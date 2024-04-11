11 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.04.2024 - 18:29

Güncelleme: 11.04.2024 - 18:29

KOCAELİ ilinde 11 Nisan Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 11 Nisan Perşembe 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULUS mahallelerinde 2143. SK., 2145. SK., 2145/1., 2145/1. SK., ORDU CD., TOPAL OSMAN AĞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 11 Nisan Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde AK SK., BASRA, BASRA SK., DOSTLUK SK., ERKUL SK., FERHAN, FERHAN SK., HALİLAĞA SK., HİMMET SK., KANAL SK., KANALYOLU CD., KARAMÜRSEL CD., KAVALLIOGLU, KAVALLIOĞLU SK., KILIÇ, KILIÇ SK., KIVILCIM, KIVILCIM SK., MERT INAN, METIN, METIN SK., METİN SK., MEVLEVİ SK., SEDİR SK., SEVDA SK., SEVGİ SK., ŞEFKAT SK., ULUBAT SK., ULUBATLI, YAYLACIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 11 Nisan Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, DURAKLI, HATIPLER mahallelerinde 3540., 3541., 3541. SK, 3542., 3550., 3555., 3556, 3556., 3556. SK., DURAKLI, DURAKLI CD., ELEŞLİ SK., FINDIKLAR SK., KABAKULAK SK., KAYABAŞI SK., KÖY SOKAĞI SK, PINARBAŞI SK., YAKUPBEY SK., YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.