06 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.03.2024 - 12:45

Güncelleme: 06.03.2024 - 12:45

SAKARYA ilinde 06 Mart Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, HATIPLER, HATİPLER, KONAK, MERKEZ, ORTA mahallelerinde ACAR SK., ADLIYE SK., ADLİYE SK., AKASYA, AKIN, AKIN SK., AKINCI, AKSOY SK., ALİ NUR GEBEŞ, ARDIÇ, BALTAOĞLU SK., BASAK, BAŞAK SK., BÜLBÜL SK., CAMİİ SK., ÇARŞIİÇİ MEYDAN, ÇELİK, ÇEVİK SK., ÇINAR SK., ÇUKURKUYU SK., DR. HASAN AKGÜN BULVAR, DR.HASAN AKGÜN BULVAR, EDİPPAŞA CD., ERCAN, GÖKTAŞ SK., GÜMÜŞ, HACIKÖY, HACIKÖY CD., HAFIZ NURETTIN, HALİT MOLLA CD., HAMAMCILAR SK., HÜRRİYET CD., IKLIM, İSMAİL EFENDİ SK., KADIR KOÇ, KADİR KOÇ, KADİR KOÇ CD., KANDEMİR SK., KANDIRA CD., KAYNARCA İLÇE DEVLET HASTANESİ, KONAK 10, KÖSE, MEŞE BAYIRI SK., MÜRTEZA YÜKSEL CD., NİSAN 17. SK., ORKİDE SK., ÖZER SK., PAHADIR, SAVAŞ SK., SHT.ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, SHT.GÜRKAN TÜRK 1, SHT.YILMAZ VURAL CD., SOYSAL SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ CD., ŞENTÜRK SK., ŞHT.YILMAZ VURAL CD., TEZCAN SK., VEDAT YAZGAN CD., YAPRAK SK., YENI MAHALLE, YENI MAHALLE 4, YENI MAHALLE SK., YENİ MAHALLE 1 SK., YENİ MAHALLE 2 SK., YERLİKAYA SK., YILDIZ, YILDIZ 2, YONCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 06 Mart Çarşamba 15:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, HATİPLER, KERTIL, KONAK, MERKEZ, ORTA mahallelerinde AKARSU SK., AKSOY, ALI NUR GEBES, ALİ NUR GEBEŞ CD., AYAN, AYAN SK., AYDIN, AYDIN SK., AZIZ DURAN CD., AZİZ DURAN CD., BIÇER SK., ÇAKALLAR SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DAR, DERE SK., DOGAN SK., DOĞAN SK., DR. HASAN AKGÜN, DR.ALAATTİN DURAN CD., EDIPPASA, ESİNTİ, FILIZ, GONCA, GONCAGÜL, HACI OGLU, HAFIZ NURETTİN SK., HALIT MOLLA, HALİT MOLLA, HALİT MOLLA PARKI İÇİ YOLU, HOCAOGLU, HOCAOGLU SK., HOCAOĞLU SK., HÜSNÜ AYDIN, HÜSNÜ AYDIN CD., ISIL, ITIR, İKLİM, KADİROĞLU SK., KAHVECİOĞLU SK., KANDIRA KAYNARCA YOLU, KARABOĞAZ CD., KARAYEL SK., KAYNARCA YOLU, KIZMAZ SK., KONAK 4, KURTOĞLU SK., KÜLTÜR SK., MOLLA MUSTAFA SK., MURAT SK., NALBANTLAR SK., NECATİBEY CD., ÖZGÜR SK., SAKA SK., SANER SK., SARIÖZ, SARIÖZ SK., SEDEF, SERÇE, SEYFETTIN SELIM, SEYFETTIN SELIM CD., SEYFETTİN SELİM, SEYFETTİN SELİM CD., SÖĞÜT SK., ŞEHİT GÜRKAN TÜRK CD., ŞHT.ERCAN KARADAĞ CD., TEZER SK., YEL SK., YENİ MAHALLE SK., YILDIZ 1 SK., YILDIZ 2 SK., YONCA 1. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KONAK, ORTA mahallelerinde ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD., VEDAT YAZGAN, YENI MAHALLE 5, YENİ MAHALLE 3 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde BATUHAN, ECRIN, GÜNDÜZ, HERCAI, HERCAİL SK., KUDÜS CD., NURDAN, ZERDALI, ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, ADNAN MENDERES, AKIM, ALEV SK., ANADOLU OTOYOLU, ARİF BEY CD., ARİFİYE - SAPANCA YOLU, ASYA SK., AY SK., AYYILDIZ, BATUHAN SK., BULUT SK., ÇAGATAY, ÇAĞATAY, DORUK, DUMAN, DUMAN SK., DURMAZ, EMEK, FERHAT, FERHAT SK., FIRAT, GÖKKUSAGI SK., GÖKKUŞAĞI, GÖKKUŞAĞI SK., GÖL YOLU, GÖLBASI, GÖLBAŞI, GÖLBAŞI PİKNİK ALANI İÇİ YOLU, GÜN, GÜN SK., GÜNDÜZ SK., ISIK, IŞIK SK., İRFAN, KARANFİL SK., KASIRGA SK., KUDÜS, MEGALİN SİTESİ İÇİ YOLU, MINA, MİDYAT SK., MÜGE, ÖZLEM EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, PUSULA, REZZAK, SARRAF, SEHER, SEHER SK., SEMA SK., SITELER, SITELER CD., SONGÜL, ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., ŞİMŞEK SK., TAN SK., TUFAN, TUFAN SK., UFUK, UFUK SK., ÜNAL, ÜNLÜ, ÜNLÜ SK., YENIAY, YENIGÜN, YENIGÜN CD., YENİGÜN CD., YILDIRIM SK., YILDIZ SK., ZERDALİ, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AKÇAY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, FATİH, GÖL, HACIMERCAN, HANLIKÖY, NEVIYE, NEVİYE, UZUNKUM, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1006 KÜME EVLER, 1010 KÜME EVLER, 1012 SK., 1013, 1013 SK., 1014, 1014 SK., 1016 SK., 1018, 1018 SK., 1020, 1020 SK., 1024 SK., 1027, 1029 SK., 1033, 130 SK., 1404 NOLU, 286, SK., 387 SK., 6. SK., 9001, ADA MERKEZ, ADA MERKEZ SK., ADA MERKEZ/1, ADA MERKEZ/4, ADA MERKEZ/6, ADALET, ADALET SK., ADIVAR SK., ADİL, AKBAŞ SK., AKGÜL SK., AKSU, AKSU SK., ARAS, ARAS SK., ARİFİYE ANADOLU LİSESİ, ASLAN SK., ASLI, ATA, ATA SK., ATLAS SK., AYBALA SK., AYDINLAR, AYDINLAR SK., AYVAZ SK., AZIZE, BALKAN, BALKAN SK., BALKAYA, BARBAROS, BARBAROS CD., BARBAROS/2, BATUM, BAYRAKTAR, BEYAZIT, BEYAZIT SK., BILGIN, BINNAZ, BİÇİM SK., BİLECİK, BİLECİK CD., BİLGİN SK., BOGAZ, BOGAZ SK., BOĞAZ SK., BÖLGE, BÖLGE SK., BULAN SK., CAMI, CAMİ, CANAN, CANAN SK., CEVHER, CEYHAN, CEYHAN SK., CİHANGİR, CÖMERT SK., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN CD., ÇAKIR SK., ÇAM SK., ÇAMLIK SK., ÇAVUŞOĞLU SK., ÇAYBAŞI CD., ÇESME, ÇEŞME SK., ÇETİN CD., ÇIMEN SK., ÇİÇEK SK., ÇİMEN SK., DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DEMET SK., DEMIRYOLU CD., DEMİRYOLU CD., DENIZ, DERVIS, DERVİŞ, DERYA SK., DEVRAN SK., DICLE SK., DİCLE SK., DİYAR SK., DOGA SK., DOĞA SK., EKEN, EKİM, EKİN SK., EKREM SK., ELMAS SK., ELVAN, EMIN, EMİN SK., ERDEM, ERDEMİR SK., ERMIS, ESEN, ESEN SK., ESIT, ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU CD., EŞİT/1, EŞREF SK., FATİH, FATİH CD., FERAH, FUAT SK., GAMZE, GEÇİT SK., GEDIZ, GENÇAY SK., GENIS, GÖÇMEN SK., GÖK SK., GÖKDELEN SK., GÖL SİTESİ İÇİ YOLU, GÖZDE, GRUP KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, GUSER SK., GÜLERYÜZ, GÜLİSTAN SK., GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., GÜNGÖREN SK., GÜR SK., GÜVEN, GÜVEN CD., HABIL, HABİL SK., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HAKAN, HAKAN CD., HANIMELI, HANIMELİ SK., HARMANLIK 1 SK., HASAT, HASRET, HASRET SK., HAYAT, HIDAYET, HİDAYET SK., HİLMİ SK., HİSAR SK., HUZUR SK., HÜR, HÜRRİYET SK., IRMAK, ISTIKLAL, IŞIN SK., İBNİSİNA, İL ORMAN MESİRE YERİ, İSTİKLAL CD., KABİL SK., KADER, KADER SK., KADER/1, KADİR SK., KAHRAMAN SK., KALE, KALE SK., KAMELYA SK., KAMER SK., KAPI, KARAYEMİŞ SK., KARTAL SK., KAVAKLI, KAVAKLI SK., KAYA SK., KAYALAR, KEHRIBAR, KEHRİBAR SK., KEKLİK SK., KIRLANGIÇ SK., KISA, KISA SK., KISMET, KISMET SK., KIVILCIM SK., KONAK, KONAK SK., KOSAVA SK., KÖKLÜ SK., KÖYDISI, KÖYDISI/1, KÖYDIŞI SK., KÖYIÇI 1/2, KÖYİÇİ, KUBİLAY, KUMRU, KUMRU SK., KÜBRA, KÜBRA SK., LAVANTA, LAVANTA SK., LEYLA SK., LODOS, MADEN SK., MEHMET EFENDİ SK., MELEK, MELEN SK., MERCAN KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, MERCAN SK., MERHUM HASAN ÖZCAN SK., MERIÇ, MERIÇ SK., MERİÇ SK., MERVE, MESALE, MESALE SK., MESTAN, MESTAN SK., METİN, METİN SK., MIMARSINAN, MIRAÇ, MIZRAK, MIZRAK SK., MİLLET SK., MİMARSİNAN CD., MUTLU SK., NADIDE, NADİR SK., NARİN SK., NASİP SK., NEZIH, NEZİH SK., NISA, NUMAN SK., NUR, OK, OK SK., OLGUN EVLER KONUT YAPI KOOPERA, ORTA/1, ORTA/13, ORTA/2, ORTA/3, ORTA/5, ORTA/6, OSMANGAZI, OSMANGAZİ CD., ÖZER, ÖZLEM SK., PANTER, PANTER SK., PARK İÇİ YOLU, PARKE, PARKE SK., PAŞA SK., PAZAR SK., PELIN, PELİN SK., PİRİ REİS SK., POYRAZ, POYRAZ SK., S.H.T.MUHAMMET FATIH SAFITÜRK, SADIYE, SADİYE, SAGLIK, SAGLIK/1, SAKA, SAKARYA CD., SAKARYA CD.Sİ, SAKARYA CD.Sİ SK., SAKARYACD.SI, SANCAK SK., SARAY SK., SAYGIN SK., SEHIT MUTLU SAYDAM, SEHIT MUTLU SAYDAM CD., SELIMIYE, SELIMIYE CD., SELİMİYE CD., SELVI SK., SELVİ SK., SEN, SERDAR, SERDAR SK., SERHAT, SERKAN SK., SEVEN SK., SEVİM SK., SEVİNÇ SK., SEYHAN SK., SEZEN, SEZEN SK., SHT.BARIS KAPLAN, SHT.BARIS KAPLAN CD., SHT.ERDOGAN YENI, SIRIN, SULTAN SK., SUSAM, SUSAM SK., SÜLÜN SK., ŞAHİN SK., ŞAHLAN SK., ŞANLI SK., ŞEHİT ERDOĞAN YENİ CD., ŞEHİT FATİH KARA CD., ŞEHİT HAMZA BUDAK SK., ŞEHİT MUTLU SAYDAM CD., ŞEN SK., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., ŞÜHEDA SK., TAMER, TANK, TANK SK., TANYELI, TATAR, TEKİN SK., TEPE SK., TOPRAK/1, TUĞBA, TUNA CD., TÜRKAN, ULU, ULU SK., ULUBEY, ULUS, ULUS CD., UMUT SK., USLU SK., UYGUN SK., UZAY SK., VOLKAN SK., YADIGAR, YADİGAR SK., YAKUT, YAKUT SK., YAN YOL, YAN YOL SK., YANYOL SK., YAŞAM SK., YAVUZ SULTAN SELIM CD., YAY SK., YAYLA, YAYLA SK., YENER, YENER SK., YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, YIGIT, YİĞİT SK., YUDUM, YUDUM SK., YUKARI, YUKARI 2, YUKARI 2/1, YUKARI 2/2, YUKARI KİRAZCA CD., YUKARI SK., YUVAM SK., YÜCE, YÜCEL, YÜCEL SK., ZAFER, ZAFER CD., ZERRIN, ZOR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KORUCUK mahallelerinde 1713 KÜME EVLER, 2922 KÜME EVLER, 2923, 2923 KÜME EVLER, 2968-, 2968 KÜME EVLER, 3103, 3103 KÜME EVLER, 3106 KÜME EVLER, 3349, 404., 4040 NOLU, 4078 NOLU SK., 4079 NOLU SK., 408 NOLU, 4088 SK., 4091 NOLU SK., 4092 NOLU, 4092 NOLU SK., 4144 NOLU SK., 4148 NOLU SK., 4158 NOLU, 4159 NOLU, 4168 NOLU SK., 4181 NOLU SK., 4182 NOLU SK., 4185 NOLU SK., 4191 NOLU SK., 4192 NOLU SK., 4199 NOLU SK., CEVAT UNCUOGLU, FETİH CD., HASTANE, KEREM COSKUN, KEREM COŞKUN CD., KONURALP, KONURALP BULVAR, KORUCUK, KORUCUK CD., KORUCUK MEZARLIĞI İÇİ YOLU, SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HA, YASAM, YASAM CD., YAŞAM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BILECILER, ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN, KAVAKLIORMAN, TURNADERE mahallelerinde 1801 NOLU, 1801 NOLU SK., 1802 NOLU, 1802 NOLU SK., 1802 NOLU/3, 1802 NOLU/5, 1901. SK., 1902. SK., 5481 NOLU SK., BILECILER/2, ÇAGLAR, GİZEM CD., KAVAKLIORMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KUL SK., SARIKAMIS, SARIKAMIŞ CD., TURNA, TURNA. SK., TURNADERE KÖYÜ İÇ YOLU, TURNADERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACIELMALIK, IKIZCE MÜSLIM, IKIZCE OSMANIYE, İKİZCE MÜSLİM, İKİZCE OSMANİYE, KARAKAMIS, KARAMAN, KAYRANCIK, TASKISIGI mahallelerinde 406 NOLU SK., 407 NOLU, 408 NOLU SK., 408 NOLU_1, 409 NOLU SK., 410 NOLU, 410 NOLU SK., 411 NOLU SK., 412 NOLU SK., 413 NOLU SK., 414 NOLU SK., 415 NOLU SK., ACIELMALIK, ACIELMALIK CD., ACIELMALIK/1, ADAPAZARI KAYNARCA, ADAPAZARI KAYNARCA CD., ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, ADAPAZARI KAYNARCA/9, AKLI SK., BEŞ EVLER CD., CAMILI YOLU, CAMİLİ YOLU SK., ÇİFTLİK, ÇİFTLİK SK., DEFNE, DEFNE SK., DERELI, DOLUNAY SK., DR. TACETTIN, DR. TACETTİN CD., EKREM ALICAN/1, EZGİ SK., FASIL SK., FERMAN SK., IHLAMURLAR, IHLAMURLAR SK., KAYRANCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KAYRANCIK YOLU, KAYRANCIK YOLU CD., KIVRIM SK., KIZILCIKLAR SK., KÜME SK., MARTI, MARTI SK., MÜEZZIN IBRAHIM, MÜEZZİN İBRAHİM SK., NAZLI SK., PARK CD., PERVANE, PERVANE SK., SEHIT YASAR, SELİN SK., SEYIR, SEYIR SK., SEYIR/1, SEYİR SK., SIRAEVLER SK., SIRMA SK., SÜLEYMAN DİŞLİ SK., ŞEHİT YAŞAR CD., TASKISIGI, TEZ SK., TOPRAK, TOPRAK SK., UFAK SK., UYAR SK., ZENCEFIL, ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1551 NOLU SK., 1552 NOLU SK., 1553 NOLU SK., 1554 NOLU SK., 1562 NOLU SK., 1564 NOLU SK., ALEMDAR SK., AYTEKİN SK., ÇIRAK, ÇIRAK SK., EMEKTAR SK., ESER SK., GÜL SK., GÜLSEN, GÜLŞEN SK., MEHTAPLI, MEHTAPLI SK., ÖZAL, ÖZAL SK., ŞENER SK., YEGENLER, YEĞENLER CD., YENİCAMİ BULVAR, YENİCAMİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM mahallelerinde SANTIYE, SET ARKASI SK., ŞANTİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 06 Mart Çarşamba 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TUZLA mahallelerinde 1267 NOLU, 1267 NOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 06 Mart Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 570 NOLU SK., AYAZ SK., EFE SK., POSTAHANE SK., SU ARITMA TESİSİ, ŞEHİT OSMAN TEMİZ SK., YASLI SK., YAŞLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 06 Mart Çarşamba 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER YENİ, TUZLA mahallelerinde 1261 NOLU SK., 5209 NOLU, 5209 NOLU SK., 5214 NOLU SK., 5218 NOLU SK., 5220 NOLU SK., 5222 NOLU SK., ÇEVRE YOLU CD., HAL. CD., KÖPRÜBAŞI YOLU, SANAYİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞIYENİKÖY mahallelerinde ATATÜRK_1, BULVAR SK., FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET, KAYALARREŞİTBEY KÖYÜ İÇ YOLU, SEHIT GAFFAR OKAN, ŞEHİT GAFFAR OKAN CD., ŞEHİT SALİH AKTÜRK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EKINLI, EKİNLİ, KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE, YAZILI mahallelerinde 1294 SK., 24 NOLU CD., ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, EKINLI, EKINLI SK., EKİNLİ, EKİNLİ SK., HOROZLAR, HOROZLAR SK., KADIKÖY CD., KAYALAR MEMDUHİYE., KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARMEMDUHİYE SK., ÖZÇELİK SK., TEKETABAN KÖYÜ İÇ YOLU, YAZILI, YAZILI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARRESITBEY mahallelerinde KAYALARRESITBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., KOZLUK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 06 Mart Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, DILMEN, DİLMEN, ERENLER mahallelerinde 1049 SK., 6054 SK., 6056 SK., 6058, 6058 SK., 6060, 6061 SK., 6062, 6063 SK., 6065 SK., 6067 SK., 6073 SK., 6075 SK., 7024 SK., 7026 SK., 7040 SK., 7044 SK., 7045 SK., 7047 SK., 7051 SK., 7053 SK., 7066 SK., 7068, 7070, 7070 SK., 7120 SK., 7124 SK., BAGLAR CD., BAĞLAR CD., MEZARLIK, PINAR KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, SAKARBABA, SAKARBABA CD., SEHIT ILHAN ARAS CD., ŞEHİT İLHAN ARAS CD., TÜRBE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 06 Mart Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPÇÜLER mahallelerinde 3003 SK., 3010, 3040, 3040 SK., 3042, 3042 SK., 3053 SK., 3055, 3055 SK., 3061, 3061 SK., 3063, ALEV, BAHAR, DAL SK., GAZZE PARKI İÇİ YOLU, HATİP, IRMAK SK., KÜPÇÜLER CD., YAPRAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, BAGCAZ, BAĞCAZ, BELPINAR, BURHANIYE, BURHANİYE, DEREKÖY, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, ESME, EŞME, GÜNEY, HIRKA, KAMISLI, KAMIŞLI, KARAÇAM, KIZILKAYA, KORU, KULFALLAR, SARAÇLI, SETÇE, SÜTALAN, YÖRÜKLER mahallelerinde 1507., 2101., 2104., 2653., 2658., 2659., 2663., 2664., 2665., 2667., 2671., 2873.-, 2953., 3656., 3803., 4255., 934., 957., AKSEKİ SK., ASAGI, AŞAĞI SK., BAĞCAZ KÖYÜ İÇ YOLU, BELPINAR, BELPINAR SK., BURHANIYE, BURHANIYE SK., BURHANİYE SK., CELALLER, DEDEYERI, DEREKÖY SK., DISLILER, DİŞLİLER SK., DOĞANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, DURAKLAR, DURAKLAR-, DURMUSLAR, ELMADERE SK., ESME- SK., EŞME, EŞME SK., GEYVE TARAKLI, GÜNEY KÖY İÇİ YOLU, GÜNEY KÖYÜ İÇ YOLU, HASANLAR, HASANLAR SK., HIRKA, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz76, KAMIŞLI KÖYÜ İÇ YOLU, KARAVANLAR, KARAVANLAR SK., KARŞI SK., KAZAKLAR, KEMERLER, KEMERLER SK., KIRAN, KIRAN SK., KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KORU KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR, KULFALLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR SK., KÜP, ORTA, ORTA SK., ORTAKÖY, ORTAKÖY SK., SAÇLIK, SARAÇLI, SARAÇLI KÖYÜ İÇ YOLU, SARAÇLI SK., SETÇE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞEHİT RECEP DEMİR SK., UZUNTARLA, YAYALAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİ, HIRKA, ORHANIYE, ORHANİYE, YÖRÜKLER mahallelerinde 1152., 1153. SK., 1303., 1304., 1305., 3201., 3203., 3206., 3208., 3209., 3210., 955., AÇMALAR SK., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AKSEMSETTIN, AKŞEMSETTİN SK., ALPASLAN, ALPASLAN SK., ANAFARTALAR SK., ANAOKULU, ANAOKULU SK., ANKARA, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ SK., ANKARA CAD.2.ÇIKMAZ SK., ANKARA CD., ANKARA CD. 1. ÇK., ANKARA CD. 3. ÇK., ANKARA CD.3.ÇIKMAZ SK., AY, AZIZ GÜNEY, AZİZ GÜNEY SK., BAĞCAZ SK., BEKİR EFENDİ SK., CİHAN SK., CUMHUR SK., ÇAĞLAR SK., ÇAĞRI BEY SK., ÇALDIRAN SK., DEDE SK., DEĞİRMEN CD., DEĞİRMEN ÇIKMAZ SK., DENIZLI, DENİZLİ SK., DR.SADIK AHMET SK., GELİNCİK SK., GEYVE MEZARLIĞI İÇİ YOLU, GÜNEY SK., HAFIZ HASAN SK., HALIT PASA- SK., HALIT PASA_1, HALİT PAŞA SK., HEDIYE SK., HEDİYE SK., HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., İNCİKSUYU SK., İSMAİL AKÇA SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ CD., KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK., KENAN EVREN SK., KIRIM SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MANOLYA SK., MEHTAP, MEHTAP SK., MESKEN, MESKEN SK., MUSTAFA KEMAL SK., NİĞBOLU SK., OKUL CAD. 1.ÇIKMAZ (1) SK., OKUL CAD. 2.ÇIKAR SK., OKUL CD., PREVEZE, PREVEZE SK., PROF.DR.İLHAMİ ÇELİK SK., SABRI TARHAN SK., SABRİ TARHAN SK., STAT SK., TARLA ÇIKMAZI, TARLA ÇIKMAZI SK., TUGRUL BEY, TUĞRUL BEY SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., UMURBEY CD., YÖRÜK, YÖRÜK SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLAK mahallelerinde YAYLAK, YAYLAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, BAYIRAKÇASEHIR, BAYIRAKÇAŞEHİR, DÜZAKÇASEHIR mahallelerinde 10., 103. SK., 18., 19., 21., 22., 26., 2702., 3., 33., 4., 41., 478., 479., 53., 7. SK., 71., 9., 92., 94., 95., 98. SK., BAYIRAKÇASEHIR/2, BAYIRAKÇASEHIR/4, BAYIRAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, BILECIK, DÜZAKÇASEHIR, DÜZAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, EMRE ARSLAN, ESKIKÖY, ESKIKÖY/2, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY SK., İsimsiz120, KÜÇÜK AĞA SİTESİ İÇİ YOLU, MERKEZ/1, MERKEZ/17, PASA_1, TEŞVİKİYE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 06 Mart Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, DÜZAKÇASEHIR, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 17., 2710, 3751., 3755., 3757., 3758., 3907., 3952., 3953., 3955., 417, 426., 426. SK., 437. SK., 440., 455., 459. SK., 460., 461., 462., 462. SK., 619., 620., ADAPAZARI CD., AKÇIL SK., AKPINAR, AKPINAR SK., ALİFUATPAŞA KÖYÜ İÇ YOLU, ARAL SK., ARDA SK., AYDINLAR-, AYIRGAN SK., BARAN SK., BARBAROS HAYRETTIN PASA, BİLECİK (YENİ ) CD., CAMILI, CAMİLİ SK., CUMHURIYET, ÇAKICI, ÇAKICI SK., ÇALIK SK., ÇELİK SK., DUYGU ÇK. SK., ERENLER, ERZINCAN, ESEN_1, GAZI ALBAY MUSTAFA KILIÇ, GAZİ ALBAY MUSTAFA KILIÇ CD., GEYVE TARAKLI KAVŞAĞI, GÖÇMEN, GÖÇMEN CD., GÜLER SK., HALICI SK., KALAYCI, KALAYCI SK., KAPICI, KAYI SK., KAYNAK SK., KAYNAK_1, KINCI SK., KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI SK., KÖPRÜBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, MADANLAR, MADANLAR SK., MELEKSEORUÇ, MELEKSEORUÇ SK., MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞEORUÇ SK., MELEKŞESOLAK KÖYÜ İÇ YOLU, MENEKSE_1, MENEKŞE SK., MERKEZ, MERKEZ-, MERKEZ SK., MÜFTÜ SK., ORMAN-, ORMAN SK., ORMAN YOLU, OSMAN GAZİ CD., OSMANLI SK., ÖNDER SK., ÖREN SK., PARLA CD., POLAT SK., POSTANE SK., RAMADANLAR, RAMADANLAR SK., RAY, SEFA SK., SEFERLER, SEFERLER SK., SERTBAŞI SK., SOLAKLAR, SUAT YALKIN, SUAT YALKIN CD., TARAKÇI SK., TOKATLI SK., VATAN, VATAN CD., YAVUZ SULTAN SELİM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 06 Mart Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 165. SK., 25. SK., 30. SK., 51. SK., ATAK, ATAK SK., DAĞKÖY SK., DÖNER SK., ESKİKÖY SK., FEZA, FEZA SK., KARABAŞ SK., KISIKGEÇİT SK., SOGUKSU, SOĞUKSU SK., TESELLİ SK., USTA SK., YAVUZ SK., YEMİŞLİ SK., YENİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPAŞA mahallelerinde 332 SK., 332., 340. SK., 349., 349. SK., ENSAR, ENSAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 06 Mart Çarşamba 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 14., 14. CD., 15., 15. CD., 3043., 3043. SK., 3122. SK., 3134. SK., 3135., 3143. SK., 3144., 3145. SK., 3147. SK., 3148. SK., 3156. SK., 3157. SK., 3158. SK., 3159. SK., 3160. SK., 3193 SK., 44., ARABACI SK., BAHÇEKENT SİTESİ 2 İÇİ YOLU, BESKÖPRÜ CD., BEŞKÖPRÜ CD., BEYAZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, D100 KARAYOLU CD., DİLEK 2 SK., ERDEM SK., FENERLİ SK., GAMZE SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GIRNE, GIRNE CD., GIZEM 2, GİZEM 2 SK., GÖZDE 2, GÖZDE 2 SK., GÜLAY, GÜLAY SK., HOSGÖR, HOŞGÖR SK., KARABIYIK, KARABIYIK SK., KARDELEN 2 SK., KUTUP, KUTUP SK., MEVLANA 2 SK., NİLÜFER SK., ÖZBEK SK., ÖZEL BEŞKÖPRÜ YILDIZLAR YÜKSEK, PALMIYE SITESI, PALMİYE SİTESİ İÇİ YOLU, RODOP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 06 Mart Çarşamba 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3119., GİRNE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZÖREN, CIHADIYE, CİHADİYE, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇARDAK, FEVZIYE, FEVZİYE, KOZAN, ÖZBEK, YENICE, YENİCE mahallelerinde 1, 12. SK., 13. SK., 14. SK., ABDULLAH ATEŞ SK., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, AKHISAR, AYDINLIK, BALABAN SK., BAYIR SK., BAYRAK SK., BEREKET SK., BOZÖREN SK., BUHARA, BUHARA SK., CAMII ARASI SK., CAMİİ ARASI SK., CIHADIYE, CIHADIYE/100, CIHADIYE/11, CIHADIYE/7, CİHADİYE KÖYÜ İÇ YOLU, CİHADİYE SK., ÇARDAK, ÇARDAK SK., ÇARDAK/13, ÇARDAK/5, ÇARDAK/7, ÇARDAK_14, ÇAYIROVA, DR. FAKIH SK., DR. FEVZIYE ÇEVIK-, DUMLUPINAR SK., DURAK SK., ERGENEKON, ERGENEKON CD., ESTERGON SK., ETİ SK., FATIH, FATIH CD., FATMA HANIM, FATMA HANIM SK., FATMACIK, FATMACIK SK., FEVZIYE, FEVZIYE-, FEVZIYE- SK., FEVZIYE/1, FEVZIYE/4, FEVZIYE/5, FEVZİYE SK., GEDİZ SK., GEYVE OSMANELİ YOLU, GÖREDENLER, GÖREDENLER KÜME EVLER, GÖREDENLER SK., GÖREDENLER/2, GÜNER SK., GÜNEŞ SK., HATİP SK., HÜR SK., HÜRRIYET SK., IRMAK/1, ISTASYON, İsimsiz139, İSTASYON CD., KAAN SK., KANTAR SK., KIREMITLIK, KOCATEPE SK., KOSOVA SK., KOZAN SK., LOJMANLAR SK., MORU, MOTEL SK., MUHARREM ÇOGAL, MUHARREM ÇOGAL/3, MUHARREM ÇOĞAL SK., MURADİYE CAMİ, NIGBOLU SK., NUR SK., ORHUN SK., ÖZBEK/8, PETEK SK., PLEVNE SK., PROFESÖR DOKTOR VOLKAN TUGCU, PROFESÖR DOKTOR VOLKAN TUĞCU, RAY SK., REİS SK., SAKARYA SK., SALIH SK., SALİH SK., SELANIK SK., SELANİK SK., SELÇUK, SELÇUK SK., SÜMER SK., ŞEHİT ONB. ŞÜKRÜ ÇETİN SK., TUNA SK., TURGUTLU SK., UZUN, UZUN SK., VARNA SK., YAĞMUR SK., YESIL, YESIL SK., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTANBULDERE, İSTANBULDERE mahallelerinde ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., DEGIRMEN 3, DEĞİRMEN SK., ISTANBUL DERE, İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 06 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASTAHANE, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 7069 SK., 7071 SK., 7073 SK., 7081 SK., 7085 SK., 7086 SK., 7087 SK., 7088, 7088 SK., 7096 SK., 7098, 7098 SK., 7100 SK., KÜÇÜCEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.