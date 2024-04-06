06 Nisan DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.04.2024 - 12:11

Güncelleme: 06.04.2024 - 12:11

DÜZCE ilinde 06 Nisan Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde SELİN SK., SUMRU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde AKAY SK., ÇERÇILER, ÇERÇİLER SK., KOKURDAN CD., SADIK REIS, TEKKE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGA, AĞA, AKÇALAR, ÇAY, KIREMITOCAGI, KİREMİTOCAĞI, KÖYÜN KENDİSİ, KÜLTÜR, MERKEZ, N KENDISI, ORTA, OTLUOĞLU mahallelerinde 1003. CD., 19010., 19100, 19110., 19116., 19120., 19150., 19155., 19157. SK., 19180., 19225., 19240., 1950., 1950. CD., 1951. SK., 1952. SK., 1955. SK., 1959. SK., 1960., 1962., 1962. SK., 1973. SK., 1974. SK., 1976. SK., 1977. SK., 1978. SK., 1979., 1984. SK., 1987., 1987. SK., 1988., 1988. SK., 1992. SK., 1994. SK., 1995., 1998., 2001., 2001. SK., 2005., 2005. SK., 2006. SK., 2008., 2008. SK., 2010. SK., 2012. SK., 2014., 2014. SK., 2017. SK., 2018. SK., 2019. SK., 2049., 2049. SK., 613. SK., 615. SK., 618., 623. SK., 634., 640. SK., 696. SK., 701., 701. SK., 972., 972. SK., AGALAR, AYDINPINAR, AYDINPINAR CD., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, HAMİT KAPLAN SK., KAZIM ORBAY SK., NARİN SK., OCAK SK., OTLUOĞLU KÖYÜ YOLU, TABAK SK., YOL GIRISI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 02:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGA, AĞA, AKÇALAR, ÇAY, DARICI, GICIR, KİREMİTOCAĞI, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, OTLUOĞLU mahallelerinde 1010. SK., 19011., 19050., 19111., 19117., 19158., 19170., 19172., 19200., 19215., 19250., 19307., 19330. SK., 1953. SK., 1958. SK., 1960. SK., 1961. SK., 1964., 1966., 1966. SK., 1971. SK., 1974., 1975., 1975. SK., 1979. SK., 1980. SK., 1981. SK., 1982., 1982. SK., 1983. SK., 1985. SK., 1986. SK., 1989. SK., 1990., 1990. SK., 1991. SK., 1995. SK., 1996. SK., 1997. SK., 1998. SK., 1999. SK., 2002. SK., 2004., 2004. SK., 2015., 2015. SK., 2016. SK., 2018., 2019., 49. SK., 5796. SK., 5799. SK., 5800. SK., 605., 606., 612., 614. SK., 618. SK., 634. SK., 635. SK., 645. SK., 646. SK., AĞALAR SK., DERİCİ SK., TURAPLAR KÖYÜ YOLU, URAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAY mahallelerinde 549. SK., 553. SK., 560. SK., 561. SK., 575., 580. SK., 581. SK., 583. CD., 585. SK., 595. SK., 599. SK., 601., 601. SK., 602., 611., 615., 619. SK., 620. SK., 644., 644. SK., BAKIR SK., BEZMEN SK., DAR SK., DUT SK., ELA BAHRİYE ORAL BULVAR, HALE SK., MESİRE SK., ÖNER, SAIM TUT, SAİM TUT SK., ŞAİR NEDİM SK., YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAY, DARICI mahallelerinde 2103., 2103. SK., 2104. SK., 565. SK., 5700., 575. SK., 577., 578. SK., 579., 579. SK., 586. SK., 596. SK., 597. SK., 598., 598. SK., 600. SK., 602. SK., 603. SK., 616., 616. SK., 624. SK., 626. SK., 648. SK., 650. SK., ARABACI, AYDIN GÜNEY SK., AYDIN SK., BOZKURT SK., ÇELİK SK., DERYA SK., ELMA SK., GÜNDÜZ, KİREMİT SK., KUZEY SK., NEMLİ SK., NURI ÖZKASAP, NURİ ÖZKASAP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGA, AĞA, ÇAY, KİREMİTOCAĞI mahallelerinde 1018. SK., 1951., 1955., 1956. SK., 1963. SK., 1964. SK., 1967. SK., 1972. SK., 1991., 2000. SK., 608., 693. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOKUŞLAR mahallelerinde ÇEVRE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELEN, DOĞANCILAR, HACIYERİ, HOCATMAN, KAZAKLAR, SABAN, SABANLAR, ŞABAN, ŞABANLAR, YÖRÜKLER mahallelerinde BELEN, HACIYERİ KÖYÜ YOLU, HOCATMAN KÖYÜ YOLU, KAZAKLAR, KÖY SOKAĞI, REDİFLER KÖYÜ YOLU, SABAN, SABANLAR, şaban, şaban mh.yolu, ŞABANLAR MH., YÖRÜKLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.