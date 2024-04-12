12 Nisan SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.04.2024 - 17:17

Güncelleme: 12.04.2024 - 17:17

SAKARYA ilinde 12 Nisan Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 12 Nisan Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BASOGLU, BAŞOĞLU, BIRLIK, BİRLİK, CAMİTEPE, DENİZKÖY, ORTAKÖY, TOPÇU mahallelerinde 15.CD., 3001, 4001, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4013, ASAGI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK SK., BAŞOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, BİRLİK SK., BÜYÜK KAYNARCA SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, FALIH RIFKI ATAY, İsimsiz122, KARABACAK SK., KARABOĞAZ, KARABOĞAZ SK., KARPUZLAR, KARPUZLAR SK., KESKEKLER, KEŞKEKLER, KEŞKEKLER SK., KIZILCIKLI BURUN, KIZILCIKLI BURUN 4, KÖRÜK, KÖRÜK SK., MERKEZ SK., ORTAKÖY, ORTAKÖY 45, ORTAKÖY İÇ YOLU, ORTAKÖY SK., ORTAKÖY/36, ORTAKÖY/37, ORTAKÖY/39, ORTAKÖY/40, ORTAKÖY/45, ORTAKÖY/46, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 12 Nisan Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLIKÖY mahallelerinde 1, 1 SK., 5 SK., 6. SK., 7. SK., 8 SK., 8. SK., ADNAN MENDERES CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 12 Nisan Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde 10 SK., 13 SK., 18 SK., 19 SK., 9, 9 SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ATATÜRK CD., D-100 KARAYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 12 Nisan Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLIKÖY mahallelerinde 1. SK., 2. SK., 3. SK., 4, 4. SK., 5. SK., 6 SK., ORHANGAZİ CD., UFUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 12 Nisan Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLIKÖY mahallelerinde 11 SK., 15 SK., 17 SK., 59 SK., ACEM, ESKISEHIR, ESKİŞEHİR, KARTOPU SK., SANAYİ, TALIP, TALİP, TALİP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.