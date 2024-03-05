05 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 05.03.2024 - 10:25

Güncelleme: 05.03.2024 - 10:25

SAKARYA ilinde 05 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BIRLIK mahallelerinde 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, ARIFAGA KARABOGAZ, EGRELTIBAYIR, EĞRELTİBAYIR, EĞRELTİBAYIR SK., ESKIOKUL, ESKİOKUL, ESKİOKUL SK., KARABACAK, KARABACAK SK., KARABOĞAZ, TEPE, TEPE SK., Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 05 Mart Salı 15:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, HATIPLER, HATİPLER, KONAK, MERKEZ, ORTA mahallelerinde ACAR SK., ADLIYE SK., ADLİYE SK., AKARSU SK., AKASYA, AKIN, AKINCI, AKSOY, AKSOY SK., ALI NUR GEBES, ALİ NUR GEBEŞ, ALİ NUR GEBEŞ CD., ARDIÇ, AYAN, AYAN SK., AYDIN, AZIZ DURAN CD., AZİZ DURAN CD., BALTAOĞLU SK., BASAK, BAŞAK SK., BIÇER SK., BÜLBÜL SK., CAMİİ SK., ÇAKALLAR SK., ÇARŞIİÇİ MEYDAN, ÇELİK, ÇEVİK SK., ÇINAR SK., ÇUKURKUYU SK., DERE SK., DOGAN SK., DR. HASAN AKGÜN, DR.ALAATTİN DURAN CD., DR.HASAN AKGÜN BULVAR, EDIPPASA, EDİPPAŞA CD., ERCAN, ESİNTİ, FILIZ, GONCA, GONCAGÜL, GÖKTAŞ SK., GÜMÜŞ, GÜNDÜZ SK., HACI OGLU, HACIKÖY, HACIKÖY CD., HAFIZ NURETTIN, HAFIZ NURETTİN SK., HALIT MOLLA, HALİT MOLLA, HALİT MOLLA CD., HALİT MOLLA PARKI İÇİ YOLU, HAMAMCILAR SK., HOCAOGLU, HOCAOGLU SK., HOCAOĞLU SK., HÜSNÜ AYDIN, HÜSNÜ AYDIN CD., IKLIM, ISIL, ITIR, İKLİM, İSMAİL EFENDİ SK., KADIR KOÇ, KADİR KOÇ, KADİR KOÇ CD., KADİROĞLU SK., KAHVECİOĞLU SK., KANARYA SK., KANDEMİR SK., KANDIRA CD., KANDIRA KAYNARCA YOLU, KARABOĞAZ CD., KARAKAŞ SK., KARAYEL SK., KAYNARCA İLÇE DEVLET HASTANESİ, KAYNARCA YOLU, KIZMAZ SK., KONAK 10, KONAK 4, KÖSE, KURTOĞLU SK., KÜLTÜR SK., MEŞE BAYIRI SK., MOLLA MUSTAFA SK., MURAT SK., MÜRTEZA YÜKSEL CD., NALBANTLAR SK., NECATİBEY CD., NUR, ORKİDE SK., ÖZER SK., ÖZGÜR SK., PAHADIR, SAKA SK., SANER SK., SARIÖZ, SARIÖZ SK., SAVAŞ SK., SEDEF, SERÇE, SEYFETTIN SELIM, SEYFETTIN SELIM CD., SEYFETTİN SELİM, SEYFETTİN SELİM CD., SHT.ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, SHT.YILMAZ VURAL CD., SOLMAZ SK., SOYSAL SK., SÖĞÜT SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ CD., ŞENTÜRK SK., ŞHT.ERCAN KARADAĞ CD., ŞHT.YILMAZ VURAL CD., TEZCAN SK., TEZER SK., VEDAT YAZGAN, VEDAT YAZGAN CD., YAPRAK SK., YENİ MAHALLE 2 SK., YERLİKAYA SK., YILDIZ, YILDIZ 1 SK., YILDIZ 2, YILDIZ 2 SK., YILDIZ SK., YONCA 1., YONCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KONAK, ORTA mahallelerinde AKIN SK., AYDIN SK., DAR, DR. HASAN AKGÜN BULVAR, SHT.GÜRKAN TÜRK 1, ŞEHİT GÜRKAN TÜRK CD., ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD., YENI MAHALLE, YENI MAHALLE 4, YENI MAHALLE 5, YENI MAHALLE SK., YENİ MAHALLE 1 SK., YENİ MAHALLE 3 SK., YENİ MAHALLE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA mahallelerinde AYIRGAN SK., HALIT PASA, HALİT PAŞA CD., KAYI SK., KAYNAK SK., POSTANE SK., SUAT YALKIN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, BAGCAZ, BAĞCAZ, BELPINAR, BURHANIYE, BURHANİYE, DEREKÖY, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, ESME, EŞME, GÜNEY, HIRKA, KAMISLI, KAMIŞLI, KARAÇAM, KIZILKAYA, KORU, KULFALLAR, SARAÇLI, SETÇE, SÜTALAN, YÖRÜKLER mahallelerinde 1507., 2101., 2104., 2653., 2658., 2659., 2663., 2664., 2665., 2667., 2671., 2873.-, 2953., 3656., 3803., 4255., 934., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AKSEKİ SK., ANKARA, ANKARA CD., ASAGI, AŞAĞI SK., BAĞCAZ KÖYÜ İÇ YOLU, BELPINAR, BELPINAR SK., BURHANIYE, BURHANIYE SK., BURHANİYE SK., CELALLER, DEDEYERI, DEREKÖY SK., DISLILER, DİŞLİLER SK., DOĞANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, DURAKLAR, DURAKLAR-, DURMUSLAR, ELMADERE SK., ESME- SK., EŞME, EŞME SK., GEYVE TARAKLI, GÜNEY KÖY İÇİ YOLU, GÜNEY KÖYÜ İÇ YOLU, HASANLAR, HASANLAR SK., HIRKA, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz76, KAMIŞLI KÖYÜ İÇ YOLU, KARAVANLAR, KARAVANLAR SK., KARŞI SK., KAZAKLAR, KEMERLER, KEMERLER SK., KIRAN, KIRAN SK., KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KORU KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR, KULFALLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR SK., KÜP, MERKEZ-, MERKEZ SK., ORTA, ORTA SK., ORTAKÖY, ORTAKÖY SK., SAÇLIK, SARAÇLI, SARAÇLI KÖYÜ İÇ YOLU, SARAÇLI SK., SETÇE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞEHİT RECEP DEMİR SK., UZUNTARLA, YAYALAR, YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİ, HIRKA, ORHANIYE, ORHANİYE, YÖRÜKLER mahallelerinde 1152., 1153. SK., 1303., 1304., 1305., 3201., 3203., 3206., 3208., 3209., 3210., 955., 957., AÇMALAR SK., AKSEMSETTIN, AKŞEMSETTİN SK., ALPASLAN, ALPASLAN SK., ANAFARTALAR SK., ANAOKULU, ANAOKULU SK., ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ SK., ANKARA CAD.2.ÇIKMAZ SK., ANKARA CD. 1. ÇK., ANKARA CD. 3. ÇK., ANKARA CD.3.ÇIKMAZ SK., AY, AY SK., AZIZ GÜNEY, AZİZ GÜNEY SK., BAĞCAZ SK., BAĞLAR SK., BEKİR EFENDİ SK., CİHAN SK., CUMHUR SK., ÇAĞRI BEY SK., ÇALDIRAN SK., DEDE SK., DEĞİRMEN CD., DEĞİRMEN ÇIKMAZ SK., DENIZLI, DENİZLİ SK., DR.SADIK AHMET SK., ESEN SK., GAMZE SK., GEYVE MEZARLIĞI İÇİ YOLU, GÜNEY SK., HAFIZ HASAN SK., HAKAN SK., HALIT PASA- SK., HALIT PASA_1, HALİT PAŞA SK., HEDIYE SK., HEDİYE SK., HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., İNCİKSUYU SK., İSMAİL AKÇA SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ CD., KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK., KENAN EVREN SK., KIRIM SK., KOSOVA SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MANOLYA SK., MEHTAP, MEHTAP SK., MESKEN, MESKEN SK., MUSTAFA KEMAL SK., MUTLU SK., OKUL CAD. 1.ÇIKMAZ (1) SK., OKUL CAD. 2.ÇIKAR SK., OKUL CD., PREVEZE, PREVEZE SK., PROF.DR.İLHAMİ ÇELİK SK., SABRI TARHAN SK., SABRİ TARHAN SK., STAT SK., TARLA ÇIKMAZI, TARLA ÇIKMAZI SK., TUGRUL BEY, TUĞRUL BEY SK., TURAN, TURAN SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., UMURBEY CD., YÖRÜK, YÖRÜK SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1181, 1184 SK., 1191, 1191 SK., 1234 SK., 1236, 1274, 1274 SK., 1278, 1278 SK., 1280 SK., 1282 SK., SEHIT ILHAN ARAS, ULUYOL, ULUYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIOGLU, HACIOĞLU mahallelerinde 1006 SK., 1006. SK., 5049 SK., 5051 SK., 5055 SK., 5057 SK., 5061 SK., 5063 SK., 5065, 5066 SK., 5068 SK., 5069, 5069 SK., 5071 SK., 5073 SK., 5077 SK., 5080 SK., 5082 SK., 5084 SK., 5086 SK., 5088, 5088 SK., 5092, 5092 SK., 5094 SK., 5096 SK., 5102 SK., 5106 SK., 5110 SK., GENİŞ SK., M.AKİF ERSOY CD., ŞEHİT AHMET İŞÇİ SK., ŞEHİT SALİH POLAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 05 Mart Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1007. SK., 1010, 1010. SK., 1012. SK., 1016. SK., 1025. SK., 1027 SK., 1027. SK., 1039, 1039 SK., 1041 SK., 1042, 1042 SK., 1043 SK., 1045 SK., 1046 SK., 1047 SK., 1048, 1048 SK., 1050 SK., 1056 SK., 1063 SK., ERENLER, ERENLER CD., ERKEN SİTESİ İÇİ YOLU, HANIMELI, NİSAN 17. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 05 Mart Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TABAKHANE mahallelerinde 4021 SK., SAKARYA CD., YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 05 Mart Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, DILMEN, DİLMEN, ERENLER mahallelerinde 1049 SK., 6054 SK., 6056 SK., 6058, 6058 SK., 6060, 6061 SK., 6062, 6063 SK., 6065 SK., 6067 SK., 6073 SK., 6075 SK., 7024 SK., 7026 SK., 7040 SK., 7044 SK., 7045 SK., 7047 SK., 7051 SK., 7053 SK., 7066 SK., 7068, 7070, 7070 SK., 7120 SK., 7124 SK., BAGLAR, BAGLAR CD., MEZARLIK, PINAR KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, SAKARBABA, SAKARBABA CD., SEHIT ILHAN ARAS CD., ŞEHİT İLHAN ARAS CD., TÜRBE CD., YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞIYENİKÖY mahallelerinde ATATÜRK CD., ATATÜRK_1, BULVAR SK., FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET, HÜRRİYET CD., KAYALARREŞİTBEY KÖYÜ İÇ YOLU, SEHIT GAFFAR OKAN, ŞEHİT GAFFAR OKAN CD., ŞEHİT SALİH AKTÜRK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EKINLI, EKİNLİ, KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE, YAZILI mahallelerinde 1294 SK., 24 NOLU CD., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, EKINLI, EKINLI SK., EKİNLİ, EKİNLİ SK., HATİP SK., HOROZLAR, HOROZLAR SK., KADIKÖY CD., KAYALAR MEMDUHİYE., KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARMEMDUHİYE SK., ÖZÇELİK SK., TEKETABAN KÖYÜ İÇ YOLU, YAZILI, YAZILI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYALARREŞİTBEY mahallelerinde KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KORUCUK mahallelerinde 148. SK., 1713 KÜME EVLER, 2922 KÜME EVLER, 2923, 2923 KÜME EVLER, 2968-, 2968 KÜME EVLER, 3103, 3103 KÜME EVLER, 3106 KÜME EVLER, 3349, 404., 4040 NOLU, 4078 NOLU SK., 4079 NOLU SK., 408 NOLU, 4088 SK., 4091 NOLU SK., 4092 NOLU, 4092 NOLU SK., 4144 NOLU SK., 4148 NOLU SK., 4158 NOLU, 4159 NOLU, 4168 NOLU SK., 4181 NOLU SK., 4182 NOLU SK., 4185 NOLU SK., 4191 NOLU SK., 4192 NOLU SK., 4199 NOLU SK., CEVAT UNCUOGLU, FETİH CD., HASTANE, KEREM COSKUN, KEREM COŞKUN CD., KONURALP, KONURALP BULVAR, KORUCUK, KORUCUK CD., KORUCUK MEZARLIĞI İÇİ YOLU, SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HA, YASAM, YASAM CD., YAŞAM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BILECILER, ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN, KAVAKLIORMAN, TURNADERE mahallelerinde 1801 NOLU, 1801 NOLU SK., 1802 NOLU, 1802 NOLU SK., 1802 NOLU/3, 1802 NOLU/5, 1901. SK., 1902. SK., 5481 NOLU SK., BILECILER/2, ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., GİZEM CD., KAVAKLIORMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KUL SK., SARIKAMIS, SARIKAMIŞ CD., TURNA. SK., TURNADERE KÖYÜ İÇ YOLU, TURNADERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1551 NOLU SK., 1552 NOLU SK., 1553 NOLU SK., 1554 NOLU SK., 1562 NOLU SK., 1564 NOLU SK., ALEMDAR SK., AYTEKİN SK., ÇIRAK, ÇIRAK SK., EMEKTAR SK., GÜL SK., GÜLSEN, GÜLŞEN SK., KILIÇ SK., MEHTAPLI, MEHTAPLI SK., ÖZAL, ÖZAL SK., ŞENER SK., YEGENLER, YEĞENLER CD., YENİCAMİ BULVAR, YENİCAMİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 05 Mart Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 165. SK., 25. SK., 26. SK., 30. SK., ATAK, ATAK SK., BAĞLAR CD., DAĞKÖY SK., DÖNER SK., ESKİKÖY SK., FEZA, FEZA SK., KARABAŞ SK., KISIKGEÇİT SK., ORTA CD., SEFA SK., SOGUKSU, SOĞUKSU SK., TESELLİ SK., USTA SK., YAVUZ SK., YEMİŞLİ SK., YENİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 05 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZÖREN, CIHADIYE, CİHADİYE, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇARDAK, FEVZIYE, FEVZİYE, KOZAN, ÖZBEK, YENICE, YENİCE mahallelerinde 1, 12. SK., 13. SK., 14. SK., ABDULLAH ATEŞ SK., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, AKHISAR, AYDINLIK, BALABAN SK., BAYIR SK., BAYRAK SK., BEREKET SK., BOZÖREN SK., BUHARA, BUHARA SK., CAMII ARASI SK., CAMİİ ARASI SK., CIHADIYE, CIHADIYE/100, CIHADIYE/11, CIHADIYE/7, CİHADİYE KÖYÜ İÇ YOLU, CİHADİYE SK., ÇARDAK, ÇARDAK SK., ÇARDAK/13, ÇARDAK/5, ÇARDAK/7, ÇARDAK_14, ÇAYIROVA, DOĞAN SK., DR. FAKIH SK., DR. FEVZIYE ÇEVIK-, DUMLUPINAR SK., DURAK SK., ERGENEKON, ERGENEKON CD., ESTERGON SK., ETİ SK., FATIH, FATIH CD., FATİH CD., FATMA HANIM, FATMA HANIM SK., FATMACIK, FATMACIK SK., FEVZIYE, FEVZIYE-, FEVZIYE- SK., FEVZIYE/1, FEVZIYE/4, FEVZIYE/5, FEVZİYE SK., GEDİZ SK., GEYVE OSMANELİ YOLU, GÖREDENLER, GÖREDENLER KÜME EVLER, GÖREDENLER SK., GÖREDENLER/2, GÜNER SK., GÜNEŞ SK., HÜR SK., HÜRRIYET, HÜRRIYET SK., HÜRRİYET SK., IRMAK/1, ISTASYON, İsimsiz139, İSTASYON CD., KAAN SK., KANTAR SK., KIREMITLIK, KOCATEPE SK., KOZAN SK., LOJMANLAR SK., MERİÇ SK., MORU, MOTEL SK., MUHARREM ÇOGAL, MUHARREM ÇOGAL/3, MUHARREM ÇOĞAL SK., MURADİYE CAMİ, NEHİR SK., NIGBOLU SK., NİĞBOLU SK., NUR SK., ORHUN SK., ÖZBEK, ÖZBEK/8, ÖZLEM SK., PETEK SK., PLEVNE SK., PROFESÖR DOKTOR VOLKAN TUGCU, PROFESÖR DOKTOR VOLKAN TUĞCU, RAY SK., REİS SK., SAKARYA SK., SALIH SK., SALİH SK., SANTRAL SK., SELANIK SK., SELANİK SK., SELÇUK, SELÇUK SK., SEMA SK., SÜMER SK., ŞEHİT ONB. ŞÜKRÜ ÇETİN SK., TUNA SK., TURGUTLU SK., UZUN, UZUN SK., VARNA SK., YAĞMUR SK., YESIL, YESIL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.