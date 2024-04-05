05 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 05.04.2024 - 10:27

Güncelleme: 05.04.2024 - 10:27

KOCAELİ ilinde 05 Nisan Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BİLİM, DEĞİRMENLİ SK., ERKUT, ERKUT SK., EZGİ SK, FULYA, FULYA SK., GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACIOĞLU SK., HAVADAR SK., IHSAN, IRMAK SK., KAYALI SK., KORHAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖŞE SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., NAZAR, NAZAR SK., ÖNCÜ SK., SELÇUK SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD., YIRMIBES, YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAKENT, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, NİMETİYE, NÜZHETIYE, PANAYIR, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI, SEYMEN, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ, YEŞİLKENT, YEŞİLYURT mahallelerinde ABİDİN SK., ABİŞ SK., AĞA SK., AĞAÇKAKAN SK., AKÇAY SK., ALI AGA, ALPER SK., ANAYURT SK., ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, ARTVINLI, ARTVİNLİ SK., ASIL, ASİL SK., ATES ÇIÇEGI, ATEŞ ÇİÇEĞİ SK., ATILLA, ATİLLA SK, ATİLLA SK., AYAZ, AYBATIMI, AYBATIMI SK., BAKİ SK., BASAK, BASARI, BAŞARI SK., BAYRAM ALİ SK., BEGÜM SK., BEKIROGULLARI, BEKİROĞULLARI SK., BELEK, BELEK SK., BEYOGLU, BEYOGLU CD., BEYOĞLU CD., BEYZADE SK., BIRAND, BİRAND SK., BUGRA, BULUT SK., BURÇİN SK., CANLAR, CANLAR SK., CENGİZ TOPEL CD., CESUR SK., CEVİZLİK CD., ÇAYIR, ÇAYIR SK., ÇINAR CD., DEĞİRMENCİ SK., DİNÇTÜRK SK., DRAMA, DRAMA CD., DÜZLÜK CD, DÜZLÜK CD., DÜZLÜK MEVKII, DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER, EFE ALI, EKBER SK., EMEL SK., ENES, ENES SK., ERMAN SK., ESLEM SK., EYMEN SK., FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SK., FEVZIOGLU, FEVZİOĞLU SK., FISTIK SK., GARİP SK., GÖKHAN SK., GÖRKEM, GÖRKEM SK., GÜLDEREN, GÜLDEREN SK., HAFIZ BAYRAM SK., HAFIZ SK., HAKI SK., HARMANLIK CD., HASAN ÇAVUŞ SK., HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD, HAVUZLUBAHÇE CD., HÜNDÜR SK., HÜRMETLİ SK., HÜSEYIN NAZ, HÜSEYİN NAZ CD., ILICA, ISKETE, İHSAN PEKER SK., İNAN SK., İSKETE SK., KADIRGA YOLU SK, KANIK SK., KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARAHASANLI SK., KAYMAK SK., KEMER SK., KERIM, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVL, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZLIBAHÇE, KİRAZLIBAHÇE CD., KOLEJ, KOLEJ CD., KOMUTAN SK., KOZLUCA SK., KUTAY, MANDIRA, MANDIRA SK., MESELI, MEVLANA CD., MİLLİ EGEMENLİK CD., NECATİ GENÇOĞLU CD., NECIP, NECİP SK., NESİL SK., NESLİHAN SK., NEZİH SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, PALA SK., PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PELIN, RECEP ÇAVUS, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL, SARP SK., SEHIT BAYRAM MEVKII, SELANIK, SELANİK SK., SERRA, SESSIZ, SESSİZ SK., SEVGİ ÇİÇEĞİ SK., SONGÜL SK., SÜSEN ÇİÇEĞİ SK., ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ KÜME EVLER, ŞİFA SK., TANTAOĞLU CD., TEPECİK CD., TERMAL SK., TOMURCUK SK., TURNALAR SK., TUTUCU, UÇAR SK., UGUR MENGENECI, UĞUR MENGENECİ SK., VILAYET, VİLAYET CD., VİŞNE SK., YALDIZ SK., YENİBAHAR SK., YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER, ZARIF, ZEMBİL SK., ZEYNO SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde BOSNA HERSEK SK., ÇAY SK., HORON, KAĞAN SK., KOCA, KOCA SK., LALEZAR SK., ORDULULAR, ORDULULAR SK., UZUN SK., ÜÇEVLER, ZİRAAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde AKBAŞ SK., ALİ AYGÜN SK., BAGIN, BİLGE SK., ÇİÇEKLER SK., ÇİFTLİK SK., D-130 YAN YOL CD, DÜLGER SK., EMRE SK., FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., FASIL SK., FURUNCU SK., HACI BEKIR, HACI BEKİR SK., HACI IDRIS, HACI İDRİS SK., HALIL, HALİL SK., HORON SK., ILIM, İLİM SK., KALDIRIM, KALDIRIM SK., KORGAN SK., KÖRFEZ SK., KÖROGLU, KÖROĞLU CD., NERGİZ SK., ORDULU, ORDULU CD., OZAN, OZAN SK., ÖZGENÇ, ÖZGENÇ SK., TÜRKMEN SK., ÜÇEVLER SK., ÜÇÜNCÜOĞLU SK., YALKIM, YALKIM SK., YENİÇERİ SK., YONCALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 05 Nisan Cuma 12:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, ESME, EŞME, KAZAKBURUN, UZUNTARLA mahallelerinde 230. SK., 305., 309., 309. SK., 317. SK., 320. SK., 410. SK., 411. SK., 412. SK., 413., 413. SK., 415. SK, AKŞEHİR SK., AKYAR SK., ALAPLI SK., ALAYLI SK., AVANOS SK., AYITEPE YOLU SK., BAĞLARBAŞI YOLU SK., BİNGÜL SK., BOZDEMİR SK., ÇAMKONAK CD., ÇAPRAZ SK., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., D-100 YAN YOLU SK, DAVALI KIRMA YOLU SK., DESTE SK., DETAY, DETAY SK., DOĞANAY SK., EFSANE SK., ENDAMLI SK., EREL SK., ESME DERE YOLU, EŞME BAĞDAT CD., EŞME DERE YOLU SK., FINDIK DERE YOLU SK., GÖKDAĞ SK., GÖL YOLU SK., GÖNEN, GÖNEN SK., GÜLCE, GÜLCE SK., HANLI SK., İSKELE SK., KIRMANLAR YOLU, KIRMANLAR YOLU SK., KONAK SK., KURTALAN SK., LIMAN DERE, LİMAN DERE SK., MADEN YOLU SK., MUSTAFA KARACAOGLU, MUSTAFA KARACAOĞLU SK., MÜMIN, MÜMİN SK., NECATİ KOCAAĞA SK., OTAG, OTAĞ SK., ÖZALP, ÖZBEK SK., RÜZGAR TEPESI YOLU, RÜZGAR TEPESİ YOLU SK., SAHIL, SAHİL SK., SORGUN, SORGUN SK., ŞENLER SK., UHUT, UHUT CD., YENI MAH. KAMP YOLU, YENİ MAH. KAMP YOLU SK., YENİAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde BAGDAT, BAĞDAT CD., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., GÜLDESTE SK., GÜLLÜ SK., GÜLVEREN SK., HÜNER SK., KAHRAMANLAR CD., LAÇİN SK., ÖZBILEN, ÖZBILEN SK., ÖZBİLEN SK., PİYADE SK., SAKIN, SAKİN SK., TAÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, KULLAR YAKACIK, YAYLACIK mahallelerinde AKYÜZ, AKYÜZ SK., ALPEREN SK., BASAR, BASRA SK., ÇELENKOGLU, ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DOĞAL SK., DOSTLUK SK., DÜRÜST SK., EĞİTİM SK., ERKUL SK., GEDİZ SK., GÜZ SK, HACI HASAN, HACI HASAN SK., HASAN KAR SK., HÜSEYIN TEPECIK, HÜSEYİN TEPECİK CD., ILHAN, İLHAN SK., KARBEYAZI SK., KUBİLAY SK., KUMRULU SK., MEMLEKET, MEMLEKET SK., RÜZGAR SK., SEDA, SERINCAN, SERİNCAN SK., SULTAN BABA SK., TALİM SK., TOPALLAR, TOPALLAR CD., ULUBATLI, ULUBATLI SK., VOLKAN, VOLKAN SK., YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YELIZ, YELİZ SK., YILDIRAY, ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde BALABAN SK., BİNDALLI SK., ÇAMLIBEL SK., DEMOKRASİ CD., DİNÇ SK., FERAH, GÜRÜN, GÜRÜN SK., KAHRAMANLAR, NADİR SK., SELİMİYE CD., SUBAŞI SK., ŞAŞMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, İSTASYON mahallelerinde ABANOZ SK., ADİL CD., ANAMUR SK., ARAS SK., ARDA SK., BALKOVANI SK., BILDIR SK., CEYDANUR SK, ÇAVUŞOĞLU SK., DÖNEMEÇ, DÖNEMEÇ SK., DÜZEN, DÜZEN SK., EMSAL, EMSAL SK., ENSAR SK., GÖKAY SK., GÜMÜŞHAN SK., HASEKİ SK., HAYRAT SK., HUZUR, HUZUR SK., HÜSNÜ EFE CD., İHLASLI SK., İMRENLİ SK., KALBUR SK., KEFALET SK., KINALITAS, KINALITAŞ CD., KIZILAY, KIZILAY CD., KULOĞLU SK., KURŞUN SK., METANET SK., ÖZATA SK., RIHTIM SK., SAPANCA YOLU, SEFAYOLU, SEFAYOLU SK., SEHIT ÖMER HALISDEMIR, SILA SK., ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR SK, ŞEHİT ZAFER DİNMEZ SK., TUNÇ SK., ULUKISLA, ULUKIŞLA SK., VATAN, VATAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 05 Nisan Cuma 07:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, HACI HALİM, İSTASYON, KÖSEKÖY, OVACIK mahallelerinde AKARCA, AKÇAKOCA SK., AKDAĞ CD., AKTOP SK., ALÇIPAN SK., ATAR SK., BİLİMKUR SÜRÜCÜ KURSU EĞİTİM Y, BUSEM SK., ÇAĞLA SK., ÇUHANE CD., DİCLE CD., ECEM, ECEM SK., ELEM, ELEM CD., ELMAS, ELMAS SK., EZGİ SK., FABRİKA SK., GÖLCE, KAMER SK., KANDIL, KANDİL SK., KARAYAZI SK., KÖSK, KÖŞK SK., KUMLUK SK., MERCAN SK., NARENCİYE SK., NEHİR SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SENTEPE, ŞENTEPE SK., TAŞOVA SK., YELKEN SK., YENİ DEMİRYOLU CD, YILMAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNİ, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde BASKALE, BAŞKALE SK., BAYIR SK., BUSE SK., DELIORMAN, DELİORMAN SK., DEMİRKIRAN SK., EBRULİ SK., GÜNDEŞ SK., HİSARCIK SK., KELEŞ SK., KIRLALESİ SK., NIZAM-I CEDIT, NİZAM-I CEDİT CD., ÖNER, SADE, SADE SK., SERÇECIK SK., SERÇECİK SK., SÖZLÜ SK., SUADIYE, SUADİYE CD, SUADİYE CD., SÜKUNET, SÜKUNET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERTUĞRUL GAZİ, UZUNBEY mahallelerinde ALİ FUAT CEBESOY CD., ATILIM CD., CUMHURİYET. CD., ÜLKEM SK., YILDIZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLİ, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, PINARDÜZÜ, PINARLI mahallelerinde ACILIK, ACILIK SK., AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, ASYA, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BERBEROĞLU SK., CEVHER SK., CUMHURİYET CD., ÇIGDEM SK., DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU SK., EMANET SK., ESKİ SK., EYÜP, EYÜP SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK SK., GÜL SK., GÜLDALI SK., GÜLŞEN SK., HACI ŞÜKRÜ SK., HAMZA, HAMZA SK., HENKİ OĞLU SK., HICRET, HİCRET SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ CUMHURIYET CD., KARAAGAÇ GÜL SK., KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KILIÇ, KARAAGAÇ KILIÇ SK., KARAAGAÇ KURTULUS, KARSI, KARŞI SK., KILIÇ SK., KURTULUŞ SK., KUYUCUK MEVKII, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SAKALLIOGLU, SAKALLIOĞLU SK., SEVGI, SEVGİ SK., YAGCI, YAĞCI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALCI mahallelerinde BALCI ARIKLAR MEVKII, BALCI ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BALCI SEFERLER MEVKII, BALCI SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKCILAR MEVKII, BIÇAKCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, MALAKLAR MEVKII, MALAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SIDDIKLAR MEVKII, SIDDIKLAR MEVKİİ, SIDDIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAYBEY, BABAKÖY mahallelerinde ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, BABAKÖY MERKEZ MEVKII, BABAKÖY MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BABAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KARAKAYA MEVKII, KARAKAYA MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASAN PINARI MEVKİİ KÜME EVLER, SARISU, SARISU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 05 Nisan Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1035 SK., 1119., 1124., 1126. SK., 1129., 1145. SK., DÜZBAGLAR, HOCALIBAGLAR, HOCALIBAĞLAR CD., KARŞIBAŞI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR, YAZLIK MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 50. SK., ALBAYRAK SK., ASIK VEYSEL, ASIM ÇAVUŞ SK., AŞIK VEYSEL CD., BURAK, DOSTLUK CD, GİRNE CD., GÜZEL, GÜZEL SK., KARINCADERE CD., KÜÇÜK SK., NURSEDA SK., RESUL SK., SELAMOĞLU SK., SERCAN SK., ŞEHİT ZAFER SK., TOSUNLAR CD., YAZLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ mahallelerinde AKASYA SK., AYAZMA, AYAZMA CD., BORA SK., CENGIZ TOPEL, GAFFAR OKKAN, KABAYAKALI SK., KANUNI, KANUNİ CD., KESTANE SK., NURSEDA, RAHIM, SARDUNYA SK., SAZLIK, TUĞRA SK., VALİDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ mahallelerinde ALI ÖZDEMIR, DOSTLUK CD., MEHMET ÇAVUŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI, ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1001. SK., 1003. SK., 1004. SK., 1006., 1006. SK., 1007. SK., 1009. SK., 1012. SK., 1013. SK., 1014. SK., 1015. SK., 1017. SK., 1019. SK., 1020. SK., 1022. SK., 1023. SK., 1034. SK., 1037. SK., 1039., 1039. SK., 1040. SK., 1042. SK., 1044. SK., 1046. SK., 1048. SK., 1050. SK., 1052. SK., 1053., 1053. SK., 1055. SK., 1061. SK., 1084. SK., 1094. SK., 1098. SK., 1101. SK., 1102. SK., 1103., 1103. SK., 1104., 1104. SK., 1105., 1105. SK., 1106., 1106. SK., 1108., 1108. SK., 1109., 1109. SK., 1111. SK., 1113. SK., 1114., 1115. SK., 1118., 1137., 1137. SK., 1142., 1142. SK., 1144., 1144. SK., 1147. SK., 1148., 1148. SK., ABDÜLHAMIT HAN, ABDÜLHAMİT HAN CD., ADEMOĞLU SK., AKÇAKOCA CD., AYHAN BERMEK CD, AYHAN BERMEK CD., CIHAN, CİHAN CD., EGLENCEDERE, EGLENCEDERE CD., EĞLENCEDERE CD., HİLAL CD., KALKAN SK., KARA KESTANELIK, KARA KESTANELİK CD., KISIK KAYA CD., NEJAT TÜMER SK., RAUF ORBAY CD., SAHİL YOLU SK, TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., ULASLI ATATÜRK, ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULAŞLI ATATÜRK BULVAR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., ULAŞLI SAHİL CD., YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 3712. sok, AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANSA SK., BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DOST, DOST SK., EBRU SK., EGEMEN, EGEMEN CD., ESTERGON CD., GÖZDEM, GÖZDEM SK., GÜMÜŞOVA SK., GÜRGEN SK., KARAKALDIRIM CD., KENT, KENT SK., LOZAN CD., MASAL SK., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELİ CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PETEK SK., PINAR CD., PİRİREİS CD., SANAYİ CD., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SİMLİ SK., SUR SK., SÜLÜN SK., ŞİMŞİRLİ SK., TAS SK., TAŞ SK., TATAR SK., ÜÇEVLER CD., YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YENİKÖY CD., ZAFER, ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde BOĞAZİÇİ SK., HANEDAN SK., KARDELEN SK., SAĞLIK SK., SAMİ SK., SARAYÖNÜ SK., SEHIT ALI IHSAN ÇAKMAK, SEHIT ERGÜN KÖNCÜ, SEYMEN, SEYMEN CD., ŞEHİT ALİ İHSAN ÇAKMAK SK., ŞEHİT ERGÜN KÖNCÜ SK., ŞEVVAL SK., YAĞMUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, DOGAN, DOĞAN, HATIPKÖY, HATİPKÖY, KARABAŞ, KOCATEPE, KULFALLI, NÜZHETİYE mahallelerinde 110. SK., 12. SK., 14., 14. SK., 16. SK., 17., 17. SK., 18. SK., 20., 20. SK., 6. SK., 8. SK., AHMET ONBAŞI SK., AKPINAR MERKEZ MEVKII, AKPINAR MERKEZ MEVKİİ, AKPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ALMİNA CD., ARPALIK, ARPALIK SK., AŞAĞIPINAR SK., BAŞYİĞİT SK., BEŞEVLER SK., DOYRAN SK., DUHAN SK., ENVER PAŞA CD., ERENLER, ERENLER SK., ESKİ DEĞİRMEN SK., GONCALAR SK., HAFIZ İBRAHİM SK., HARMAN ARKASI, HATİPKÖY CD., HATİPKÖY YOLU SK, IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, İSMAİL ÖZEN CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAHVELER SK., KEMAL ÇELEBI, KEMAL ÇELEBİ CD., KOZA BAHÇELER SK., KULAKSIZ SK., KULFALLI, KULFALLI CD., LEVNİ CD., NARLIK SK., NATO CD., NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OKUL ARKASI SK., OKUL SK., ORMANKÖY KONUTLARI MEVKII, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ KÜME EVLER, ÖRKİLER SK., PASALAR, PAŞALAR SK., PEHLİVAN SK., PİROĞLU SK., SADETTİN ESER SK., SADIKLAR SK., SAĞLAMLAR SK., STADYUM SK., SÜLEYMAN PASA, ŞEHİT ARİF MEYDAN SK., TOPÇULAR SK., YALÇINLAR, YALÇINLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 05 Nisan Cuma 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, DEREKÖY, HAYRİYE, İNEBEYLİ, KARAAHMETLI, KARAAHMETLİ, KAYACIK, OLUKLU, YALAKDERE mahallelerinde 10. SK., 11. SK., 208. CD., 21. SK., 231. CD, 231. CD., 27. SK., 2905., 2923., 2925., 2926., 2938., 2947., 2953., 3101., 4 TEMMUZ SK., 54. SK., 57. SK., 58. SK., 60. SK., 61. SK., 62. SK., 63. SK., 65. SK., 67. SK., 73. SK., 77. SK., 83. SK., 86. SK., 9., 9. SK., 91. SK., 93. SK., 95. SK., 98., 99., 99. SK., ABDULLAH SULTAN, ABDULLAH SULTAN CD., AKTAŞ SK., ALTINOLUK SK., AMİRAL CD., ATALAY SK., AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞ SK., BAHADIR SK., BAMBU SK., BAYRAKTAR, BAYRAKTAR SK., BAYRAM ŞİT CD., BEKİR ÇOBAN SK., BEŞEVLER CD., BILGE, CELAL ATİK CD., ÇANAKKALE CD., ÇATAL SK., DARIYER, DEDE BAYIR SK., DERE YOL SK., EREN SK., ESKİ MEZARLIK SK., EVLİYA ÇELEBİ CD., FEVZİ ÇAKMAK CD., GAZİLER MEVKİ, GAZİLER MEVKİ KÜME EVLER, GENÇLİK SK., GÖLCÜKLER, HALİL MUTLU SK., HAMİT KAPLAN CD., HAMZA YERLİKAYA SK., HASAN GEMİCİ SK., HASAN GÜNGÖR SK., HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET-HAYRİYE YOLU SK, HÜSEYİN ÖZKAN SK., ILAYDA DEMIR, İBNİ SİNA CD., İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İSMAİL OLGUN SK., İSMET ATLI SK., İZCİ SK., KARAAHMETLI MERKEZ MEVKII, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARSI BAGLAN, KARŞI BAĞLAN SK., KARTAL, KARTAL SK., KAVAK SK., KISIKYOL, KONUT SK., KÜÇÜK ZEYTİNLİK SK., LİMON SK., LÜTFİ TAŞÇI SK., MAHMUT ATALAY SK., MAHMUT DEMİR SK., MEHMET OKTAV SK., MEHTAP SK., MEVLÜT DEMİR SK., MEYDAN BAŞI SK., MEYDANBAŞI BAHÇE YOLU SK, MEZARLIK ALTI MEVKII, MEZARLIK ALTI MEVKİİ, MEZARLIK ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, MİTHAT BAYRAK SK., MUSTAFA DAĞISTANLI SK., MÜZAHİR SİLLE SK., NAİM SÜLEYMANOĞLU SK., NASUH AKAR SK., NURİ BOYTORUN CD., OKÇU TEPE, OKÇU TEPE SK., OLUKLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ, OLUKLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAAHMETLİ YOLU SK, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, PAZAR SK., RÜYA SK., SEYRAN SK., SULTAN BAYBARS, ŞEHİTLER CD., TOY SK., ÜNAL SK., VEHBİ EMRE SK., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU CD., YUKARI ÇESMELER MEVKII, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ, YUKARI ÇEŞMELER MEVKİİ KÜME EVLER, YÜKSEL SK., ZEYTİN SK., ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 05 Nisan Cuma 14:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, GÜNEY, YAVUZ SULTAN mahallelerinde AKSU SK., AZİZ SK., BENNA, BEYAZIT, CEVİZ SK., ÇAKMAKLI SK., ÇAMYAYLA KÖYÜ DEĞİRMENÖZÜ MAH, DENIZ, ENGİN SK., ERIS, ERİŞ SK., EVRENSEL, EVRENSEL SK., FENER SK., GENÇOĞLU SK., GÜLDEN SK., HACI MUHARREM SK., IHLAMURLU SK., ILGIN SK., İ.OZAN SK., KANAL SK., KAZIM AYVAZ, MEHTAP CD., NENE HATUN, NEYZEN SK., RIHTIM CD., SAHİL CD, SEFER SK., SOLMAZ, SOLMAZ SK., TAYFUR SK., TINAZTEPE SK., TOPRAK SK., TUGRUL, TUĞRUL CD., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, GÜNEY, HACI OSMAN, YAVUZ SULTAN mahallelerinde ALADAĞ SK., ARIKAN SK., ARPACI SK., ATMACA, ATMACA SK., BENNA SK., BEŞİKÇİ SK., BEYAZIT SK., BODUR SK., CUMHURİYET BULVAR, ÇERKEZ SK., ÇİM SK., DENİZ SK., DERYA, DERYA CD., DUYGULU SK., DÜZ SK., ELMALI SK., ENGIN, FETIH, FETİH CD., GARP SK., GİZEM SK., KAZIM AYVAZ SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KELEBEK SK., KENT CD., KİRAZ CD., MEHTAP, MEYDAN SK., MIHÇI SK., NENE HATUN CD., ÖMERAĞA SK., POLIS, POLİS SK., RIHTIM, SAHİL CD., SEFA CD., SERÇE SK., TARLA SK., TAYFUN CD., VARAN SK., YEŞİLÇINAR SK., YILDIZ, YONCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, GÜNEY mahallelerinde BAHADIR, ÇAKMAKLI, DAMLA SK., HAMİT KAPTAN SK., HÜRRİYET BULVAR, NADAS, NADAS SK., RIZA DOĞAN SK., ŞEBNEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde ACUN, ACUN SK., ADA, AHMET RASIM, AHMET RASİM CD., AJDA SK., AKTAN SK., ALTAY, ALTIN SK., ASUDE, ASUDE SK., AŞKIN SK., AYCAN SK., AYÇA SK., AYTAÇ SK., AZMİ SK., BALKANLAR SK., BAYAR SK., BEGONYA SK., BENNU, CANGÜL SK., ÇAĞDAŞ SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇAKIR SK., DENIZALP, DENİZALP SK., DERSU, DRAMA SK., EDEBALI SK., EMEL, ERÇELİK SK., EVINÇ, EVİNÇ SK., FARUK YALÇIN, FARUK YALÇIN CD., FIKIR, FİKİR SK., FUAT SK., GAZI, GAZİ CD., GÖKBEN, GÜLEN SK., GÜLTÜRK, GÜLTÜRK SK., GÜR, GÜR SK., GÜRHAN SK., HANDAN, HANDAN SK., HANECİOĞLU SK., HAYRAN SK., HİCRAN SK., HOŞSOHBET SK., İLBEYİ SK., KADIM, KADİR SK., KARAKAS, KARAKAŞ SK., KAYRAN SK., KOCATEPE SK., LATİFE SK., LEVNI, LEVNİ SK., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., MUHAKKAK, MÜJDAT SK., NAZLIGÜL SK., NURTEN, NURTEN SK., OVA, OVA SK., OYA, OYA SK., ÖVER, ÖVER SK., ÖZDEMİR SK., ÖZDİNÇER SK., ÖZTEKIN, ÖZTEKİN SK., SAMİMİ SK., SEVER, SEVER SK., SEVİNÇLİ SK., SEYMEN SK., SIRMA SK., ŞENGÜL SK., TANYELİ SK., TERIM, TERİM SK., TOPRAKKALE SK., TURGAY, TURGAY SK., TÜRKAN SK., VİŞNEZADE SK., VURAL, VURAL SK., YAVUZ SELIM, YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CD., YURTYAPAN SK., ZERRIN, ZERRİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PİRİ REİS mahallelerinde AHU, AHU SK., ASIROGLU, AŞIROĞLU CD., ATABEY SK., BUHARA SK., DURMUŞ SK., HASRET SK., KAHRAMAN, KAHRAMAN SK., KETENCİLER SK., SECDE SK., ŞANLI SK., TEFSIR, TEFSİR SK., TURGUT REİS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ADALI HALİL SK., AKAN, AKÇA SK., AKGÜL SK., ALGÜL SK., ASRIN SK., ATABEY, AYHAN, AYHAN SK., AYIŞIĞI SK., BALKIZ, BARBAROS, BARBAROS CD., BATI SK., BEKİR SK., BOSTANCI, BOSTANCI SK., CANAN SK., CANDAN, CANDAN SK., CANSU SK., CEVDET SK., ÇIFTLIK, DELİCE SK., DEREN, DEREN SK., DERYA SK., DUMAN, DURMUS, ELÇIN, ELÇİN SK., ERASLAN, ERASLAN SK., ERÇETIN, ERÇETİN SK., ERMIS, ERMİŞ SK., ERSIN, ERSİN SK., EZBER SK., FANİ SK., FATIH SULTAN MEHMET CD., FATİH SULTAN MEHMET CD., FERASET SK., FURKAN, FURKAN SK., GÖLDERE SK., GÜLBİN SK., GÜNERI, GÜNERİ SK., HAYRET SK., HELAL SK., HITABE, HİCRİ SK., HİTABE SK., HÜKÜM, HÜKÜM SK., HÜR, HÜRMETKAR, HÜRMETKAR SK., İLKEM SK., KARANFIL, KAYIN SK., KIRAAT SK., KIYAS, KIYAS SK., MAHSUL, MAHSUL SK., MAKSAT, MAKSAT SK., MARIFET, MARİF SK., MARİFET SK., MAZLUM SK., MEDRESE, MEDRESE SK., MENDERES SK., MENGÜÇ SK., MERIÇ, MERİÇ SK., MEVLEVİ SK., MUASIR, MUASIR SK., MUKADDER SK., MUNTAZAM, MUNTAZAM SK., OKUYAN, OKUYAN SK., ÖMER SEYFETTIN, ÖMER SEYFETTİN CD., SAADET, SAMET SK., SEHER, SELVİ SK., SEYMA, SUNA, ŞAKİR SK., ŞELALE SK., TEKIN, TEKİN SK., TEOMAN SK., TOROS SK., TUNCA SK., TURGUT REIS, TUZLA, TUZLA CD., ULUBEY, ULUBEY SK., ULUÇINAR SK., YANKI, YANKI SK., ZAKKUM, ZEYNEP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde BAHTİYAR SK., BEKTAŞ SK., BEYIT, BEYİT SK., ESENGÜL SK., GÜRKAN SK., HÜSAM SK., ISTASYON, İSTASYON CD., KAYMAZ SK., KEŞİF SK., TELSİZ SK., TEPECIK, TEPECİK SK., YESIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde ALİYE SK., CEZBE, CEZBE SK., DR.ZEKİ ACAR CD., GÜRSEL, GÜRSEL SK., KATIP, KATİP SK., SERTTAŞ SK., SEVKET, ŞEVKET SK., VEZIR, VEZİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 05 Nisan Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde 2456. SK., 2457. SK., 2463. SK., 2464., 2464. SK., DICLE, MUTLUKENT BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 05 Nisan Cuma 11:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1176. SK., 1176/1. SK., 1176/2. SK., 1179. SK., 1180., ASKERİ YOL SK, HÜKÜMET CD., TERMINAL, TERMİNAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 05 Nisan Cuma 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 3257, 3257., 3257. SK., 4421., HAMİDİYE SK., PELİTLİ YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, TOSB mahallelerinde 1. CD, 3222, 3222., 3222. SK., 3225, 3225., 3225. SK., 3226., 3227., 3227. SK., 3228., 3228. SK., 3230., 3231, 3231., 3231. SK., 3232., 3233. SK., 3235., 3235. SK., 3236., 3237. SK., 3238, 3238., 3240, 3242., 3242. SK., 3243., 3243. SK., 3243/1., 3244. SK., 3246., 3247., 3248, 3248., AYBEK SK., CEREN SK., ÇİĞDEM SK., DOĞRULAR SK., FIRAT SK., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, IHLAMUR SK., KARANFİL SK., KÖMÜRCÜLER SK., MENEKŞE SK., MERVE SK., ORGANİZE CD., ÖMÜR SK., ÖZYILDIZ SK., ŞİLE CD., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde AYÇİÇEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 05 Nisan Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK, ŞEKERPINAR mahallelerinde 1805/3. SK., 253/2. SK., 268. SK., 3202. SK, 3210., 3236. SK., 3249, 3249., 3252., 3253, 3253., 3254., 3256., 3258. SK, 3262., ARMUTLU SK., BANU SK., CAN SK., ÇİÇEK SK., DEĞİRMEN YOLU SK, EROĞLU SK., GEBZE CD., İSTİKLAL CD., KAMBER KAYNAĞI SK., MEZARLIK SK., ORGANIZE, ÖZDEN SK., ÖZPINAR SK., SILE CD., TEPE SK., TURUNÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 05 Nisan Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRCILER, DEMİRCİLER mahallelerinde ASLAN SK., DEMIRCI, DEMİRCİ SK., KÖPRÜTAŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.