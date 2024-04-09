09 Nisan İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 09.04.2024 - 01:00

Güncelleme: 09.04.2024 - 01:00

İstanbul ilinde 09 Nisan Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1. BAĞLAR, 2. BAĞLAR, 3. BAĞLAR, AKASYA, BAHTİYAR, BAĞLAR, COŞKUN, ENVAR, ERBAB, ESEN, FİGEN, KUBİLAY, MORLALE, TEPE, VEFA, YENİGÜN, ÇAYIRLI EVLER, ÇUKURÇEŞME, ÖMÜR, ŞENER sk bölgelerinde 09/04/2024 09:00:00 - 09/04/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.