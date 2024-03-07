07 Mart BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.03.2024 - 14:20

Güncelleme: 07.03.2024 - 14:20

BOLU ilinde 07 Mart Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde ÇAYGÖKPINAR KÖY YOLU, ÇAYGÖKPINAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMILIBÖLÜK, GÖVEM mahallelerinde CAMILIBÖLÜK MAHALLE YOLU, GÖVEM KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYSELLER, SARIAHMETLER, VAYISLAR mahallelerinde ÇOBANKAYA KÖYÜ VAYISLAR MAH, ÇOBANKAYA KÖYÜ YOLU, ÇOBANKAYA ŞEHİT MURAT PACAL İL, SARIAHMETLER KÖYÜ YOLU, VAYISLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖY mahallelerinde AİBÜ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 10:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYSELLER mahallelerinde ÇOBANKAYA KÖYÜ, KAYSELLER MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 11:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde YESILÇELE KÖY YOLU, YEŞİLÇELE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 12:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLCÜK, MERKEZ mahallelerinde GÖLCÜK KÖYÜ YOLU, GÖLCÜK MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI mahallelerinde ERİCEK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde ERICEK KÖY YOLU, ERİCEK KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜNÜŞ, MERKEZ mahallelerinde BÜNÜS KÖY YOLU, BÜNÜŞ KÖYÜ, BÜNÜŞ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 100.YIL, BOSTANCILAR, ÇAMURLUK, HÜSAMETTİNDERE, KAHYALAR, KURTLAR, MERKEZ, MONGOSLAR, SARILAR MERKEZ, TAŞÇILAR, TIMARAKTAŞ, UZUNÇAM, YALAMALAR, YENI, YENİ mahallelerinde 100. YIL ORTAOKULU İÇİ YOLU, BOLU NALLIHAN YOLU, BOSTANCILAR KÖYÜ MERKEZ MEVKİİ, BOSTANCILAR KÖYÜ YOLU, BOSTANCILAR MERKEZ KÖY YOLU, ÇAMURLUK KÖYÜ, ÇAMURLUK KÖYÜ MERKEZ MAH, ÇAMURLUK KÖYÜ YOLU, ÇAMURLUK MERKEZ KÖY YOLU, GÖYNÜK YOLU, HÜSAMETTINDERE KÖY YOLU, HÜSAMETTİNDERE KÖYÜ, HÜSAMETTİNDERE KÖYÜ YOLU, HÜSAMETTİNDERE YENİ YERLEŞİM, KAHYALAR, KAHYALAR MAHALLE YOLU, KURTLAR KÖY YOLU, KURTLAR KÖYÜ, KURTLAR KÖYÜ YOLU, MONGOSLAR MAHALLE YOLU, SARILAR MERKEZ KÖY YOLU, TAŞÇILAR KÖYÜ YOLU, TIMARAKTAS MERKEZ KÖY YOLU, TIMARAKTAŞ KÖYÜ YOLU, UZUNCAMÇAM MERKEZ MAH, UZUNÇAM KÖY YOLU, UZUNÇAM KÖYÜ YOLU, VAKIFAKTAS MERKEZ KÖY YOLU, VAKIFAKTAŞ KÖYÜ YOLU, YALAMALAR MAHALLE YOLU, YENI YERLESIM YERI MAHALLE YOLU, YÜZÜNCÜ YIL KÖYÜ, YÜZÜNCÜYIL KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 07 Mart Perşembe 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUŞDERESİ mahallelerinde ÇAVUŞDERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 07 Mart Perşembe 10:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYGANA mahallelerinde BOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAPRAKLI mahallelerinde SÜNNET KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMİRHANLAR mahallelerinde DEMİRHANLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 07 Mart Perşembe 15:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAALAN, AKÇAALAN MERKEZ, ARIKÇAYIRI, ASAGIKOZCAGIZ, AŞAĞIKOZCAĞIZ, BOZCAARMUT, CONLAR, DERE, HACIAHMETLER, KAVACIK, KOZCAĞIZ, KÖSTEK, YENI, YENİ, YESILYAZI, YEŞİLYAZI mahallelerinde AKÇAALAN KÖYÜ YOLU, AKÇAALAN MERKEZ KÖY YOLU, AKÇAKAVAK KÖYÜ, ARIKÇAYIRI KÖY YOLU, ARIKÇAYIRI KÖYÜ YOLU, ASAGIKOZCAGIZ MAHALLE YOLU, BOZCAARMUT KÖYÜ YOLU, ÇAMLICA KÖYÜ ÖRENCİK DEPOSU, DERE MAHALLE YOLU, GÖYNÜK DOĞA OTEL, GÖYNÜK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ Ö, HACIAHMETLER MAHALLE YOLU, KAVACIK MAHALLE YOLU, KOZCAAĞIZ KÖYÜ KÖSTEK MAH, KOZCAGIZ KÖYÜ, KOZCAĞIZ KÖYÜ YOLU, YENI MAHALLE YOLU, YESILYAZI KÖY YOLU, YEŞİLYAZI KÖYÜ, YEŞİLYAZI KÖYÜ HACIAHMETLER MA, YEŞİLYAZI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZDERE, YENİ mahallelerinde BOLU BİLECİK YOLU, ESKİ BOLU BİLECİK YOLU, KOZDERE MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TÜRKBEYLI, TÜRKBEYLİ mahallelerinde 1009 SK., AŞÇILAR 1 CD., HACI AHMET YESEVİ, HAYRI DEMIROK, ŞAHİNLER CD., ZONGULDAK, ZONGULDAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.