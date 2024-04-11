11 Nisan SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.04.2024 - 18:29

Güncelleme: 11.04.2024 - 18:29

SAKARYA ilinde 11 Nisan Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 11 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 8016 SK., 8033 SK., 8037 SK., 8039 SK., 8041, 8041 SK., 8043 SK., AÇELYA SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., İNÖNÜ CD., KIRÇİÇEĞİ SK., MODERN SANAYİ, ORHAN GAZI, ORHAN GAZİ CD., SÜMBÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 11 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1004 SK., 1191 SK., 1193, 1282, 1282 SK., 1284 SK., 1286 SK., 1288 SK., 284.Sk, 8019 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 11 Nisan Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1058 SK., 1060 SK., 1062 SK., 1066 SK., 1095 SK., 1097 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 11 Nisan Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLIKÖY mahallelerinde ESKISEHIR/4, ESKİŞEHİR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 11 Nisan Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLIKÖY mahallelerinde 2. SK., 3. SK., 4, 4. SK., 5 SK., 5. SK., ATATÜRK CD., ORHANGAZİ CD., UFUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 11 Nisan Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLIKÖY mahallelerinde 15 SK., 17 SK., 59 SK., ACEM, ESKISEHIR, ESKİŞEHİR, KARTOPU SK., SANAYİ, TALIP, TALİP, TALİP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 11 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLIKÖY mahallelerinde 1, 1 SK., 1. SK., 6 SK., 6. SK., 7. SK., 8 SK., 8. SK., ADNAN MENDERES CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 11 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde 10 SK., 11 SK., 13 SK., 18 SK., 19 SK., 9, 9 SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, D-100 KARAYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.