10 gündür haber alınmayan çiftten kadın ölü, eşi baygın bulundu

Tekirdağ'da kendilerinden 10 gündür haber alınamayan Cevriye Berberoğlu (72) evinde ölü, eşi Selim Berberoğlu (80) baygın olarak bulundu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 13:58
10 gündür haber alınmayan çiftten kadın ölü, eşi baygın bulundu
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Tekirdağ Çorlu’nun Havuzlar Mahallesi Karakaş Caddesi üzerindeki evlerinde yaşayan Cevriye-Selim Berberoğlu çiftinden 10 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.

KADIN ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Çiftin yaşadığı daireye gelen polis ekipleri çilingir yardımı ile eve girdi. Cevriye Berberoğlu bir odada ölü, eşi Selim Berberoğlu da diğer odada baygın olarak bulundu.
Selim Berberoğlu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cevriye Berberoğlu’nun cansız bedeni de savcının yaptığı incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. 

 

 


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