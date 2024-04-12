12 Nisan BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.04.2024 - 17:17

Güncelleme: 12.04.2024 - 17:17

BOLU ilinde 12 Nisan Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 12 Nisan Cuma 10:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOKLAR mahallelerinde ANKARA BOLU YOLU, SÜLLERTOKLAR KÖYÜ İÇ YOLU, TOKLAR MAHALLESI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 12 Nisan Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI, ÇAYBOYU, TABAKLAR YAZIYAKA, YUKARI mahallelerinde ADNAN KAHVECİ SK., ÇAYBOYU MAHALLE YOLU, HACI AHMETLER CD., HACIAHMETLER KÖYÜ YOLU, İNÖNÜ CD., MENGEN HACIAHMETLER YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 12 Nisan Cuma 10:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇOMAK mahallelerinde KARAÇOMAK, MADAM PAŞA KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 12 Nisan Cuma 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 100.YIL mahallelerinde YÜZÜNCÜYIL KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 12 Nisan Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 100.YIL mahallelerinde BOLU NALLIHAN YOLU, GÖYNÜK YOLU, YÜZÜNCÜ YIL KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 12 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DODURGA, KÜLTÜR, SAGLIK, SAĞLIK, SARICALAR mahallelerinde 12 CD., 1453 SK., 1462. SK., 30.EVLER SK., AKTEPE SK., ATALAY SK., CAMİ YANI SK., DAĞISTANLI SK., DARENDE SK., ESEN TEPE SK., GÖKSU, GÖKSU SK., GÜLTEPE SK., GÜNALDIN SK., HALI HISARI, HALI HİSARI SK., KISA YOL SK., SABAH SK., SAMANYOLU, SAMANYOLU SK., ŞAHİN TEPE SK., ŞANLI TEPE SK., TEPE ALTI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.