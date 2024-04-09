09 Nisan DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 09.04.2024 - 01:00

Güncelleme: 09.04.2024 - 01:00

DÜZCE ilinde 09 Nisan Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 09 Nisan Salı 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞA, ÇAY, DARICI mahallelerinde 1950. CD., 1958. SK., 2103., 2103. SK., 2104. SK., 549. SK., 553. SK., 560. SK., 561. SK., 565. SK., 5700., 575., 575. SK., 577., 578. SK., 579., 579. SK., 580. SK., 581. SK., 583. CD., 585. SK., 586. SK., 595. SK., 596. SK., 597. SK., 598., 598. SK., 599. SK., 600. SK., 601., 601. SK., 602., 602. SK., 603. SK., 605., 606., 611., 612., 615., 615. SK., 616., 616. SK., 618., 619. SK., 620. SK., 623. SK., 624. SK., 626. SK., 644., 644. SK., 648. SK., 650. SK., AGALAR, AĞALAR SK., ARABACI, AYDIN GÜNEY SK., AYDIN SK., AYDINPINAR, AYDINPINAR CD., BAKIR SK., BARBAROS, BATI SK., BEZMEN SK., BOZKURT SK., ÇELİK SK., DAR SK., DUT SK., ELA BAHRİYE ORAL BULVAR, ELMA SK., GÜNDÜZ, HALE SK., KAZIM ORBAY SK., KİREMİT SK., KUZEY SK., MESİRE SK., NEMLİ SK., NURI ÖZKASAP, NURİ ÖZKASAP CD., OCAK SK., ÖNER, ÖNER SK., SAATÇİGİL CD., SAIM TUT, SAİM TUT SK., ŞAİR NEDİM SK., ŞEHİT MAHMUT NEDİM SK., YAPRAK SK., YEŞİM SK., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.