112 personelinin telefonda yönlendirmesiyle eşine doğum yaptırdı

Kentte 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kişi, eşinin doğum sancısı başladığını belirtip yardım talebinde bulundu. Çağrı merkezi görevlisi Elif Köseni, sağlık ekibini yönlendirdi. Doğumun başlaması ile Köseni, yurttaşa telefonla neler yapılması gerektiğini anlattı.

Elif Köseni'nin direktiflerine uyan yurttaş, eşine doğum yaptırdı. Eve varan sağlık ekiplerinin kontrolünde, anne ve erkek bebeğin durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Anne ve bebeği, yine kontrol için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"HAYATA DOKUNABİLMENİN GURURUNU YAŞIYORUM"

Acil Tıp Teknisyeni Elif Köseni, "Acil Çağrı Merkezi’mize gelen ihbar üzerine aileye telefonda rehberlik ettim. O anki önceliğim, anne ve bebeğinin güvenli bir şekilde doğumunu gerçekleştirmekti. Ekip olarak hızlıca organize olduk. Ambulans ekibi, olay yerine ulaştığında anne de bebek de gayet sağlıklıydı. Bu tür anlarda ekip ruhuyla hareket etmenin ve hayata dokunabilmenin gururunu yaşıyorum" diye konuştu.

"MERKEZİMİZ BİR GÜVEN KÖPRÜSÜ"

Köseni'ye teşekkür belgesi veren İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, "112 Acil Çağrı Merkezi'miz yalnızca acil durumlara yanıt veren bir hat değil, aynı zamanda insan hayatına dokunan bir güven köprüsüdür. Olay anında gösterilen soğukkanlılık, mesleki donanım ve ekip ruhu, sağlık çalışanlarımızın görevlerini ne denli özveriyle yerine getirdiklerini bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen baba da sağlık görevlilerine teşekkür etti.