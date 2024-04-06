06 Nisan SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.04.2024 - 12:11

Güncelleme: 06.04.2024 - 12:11

SAKARYA ilinde 06 Nisan Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYİÇİ, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, MAHMUDİYE mahallelerinde ANADOLU OTOYOLU, CEYLAN SK., GÜLDİBİ KÖŞKLERİ İÇİ YOLU, GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU CD., KURUÇAY, KURUÇAY CD., ŞEHİT CEVDET KOÇ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜCEK İSTİKLAL mahallelerinde KIŞLAALANI CD., SAKARYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEKELER mahallelerinde 1002 NOLU SK., 45 NOLU, 45 NOLU CD., 45. CD., ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, ATIK SK., EMİRDAĞ MEZARLIĞI, GÜÇLÜ, GÜÇLÜ SK., HIZAR, HIZAR SK., KALEM, KALEM SK., KAVACIK, KERESTECILER, KERESTECİLER CD., MARANGOZCULAR, MARANGOZCULAR CD., NESELI, NEŞELİ SK., TOMRUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLLÜK mahallelerinde AKŞEMSETTİN CD., SİTE SK., TEKEOGLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLLÜK mahallelerinde 364 NOLU SK., 366 NOLU, 376 NOLU SK., ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., CİTROEN SERVİSİ, ERDEMLİ SK., TEKEOĞLU SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 08:30-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENİGÜN mahallelerinde 1149 NOLU, 1166 NOLU SK., 1167 NOLU SK., 1169 NOLU SK., 1170 NOLU SK., 1179 NOLU, 12. SK., 1325 NOLU, 1328 NOLU SK., 1329 NOLU SK., 1330 NOLU, 1330 NOLU SK., 1331 NOLU SK., 1335 NOLU SK., 1337 NOLU SK., 1341 NOLU SK., 1344 NOLU, 1347 NOLU SK., 1351 NOLU SK., 1420 NOLU SK., 1421 NOLU SK., 1422 NOLU, 1423 NOLU, ADAPINAR, ALPARSLAN TÜRKES/1, BERAT, BERAT SK., DESTAN, GEMİ SK., GÜLŞEN SK., HÜRREM SK., KARASU YOLU CD., MAHSUN SK., OKAN SK., ŞEHİT YAKUP TÖRÜN SK., TURAN CD., ÜNLÜ SK., YENİCAMİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM mahallelerinde 1137 NOLU, 1138 NOLU, 1178, HAZER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1149 NOLU SK., 1159 NOLU, 1166 NOLU, 1168 NOLU SK., 1170 NOLU, 1178 NOLU, 1325, 1326 NOLU, 1336 NOLU SK., 1338 NOLU SK., 1339 NOLU SK., 1340 NOLU SK., 1343 NOLU SK., 1344 NOLU SK., 1345 NOLU SK., 1347 NOLU, 1350 NOLU, 1350 NOLU SK., 1355 NOLU SK., 1412 NOLU, 1412 NOLU SK., 15 TEMMUZ, 1546 NOLU SK., ADAPINAR SK., AKARSU, AKARSU SK., BARÇIN, BARÇIN SK., BÜYÜK ÇIKMAZ SK., CÖMERT SK., ESER SK., HURMA SK., KAPTAN SK., KERKÜK, KUMKÖY, KUMKÖY SK., METİN SK., TURAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 8008 SK., 8017 SK., 8019 SK., 8020, 8020 SK., 8021, 8021 SK., 8023 SK., 8025 SK., 8027 SK., 8029 SK., 8042 SK., 8046, 8071 SK., ATATÜRK BULVAR, ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ CD., ORHAN GAZI, ULUYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 8016 SK., 8033 SK., 8037 SK., 8039 SK., 8041, 8041 SK., 8043 SK., AÇELYA SK., FEVZI ÇAKMAK, İNÖNÜ CD., KIRÇİÇEĞİ SK., MODERN SANAYİ, ORHAN GAZİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, HATIPLER, HATİPLER, KERTIL, KONAK, MERKEZ, ORTA mahallelerinde ACAR SK., ADLIYE SK., ADLİYE SK., AKASYA, AKIN, AKIN SK., AKINCI, AKSOY, AKSOY SK., ALI NUR GEBES, ALİ NUR GEBEŞ, ALİ NUR GEBEŞ CD., ARDIÇ, AYAN, AYAN SK., AZIZ DURAN CD., AZİZ DURAN CD., BALTAOĞLU SK., BAŞAK SK., BIÇER SK., BÜLBÜL SK., CAMİİ SK., ÇAKALLAR SK., ÇARŞIİÇİ MEYDAN, ÇELİK, ÇEVİK SK., ÇUKURKUYU SK., DAR, DERE SK., DOGAN SK., DOĞAN SK., DR. HASAN AKGÜN, DR. HASAN AKGÜN BULVAR, DR.ALAATTİN DURAN CD., DR.HASAN AKGÜN BULVAR, EDIPPASA, EDİPPAŞA CD., ERCAN, ESİNTİ, FILIZ, GONCA, GONCAGÜL, GÜLER SK., GÜNDÜZ SK., HACI OGLU, HACIKÖY, HACIKÖY CD., HAFIZ NURETTIN, HAFIZ NURETTİN SK., HALIT MOLLA, HALİT MOLLA, HALİT MOLLA CD., HALİT MOLLA PARKI İÇİ YOLU, HAMAMCILAR SK., HOCAOGLU, HOCAOGLU SK., HOCAOĞLU SK., HÜRRİYET CD., HÜSNÜ AYDIN, HÜSNÜ AYDIN CD., IKLIM, ISIL, ITIR, İKLİM, İSMAİL EFENDİ SK., KADIR KOÇ, KADİR KOÇ, KADİR KOÇ CD., KADİROĞLU SK., KAHVECİOĞLU SK., KANARYA, KANARYA SK., KANDEMİR SK., KANDIRA CD., KANDIRA KAYNARCA YOLU, KARABOĞAZ CD., KARAKAŞ SK., KARAYEL SK., KAYNARCA İLÇE DEVLET HASTANESİ, KAYNARCA YOLU, KIZMAZ SK., KONAK 10, KONAK 4, KÖSE, KURTOĞLU SK., KÜLTÜR SK., MEŞE BAYIRI SK., MOLLA MUSTAFA SK., MURAT SK., MÜRTEZA YÜKSEL CD., NALBANTLAR SK., NECATİBEY CD., NİSAN 17. SK., NUR, ORKİDE SK., ÖZÇELİK SK., ÖZER SK., ÖZGÜR SK., PAHADIR, SAKA SK., SANER SK., SARIÖZ, SARIÖZ SK., SAVAŞ SK., SEDEF, SERÇE, SEYFETTIN SELIM, SEYFETTIN SELIM CD., SEYFETTİN SELİM, SEYFETTİN SELİM CD., SHT.ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK 1, SHT.YILMAZ VURAL CD., SOLMAZ SK., SOYSAL SK., SÖĞÜT SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ CD., ŞEHİT GÜRKAN TÜRK CD., ŞENTÜRK SK., ŞHT.ERCAN KARADAĞ CD., ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD., ŞHT.YILMAZ VURAL CD., TEZCAN SK., TEZER SK., VEDAT YAZGAN, VEDAT YAZGAN CD., YEL SK., YENI MAHALLE, YENI MAHALLE 4, YENI MAHALLE 5, YENI MAHALLE SK., YENİ MAHALLE 1 SK., YENİ MAHALLE 2 SK., YENİ MAHALLE 3 SK., YENİ MAHALLE SK., YERLİKAYA SK., YILDIZ, YILDIZ 1 SK., YILDIZ 2, YILDIZ 2 SK., YILDIZ SK., YONCA 1., YONCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 06 Nisan Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, KERTIL, ORTA, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16001, 16006, 16007, 16009, 16010, 16016, 16018, 16020, 34002, 34003, 34005, 34009, 34010, 34014, 34016, 34018, 34020, 34021, 34023, 34025, akmeşe, ASAGIKARAÇALI, ASAGINEVRIN, AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., AŞAĞINEVRİN, BÜYÜK KAYNARCA, BÜYÜK KAYNARCA SK., ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI, ÇETİN, DAG AGZI, DAG YENIKÖY, DAĞ AĞZI, DAĞ YENİKÖY, DAĞ YENİKÖY SK., DIRMANDILAR, DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/7, GÜVEN, GÜVEN SK., HAYALLER SK., HAYELLER, HUNLAR, KARAÇALI MERKEZ, KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KOVA, KOVA SK., KURUDERE, KUZULUK, KUZULUK SK., MANAV, MANAV SK., MERKEZ SK., MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., NEVRİN SK., SEHIT ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞAŞKINLAR, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., Uavtede Yok, YAMAK, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.