06 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.04.2024 - 12:11

Güncelleme: 06.04.2024 - 12:11

KOCAELİ ilinde 06 Nisan Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BİLİM, DEĞİRMENLİ SK., ERKUT, ERKUT SK., EZGİ SK, FULYA, FULYA SK., GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACIOĞLU SK., HAVADAR SK., IHSAN, IRMAK SK., KAYALI SK., KORHAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖŞE SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., NAZAR, NAZAR SK., ÖNCÜ SK., SELÇUK SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD., YIRMIBES, YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde BOSNA HERSEK SK., ÇAY SK., HORON, KAĞAN SK., KOCA, KOCA SK., LALEZAR SK., ORDULULAR SK., ÜÇEVLER, ÜÇEVLER SK., ZİRAAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde AKBAŞ SK., ALİ AYGÜN SK., ALPEREN SK., BAGIN, BİLGE SK., BUHARA SK., ÇİÇEKLER SK., ÇİFTLİK SK., D-130 YAN YOL CD, DÜLGER SK., EMRE SK., ERMİŞ SK., FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., FASIL SK., FURUNCU SK., HACI BEKIR, HACI BEKİR SK., HACI IDRIS, HACI İDRİS SK., HALIL, HALİL SK., HORON SK., ILIM, İLİM SK., KALDIRIM, KALDIRIM SK., KORGAN SK., KÖRFEZ SK., KÖROGLU, KÖROĞLU CD., NERGİZ SK., ORDULU, ORDULU CD., ORDULULAR, OZAN, OZAN SK., ÖZGENÇ, ÖZGENÇ SK., TÜRKMEN SK., UZUN SK., ÜÇÜNCÜOĞLU SK., YALKIM, YALKIM SK., YENİÇERİ SK., YONCALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 12:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, ESME, EŞME, UZUNTARLA mahallelerinde 230. SK., 305., 309., 309. SK., 317. SK., 320. SK., 410. SK., 411. SK., 412. SK., 413., 413. SK., 415. SK, AKŞEHİR SK., AKYAR SK., ALAPLI SK., ALAYLI SK., AVANOS SK., AYITEPE YOLU SK., BAĞLARBAŞI YOLU SK., BİNGÜL SK., BOZDEMİR SK., ÇAMKONAK CD., ÇAPRAZ SK., D-100 KARAYOLU, D-100 YAN YOLU SK, DAVALI KIRMA YOLU SK., DESTE SK., DETAY, DETAY SK., DOĞANAY SK., EFSANE SK., ENDAMLI SK., EREL SK., ESME DERE YOLU, EŞME BAĞDAT CD., EŞME DERE YOLU SK., FINDIK DERE YOLU SK., GÖKDAĞ SK., GÖL YOLU SK., GÖNEN, GÖNEN SK., GÜLCE, GÜLCE SK., HANLI SK., İSKELE SK., KIRMANLAR YOLU, KIRMANLAR YOLU SK., KONAK SK., KURTALAN SK., LIMAN DERE, LİMAN DERE SK., MADEN YOLU SK., MUSTAFA KARACAOGLU, MUSTAFA KARACAOĞLU SK., MÜMIN, MÜMİN SK., NECATİ KOCAAĞA SK., OTAG, OTAĞ SK., ÖZALP, ÖZBEK SK., RÜZGAR TEPESI YOLU, RÜZGAR TEPESİ YOLU SK., SAHIL, SAHİL SK., SORGUN, SORGUN SK., ŞENLER SK., UHUT, UHUT CD., YENI MAH. KAMP YOLU, YENİ MAH. KAMP YOLU SK., YENİAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde AŞIK SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., GÜLDESTE SK., GÜLLÜ SK., GÜLVEREN SK., HÜNER SK., KAHRAMANLAR CD., LAÇİN SK., ÖZBILEN, ÖZBILEN SK., ÖZBİLEN SK., PİYADE SK., SAKIN, TAÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, İSTASYON mahallelerinde ABANOZ SK., ADİL CD., ANAMUR SK., ARAS SK., ARDA SK., BALKOVANI SK., BILDIR SK., CEYDANUR SK, ÇAVUŞOĞLU SK., DÖNEMEÇ, DÖNEMEÇ SK., DÜZEN, DÜZEN SK., EMSAL, EMSAL SK., ENSAR SK., GÖKAY SK., GÜMÜŞHAN SK., HASEKİ SK., HAYRAT SK., HUZUR, HUZUR SK., HÜSNÜ EFE CD., İHLASLI SK., İMRENLİ SK., KALBUR SK., KEFALET SK., KINALITAS, KINALITAŞ CD., KIZILAY, KIZILAY CD., KULOĞLU SK., KURŞUN SK., METANET SK., ÖZATA SK., RIHTIM SK., SAPANCA YOLU, SAPANCA YOLU CD., SEFAYOLU, SEFAYOLU SK., SEHIT ÖMER HALISDEMIR, SILA SK., ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR SK, ŞEHİT ZAFER DİNMEZ SK., TUNÇ SK., ULUKISLA, ULUKIŞLA SK., VATAN, VATAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 07:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, HACI HALİM, İSTASYON, KÖSEKÖY, OVACIK mahallelerinde AKARCA, AKÇAKOCA SK., AKDAĞ CD., AKTOP SK., ALÇIPAN SK., ATAR SK., ATATÜRK, BİLİMKUR SÜRÜCÜ KURSU EĞİTİM Y, BUSEM SK., ÇAĞLA SK., ÇUHANE CD., ÇUHANE. CD., D-100 KARAYOLU CD., DİCLE CD., ECEM, ECEM SK., ELEM, ELEM CD., ELMAS, ELMAS SK., ESTERGON CD., EZGİ SK., FABRIKA, FABRİKA SK., GÖLCE, HELAL SK., KAMER SK., KANDIL, KANDİL SK., KARAYAZI SK., KÖSK, KUMLUK SK., MERCAN SK., NARENCİYE SK., NEHİR SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SENTEPE, ŞENTEPE SK., TAŞOVA SK., YELKEN SK., YENİ DEMİRYOLU CD, YILMAZ, YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALCI mahallelerinde BALCI ARIKLAR MEVKII, BALCI ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BALCI SEFERLER MEVKII, BALCI SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKCILAR MEVKII, BIÇAKCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, MALAKLAR MEVKII, MALAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SIDDIKLAR MEVKII, SIDDIKLAR MEVKİİ, SIDDIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR, YAZLIK MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 50. SK., ALBAYRAK SK., ASIK VEYSEL, ASIM ÇAVUŞ SK., AŞIK VEYSEL CD., BURAK, BURAK SK., CENGİZ TOPEL SK., CEVİZ SK., DOSTLUK CD, FIRAT CD., GELİBOLU CD., GİRNE CD., GÜZEL, GÜZEL SK., KAMİL İKİZ CD., KARINCADERE CD., KUVAYİ MİLLİYE CD., MAHMUTOĞLU CD., MURAT PİR SK., NURSEDA, NURSEDA SK., RESUL SK., SELAMOĞLU SK., SEMIH ÜLPER, SERCAN SK., SERHAT SK., SEYİT GAZİ CD., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME SK., ŞEHİT ZAFER SK., TOSUNLAR CD., YAZLIK, YAZLIK 17 AGUSTOS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde AKASYA SK., AYAZMA, AYAZMA CD., BASÖGRETMEN, BORA SK., EMİR SK., ERSOY SK., ERTUGRUL, ERTUĞRUL CD., GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., GEDİKLİ SK., HAYDARPAŞA CD., ILICA, ILICA CD., İBNİSİNA SK., KABAYAKALI SK., KANUNI, KANUNİ CD., KESTANE SK., LEYLEK SK., LİMAN SK., MEDENİYET CD., MELDA SK., ORHANBEY CD., OSMANBEY, OSMANBEY SK., OSMANLI CD., PELİN SK., RAHIM, SAĞLAM SK., SARDUNYA SK., SAZLIK, SAZLIK SK., SOMUNCU SK., SUNA SK., TUĞRA SK., VALİDE SK., YENIÇERI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK MERKEZ mahallelerinde ALI ÖZDEMIR, DERVİŞSUYU CD., DOSTLUK, DOSTLUK CD., GÜMÜŞ CD., MEHMET ÇAVUŞ CD., YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YAZLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 3712. sok, AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANSA SK., BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BÜLBÜL, D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DOST, DOST SK., EBRU SK., EGEMEN, EGEMEN CD., GÖKTAŞ SK., GÖZDEM, GÖZDEM SK., GÜMÜŞOVA SK., GÜRGEN SK., HANIMELİ SK., KARAKALDIRIM CD., KENT, KENT SK., LOZAN CD., MASAL SK., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELİ CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PETEK SK., PINAR CD., PİRİREİS CD., SANAYİ CD., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SİMLİ SK., SUR SK., SÜLÜN SK., ŞİMŞİRLİ SK., TAS SK., TAŞ SK., TATAR SK., ÜÇEVLER CD., YENİKÖY CD., ZAFER, ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde ŞEHİT ERGÜN KÖNCÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde BOĞAZİÇİ SK., HANEDAN SK., KARDELEN SK., SAĞLIK SK., SAMİ SK., SARAYÖNÜ SK., SEHIT ALI IHSAN ÇAKMAK, SEHIT ERGÜN KÖNCÜ, SEYMEN, SEYMEN CD., ŞEHİT ALİ İHSAN ÇAKMAK SK., ŞEVVAL SK., YAĞMUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, DOĞAN, HATIPKÖY, HATİPKÖY, KARABAŞ, KOCATEPE, KULFALLI, NÜZHETİYE, YENİ mahallelerinde 110. SK., 14., 14. SK., 16. SK., 17. SK., 18. SK., 20., 20. SK., 6. SK., AHMET ONBAŞI SK., AKPINAR MERKEZ MEVKII, AKPINAR MERKEZ MEVKİİ, AKPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ALMİNA CD., ARPALIK, ARPALIK SK., AŞAĞIPINAR SK., AYAZ SK., BAŞYİĞİT SK., BEŞEVLER SK., DOYRAN SK., DUHAN SK., ENVER PAŞA CD., ERENLER, ERENLER SK., ESKİ DEĞİRMEN SK., GONCALAR SK., HAFIZ İBRAHİM SK., HARMAN ARKASI, HATİPKÖY CD., HATİPKÖY YOLU SK, IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, İSMAİL ÖZEN CD., KAHVELER SK., KEMAL ÇELEBI, KEMAL ÇELEBİ CD., KOZA BAHÇELER SK., KULAKSIZ SK., KULFALLI, KULFALLI CD., LEVNİ CD., NARLIK SK., NATO CD., NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OKUL ARKASI SK., ORMANKÖY KONUTLARI MEVKII, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ KÜME EVLER, ÖRKİLER SK., PASALAR, PAŞALAR SK., PEHLİVAN SK., PİROĞLU SK., SADETTİN ESER SK., SADIKLAR SK., SAĞLAMLAR SK., STADYUM SK., SÜLEYMAN PASA, ŞEHİT ARİF MEYDAN SK., TOPÇULAR SK., YALÇINLAR, YALÇINLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, FATİH, GÜNEY, HACI OSMAN, YAVUZ SULTAN mahallelerinde AKSU SK., ALADAĞ SK., ARIKAN SK., ATMACA, ATMACA SK., AZİZ SK., BENNA, BEŞİKÇİ SK., BEYAZIT SK., BODUR SK., ÇAMYAYLA KÖYÜ DEĞİRMENÖZÜ MAH, ÇERKEZ SK., DENIZ, DERYA CD., DÜZ SK., ENGIN, ERIS, FETIH, FETİH CD., GARP SK., GENÇOĞLU SK., GÜLDEN SK., GÜVERCİN SK., HÜRRIYET, İ.OZAN SK., KANAL SK., KARANFİL SK., KAZIM KARABEKIR, KELEBEK SK., KİRAZ CD., MEHTAP CD., MEYDAN SK., MIHÇI SK., NENE HATUN, NENE HATUN CD., NEYZEN SK., ÖMERAĞA SK., POLİS SK., RIHTIM, RIHTIM CD., SEFA CD., SEFER SK., SEHER SK., SOLMAZ, YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZI, OSMANGAZİ, PİRİ REİS mahallelerinde AHU, AHU SK., ASIROGLU, AŞIROĞLU CD., DURMUŞ SK., HASRET SK., KAHRAMAN, KAHRAMAN SK., KETENCİLER SK., SECDE SK., ŞANLI SK., TEFSIR, TEFSİR SK., TURGUT REİS CD., UFUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ADALI HALİL SK., AKAN, AKÇA SK., AKÇAY SK., AKGÜL SK., ALGÜL SK., ASRIN SK., ATABEY, ATABEY SK., AYHAN, AYHAN SK., AYIŞIĞI SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., BALKIZ, BARBAROS, BARBAROS CD., BATI SK., BEKİR SK., BOSTANCI, BOSTANCI SK., CANAN SK., CANDAN, CANDAN SK., CANSU SK., CEVDET SK., ÇIFTLIK, DELİCE SK., DEREN, DUMAN, DUMAN SK., DURMUS, ELÇIN, ELÇİN SK., ERASLAN, ERASLAN SK., ERÇETIN, ERÇETİN SK., ERMIS, ERSIN, ERSİN SK., EZBER SK., FANİ SK., FATIH SULTAN MEHMET CD., FATİH SULTAN MEHMET CD., FERASET SK., FURKAN, FURKAN SK., GÖLDERE SK., GÜLBİN SK., GÜNERI, GÜNERİ SK., HAYRET SK., HITABE, HİCRİ SK., HİTABE SK., HÜKÜM, HÜKÜM SK., HÜR, HÜRMETKAR, HÜRMETKAR SK., İLKEM SK., KARANFIL, KAYIN SK., KIRAAT SK., KIYAS, KIYAS SK., MAHSUL, MAHSUL SK., MAKSAT, MAKSAT SK., MARIFET, MARİF SK., MARİFET SK., MAZLUM SK., MEDRESE, MEDRESE SK., MENDERES SK., MENGÜÇ SK., MERIÇ, MERİÇ SK., MEVLEVİ SK., MUASIR, MUASIR SK., MUKADDER SK., MUNTAZAM, MUNTAZAM SK., OKTAY SK., OKUYAN, OKUYAN SK., ÖMER SEYFETTIN, ÖMER SEYFETTİN CD., SAADET, SAKİN SK., SAMET SK., SEHER, SELVİ SK., SEYMA, SUNA, ŞAKİR SK., ŞELALE SK., TEKIN, TEKİN SK., TEOMAN SK., TOROS SK., TUNCA SK., TURGUT REIS, TUZLA, TUZLA CD., TÜRBE SK., ULUBEY, ULUBEY SK., ULUÇINAR SK., YANKI, YANKI SK., ZAKKUM, ZEYNEP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde BAHTİYAR SK., BEKTAŞ SK., BEYIT, BEYİT SK., ERİŞ SK., ESENGÜL SK., GÜRKAN SK., HÜSAM SK., ISTASYON, KAYMAZ SK., KEŞİF SK., TELSİZ SK., TEPECIK, TEPECİK SK., YESIL, YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde ALİYE SK., CEZBE, CEZBE SK., DR.ZEKİ ACAR CD., GÜRSEL, GÜRSEL SK., İSTASYON CD., KATIP, KATİP SK., KÖŞK SK., KÜÇÜK SK., SERTTAŞ SK., SEVKET, ŞEVKET SK., VEZIR, VEZİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde 2424., 2456. SK., 2457. SK., 2463. SK., 2464., 2464. SK., DICLE, MUTLUKENT BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 11:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1176. SK., 1176/1. SK., 1176/2. SK., 1179. SK., 1180., ASKERİ YOL SK, HÜKÜMET CD., TERMINAL, TERMİNAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, PELITLI mahallelerinde 3257, 3257., 3257. SK., 4421., HAMİDİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, TOSB mahallelerinde 1. CD, 3222, 3222., 3222. SK., 3225, 3225., 3225. SK., 3226., 3227., 3227. SK., 3228., 3228. SK., 3230., 3231, 3231., 3231. SK., 3232., 3233. SK., 3235., 3235. SK., 3236., 3237. SK., 3238, 3238., 3240, 3242., 3242. SK., 3243., 3243. SK., 3243/1., 3244. SK., 3246., 3247., 3248, 3248., AYBEK SK., CEREN SK., ÇINAR SK., DOĞRULAR SK., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, IHLAMUR SK., KÖMÜRCÜLER SK., LALE SK., MANOLYA SK., MENEKŞE SK., MERVE SK., ORGANİZE CD., ÖZPINAR SK., ÖZYILDIZ SK., SEVGİ SK., SÜMBÜL SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde AYÇİÇEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK, PELİTLİ, ŞEKERPINAR mahallelerinde 1805/3. SK., 253/2. SK., 268. SK., 3202. SK, 3210., 3236. SK., 3249, 3249., 3252., 3253, 3253., 3254., 3256., 3258. SK, 3262., ARMUTLU SK., BANU SK., CAN SK., ÇİÇEK SK., DEĞİRMEN YOLU SK, EROĞLU SK., FIRAT SK., GEBZE CD., GİZEM SK., İSTİKLAL CD., KAMBER KAYNAĞI SK., MEZARLIK SK., OKUL SK., ORGANIZE, ÖMÜR SK., ÖZDEN SK., PELİTLİ YOLU CD., SILE CD., ŞİLE CD., TEPE SK., TURUNÇ SK., YANYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMİRCİLER mahallelerinde ASLAN SK., DEMIRCI, DEMİRCİ SK., KÖPRÜTAŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.