIK KÖY SOKAĞI, MUNCURLU KÖYÜ İÇ YOLU, MUNCURLU KÖYÜ YOLU, MUNCURLU PARKI İÇİ YOLU, MUSABABA KÖYÜ İÇ YOLU, MUSABABA KÖYÜ YOLU, TRAFO MERKEZİ, YÖRÜKLER KÖYÜ YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Mart Çarşamba 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOLAMASI, N KENDISI mahallelerinde 10050., GÜNDOLAMASI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Mart Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOLAMASI, N KENDISI mahallelerinde 10054., 10090., MERKEZ GÜNDOLAMASI KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 05 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKKAYA, AYAZLI, BEYHANLI, DOĞANCILAR, DÖNGELLI MÜCAVIR, KIRAZYANI, KUMPINAR, MÜCAVIR, MÜCAVİR, N KENDISI mahallelerinde 123, 123 SK., 128, 5 NOLU, AGIR, AĞIR SK., AKKAYA, AKKAYA KÖYÜ YOLU, BEYHANLI, BEYHANLI KÖYÜ YOLU, ÇAGDAS, ÇAYAGZI, ÇAYAĞZI KÖYÜ YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ İÇ YOLU, EREGLI, EREĞLİ AKÇAKOCA YOLU, EREĞLİ CD., FİNAL ENERJİ SİSTEMLERİ, GÖKNUR SK., GÜVEN KESKIN, GÜVEN KESKİN CD., HİLAL SK., HÜRREM SK., İSKELE SK., KIRAZYANI, KUMPINAR, PALMIYE, SEHNAZ, ZAFER 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 05 Mart Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: , AZIZIYE, BATTALLAR, BEYLIK AGACI, DAVUTAĞA, DİLAVER, ESMAHANIM, HEMŞİN, KAVAKLIK, KAYADIBI, KÖYIÇI, KÖYÜN KENDİSİ, KURUKAVAK, KÜPLER, MERKEZ, N KENDISI, UĞURLU, YENİCE mahallelerinde 887., BATTALLAR, BEYLIK AGACI, DAVUTAGA, DAVUTAĞA KÖYÜ İÇ YOLU, DAVUTAĞA KÖYÜ YOLU, DILAVER, DİLAVER KÖYÜ YOLU, ESMAHANIM, ESMAHANIM KÖYÜ YOLU, HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, HEMSIN, HEMŞİN KÖYÜ YOLU, KARATAVUK KÖYÜ İÇ YOLU, KARATAVUK KÖYÜ YOLU, KAVAKLIK, KAYADIBI, Kayadibi İç yolu, KIRKHARMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KÖYIÇI, KURUKAVAK, KURUKAVAK KÖYÜ YOLU, KÜPLER, KÜPLER KÖYÜ YOLU, MERKEZ, UĞURLU KÖYÜ YOLU, YENICE, YENİCE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 05 Mart Çarşamba 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETDAGI, EDİLLİ, HACI YUSUFLAR, KALKIN, KEÇİKAYA, KEPENÇ, MÜCAVIR, MÜCAVİR, N KENDISI, PAŞALAR, TAHİRLİ, YUKARI mahallelerinde 1016, 1055, 8, AHMET DEDE TÜRBESİ YOLU, AKASYA, AKÇAKOCABEY BLV., AKÇAKOCABEY BULVAR, AKÇAŞEHİR DÜZCELİLER SİTESİ, ALİ ÇAVUŞ SK., ARABACI, BOLU GÜNEŞ SİTESİ, BÜLBÜL SK., CEVAHİR SK., ÇAVLAN, EDILLI., EDİLLİ KÖYÜ YOLU, GÖKTEPE, GÖKTEPE KÖY YOLU, GÖKTEPE SK., GÖRAL SK., HAYALIM, HAYALİM SK., HAYDAR EFENDI, HUZUR TATİL KÖYÜ, HÜSNÜ GONCA, HÜSNÜ GONCA CD., KALKIN, KALKIN KÖYÜ YOLU, KARASU CD., KARASU ŞİLE YOLU, KEPENÇ, KEPENÇ KÖYÜ YOLU, KOKURDAN CD., KORU, KORU SK., KÖY IÇI, KUĞU SK., MESEN, PASALAR, PAŞALAR KÖYÜ YOLU, RIFAT ILGAZ CD., SADIK REIS, SİTE SK., TAHIRLI, TAHİRLİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 05 Mart Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE, YENI, YENİ mahallelerinde BELEN SK., ÇAMLIK SK., ELIF, ELİF SK., GÜL, HÜSEYIN YANMAZ, HÜSEYİN YANMAZ CD., HÜSEYİN YILMAZ CD., KESKİN SK., OKTAY SK., YEŞİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 05 Mart Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACI, KOÇULLU, N KENDISI mahallelerinde ARABACI KÖYÜ YOLU, KOÇAR, KOÇULLU, KOÇULLU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 05 Mart Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ, OSMANİYE, YENI, YENİ mahallelerinde ARDIÇ, ARDIÇ SK., ASENA SK., BAHADIR YALÇIN CD., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN SK., ÇETİN AYDOĞAN CD., ÇIKMAZ 2, GELINCIK, GELİNCİK SK., HAMAM, INCI, KAYA SK., KETMENLI, KETMENLİ CD., MİRAY SK., ÖZGÜR, SOĞUK PINAR CD., VEYSEL SK., YAY SK., YILDIZ, ZÜMRÜT, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 05 Mart Çarşamba 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACISÜLEYMANBEY, N KENDISI mahallelerinde HACISÜLEYMANBEY, HACISÜLEYMANBEY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 05 Mart Çarşamba 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YESIL mahallelerinde 208., 303., AKINCI SK., BASAK, GÜMÜŞHANE SK., MEHMET AKIF, ORGENERAL RASİM BETİR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 05 Mart Çarşamba 13:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH mahallelerinde 712. SK., NAZIR SK., YURT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 05 Mart Çarşamba 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 419. SK., MEHMET AKİF CD., YAZLIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 05 Mart Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YOĞUNPELİT mahallelerinde KÖY SOKAĞI, YOGUNPELIT, YOĞUNPELİT KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 05 Mart Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA, YUKARI mahallelerinde HOCAKÖY İÇ YOLU, HOCAKÖY KÖYÜ YOLU, ORTA, YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 05 Mart Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde ANADOLU OTOYOLU, YESILYAYLA, YEŞİLYAYLA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 05 Mart Çarşamba 13:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde DEREKÖY, DEREKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 05 Mart Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ÇAM, DARIYERİMENGENCİK, DOGANLI MÜCAVIR, DOĞANLI, ESKİ MENGENCİK, FATIH, FATİH, GÖKÇE, HACI ALİLER, HACIMEHMET, KAHVECI, KİRAZLI, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, MURADİYE MENGENCİK, N KENDISI, UFUK, YENI mahallelerinde 107., 109., 112 SK., 112. SK., 113 SK., 113. SK., 1900., 1900. SK., 5392. SK., 5393. SK., 5394. SK., 5397., 5397. SK., 5400., 5400. SK., 5402., 5402. SK., 5600., 7100., 7330., 7350., 7400. CD., 7550., 7565., 7580., 7700., 8009., 8010., 8017, 8092., 8093., 8095., 9100., 9122, 9124., 9130., 9130. 1, 9132., 9133., 9139., 9204., 9663., 9688., ADAPAZARI BOLU YOLU, CAMİ SK., ÇAM, D 100 KARAYOLU, D 100 KARAYOLU CD., D100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU, DARIYERİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, DOGANLI, DOĞANLI KÖYÜ YOLU, ESKİMENGENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, ESKİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ YOLU, HACIALİLER KÖYÜ YOLU, HACIMEHMET, KAHVECI, KİRAZLI KÖYÜ YOLU, KÖY SK., MERKEZ HACIALILER, MURADİYE KÖYÜ YOLU, MURADİYE MENGENCİK KÖYÜ İÇ YOL, PAŞAORMANI KÖYÜ YOLU, ZİRAATCI MEHMET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 05 Mart Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINPINAR, DARIYERİ YÖRÜKLER, FATİH, GÖKÇE, GÜMÜŞPINAR, MERKEZ, N KENDISI, SAFAK, SIMSIR, ŞAFAK, ŞİMŞİR, UFUK, YENIDOGAN, YENİDOĞAN mahallelerinde 101 SK., 103 SK., 104., 105 SK., 106 SK., 108 SK., 109 SK., 110 SK., 111 SK., 115 SK., 118., 122 SK., 124. SK., 130., 137., 137. SK., 139 SK., 139., 140., 141 SK., 141. SK., 148., 9530., 9590., 9595., 9670., ANADOLU OTOYOLU KAYNAŞLI BAĞLA, DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE CD., DÜZCE ÇEVRE YOLU, GONCA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FABR, GÜMÜŞPINAR KÖYÜ YOLU, GÜRSEL, KAYNAŞLI GİRİŞİ-K20, MERKEZ GÜMÜŞPINAR KÖY SOKAĞI, PETEKLI, ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLÇAM KÖYÜ YOLU, YÖRÜKLERKÖYÜYOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.