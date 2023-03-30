1 TL’ye aldığı atık şişeleri Avrupa’ya 1040 liraya satıyor

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 10:37

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 11:26

36 yıldır hediyelik eşya imal edip satan Temel Samangül, son yıllarda farklı bir alana yöneldi. "Pirince" isim yazmanın yanı sıra birçok hediyelik eşya da üreten Samangül, atık şişeleri adeta sanat eserine dönüştürüyor.

Atık alkol, sirke, gazoz şişesi gibi cam şişeleri toplatan Samangül, bu eserlere ören yerlerinin figürlerini yerleştirerek, şişe rölyef haline getirerek satışa sundu. Yerli ve yabancı turistlerin oldukça ilgisini çeken şişe rölyefler iç piyasada 50 TL’den, Avrupa’da ise 50 Euro'dan (yaklaşık 1040 TL) alıcı buluyor.

KAR MARJI ÇOK YÜKSEK

1 TL’ye toplattıkları şişelerin Avrupa’da 50 Euro'ya alıcı bulduğunu ifade eden Samangül, “Kullanılmış tüm atık şişeleri arkadaşlarımıza çöpten toplatıyorum. Onlara da şişe başına 1 TL gibi cüzi bir para veriyorum" dedi.



İHA'nın haberine göre; şişelerin atölyeye geldikten sonra ilk önce steril hale getirildiğini anlatan Samangül, süreci şöyle özetledi:



* Bu şişelere gerekli işlemi yaptıktan sonra ören yerlerinin rölyeflerini çalışarak, sanat eserine dönüştürüyoruz. Kısacası yapığım şey; atık şişeleri sanat eserine dönüştürerek ekonomiye kazandırmak. 1 TL’ye toplattığım şişeler sanat eserine dönüştükten sonra yurt dışında 50 Euro'ya satılıyor. Türkiye’de ise sanat esrine dönüştürdüğümüz şişeyi 50 TL’ye satıyoruz. Benden 50 TL’ye şişeleri alanlar da yurt dışında bu şişeleri 50 Euro'ya satıyor."

'SİPARİŞ 10 BİN ADETE ÇIKTI'

"Şişelere Asos, Efes, Sümela, Samsun’daki ören yerleri gibi birçok rölyef çalışıyoruz" diyen Samangül, "Artık eskisi kadar şişeleri sanat eserine dönüştüren üretici kalmadı. Piyasanın hareketli olmasına rağmen birçok atölye kapandı. Sayımız çok az kaldı. Birçok siparişi iptal etmek zorunda kalıyorum" ifadelerini kullandı.



Eskiden ayda bin adet sipariş gelidiğini, şimdiler ise 10 bin adet sipariş aldıklarını söyleyen Samangül, sözlerine şöyle devam etti:



* O kadar üretim yapacak durumda değiliz. Üreticiler bizim sektörde iyi para kazanıyor. Çin üretimleri bizim satışımızı etkiledi. Onlar kendi kültürünün hediyelik ürünleri gönderdiği için pek rağbet görmüyor. Yerli ve yabancı turistler Türkiye’ye ait hediyelik eşya alıyorlar."

Yüklü bir sipariş aldıklarında haftada 300 şişeyi ekonomiye kazandırabildiklerini vurgulayan Temel Samangül, bir şişenin esere dönüşme sürecini şöyle anlattı:



* Bir atık şişenin sanat eserine dönüşme süreci biraz meşakkatli. Temizlik işleminin ardından kazıma, yıkama işleminin ardından kaplama yapıyoruz. Kaplamanın ardından üzerine ören yerinin rölyefini geçiriyoruz. Pişirme tekniğinin ardından son olarak boyuyoruz. Kullandığımız boyalar da da vernik gibi kimyasal boyalar değil, su bazlı boyalar kullanıyoruz. Şişenin gelmesi ve atölyeden çıkması olarak hesaplarsak haftada 300 şişeyi sanat eserine dönüştürebiliyoruz.

'ESKİDEN ALKOL UCUZDU...'

Şişe bulmakta sıkıntı yaşamaya başladıklarını da belirten Temel Samangül, “Şu anda yaşadığımız en büyük sıkıntı atık şişe bulmak. Önceden alkol şişelerin içindeki ucuzdu ve bolca şişe bulabiliyorduk. Şişe satışı azaldığı için bulmakta da zorluk çekiyoruz. Zorunlu haller dışında her zaman şişelerin atık malzeme olmasına dikkat ediyoruz. Kullanılmış, anısı olan şişenin üzerine çalışmak bana daha çok zevk veriyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 50 TL, Avrupa’da 50 Euro'ya satılan rölyef şişeler yerli ve yabancı turistlerin oldukça dikkatini çekiyor.