10 yıl önce hasta yakını tarafından öldürülen Dr. Ersin Arslan unutulmadı

15 Nisan 2022 Cuma, 16:24

Sağlık çalışanları, Gaziantep’te 10 yıl önce bir hasta yakını tarafından görevi başında öldürülen Dr. Ersin Arslan'ı anmak için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya geldi. “Artık yeter! Sağlıkta şiddet sona ersin” diyen sağlık çalışanları İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önüne karanfiller bıraktı.

İSTAHED Başkanı Dr. Serkan Özbakış, anma töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"YARIN HANGİMİZ ‘HAYIR’ DEDİĞİMİZ İÇİN SIRTIMIZDAN BIÇAKLANACAĞIZ BİLMİYORUZ"

"Bugün burada 10 yıl önce usulsüz, hukuksuz bir taleple gelen hasta yakınına, kanunlara uyduğu için, devleti koruduğu için, ‘Hayır’ diyen ve o hasta yakını tarafından katledilen Dr. Ersin Arslan’ı anmak için toplandık. Aradan geçen 10 yılda ne yazık ki hiçbir şey değişmedi. Yarın hangimiz usulsüz, hukuksuz bir isteğe ‘hayır’ dediğimiz için zarar göreceğiz bilmiyoruz. Hangimiz yarın sırtımızdan bıçaklanacağız, hangimiz boynumuzdan jiletleneceğiz? Hangimizin kafasında kaldırım taşı kırılacak? Hangimiz poliklinik odasında kurşunlanarak katledileceğiz?

"DEVLET, ÇALIŞANINI KORUMAK ZORUNDADIR"

Sağlık çalışanları olarak artık yeter diyoruz. Hekimler olarak artık yeter diyoruz. Hemşireler olarak artık yeter diyoruz. Devlet, hekimini, sağlık çalışanını korumak zorundadır. Bunu ilk önce yasayla yapmak zorundadır. Sağlık çalışanına şiddet uygulayan, karşısında bir kişiyi değil devleti bulmak durumundadır. Bir sağlık çalışanına sözlü hakaret ettiği zaman, küfrettiği zaman, bunun cezası olduğunu bilmelidir. Darp ettiği zaman yıllarını kaybedeceğini bilmelidir. Katlettiği zaman ömrünün geri kalanında bir daha gün yüzü görmeyeceğini görmelidir. Devletin o sağlık çalışanının arkasında olduğunu ve yakasını bırakmayacağını bilmelidir.

"SAĞLIKTA ŞİDDET, 'KATALOG SUÇLARA' EKLENMELİDİR"

Şiddet Yasası bir an önce çıkarılsın diyoruz. 2 yıl önce bugün 15 Nisan 2020 tarihinde Sağlıkta Şiddet Yasası çıkarıldı. ‘Yanlış yapıyorsunuz’ dedik, ‘Böyle çıkartmalısın’ dedik, ‘TCK'ye eklemelisiniz’ dedik. Eklemediler ve sonuç alınmadı. Şimdi buradan tekrar söylüyoruz, ‘Sağlıkta Şiddet Yasası Türk Ceza Kanunu’na eklenmelidir.’ Sağlıkta şiddet uygulayan kişinin suçu, katalog suçlara eklenmelidir. Sağlıkta şiddet uygulayan kişinin cezası ertelenmemelidir. Sağlıkta şiddet uygulanan kişinin cezasında hükmün açıklanması geri bırakılmamalıdır. Kurumunda düzeni bozan, işleyişi aksatacak davranışlarda bulunan kişilere, kabahatler kanununa eklenecek maddeyle para cezası verilebilmelidir. Ya o yasa çıkacak ya biz kaybedeceğiz."

Aile hekimleri Dr. Senem Arslan ve Ahmet Mehmetçik de anmada yaptıkları konuşmada, sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddetin son bulmasını, hastanelere kesici-delici aletlerle girilmesinin yasaklanmasını talep ederek, “Sağlıkta Şiddet Yasası çıksın” dediler.