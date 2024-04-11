11 Nisan DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
DÜZCE ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. DÜZCE'da 11 Nisan Perşembe günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar SEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte DÜZCE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
DÜZCE ilinde 11 Nisan Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
MERKEZ ilçesinde 11 Nisan Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANLI MÜCAVIR, DOĞANLI, DOĞANLI MÜCAVİR-DOĞANLI, N KENDISI, UFUK, YENIDOGAN, YENİDOĞAN mahallelerinde 107 SK., 107., 117 SK., 118 SK., 118., 120 SK., 120. SK., 128., 9126., 9200., 9204., 9210., 9211, 9212., 9213., 9215., 9220., 9225., 9234., 9235., 9251., 9252., ADAPAZARI BOLU YOLU, D100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU, DOGANLI, DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANLI KÖYÜ YOLU, KÖY SK., MELİKE SK., MERKEZ DOĞANLI KÖY SOKAĞI, ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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