10 Ekim Ankara Gar Katliamının 10. yılında adalet arayışı... “Gerçek failler yargılanmadıkça barış ve adalet sağlanamaz”

Etkinlikte açılış konuşmalarını İstanbul Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün ve KESK Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz yaptı. Panelin moderatörlüğünü ise İstanbul Barosu Adil Yargılanma Hakkı Araştırma ve İhlalleri İzleme Merkezi Başkanı Melike Polat üstlendi. Panel konuşmacıları Hukukçu Dr. Orhan Gazi Ertekin, Ankara Barosu’ndan Şenal Sarıhan ve İstanbul Barosu’ndan Erkan S. Ünüvar’dı.

“BİZLERİ VURANLAR YALNIZCA CANLARIMIZI DEĞİL, BU ÜLKENİN VİCDANINI HEDEF ALDI”

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, konuşmasında Ankara Katliamının üzerinden geçen 10 yıla rağmen adaletin sağlanamadığını belirterek, “O gün bizleri vuranlar emeği, barışı ve demokrasiyi hedef aldı. İstediler ki işçiler yan yana gelmesin, meydanlar suskun kalsın. Ama başaramadılar, başaramayacaklar” dedi.

Görgün, katliamın gerçek faillerinin bilindiğini şu ifadelerle vurguladı:

“Cihatçı katillerin isimleri önceden belliydi. Ellerini kollarını sallayarak ülkenin bir ucundan başkentine kadar geldiler. Görevini yapmayan, çetelere yol veren, yaralılarımıza ambulans yerine TOMA gönderenleri affetmiyoruz. Adalet yerini bulana kadar durmayacağız.”

Görgün, “Barış yalnızca silahların susması değildir; sosyal adalet ve onurlu yaşamla mümkündür” diyerek konuşmasını tamamladı.

KESK GENEL SEKRETERİ YILMAZ: BARIŞ MÜCADELESİ EMEĞİN MÜCADELESİDİR

KESK Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz, katliamın yaşandığı dönemin koşullarını hatırlatarak, emek örgütlerinin o dönemdeki barış çağrısını anlattı.Yılmaz, “2015’te çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemde, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak nefes alamayan bir ülke tablosuna karşı barış için bir araya geldik. Çatışmaların bitmesini, kamu emekçilerinin ve halkın yaşamlarının normale dönmesini istedik. Ancak barış talebi bombalarla karşılandı.” dedi.

Yılmaz, 10 yıldır süren adalet mücadelesinin önemine dikkat çekerek, “Barış ve demokrasi mücadelesini emeğin örgütlü gücüyle sürdüreceğiz. Bu, sadece bir tercih değil; geleceğimizin teminatıdır” ifadelerini kullandı.

“10 EKİM, TÜRKİYE’NİN SİYASİ TARİHİNDE BİR DÖNÜM NOKTASI”

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükoğlu, 10 Ekim Katliamının Türkiye’nin yakın tarihindeki en acı kırılmalardan biri olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“1 Mayıs 1977, Maraş Katliamı ve 10 Ekim, bu ülkenin karanlık dönüm noktalarıdır. 10 Ekim yalnızca bir katliam değil, bir toplumsal travmadır. Aradan 10 yıl geçmesine rağmen, adalet sağlanmadı. Unutmadık, unutturmayacağız.”

Küçükoğlu, konuşmasında ayrıca İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri’nin 10 Ekim akşamı Kadıköy İskele Meydanı’nda yapacağı anma programına da çağrıda bulundu.

KABOĞLU: ADALET ARAYIŞI SİYASAL SORUMLULUKLA BİRLİKTE ELE ALINMALI

İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, panelde yaptığı konuşmada adalet arayışının yalnızca yargı süreçleriyle sınırlı kalamayacağını, siyasal sorumlulukların da tartışılması gerektiğini belirtti ve şöyle dedi:

“1978’den bu yana süren katliamların hesabı sorulamadıysa, bu yalnızca hukuki bir eksiklik değil, siyasal bir sorumsuzluk sorunudur. 7 Haziran 2015’ten bugüne kadar geçen 10 yıl, hukukun araçsallaştırıldığı, demokratik siyasetin tıkandığı bir dönemdir. Adaleti sağlamak, aynı zamanda demokratik dönüşümü sağlamak demektir.”

Kaboğlu, “Anayasaya saygı, doğru bilgi ve ortak akıl ekseninde yeniden inşa edilmelidir” diyerek, hukukun ve demokrasinin ancak dayanışma ile güçlenebileceğini vurguladı.

“GERÇEK FAİLLER YARGILANANA KADAR ADALET MÜCADELESİ SÜRECEK”

Panel, 10 Ekim Ankara Katliamı’nda yaşamını yitiren 104 kişinin anılmasıyla sona erdi. Katılımcılar, adaletin sağlanması için toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

İstanbul Barosu’ndaki etkinlik, 10 Ekim’in 10. yılında bir kez daha “cezasızlığa karşı adalet” talebinin yinelendiği bir buluşma oldu.