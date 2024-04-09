09 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

İZMİR ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. İZMİR'da 09 Nisan Salı günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte İZMİR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

Yayınlanma: 09.04.2024 - 01:00
09 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
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İZMİR ilinde 09 Nisan Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-09 2024-04-09 01:15:37.066-2024-04-09 01:30:46.665 saatleri arasında Mimar Sinan; 1403. Sk., 1402. Sk., 1393. Sk., Şair Eşref Blv., Ali Çetinkaya Blv., 1487. Sk., 1434. Sk., 1408. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-09 2024-04-09 01:15:37.066-2024-04-09 01:30:46.665 saatleri arasında Kültür; Şair Eşref Blv., 1438. Sk., 1437. Sk., 1436. Sk., 1434. Sk., NEVVAR SALİH İŞGÖREN. Sk., 1388. Sk., , Talatpaşa Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-09 2024-04-09 01:15:37.066-2024-04-09 01:30:46.665 saatleri arasında Alsancak; Talatpaşa Blv., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-09 2024-04-09 01:15:37.066-2024-04-09 01:30:46.665 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-09 2024-04-09 01:15:37.066-2024-04-09 01:30:46.665 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.


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