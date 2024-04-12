12 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.04.2024 - 17:17

Güncelleme: 12.04.2024 - 17:17

KOCAELİ ilinde 12 Nisan Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 12 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMACIK, KOCAKAYMAS, TOPLUCA mahallelerinde AKÇAKESE KÖYÜ YOLU SK, BEREN SK., BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, GAZI, GAZİ SK., GAZİ. SK., KARANFİL SK., KOCAKAYMAS KARANFIL, SARIOGLU MEVKII, SARIOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞABANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEYHKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TERZİLER KÖYÜ YOLU SK, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 12 Nisan Cuma 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULUS mahallelerinde 2143. SK., 2145. SK., 2145/1., 2145/1. SK., ORDU CD., TOPAL OSMAN AĞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Nisan Cuma 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 2211., 2211. SK., 2211/1. SK., 2212., 2212. SK., 2212/2., 2212/2. SK., 2212/3., 2212/3. SK., 2212/4. SK., 2212/5. SK., 2212/6. SK., 2212/7. SK., 2213. SK., 2213/2., 37/1. SK., 39. SK., 39/1. SK., 40. SK., 40/3. SK., 43. SK., 46. SK., 54. SK., 55. SK., 55/1. SK., 56/1. SK., KUBİLAY CD., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 12 Nisan Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde AK SK., BASRA, BASRA SK., DOSTLUK SK., ERKUL SK., FERHAN, FERHAN SK., HALİLAĞA SK., HİMMET SK., KANAL SK., KANALYOLU CD., KARAMÜRSEL CD., KAVALLIOGLU, KAVALLIOĞLU SK., KILIÇ, KILIÇ SK., KIVILCIM, KIVILCIM SK., MERT INAN, METIN, METIN SK., METİN SK., MEVLEVİ SK., SEDİR SK., SEVDA SK., SEVGİ SK., ŞEFKAT SK., ULUBAT SK., ULUBATLI, YAYLACIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 12 Nisan Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, DURAKLI, HATIPLER mahallelerinde 3540., 3541., 3541. SK, 3542., 3550., 3555., 3556, 3556., 3556. SK., DURAKLI, DURAKLI CD., ELEŞLİ SK., FINDIKLAR SK., KABAKULAK SK., KAYABAŞI SK., KÖY SOKAĞI SK, PINARBAŞI SK., YAKUPBEY SK., YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 12 Nisan Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde 4552., 4553., AKŞEMSEDDİN SK., ÇİFTLİK CD., GİRESUNLULAR SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KARABIYIK SK., KİRAZ SK., KUĞU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.