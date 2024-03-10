10 Mart İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 10.03.2024 - 10:38

Güncelleme: 10.03.2024 - 10:38

İstanbul ilinde 10 Mart Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ŞENLİKKÖY mah HÜRRİYET sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 74., 74/3. ARA sk / YEŞİLTEPE mah 265., 266., 267., 53/1., 57/1., 57/11., 57/12., 57/3., 57/4., 57/5., 57/6., 57/A, 57/B, 74., 74/3., AHMET KAMBUR sk bölgelerinde 10/03/2024 10:00:00 - 10/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ŞENLİKKÖY mah HÜRRİYET sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah 74., 74/3. ARA sk / YEŞİLTEPE mah 265., 266., 267., 53/1., 57/1., 57/11., 57/12., 57/3., 57/4., 57/5., 57/6., 57/A, 57/B, 74., 74/3., AHMET KAMBUR sk bölgelerinde 10/03/2024 10:00:00 - 10/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU, BAŞAK sk bölgelerinde 10/03/2024 10:00:00 - 10/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -HALKALI MERKEZ mah sk bölgelerinde 10/03/2024 13:00:00 - 10/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -YENİDOĞAN mah sk bölgelerinde 10/03/2024 00:00:00 - 10/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2413., 2414., 2416. sk bölgelerinde 09/03/2024 18:00:00 - 10/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1651., 1654., MASLAK sk / FATİH mah 1872., 1873., 1874., 1875., VELİOĞLU sk / GÖZTEPE mah 2281., 2282., 2285., 2286., 2293., 2296., 2299., 2300., 2323., 2328., 2330., 2331., 2336., 2337., 2338., 2339., 2340., 2341., 2342., 2343., KARANFİL, MASLAK sk bölgelerinde 10/03/2024 09:00:00 - 10/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1866., 1867., 1870., 1871., 1872., 1873., 1874., 1875., MASLAK sk / GÖZTEPE mah 2331., 2333., 2335., 2336., 2337., 2351., MASLAK sk bölgelerinde 10/03/2024 09:00:00 - 10/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah ALADAĞ, ARDA, EREN , GENÇ OSMAN 1, KÖPRÜLÜ, LATİFE, MİTHATPAŞA, SOKULLU 1, TEPECİK , TUNA 1, YAPRAK 1, ÇELİK , ÇORUH, ŞAHMERDAN sk bölgelerinde 10/03/2024 12:00:00 - 10/03/2024 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah BARIŞ, ESKİ LONDRA ASFALTI, GÖKSEL, NADİDE, YILMAZ sk / TOZKOPARAN mah ALBAY SEDAT ÖCALAN, ESKİ LONDRA ASFALTI, EZHER, GÜLVEREN, HAKAN, HAMİYETLİ, HATEMİ, ŞEHİT M. ALİ KALKANDELEN sk bölgelerinde 10/03/2024 18:10:00 - 10/03/2024 21:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AKAN, AKTAÇ, ALYÜZ, ARDIÇÖZÜ, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CANEL, ENGİNAR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ONAT, TÜZMEN, ÇİM sk / KARLIBAYIR mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ADEM, AKBİLGE, ATIFA, AYDOS, AYIŞIĞI, BEŞARET, BOĞAZİÇİ, BURÇİN, DEMİRÖZ, DUMANLI, DİLARA, EREN, EROĞUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜFTE, GÜRSEL, HUZUR, HİLAL, KALKAN, KAPADOKYA, KERİM, MEKKE, NURALEM, ORTANCA, RİVA, SARIKUM, SÜRMENE, TALİH, TALİM, TAİF, TAŞLI, YALINAY, YILDIRIMER, ÇALIŞ, ÖZENLER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GEBZELİ sk bölgelerinde 10/03/2024 09:00:00 - 10/03/2024 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ADİLE, ANADOLU, AYCAN, BAYRAK, BAŞKAYNAK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİKRİ, KANAT, KARADAĞ, KARLIBAYIR, KAZIM KARABEKİR, RÜŞTÜ, SELÇUKLU, TABUR, TAHSİN, TANYELİ, YAZICI, ÖMER, ÖZGÜNAY, ÜÇPINAR, İHTİŞAM, ŞAHİNLER sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah KAZIM KARABEKİR, MUCİZE sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah YEŞİL sk bölgelerinde 10/03/2024 10:30:00 - 10/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah 2829., DEĞERMİHİÇ sk bölgelerinde 10/03/2024 09:00:00 - 10/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah PAŞABAHÇE, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 10/03/2024 09:00:00 - 10/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah CUMHURİYET, KÜÇÜK TOMURCUK, KÜÇÜK YONCA, LİMON, TOMURCUK, İĞDE sk / OSMANGAZİ mah 2602. sk bölgelerinde 10/03/2024 09:00:00 - 10/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah CUMHURİYET, LİMON, TOMURCUK, İĞDE sk bölgelerinde 10/03/2024 09:00:00 - 10/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.