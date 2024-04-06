06 Nisan MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.04.2024 - 12:11

Güncelleme: 06.04.2024 - 12:11

MANİSA ilinde 06 Nisan Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-06 2024-04-06 09:00:18.325-2024-04-06 15:00:26.816 saatleri arasında Beyce; İsimsiz25, , Beyce Köyü Yolu, Beyce Köyü İç Yolu, Patika, İsimsiz15, Büyük Güney Mh. Bağarası Mvk., İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz20, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz24, İsimsiz16, İsimsiz13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 09:00:18.325-2024-04-06 15:00:26.816 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-06 2024-04-06 09:00:33.151-2024-04-06 15:00:30.578 saatleri arasında Müslih; muslih, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Muslih Köyü İç Yolu, MÜSLİH elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 09:00:33.151-2024-04-06 15:00:30.578 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 09:00:33.151-2024-04-06 15:00:30.578 saatleri arasında Davutlar; , İsimsiz2, davutlar, Davutlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 09:00:33.151-2024-04-06 15:00:30.578 saatleri arasında Demirci; , demirdi, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, KAĞAN 1 DEMİRCİ, İsimsiz9, Demirci Köyü İç Yolu, demirci elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 09:00:33.151-2024-04-06 15:00:30.578 saatleri arasında Karakılıçlı; , karakılınçlı sk, karakışıçlı, karakılıçlı sk, karakılıçlı sk., Karakılınçlı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 09:00:33.151-2024-04-06 15:00:30.578 saatleri arasında Karaveliler; , karaveliler, Karaveliler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 09:00:33.151-2024-04-06 15:00:30.578 saatleri arasında Karayağcıhacılar; İsimsiz1, İsimsiz3, ARAZİ, karayağcılar, Karayağcıhacılar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 09:00:33.151-2024-04-06 15:00:30.578 saatleri arasında Mollasüleymanlı; , molla süleymanlı, İsimsiz3, molla süleymanlı, molla süleymanlı sk, Mollasüleymanlı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 09:00:33.151-2024-04-06 15:00:30.578 saatleri arasında Örencik; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, örencik sk, İsimsiz10, Örencik Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 09:00:33.151-2024-04-06 15:00:30.578 saatleri arasında Pelitalan; , PELİTALAN, İsimsiz4, PELİTALAN, PELİTALAN ÖRENCİK, Ara Sk., PELİTALAN, pelitalan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 09:00:33.151-2024-04-06 15:00:30.578 saatleri arasında Sümbültepe; sümbülte yolu, SÜMBÜLTEPE KARAKILIÇLI, Sümbültepe Köyü İç Yolu, sümbültepe elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-06 2024-04-06 09:00:33.151-2024-04-06 15:00:30.578 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.