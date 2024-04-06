06 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.04.2024 - 12:11

Güncelleme: 06.04.2024 - 12:11

İZMİR ilinde 06 Nisan Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-06 2024-04-06 09:00:06.165-2024-04-06 16:00:46.707 saatleri arasında Kahrat; , GAZİ ATATÜRK, Beyazıt elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 09:00:06.165-2024-04-06 16:00:46.707 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 09:00:43.791-2024-04-06 16:00:54.386 saatleri arasında Çayırlı; İsimsiz7, KARŞIYAKA, İsimsiz34, İsimsiz1, , İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 09:00:43.791-2024-04-06 16:00:54.386 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 09:00:59.875-2024-04-06 16:00:10.242 saatleri arasında İbni Melek; SELÇUK CAD., SELÇUK, , İsimsiz33, İsimsiz118, İsimsiz125 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 09:00:59.875-2024-04-06 16:00:10.242 saatleri arasında Çayırlı; , KARŞIYAKA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 09:00:59.875-2024-04-06 16:00:10.242 saatleri arasında Hisarlık; , İsimsiz9, İsimsiz7, SELÇUK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 09:00:59.875-2024-04-06 16:00:10.242 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-06 2024-04-06 09:00:14.184-2024-04-06 15:00:35.368 saatleri arasında Camikebir; 40. Sk., ŞEHİT GENERAL TEMEL CİNGÖZ, FABRİKA, 43. Sk., 41/1, 41. Sk., 41 Sk., 39. Sk., 13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 09:00:14.184-2024-04-06 15:00:35.368 saatleri arasında Çolak İbrahim Bey; ŞEHİT GENERAL TEMEL CİNGÖZ, MEKTEP, Fevzi Çakmak Cd., Fabrika Cd. 1. Çk., FABRİKA, 13, 12/1. Sk., 12. Sk., 11. Sk., 12/5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 09:00:14.184-2024-04-06 15:00:35.368 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-06 2024-04-06 09:00:33.834-2024-04-06 17:00:42.574 saatleri arasında Barbaros; 7030, İsimsiz69, 7021/1, BARBAROS, 7031/1 Sk., 7032, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 09:00:33.834-2024-04-06 17:00:42.574 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 09:00:33.834-2024-04-06 17:00:42.574 saatleri arasında Kadıovacık; 7032 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 10:00:26.503-2024-04-06 16:00:05.812 saatleri arasında Kuşçular; 8034, 8036, 8037. Sk., 8037/1 Sk., 8038. Sk., 8039. Sk., 8039/1. Sk., 8040, 8042. Sk., 8043, 8044. Sk., 8048 Sk., 8052, 8056 Sk., 8076 Sk., 8076/1 Sk., 8077 Sk., Kasaba Evleri, KUŞÇULAR, 8018, 8083, 8025/1, 8077/1, İsimsiz51, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz27, 8015/1, 8076/3, 8058, 8014/1, 8044/2, 8025, 8034/1, 8035/1, 8020/1, , İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz29, İsimsiz78, İsimsiz82, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz103, İsimsiz4, 8043/1, 8043/2, 8044/3, 8044/1, 8046, 8084, 8021, 8021/1, 8032, 8032/3, 8032/4, 8035, 8058/1, 8032/1, 8039/6, 8039/5, 8035/2, 8032/2, 8022, 8018/1, 8039/4, 8018/3, 8020, 8089, 8014. Sk., 8015, 8016. Sk., 8018 Sk., 8018. Sk., 8023. Sk., 8025. Sk., 8026. Sk., 8027, 8028. Sk., 8029. Sk., 8031. Sk., 8033. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 10:00:26.503-2024-04-06 16:00:05.812 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-06 2024-04-06 09:00:46.216-2024-04-06 16:00:56.346 saatleri arasında Yeniköy; Avunduruk Mahallesi İç Yol, İsimsiz9, İsimsiz9, İsimsiz14, İsimsiz14, Avunduruk Mahallesi İç Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 09:00:46.216-2024-04-06 16:00:56.346 saatleri arasında Avunduruk; İsimsiz3, AVUNDURUK, İsimsiz16, İsimsiz16, İsimsiz1, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz2, İsimsiz10, İsimsiz10, Avunduruk Mahallesi İç Yol, Avunduruk Mahallesi İç Yol, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz4, İsimsiz136, İsimsiz136, , , İsimsiz183, İsimsiz183, İsimsiz5, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz6, İsimsiz220, İsimsiz220, İsimsiz7, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz8, AVUNDURUK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 09:00:46.216-2024-04-06 16:00:56.346 saatleri arasında Haliller; İsimsiz138, İsimsiz138 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 09:00:46.216-2024-04-06 16:00:56.346 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-06 2024-04-06 09:00:48.895-2024-04-06 16:00:55.687 saatleri arasında Yusuflu; İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz25, İsimsiz33, İsimsiz8, İsimsiz20, İsimsiz23, Yusuflu Köyü, Yusuflu Köyü İç Yolu, , İsimsiz6, İsimsiz9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 09:00:48.895-2024-04-06 16:00:55.687 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 09:00:55.745-2024-04-06 16:00:03.561 saatleri arasında Yusuflu; Yusuflu Köyü İç Yolu, , İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz26, İsimsiz30, Yusuflu Köyü elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 09:00:55.745-2024-04-06 16:00:03.561 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 14:00:29.846-2024-04-06 14:30:41.559 saatleri arasında Balcılar; , Balcılar Köyü, Balcılar Köyü İç Yolu, Kenger elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 14:00:29.846-2024-04-06 14:30:41.559 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 14:00:29.846-2024-04-06 14:30:41.559 saatleri arasında Çınardibi; , İsimsiz17, İsimsiz23, İsimsiz28, İsimsiz37, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz65, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz75, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz99, İsimsiz103, İsimsiz104, İsimsiz105, İsimsiz106, İsimsiz107, İsimsiz108, İsimsiz109, İsimsiz110, İsimsiz111, İsimsiz112, İsimsiz113, İsimsiz114, İsimsiz115, İsimsiz116, İsimsiz117, İsimsiz118, İsimsiz119, İsimsiz122, İsimsiz124, İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz128, İsimsiz129, İsimsiz130, İsimsiz131, İsimsiz132, İsimsiz133, Armutlu Yolu, Köy İç Yolu, Osmaniye Köyü, Osmaniye Köyüçınardibi Köyü, Çınardibi Köyü, Çınardibi Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 14:00:29.846-2024-04-06 14:30:41.559 saatleri arasında Dernekli; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, Dernekli Köyü İç Yolu, Dernekli Yolu, Mersinli elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 14:00:29.846-2024-04-06 14:30:41.559 saatleri arasında Osmanlar; , İsimsiz19, İsimsiz22, Osmanlar Köyü, Osmanlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-06 2024-04-06 10:00:17.446-2024-04-06 12:00:30.224 saatleri arasında Karakuyu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 10:00:17.446-2024-04-06 12:00:30.224 saatleri arasında Tekeli Atatürk; , İsimsiz30 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 10:00:17.446-2024-04-06 12:00:30.224 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 13:00:07.813-2024-04-06 14:00:13.424 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 13:00:07.813-2024-04-06 14:00:13.424 saatleri arasında Cüneytbey; 685, ÇEVRE YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 13:00:07.813-2024-04-06 14:00:13.424 saatleri arasında Altıntepe; 9554 SOK, 9556, 9101, Sarıçay 1 Sokak, DAMLAR, 9556 sokak, SARIÇAY 2, 9554 sokak, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 13:00:07.813-2024-04-06 14:00:13.424 saatleri arasında Küner; 9140, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 13:00:07.813-2024-04-06 14:00:13.424 saatleri arasında Develi; CLAROS, ÇEVRE YOLU, Sera Sk, 9131, 9134, 9140, 9139. Sk., 9138. Sk., 9137. Sk., 9136, 9130. Sk., 9131. Sk., 9129. Sk., 9117, 9129. Sk., 9115. Sk., 9114. Sk., 9112. Sk., 9111. Sk., 9110. Sk., 9109. Sk., 9107/1, 9107, 9106, 9105. Sk., 9104. Sk., 9103, 9102. Sk., 9101, 9132, 9140, 9141 sokak, 9141 sokak, 9105, İsimsiz91, İsimsiz90, İsimsiz51, 9137 sokak, İsimsiz47, 9131 sokak, İsimsiz45, 9110, 9113 sokak, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, 9131 sokak, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-06 2024-04-06 10:00:23.677-2024-04-06 14:00:29.487 saatleri arasında Musalla; İsimsiz23, İsimsiz287, İsimsiz290, İsimsiz293, İsimsiz294, İsimsiz295, İsimsiz296, İsimsiz298, İsimsiz299, İsimsiz300, 1400 Sk. , KARAKUYU MEVKİİ, İzmir-Çeşme Otoyolu, KUŞ YERİ, sunset yolu, çatalazmak, Kilise Mevkii Küme Evler, İKİ ÇEŞMELİK, Killik dağı mevkii, İsimsiz124, İsimsiz153, İsimsiz155, İsimsiz161, İsimsiz184, İsimsiz185, İsimsiz186, İsimsiz97, İsimsiz188, İsimsiz189, 1408, İsimsiz191, İsimsiz193, İsimsiz201, İsimsiz203, İsimsiz253, İsimsiz255, İsimsiz256, İsimsiz263, İsimsiz280, İsimsiz281, İsimsiz284, İsimsiz4, İsimsiz285, İsimsiz286, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz73, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz50, İsimsiz47, İsimsiz38, İsimsiz31, İsimsiz29, Kızkapan, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, çatal azmak mevkii, yol, KİLLİK DAĞI, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 10:00:23.677-2024-04-06 14:00:29.487 saatleri arasında Ovacık; , ovacık yolu, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz13, İsimsiz14, 7172 sk., Kızkapan, İsimsiz19, İsimsiz72, İsimsiz303, İsimsiz305, İsimsiz195, 7170. Sk, 7152. Sk., 7175. Sk., Manastır Küme Evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 10:00:23.677-2024-04-06 14:00:29.487 saatleri arasında Çakabey; Manastır Küme Evleri, 7201 SK., İsimsiz14, İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 10:00:23.677-2024-04-06 14:00:29.487 saatleri arasında Altınkum; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 10:00:23.677-2024-04-06 14:00:29.487 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-06 2024-04-06 10:00:26.503-2024-04-06 16:00:05.812 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 14:00:29.846-2024-04-06 14:30:41.559 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-06 2024-04-06 10:00:52.506-2024-04-06 15:00:01.515 saatleri arasında İsa Bey; İsimsiz76, , 2049, 2050, Selçuk-İzmir Yolu, İsimsiz1, İsimsiz17, İsimsiz20, İsimsiz14, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz18, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz38, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz46, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz123, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz125, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz84, ayvalık sıfatı, KORUDAĞ MEVKİİ, ŞARAPÇI KUYU MEVKİİ, 2048, kuyumcu mevkii, TARİŞ ARKASI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 10:00:52.506-2024-04-06 15:00:01.515 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 10:00:52.506-2024-04-06 15:00:01.515 saatleri arasında Barutçu; , Barutçu Yolu, İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz15, İsimsiz20, İsimsiz21, CİVAŞİR MEVKİİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 10:00:52.506-2024-04-06 15:00:01.515 saatleri arasında Belevi; , İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz99, İsimsiz105, İsimsiz109, İsimsiz110, İsimsiz114, İsimsiz116, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz129 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 10:00:52.506-2024-04-06 15:00:01.515 saatleri arasında Atatürk; , İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 10:00:52.506-2024-04-06 15:00:01.515 saatleri arasında Zafer; , Selçuk-İzmir Yolu, İsimsiz9, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 10:00:52.506-2024-04-06 15:00:01.515 saatleri arasında Zeytinköy; , KEMİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-06 2024-04-06 10:30:40.958-2024-04-06 14:00:52.177 saatleri arasında Dirmil; İsimsiz45, GAZİ CD., İsimsiz131, İsimsiz28, İsimsiz20, İsimsiz19, Aydınlık Sk., İsimsiz17, Aydınlık Sk., İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz4, ATA, gazi, Çeşme Sk., Zincirli Sk., Yağhaneler Sk., Soykan Çk., , Songül Sk., Okul Sk., Narlık Sk., Molla Sk., Mezarlık Sk., Mevlana Sk., Kınalı Sk., Küllü Sk., Kurtlar Sk., Korucuk Köyü, Kayalık Sk., Kardelen Sk., Irmak Sk., Gündoğdu Sk., Gelincik Sk., Gazi Cd., Fetih Sk., Döşemelik Sk., Dutlu Sk., Değirmendere Sk., Depo Sk., Beste Sk., Balcı Sk., Aşağı Çeşme Sk., Aydınlık Sk., Ata Cd., Alparslan Sk., Aldaş Sk., Topraklık, İsimsiz49 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 10:30:40.958-2024-04-06 14:00:52.177 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 14:00:29.846-2024-04-06 14:30:41.559 saatleri arasında Ormanköy; İsimsiz196, İsimsiz195, İsimsiz192, İsimsiz187, İsimsiz176, İsimsiz174, İsimsiz172, İsimsiz169, İsimsiz167, İsimsiz166, , İsimsiz28, İsimsiz71, 6331/1, İsimsiz86, İsimsiz87, 6332 Sk., İsimsiz124, İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz160, İsimsiz162, İsimsiz163, İsimsiz165, 6330/1, 6338/1. Sk., 6338. Sk., 6337. Sk., 6336. Sk., 6335. Sk., 6334. Sk., 6333. Sk., 6331. Sk., 6330. Sk., İsimsiz207, İsimsiz205, İsimsiz204, İsimsiz202, İsimsiz201, İsimsiz197 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 14:00:29.846-2024-04-06 14:30:41.559 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 14:00:29.846-2024-04-06 14:30:41.559 saatleri arasında Çamlıca; , ÇAMLICA YOLU, İsimsiz4, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz17, İsimsiz43, İsimsiz46, İsimsiz48, İsimsiz64, İsimsiz65, Çamlıca Köyü İç Yolu, çamlıca küme evleri yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 14:00:29.846-2024-04-06 14:30:41.559 saatleri arasında Dağteke; , İsimsiz10, İsimsiz52, 6230. Sk., 6231. Sk., 6233. Sk., 6234. Sk., Dağtekke Köyü elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 14:00:29.846-2024-04-06 14:30:41.559 saatleri arasında Düverlik; , İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz22, DÜVERLİK YOLU, İsimsiz37, İsimsiz9, düverlik yolu küme evleri, İsimsiz40, İsimsiz43, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz48, İsimsiz50, İBİLİ TEPESİ, Düverlik Köyü İç Yolu, düverlik yolu, düverlik köyü iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 14:00:29.846-2024-04-06 14:30:41.559 saatleri arasında Helvacı; , İsimsiz47, İsimsiz67, düverlik küme evleri yolu, İsimsiz77, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz181, İsimsiz96, İsimsiz99, İsimsiz100, İsimsiz102, İsimsiz103, İsimsiz105, 6332/1, İsimsiz124, İsimsiz125, İsimsiz208, İsimsiz74, 6280. Sk., 6281. Sk., 6282. Sk., 6283. Sk., 6284. Sk., 6286. Sk., 6287. Sk., 6288. Sk., 6289. Sk., 6290. Sk., 6291. Sk., 6292. Sk., 6293. Sk., 6285 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 14:00:29.846-2024-04-06 14:30:41.559 saatleri arasında Dirmil; , İsimsiz4, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, Aydınlık Sk., İsimsiz17, Aydınlık Sk., İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz28, İsimsiz131, İsimsiz36, GAZİ CD., İsimsiz45, İsimsiz49, İsimsiz66, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz87, çeşmealtı , Çeşmealtı, Topraklık, Aldaş Sk., Alparslan Sk., Ata Cd., Aydınlık Sk., Aşağı Çeşme Sk., Balcı Sk., Beste Sk., Depo Sk., Değirmendere Sk., Dutlu Sk., Döşemelik Sk., Fetih Sk., Gazi Cd., Gelincik Sk., Gündoğdu Sk., Irmak Sk., Kardelen Sk., Kayalık Sk., Korucuk Köyü, Kurtlar Sk., Küllü Sk., Kınalı Sk., Mevlana Sk., Mezarlık Sk., Molla Sk., Narlık Sk., Okul Sk., Songül Sk., Soykan Çk., Yağhaneler Sk., Zincirli Sk., Çeşme Sk., gazi, GAZİ, ATA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 14:00:29.846-2024-04-06 14:30:41.559 saatleri arasında Gazi Mustafa Kemal; , İsimsiz36, Yel Değirmeni Cd., Çamlık Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-06 2024-04-06 14:00:29.846-2024-04-06 14:30:41.559 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 14:00:29.846-2024-04-06 14:30:41.559 saatleri arasında Bayramlı; , Bayramlı Köyü, Bayramlı Köyü İç Yolu, Bayramlı Yolu Kümeevleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 14:00:29.846-2024-04-06 14:30:41.559 saatleri arasında Kamberler; , Kamberler Köyü İç Yolu, kamberleryolu kümeevler, İsimsiz91, KAMBERLER YOLU, KAMBERLER YOLU KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 14:00:29.846-2024-04-06 14:30:41.559 saatleri arasında Yenikurudere; , YENİ KURUDERE YOLU, Yenikurudere Köyü, Yenikurudere Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.