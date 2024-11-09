09 Kasım SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 09.11.2024 - 09:54

Güncelleme: 09.11.2024 - 09:54

SAKARYA ilinde 09 Kasım Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BAYIR, BAYIR SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, HUZUR SK., IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., ORMAN YOLU, POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI SAKARYA mahallelerinde 1 SK., AÇIK, ATATÜRK BLV., ATSO TIR PARKI, BASAK, BURAK, DALGIÇ, DALGIÇ SK., GÖÇ, GÖKÇE, HÜRREM, PUMA, SEHIT ONBASI ZEKERIYA GÖZYUMAN, ŞEHİT ONBAŞI ZEKERİYA GÖZYUMAN, ŞEHİT ONBAŞI ZEKERİYA GÖZYUMAN CD., YUMAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ mahallelerinde 19, 19 SK., 49 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, PINARLI, SARIDEDE, TURANLAR, YENI, YENİ mahallelerinde 1159 SK., 1159. SK., 1161 SK., 1163 SK., 159. SK., 161. SK., 2254 SK., 2255, 2258 SK., 2262 SK., 3038. SK., 3041. SK., 3050, 3051, 3054, 3061, 3061. SK., 3074. SK., 3402, 3504 SK., 4057, 4058, 4064, 4066, 4067 SK., ABDURRAHMAN GÜRSES CD., MERKEZ /1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 148/1 SK., 148/2 SK., 149 SK., PLAJ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKKUM, DARIÇAYIRI, KARAPINAR, KONACIK, TUZLA mahallelerinde AKKUM KÖYÜ İÇ YOLU, ASAGI_19, AŞAĞI SK., İsimsiz94, KARAPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KULAK SK., MERKEZ/2, MERKEZ/9, MERKEZ/9 SK., YUKARI, YUKARI 10, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, ARDIÇBELI, CUMHURİYET, ÇATALÖVEZ, DARIÇAYIRI, KÖRFEZ, KURUMESE, KURUMEŞE, KUZULUK, LIMANDERE, LİMANDERE, ORTAKÖY, PARALI, SINANOGLU, SUBATAGI, TEPETARLA, YASSIGEÇIT, YASSIGEÇİT, YENIDOGAN, YENİDOĞAN, YUVALIDERE mahallelerinde 1 NOLU, 1 NOLU SK., 1003 SK., 1021 KÜME EVLER, 1027 KÜME EVLER, 1032, 1032 KÜME EVLER, 1034, 2 NOLU, 2 NOLU SK., 3 NOLU, 3 NOLU SK., 4 NOLU SK., ABBAS HOCA, ABBAS HOCA SK., ACIELMA KÜME EVLER, ADAPAZARI KARASU YOLU, ASAGI, ASAGI_18, BAĞ SK., BATAKLI, BEDİR SK., BEYAZIT, BURNAZ SK., CANER SK., ÇAKAL ÇESME, ÇAKAL ÇEŞME SK., ÇANAK, ÇANAK SK., ÇATALÜVEZ KÖYÜ İÇ YOLU, ÇIKMAZ-, ÇIKMAZ SK., ÇINARALTI, ÇINARALTI SK., ÇOBAN, ÇOBAN SK., DAG, DAĞ, DEGIRMEN, DERE-, DERE SK., DEREKÖY İÇ YOLU, DİK SK., DOGU, DOĞU CD., ERİKLİK SK., ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ SK., F.SULTAN MEHMET, FATIH1, FATİH SK., FATİH SULTAN MEHMET SK., FEVZI PASA (MERKEZ), FEVZI PASA1, FEVZİ PAŞA CD., FIRIN, FIRIN SK., GAFFAR OKKAN, GAZANFER BİLGE BULVAR, GAZİ SK., GÖK SK., GÖL YOLU, GÖL YOLU CD., GÜL-, GÜL SK., GÜNEY TEPE, GÜNEY TEPE SK., H.RAHMİ SK., HACI, HACI ALİ SK., HACI ARİF SK., HACI SK., HARMAN, HARMANCIK, HATİPLER SK., HEMSIN, HEMŞİN SK., HENDEN, HENDEN SK., HİLAL SK., HÜRRİYET SK., İsimsiz95, KARACAOĞLAN SK., KARAOĞLAN SK., KARASU-, KARASU (MERKEZ), KARASU (MERKEZ) CD., KARASU CD., KARSI, KARŞI, KARŞI SK., KAZIM HOCA, KAZIM HOCA SK., KEMER, KEMER CD., KEMER SK., KURUDERE (TAŞLIK) CD., KURUDERE CD., KURUMESE KÖYÜ IÇ YOLU, KURUMEŞE KÖYÜ İÇ YOLU, KUZULUK, KÜÇÜK SK., KÜLTÜR CD., KÜLTÜR/1, LALE-, LALE_2, LİMANDERE YOLU, MEDILLI, MEDİLLİ SK., MENDERES CD., MENEKŞE SK., MERKEZ, MERKEZ-, MERKEZ SOK., MERKEZ/13, MERKEZ/14, MERKEZ/15, MERKEZ/15 SK., MERKEZ/3, MERKEZ14, MEVLANA SK., MEZARLIK, MEZARLIK SK., MEZARLIK_3, NEHİR SK., NEHİRBOYU, NERGIS, NERGİS SK., OKUL, OKUL-, ORTA-, ORTA SK., OSMAN GAZI, PAPATYA, PARALI KÖYÜ İÇ YOLU, PAZAR SK., PAZAR_2, SAKARBOYU, SAKARBOYU SK., SAKARYA CD., SAKARYA_2, SAKARYA_3, SAZ, SAZ SK., SEHIT VEYSEL SAYGILI, SELVI, SELVI-, SELVİ SK., SEN, SHT.ERSIN SENEK, SÜMBÜL, ŞAL SK., ŞEHİR ERSİN ŞENEK CD., ŞHT.ERSİN ŞENEK, ŞHT.ERSİN ŞENEK CD., TASLIK_2, TAŞLIK SK., TEPE, TEPE SK., TEPE1, TEPETARLA KÖYÜ İÇ YOLU, TEPETARLA KÖYÜ YOLU, TÜRBE SK., TÜRKKÖYÜ, TÜRKKÖYÜ SK., UZUN CD., VATAN 1 SK., VATAN CD., YASSIGEÇİT KÖYÜ İÇ YOLU, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM CD., YAVUZ SK., YAZLIK, YAZLIK CD., YENI, YENI_7, YENİ, YENİ SK., YILDIZ SK., YUKARI 9, YUKARI., YUNUS EMRE SK., YUNUS EMRE_1, YUVALIDERE KÖYÜ İÇ YOLU, YUVALIDERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1132 NOLU, 1136 NOLU, 1137 NOLU SK., 1139 NOLU SK., 1541 NOLU SK., ARI SK., BELGIN, ÇAKMAK, ÇAKMAK SK., EMİR SK., KIR SK., MEÇ SK., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN SK., POSTAHANE SK., SEHIT MEHMET NURI KOCABIYIK SK., TIKIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPÇÜLER, TEPEKUM mahallelerinde 1133 NOLU SK., 3002 SK., 3003 SK., 3005 SK., 3006 SK., 3016 SK., 3018 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 15:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPÇÜLER, TEPEKUM, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1130 NOLU SK., 1131 NOLU SK., 1132 NOLU SK., 1134 NOLU SK., 1136 NOLU SK., 1144 NOLU SK., AYRIK, AYRIK SK., BAĞIŞLAR SK., BELGİN SK., BEYHEKIM, BEYHEKİM SK., CENGIZ, HAZER SK., İRFAN SK., SIRA SK., ŞEHİT MEHMET NURİ KOCABIYIK SK., ŞEHİT SADULLAH BENDER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 11:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK, EVRENKÖY, KARAKAMIS, KARAKAMIŞ, OZANLAR, YAZLIK mahallelerinde 320 NOLU SK., 321 NOLU, 322 NOLU SK., 323 NOLU SK., 324 NOLU SK., 325 NOLU, 325 NOLU SK., 326 NOLU, 326 NOLU SK., 327 NOLU, 327 NOLU SK., 329 NOLU SK., 330 NOLU, 330 NOLU SK., 331 NOLU, 331 NOLU SK., 331 NOLU/1, 332 NOLU, 332 NOLU SK., 333 NOLU, 333 NOLU SK., 334 NOLU, 334 NOLU SK., 334 NOLU/2, 335 NOLU, 335 NOLU SK., 336 NOLU SK., 337 NOLU, 337 NOLU SK., 338 NOLU, 338 NOLU SK., 339 NOLU, 339 NOLU SK., 340 NOLU, 340 NOLU SK., 341 NOLU SK., 342 NOLU, 342 NOLU SK., 343 NOLU, 343 NOLU SK., 344 NOLU, 345 NOLU, 346 NOLU, 346 NOLU SK., 347 NOLU, 347 NOLU SK., 348 NOLU, 348 NOLU SK., 349 NOLU, 349 NOLU SK., 350 NOLU, 350 NOLU SK., 351 NOLU, 351 NOLU SK., 352 NOLU, 353 NOLU, 353 NOLU SK., 353 NOLU/1, 354 NOLU, 354 NOLU SK., 355 NOLU, 4440., 448 NOLU SK., 452 NOLU, 452 NOLU SK., 4605., KARAPINAR CD., NESET, NESET/1, NEŞET, NEŞET CD., PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR, SEHIT REMZI ÖZÜPEK, SEHIT ÜST TEGMEN CENGIZ ULUSINAN, ŞEHİT MUSTAFA ÖZEN SK., ŞEHİT ÜST TEĞMEN CENGİZ ULUSİNAN SK., ŞEHİT ÜST. CENGİZ ULUSİNAN SK., YAMAN SK., YENIKENT, YENIKENT/1, YENİKENT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1149 NOLU SK., 1168 NOLU SK., 1170 NOLU, 1324 NOLU SK., 1325, 1330 NOLU, 1335 NOLU SK., 1337 NOLU SK., 1338 NOLU SK., 1339 NOLU SK., 1340 NOLU, 1340 NOLU SK., 1342 NOLU SK., 1344 NOLU SK., 1350 NOLU, 1350 NOLU SK., 1355 NOLU, AKARSU SK., ALPARSLAN TÜRKES/1, BARÇIN, BARÇIN SK., BAŞAK SK., BERAT, GEMİ SK., GÜLER, GÜLŞEN SK., KUMKÖY, MAHSUN SK., OKAN SK., TURAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YAGCILAR mahallelerinde 1178, 1178 NOLU, 1179 NOLU, 1326 NOLU, HAZER, KUMKÖY SK., TURAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER MERKEZ, GÜNEŞLER YENİ, TEPEKUM, TUZLA, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1149 NOLU, 1159 NOLU, 1166 NOLU, 1166 NOLU SK., 1169 NOLU SK., 1170 NOLU SK., 12. SK., 1253 NOLU SK., 1255 NOLU SK., 1325 NOLU, 1328 NOLU SK., 1329 NOLU SK., 1330 NOLU SK., 1331 NOLU SK., 1332 NOLU, 1336 NOLU SK., 1341 NOLU SK., 1345 NOLU, 1345 NOLU SK., 1347 NOLU SK., 1351 NOLU SK., 1367 NOLU, 1412 NOLU, 1412 NOLU SK., 1420 NOLU SK., 1422 NOLU, 1425 NOLU, 1426 NOLU SK., 15 TEMMUZ, 5003 NOLU, 5010 NOLU SK., 5018 NOLU, 5052 NOLU, 5053 NOLU SK., 5057 NOLU SK., 5057. SK., 5058 NOLU SK., 5059 NOLU SK., 5060 NOLU, 5201 NOLU SK., 5205 NOLU, 5207 NOLU, 5240 NOLU SK., 5241 NOLU SK., 5242 NOLU SK., 5243 NOLU SK., AKARSU, ATMACA, DERYA SK., ESER SK., HAL, HAL CD., HAL IÇI, HAL İÇİ SK., HÜRREM SK., ILGAZ, ILGAZ SK., KAPTAN SK., KARASU YOLU, KARTALLAR SK., KERKÜK, ÖZCAN, SET ARKASI, ŞEHİT YAKUP TÖRÜN SK., ÜNLÜ SK., ÜNSAL, YENİCAMİ BULVAR, YILDIRIM-1 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABALI, BAGLAR, BAĞLAR, BAYRAKTAR, BILECILER, BİLECİLER, BUDAKLAR, ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇELEBILER, ÇELEBİLER, ÇERÇILER, ÇERÇİLER, ÇÖKEKLER, DAGDIBI, DAĞDİBİ, DEMIRBEY, DEMİRBEY, DOGANCILAR, DOĞANCILAR, ERENLER, GÜNESLER MERKEZ, GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER MERKEZ, GÜNEŞLER YENİ, HACILAR, HACIRAMAZANLAR, ILYASLAR, İLYASLAR, KARAKÖY, KASIMLAR, KAVAKLIORMAN, KÖMÜRLÜK, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, KURTBEYLER, POYRAZLAR, RÜSTEMLER, SOLAKLAR, SÜLEYMANBEY, TASLIK, TAŞLIK, TEKELER, TEPEKUM, TURNADERE, TUZLA, YAGCILAR, YAĞCILAR, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 1001, 1101 NOLU, 111 NOLU, 1113 NOLU, 1118 NOLU SK., 1222 NOLU SK., 1226 NOLU SK., 1254 NOLU, 1257 NOLU SK., 1258 NOLU SK., 1259NOLU, 1259NOLU SK., 1260 NOLU, 1260 NOLU SK., 1261 NOLU SK., 1263 NOLU SK., 1264 NOLU SK., 1265 NOLU SK., 1265 NOLU SK., 1266 NOLU, 1266 NOLU SK., 1267 NOLU SK., 1268 NOLU SK., 1269 NOLU SK., 1270 NOLU, 1270 NOLU SK., 1271 NOLU, 1271 NOLU SK., 1272 NOLU, 1272 NOLU SK., 1273 NOLU, 1273 NOLU SK., 1274 NOLU, 1274 NOLU SK., 1275 NOLU, 1275 NOLU SK., 1275 NOLU SK., 1276 NOLU, 1276 NOLU SK., 1302 NOLU, 1302 NOLU SK., 1353 NOLU, 1353 NOLU SK., 1358 NOLU, 1358 NOLU SK., 1359 NOLU, 1359 NOLU SK., 1362 NOLU, 1362 NOLU SK., 1363 NOLU, 1370 NOLU, 1370 NOLU SK., 1421 NOLU, 1421 NOLU SK., 1423 NOLU, 1425 NOLU SK., 1426 NOLU, 1427 NOLU SK., 1701., 1720 NOLU, 1720 NOLU SK., 1721 NOLU, 1721 NOLU SK., 1722 NOLU, 1723 NOLU, 1725 NOLU, 1726 NOLU, 1727 NOLU, 1729 NOLU CD., 1801 NOLU, 1801 NOLU SK., 1802 NOLU, 1802 NOLU SK., 1802 NOLU/3, 1802 NOLU/5, 1901. SK., 1902. SK., 2201. SK., 249 NOLU SK., 32. SK., 37. SK., 50 NOLU CD., 5003 NOLU SK., 5004 NOLU SK., 5005 NOLU SK., 5006 NOLU, 5006 NOLU SK., 5007 NOLU SK., 5008 NOLU, 5008 NOLU SK., 5009 NOLU SK., 5017 NOLU, 5018 NOLU SK., 5024 NOLU SK., 5025 NOLU SK., 5030 NOLU SK., 5034 NOLU SK., 5036 NOLU, 5038 NOLU, 5038 NOLU SK., 5039 NOLU, 5042 NOLU SK., 5043 NOLU SK., 5044 NOLU, 5048 NOLU SK., 5051., 5053 NOLU, 5054 NOLU SK., 5060 NOLU SK., 5062 NOLU SK., 5063 NOLU SK., 5064 NOLU, 5064 NOLU SK., 5066 NOLU SK., 5067 NOLU SK., 5069 NOLU SK., 5070 NOLU, 5070 NOLU SK., 5071 NOLU SK., 5072 NOLU SK., 5073 NOLU, 5073 NOLU SK., 5077 NOLU, 5077 NOLU SK., 51 NOLU, 51 NOLU CD., 52 NOLU, 52 NOLU CD., 5202 NOLU SK., 5203 NOLU SK., 5205 NOLU SK., 5209 NOLU, 5209 NOLU SK., 5210 NOLU SK., 5211 NOLU SK., 5212 NOLU SK., 5213 NOLU, 5214 NOLU SK., 5215 NOLU SK., 5218 NOLU SK., 5219 NOLU SK., 5221 NOLU, 5221 NOLU SK., 5222 NOLU SK., 5222. SK., 5231 NOLU SK., 5232 NOLU SK., 5233 NOLU SK., 5234 NOLU, 5237 NOLU SK., 5238 NOLU SK., 5243 NOLU, 5244 NOLU, 5404. SK., 5441 NOLU, 5441 NOLU SK., 5441. SK., 5443 NOLU, 5443 NOLU SK., 5444 NOLU, 5461 NOLU, 5461 NOLU SK., 5462 NOLU SK., 5463 NOLU, 5463 NOLU SK., 5464 NOLU SK., 5465 NOLU SK., 5466 NOLU SK., 5466 NOLU/1, 5481 NOLU, 5481 NOLU SK., 5481. SK., 5482 NOLU SK., 5483 NOLU, 5483 NOLU SK., 5501 NOLU, 5501 NOLU SK., 5502 NOLU, 5503 NOLU, 5503 NOLU SK., 5504 NOLU SK., 5505 NOLU SK., 5521 NOLU, 5521 NOLU SK., 5522 NOLU, 5522 NOLU SK., 5523 NOLU SK., 5524 NOLU SK., 5525 NOLU SK., 5526 NOLU, 5526 NOLU SK., 5526. SK., 5527 NOLU, 5527 NOLU SK., 5527. SK., 5528 NOLU SK., 5528. SK., 5529 NOLU, 5541 NOLU, 5541 NOLU SK., 5542 NOLU SK., 5543 NOLU SK., 5544 NOLU SK., 5561 NOLU, 5561 NOLU SK., 5562 NOLU, 5562 NOLU SK., 5563 NOLU SK., 5564 NOLU, 5564 NOLU SK., 5565 NOLU, 5566 NOLU, 5568 NOLU SK., 5569 NOLU SK., 5570 NOLU SK., 5571 NOLU SK., 5572 NOLU, 5572 NOLU SK., 5573 NOLU, 5573 NOLU SK., 5575 NOLU SK., 5576 NOLU SK., 5577 NOLU, 5577 NOLU SK., 5578 NOLU, 5578 NOLU SK., 5581 NOLU SK., 5582 NOLU SK., 5583 NOLU, 5583 NOLU SK., 5584 NOLU SK., 5585 NOLU, 5585 NOLU SK., 5586 NOLU SK., 5587 NOLU SK., 5588 NOLU SK., 5589 NOLU, 5589 NOLU SK., 5590 NOLU, 5590 NOLU SK., 5591 NOLU, 5591 NOLU SK., 5592 NOLU SK., 5593 NOLU SK., 5594 NOLU, 5594 NOLU SK., 5595 NOLU, 5595 NOLU SK., 5596. SK., 5597. SK., 5598, 5598 NOLU, 5598 NOLU SK., 5599 NOLU, 5599 NOLU SK., 5601 NOLU, 5601 NOLU SK., 5604 NOLU, 5605 NOLU, 5605 NOLU SK., 5606 NOLU, 5606 NOLU SK., 5608 NOLU, 5611 NOLU, 5612 NOLU, 5620 NOLU, 5700 NOLU, 5700 NOLU SK., 5701 NOLU, 5702., 5703. SK., 5704 NOLU, 5704 NOLU SK., 5704. SK., 5707 NOLU, 5707 NOLU SK., 5709 NOLU SK., 5711 NOLU, 5712 NOLU, 5712 NOLU SK., 5716 NOLU/1, 5721 NOLU, 5721 NOLU SK., 5722 NOLU SK., 5723 NOLU, 5723 NOLU SK., 5730 NOLU SK., 5731 NOLU, 5741 NOLU, 5741 NOLU SK., 5741 NOLU/1, 5742 NOLU SK., 5743 NOLU, 5743 NOLU SK., 5744 NOLU, 5744., 5745 NOLU SK., 5746 NOLU SK., 5748 NOLU SK., 5748/1, 5749 NOLU, 5749 NOLU SK., 5750 NOLU, 5750 NOLU SK., 5751 NOLU SK., 5752 NOLU, 5752 NOLU SK., 5753 NOLU SK., 5754 NOLU SK., 5755 NOLU, 5755 NOLU SK., 5756 NOLU, 5756 NOLU SK., 5801 NOLU SK., 5802 SK., 5804 SK., 5810 NOLU, 5820, 5820 NOLU, 5820 SK., 5821 NOLU, 5821 SK., 5822, 5822 NOLU, 5822 NOLU/1, 5822 NOLU/2, 5822 SK., 5837 NOLU, 5839 NOLU, 8 NOLU SK., ABALI, ABALI CD., ABALI KÖYÜ İÇ YOLU, ABALI/1, AK, ANKARA, ANKARA, CD., ANKARA. CD., ANKARA/4, ATMACA SK., BAGLAR, BAGLAR CD., BAGLAR/2, BAĞLAR CD., BAĞLAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ YOLU, BAHÇECI, BAHÇECI SK., BAHÇECI/1, BAHÇECIK, BAHÇECIK/1, BAHÇECIK/2, BAHÇECIK/3, BAHÇECİ SK., BAHÇECİK, BAHÇECİK CD., BAHÇECİK SK., BARIŞ SK., BEYLIK, BEYLİK SK., BILECILER/2, BİLECİLER KÖYÜ İÇ YOLU, BOSTANCILAR, BOSTANCILAR/1, BOSTANCILAR/2, CAMİİ SK., ÇAGDAS, ÇAGLAR, ÇAM -1 SK., ÇAM -2 SK., ÇAM1, ÇAM2, ÇAVUSLAR, ÇAVUŞLAR SK., ÇAY 1 SK., ÇAY 2 SK., ÇAYIRLI, ÇELEBILER, ÇELEBİLER CD., ÇERÇILER, ÇERÇİLER CD., ÇEVRE YOLU CD., ÇIFTÇI, ÇİFTÇİ SK., ÇÖKEKLER, ÇÖKEKLER CD., ÇÖKEKLER/1, DADAS, DEMİRBEY KÖYÜ İÇ YOLU, DERE CD., DEREALTI, DEREALTI CD., DERNEK KIRI SK., DERNEKKIRI, DERNEKKIRI CD., ELMAS SK., ENKA YOLU CD., ERKAYA CD., ESEN, ESEN. SK., ESEN/1, ESENCE, ESENCE CD., FATIH SULTAN MEHMET, FERAH, FERAH SK., GAZETECI KAZIM ERTEK, GÜN1, GÜNES, GÜRZ SK., HACILAR, HACILAR CD., HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, HAL. CD., HASRET SK., HATIPLER, HATIPLER CD., HATİPLER CD., ILYASLAR/1, ILYASLAR/2, İLYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU, İNCE SK., İsimsiz141, İsimsiz148, İsimsiz154, KABASAKAL SK., KARAKÖY, KARAKÖY CD., KARASU, KARASU YOLU CD., KARASU YOLU/1, KARASU YOLU/3, KARDELEN, KARDELEN SK., KASIMLAR, KASIMLAR CD., KAVAKLIORMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KAYNARCALI SEKO, KEKLİK SK., KERESTECILER, KIZILCIK SK., KORULUK, KORULUK SK., KOŞAR SK., KÖPRÜ, KÖPRÜ SK., KÖPRÜ/1, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBASI CD., KÖPRÜBAŞI SK., KÖPRÜBAŞI YOLU, KÖYIÇI, KÖYİÇİ CD., KUL SK., KUM SK., KURTDOGAN, KURTDOGAN CD., KURTDOGAN/1, KURTDOGAN/3, KURTDOGAN_1, KURTDOĞAN CD., LEYLEKLİ PARK İÇİ YOLU, MERKEZ CD., MERKEZ/1, NEHIR, NEHİR, NEHİR CD., NEVIYE, NEVİYE CD., NUR SK., ONUR, ONUR SK., ORTA CD., ORUÇ SK., OYLUM SK., ÖZ SK., ÖZERK SK., POYRAZLAR GÖLÜ TABİAT PARKI, POYRAZLAR KÖYÜ İÇ YOLU, POYRAZLI, SANAYI, SANAYI CD., SANAYİ CD., SANCAK SK., SANTIYE, SARIKAMIS, SARIKAMIŞ CD., SARIYER, SARIYER CD., SAYGIN SK., SEHER, SEHER SK., SEHIT MEHMET DURMUS, SELANIK, SELANIK CD., SELANİK CD., SET ARKASI SK., SET ÜSTÜ, SET ÜSTÜ CD., SET ÜSTÜ/1, SET ÜSTÜ/2, SETALTI, SETALTI CD., SILA, SILA SK., SOLAKLAR, SOLAKLAR SK., SUNA SK., SÜLEYMANBEY, SÜLEYMANBEY CD., SÜLEYMANBEY KÖY MEZARLIĞI İÇİ, ŞANTİYE SK., TASLIK, TAŞLIK CD., TEK SK., TEKELER SK., TURNA. SK., TURNADERE KÖYÜ İÇ YOLU, TURNADERE SK., ÜNSAL SK., VATAN, YAREN, YAREN SK., YEŞİLYURT KÖYÜ İÇ YOLU, YILDIRIM2, YILDIRIM-2 SK., YILDIRIM-3 SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 182. SK., 227. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY, BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ, ESENTEPE, KEMALPASA, KEMALPAŞA, MALTEPE, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 11. CD., 12., 12. CD., 126. SK., 128. SK., 13., 13. CD., 135., 135. SK., 139. SK., 14. CD., 15., 15. CD., 150. SK., 152. SK., 154. SK., 156. SK., 158. SK., 16. CD., 162. SK., 164. SK., 166., 167. SK., 171., 171. SK., 172. SK., 173., 173. SK., 175., 177., 179. SK., 180. SK., 185., 185. SK., 186., 187 SK., 189., 189. SK., 190., 190. SK., 191. SK., 192., 194. SK., 197., 198., 198. SK., 200. SK., 202., 202. SK., 204., 208., 216. SK., 217., 218., 219. SK., 221. SK., 223., 223. SK., 225., 233., 233. SK., 235. SK., 237., 239. SK., 249., 249. SK., 253. SK., 255. SK., 3040., 3040. SK., 3043. SK., 3044. SK., 3051., 3053. SK., 3057. SK., 3060., 3060. SK., 3061., 3074., 3075. SK., 3079., 3081., 3082., 3084., 3084. SK., 3086., 3088., 3088. SK., 3089. SK., 3090. SK., 3092. SK., 3100. SK., 3101., 3101. SK., 3102., 3103., 3104., 3119., 3120., 3120. SK., 3121., 3122. SK., 3123., 3123. SK., 3124., 3124. SK., 3125., 3125. SK., 3130. SK., 3131., 3131. SK., 3132., 3132. SK., 3134. SK., 3135., 3135. SK., 3139. SK., 3143., 3143. SK., 3144., 3144. SK., 3145. SK., 3146. SK., 3147. SK., 3148. SK., 3153. SK., 3156., 3156. SK., 3157. SK., 3158. SK., 3159., 3159. SK., 3160. SK., 3161., 3161. SK., 3162., 3162. SK., 3163. SK., 3164., 3164. SK., 3165., 3165. SK., 3167. SK., 3168., 3168. SK., 3169., 3170. SK., 3171., 3171. SK., 3173. SK., 3193 SK., 32 EVLER CD., 511 NOLU, 511 NOLU SK., 512 NOLU SK., 513 NOLU SK., 514 NOLU SK., 521 NOLU, 521 NOLU SK., 523 NOLU SK., 524 NOLU SK., 525 NOLU, 526 NOLU, 526 NOLU SK., 527 NOLU SK., 528 NOLU, 528 NOLU SK., 529 NOLU, 529 NOLU SK., 530 NOLU SK., 531 NOLU SK., 532 NOLU SK., 533 NOLU, 533 NOLU SK., 535 NOLU SK., 536 NOLU SK., 541 NOLU SK., 542 NOLU SK., 543 NOLU SK., 544 NOLU SK., 545 NOLU SK., 546 NOLU, 547 NOLU SK., 548 NOLU SK., 549 NOLU, 549 NOLU SK., 550 NOLU, 550 NOLU SK., 551 NOLU SK., 553 NOLU SK., 554 NOLU, 554 NOLU SK., 577 NOLU SK., 578 NOLU SK., 579 NOLU SK., 6. CD., 865., 865. SK., ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, ADİL SK., AKADEMİ YOLU SK., AKADEMİYOLU SK., ANIL SK., ARABACI, ARABACI SK., ARDA SK., ASIL, ASİL SK., ATALAY SK., AYIRAN SK., BAHÇEKENT SİTESİ 2 İÇİ YOLU, BAŞKENT SİTESİ 1 İÇİ YOLU, BATUR SK., BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ CD., BEŞKÖPRÜ PARKI İÇİ YOLU, BEŞKÖPRÜ SK., BEYAZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, BUSE SK., CEMAL KAMACI SK., CEMRE 2, CEMRE 2 SK., CEMRE ÇK. SK., CİHAN SK., CİHANGİR SK., CİHAT SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇIRÇIR SK., D100 KARAYOLU, D100 KARAYOLU-, D100 KARAYOLU CD., DAMLA, DAMLA SK., DILEK 2 SK., DİLEK 2 SK., ECE, EFE, EFE SK., EMRE, ERDEM SK., ESENTEPE CD., ESENTEPE EVLERİ İÇİ YOLU, ESKI BESKÖPRÜ, ESKI BESKÖPRÜ SK., ESKİ BEŞKÖPRÜ SK., EVRİM SK., FABRİKA CD., FATİH SULTAN SK., FENERLİ SK., FERAH 2 SK., FIRTINA, FIRTINA SK., FİLİZ 2 SK., GAMZE SK., GIRNE, GIZEM 2, GİRNE CD., GİZEM 2 SK., GOOD YEAR, GÖKÇEN SK., GÖKTÜRK ÇIKMAZI SK., GÖZDE 2, GÖZDE 2 SK., GÜLAY, GÜLAY SK., GÜNDÜZ 2 SK., HAZAN 2, HAZAN 2 SK., HOŞGÖR SK., IDIL, İDİL SK., KARABAYIR SK., KARABIYIK, KARABIYIK SK., KARDELEN 2, KARDELEN 2 SK., KARTEPE SK., KOCAMAN, KOCAMAN SK., KOSOVA, KOSOVA SK., KUDÜS, KUDÜS CD., KUTUP, KUTUP SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MALTEPE, MALTEPE CD., MEDENIYET, MEVLANA 2 SK., MÜRSEL, MÜRSEL SK., NECIP FAZIL KISAKÜREK, NECİP FAZIL KISAKÜREK CD., NEZİH SK., NIL, NİL SK., OGUZ., OĞUZ. SK., ORHANGAZİ CD., ÖNDEREVLERI, ÖNDEREVLERİ SK., ÖNER, ÖNER SK., ÖZBEK SK., ÖZCAN ÇIKMAZI SK., PALMIYE SITESI, PALMİYE SİTESİ İÇİ YOLU, RODOP SK., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SALKIM 2 SK., SARAY, SAYIN SK., SERHAT 2 SK., SERHAT SK., SERVIS, SERVİS, SÜLEYMAN BİNEK CD., ŞEHİT MESUT KAPLAN, ŞİMŞEK SK., TANER SK., TARİHİ BEŞKÖPRÜ ESKİ SAKARYA K, TOYOTA CD., TOYOTA EVLERİ KAMELYA BLOKLARI, TOYOTA EVLERİ MANOLYA BLOKLARI, UGURLU, UĞURLU SK., ULUDAG, ULUDAĞ SK., ÜMİT SK., ÜNIVERSITE, ÜNIVERSITE BINALARI 1-, ÜNİVERSİTE CD., YAĞMUR KENT İÇİ YOLU, YAMAÇ, YAMAÇ SK., YARGIÇ SK., YEŞİLKENT SİTESİ KÜME EVLER, YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLA, ZEYNEP SK., ZEYTIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARİFBEY, ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY, ESENTEPE, KEMALPASA, KEMALPAŞA, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 7. CD., 903. SK., 911 SK., 911., 913., 914., 915., 918. SK., 925. SK., 926. SK., 938., 938. SK., 954., 959., 967. SK., 969. SK., 971., 985., 986. SK., 987. SK., 988. SK., 989. SK., 994., ADAPAZARI, ADAPAZARI CD., AKGÜN, AŞAĞIDEREKÖY İÇ YOLU, AZİM, AZİM KÜME EVLER, BEŞEVLER SK., BOGAZIÇI, BOGAZIÇI CD., BOĞAZİÇİ CD., CÖMERT, CÖMERT SK., CUMA CD., ÇAYIR, DEVA SK., DILAN, EKİN, EKİN SK., EMEK, ESEN SK., FUNDA SK., HALIT ÇELIKOGLU, HALIT ÇELIKOGLU CD., HALİT ÇELİKOĞLU CD., IBRAHIM ÖGRETMEN SK., İBRAHİM ÖĞRETMEN SK., KADI SK., KAMER SK., KAYNAK SK., MEDENIYET CD., MEDENİYET, MEDENİYET CD., MERVE SİTESİ İÇİ YOLU, MİNA SK., PİKNİK ALANI, RAIF TUMBAZ SK., RANA SK., SEBAT, SEHIT ABDÜRRAHIM KOMUT CD., SELIMIYE, UHUVVET SK., UYAR SK., YASEMİN SK., YEŞİM SK., YUKARIDEREKÖY İÇ YOLU, YÜCE SK., ZORLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIDEREKÖY, ESENTEPE, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 1. CD., 1. RİNG YOLU, 133. SK., 184., 901. SK., 902., 902. SK., 904., 904. SK., 906., 906. SK., 912. SK., 913. SK., 915. SK., 916. SK., 917., 918., 924. SK., 927., 928., 931., 931. SK., 934., 935., 936. SK., 937., 940. SK., 941., 954. SK., 955., 955. SK., 957. SK., 958. SK., 959. SK., 962., 963., 964., 966. SK., 967., 973., 975., 979., 990., 990. SK., 994. SK., AKGÜN SK., ANIT, ANIT SK., ARA SK., ARISTON, BESEVLER, BEYAZIT SK., ÇESME, ÇESME SK., ÇEŞME SK., DILAN SK., DİLAN SK., EKOLOJİ LABORATUARI, ESENTEPE, GAZALI, GAZALİ SK., GÜNER SK., İSTANBUL, KAMER, KESIM, KESİM SK., KIRCAALİ CD., KIRCALI, KIRCALİ CD., KUTLU SK., MERVE, MUTLU SK., NECİP FAZIL SK., RAIF TUMBAZ, RAİF TUMBAZ SK., SEBAT SK., SEHIT ABDÜRRAHIM KOMUT, SELİMİYE SK., ŞEHİT ABDÜRRAHİM KOMUT CD., TARIK SK., WİNDHİLL EVLERİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK CUMHURİYET, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, SALIHIYE, SALİHİYE mahallelerinde ADAPAZARI AKYAZI YOLU, AKYAZI CD., AKYAZI KARAPÜRÇEK YOLU, ASLI, ASLI SK., BÖLÜK BAŞI CD., ÇÖMLEKÇI, ÇÖMLEKÇİ SK., D-100, FATİH, HALİL İBRAHİM SERT CD., KIŞLAALANI CD., RAGIP GÜZEL SK., SALIHIYE SK., SALİHİYE SK., UZUN SK., YILDIRIM SK., ZAFER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINDERE, ALTINDERE CUMHURIYET, ALTINDERE OSMANAĞA mahallelerinde ALTINDERE SK., BAKIRCILAR, BAKIRCILAR SK., BIÇKIDERE SK., CUMHURIYET (GÜNDOGAN), CUMHURİYET, ÇAMLIK SK., GAZI (ALTINDERE), GENERAL ENGİN HOŞ SK., İMAM SK., SEHIT ISMAIL SARI, ŞEHİT İSMAİL SARI SK., TAŞPINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 09 Kasım Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVDAN mahallelerinde AVDAN, AVDAN KÖYÜ İÇ YOLU, CEVIZLI, MEZARLIK YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.