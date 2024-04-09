09 Nisan SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 09.04.2024 - 01:00

Güncelleme: 09.04.2024 - 01:00

SAKARYA ilinde 09 Nisan Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 09 Nisan Salı 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLDİBİ, MAHMUDIYE, MAHMUDİYE mahallelerinde ANADOLU OTOYOLU, CEYLAN SK., GÜLDİBİ KÖŞKLERİ İÇİ YOLU, GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU CD., KURUÇAY, KURUÇAY CD., ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 09 Nisan Salı 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLLÜK mahallelerinde 364 NOLU SK., AKŞEMSETTİN CD., CİTROEN SERVİSİ, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ERDEMLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 09 Nisan Salı 08:30-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENİGÜN mahallelerinde 1149 NOLU, 1149 NOLU SK., 1159 NOLU, 1166 NOLU SK., 1167 NOLU SK., 1168 NOLU SK., 1169 NOLU SK., 12. SK., 1325, 1326 NOLU, 1328 NOLU SK., 1329 NOLU SK., 1330 NOLU, 1331 NOLU SK., 1341 NOLU SK., 1347 NOLU SK., 1412 NOLU, 1412 NOLU SK., 1420 NOLU SK., 1421 NOLU SK., 1422 NOLU, ADAPINAR, ADAPINAR SK., ALPARSLAN TÜRKES/1, BARÇIN SK., BERAT, BERAT SK., BÜYÜK ÇIKMAZ SK., ESER SK., HÜRREM SK., KAPTAN SK., KERKÜK, TURAN, TURAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 09 Nisan Salı 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YAGCILAR mahallelerinde 1137 NOLU, 1138 NOLU, 1178, HAZER, KARASU YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 09 Nisan Salı 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1166 NOLU, 1170 NOLU, 1170 NOLU SK., 1178 NOLU, 1179 NOLU, 1325 NOLU, 1330 NOLU SK., 1335 NOLU SK., 1336 NOLU SK., 1337 NOLU SK., 1338 NOLU SK., 1339 NOLU SK., 1340 NOLU SK., 1343 NOLU SK., 1344 NOLU, 1344 NOLU SK., 1345 NOLU SK., 1347 NOLU, 1350 NOLU, 1350 NOLU SK., 1351 NOLU SK., 1355 NOLU SK., 1423 NOLU, 15 TEMMUZ, 1546 NOLU SK., AKARSU, AKARSU SK., BARÇIN, BAŞAK SK., CÖMERT SK., DERYA SK., DESTAN, GEMİ SK., GÜLŞEN SK., HURMA SK., KUMKÖY, KUMKÖY SK., MAHSUN SK., METİN SK., OKAN SK., ŞEHİT YAKUP TÖRÜN SK., ÜNLÜ SK., YENİCAMİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 09 Nisan Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1045 SK., 1059 SK., 1063 SK., 1064 SK., 1067, 1067 SK., 1068 SK., 1069 SK., 1071 SK., 1072 SK., 1073 SK., AKÇA DUBLEKSLER 2 İÇİ YOLU, AŞİYAN EVLERİ İÇİ YOLU, PALMİYE SİTESİ İÇİ YOLU, YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 09 Nisan Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ mahallelerinde 19 SK., 20 SK., 50 SK., 54 SK., 55 SK., AYVALIK SK., BONCUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 09 Nisan Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY mahallelerinde ASYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.