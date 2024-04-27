1 yıl önce kardeşini bıçaklayan adamı kalçasından vurdu

Sarıyer’de 1 yıl önce kardeşini bıçaklayan adamı silahla kalçasından vurarak yaralayan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 11:28
1 yıl önce kardeşini bıçaklayan adamı kalçasından vurdu
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Geçen pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Sarıyer Baltalimanı’nda, aralarında önceden husumet bulunan Samet F. ve Server Y. Yaşam Vadisi’nde karşılaştı.

Aralarında tartışma başlarken Samet F., tabancası ile Server Y.’yi kalça kısmından 1 el ateş ederek yaraladı. Samet F. olayın ardından kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Server Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Server Y.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.

Çalışmalar çerçevesinde, şüpheli Samet F., Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan 1 yıl önce Server Y.’nin Samet F.’nin kardeşi olan Soner F.’yi bıçaklaması nedeniyle aralarında husumet olduğu öğrenildi.


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