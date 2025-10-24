12 saatte metrekareye 155,4 kilogram yağmur düştü... Foça'da selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları 2. gününde!

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından dün öğle saatlerinde sağanak başladı.

Sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla dolarken, ev ve iş yerlerini de su bastı. İlçede deniz ile sel suları birleşti. Bölgede AFAD, Karayolları, DSİ, emniyet, jandarma, belediye, itfaiye, sağlık ekipleri çalışma başlattı. İlçeye 12 saatte metrekareye 155,4 kilogram yağmur düştü.

Yeni Foça Bucak mevkiinde, yoğun yağış sonucu oluşan sele aracıyla kapılan Bülent Kaptanoğlu kayboldu. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen emekli banka çalışanı Kaptanoğlu'nu bulmak için ekipler çalışma başlattı. Havanın kararmasıyla arama çalışmaları sadece karada devam etti.

Bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte 43 dalgıç ile suda, 80 personel ile kıyıda arama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda 5 de dron kullanıyor. Sahil Güvenlik ekipleri de arama kurtarma çalışmalarına denizde devam ediyor.

İlçede selin yaraları sarılmaya çalışılırken, temizlik ve su tahliye çalışmaları bölgede 707 personel ile sürdürülüyor.

İZMİR VALİSİ ELBAN: İLÇEDE HAYAT NORMALE DÖNMEYE BAŞLADI

İzmir Valisi Süleyman Elban ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, sağanak nedeniyle selin yaşandığı Foça'ya gelerek çalışmalar hakkında bilgi alıp, basın açıklaması yaptı.

Bölgedeki duruma ilişkin bilgi veren Vali Elban, "Dün mahallelerde elektrikler yeniden verilmiş oldu. Genel anlamda ilçede hayat normale dönmeye başladı. Yağışların azalmasıyla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz süratle hasar tespit çalışmalarına başladı. Hava şartlarında olumsuz bir değişiklik yaşanmazsa bu akşam itibarıyla bu çalışmaları tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Vali Elban, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Dün de ifade ettiğim gibi, hemen yanımızda bulunan derede köprünün üzerinden bir vatandaşımız sel sularına kapıldı. Yaklaşık 1,5 kilometre aşağıda aracına ulaşıldı, cüzdanı da ileride bulundu. Ancak gece boyunca devam eden çalışmalara rağmen henüz kendisine ulaşılamadı. Arama faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Hem ekip hem de ekipman açısından sürekli takviye yapıyoruz. Bugün sabahın ilk saatleriyle birlikte daha geniş bir ekiple arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

AFAD BAŞKANI PEHLİVAN: FAALİYETLER GECE DE DEVAM ETTİ

Kayıp vatandaşı bulmak için çalışmaların devam ettiğini aktaran AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da "Yağmurun şiddetlendiği andan itibaren AFAD koordinasyonunda, Valimizin de yönetiminde personel, araç ve gereç takviyesi hızlı şekilde gerçekleştirildi. Foça’nın özellikle şiddetli yağıştan etkilenen mahallelerinde, sokaklardaki suların tahliyesi ve evlerdeki temizlik çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. 112 Acil Çağrı Merkezimize 200’ün üzerinde ihbar ulaşmıştı. Bunların tamamına müdahale edildi" dedi.

O ihbarlardan birinin de Bucak Deresi’nde suya kapılan vatandaşla ilgili olduğunu belirten Pehlivan, "Ekiplerimiz o andan itibaren bölgeye yönlendirildi. İlk etapta vatandaşımıza ait olduğu belirlenen araca ulaşıldı. Ancak kendisine henüz bulunamadı. Gece saatleri dahil arama tarama faaliyetleri aralıksız sürdürüldü. Günün aydınlanmasıyla birlikte çalışmalar hem kıyıdan hem de suyun içinde yoğunlaştırıldı. Arama bölgesini beş sektöre ayırdık. Bu alanlarda 80 personel su altı arama ekibi, 44 dalgıç, 5 dron ve arama kurtarma köpekleriyle çalışmalar sürüyor. Bucak Deresi boyunca, denize kadar uzanan yaklaşık 17 kilometrelik hat boyunca tarama faaliyetleri devam ediyor. Denizde de ayrıca bir sektör oluşturuldu ve Sahil Güvenlik ekipleri, deniz polisi, AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma su altı arama ekipleri koordineli şekilde çalışıyor" diye konuştu.

Pehlivan, metrekareye kısa sürede yaklaşık 145 kilogram yağış düştüğüne dikkati çekip, "12 saatlik ortalamada ise bu miktar 155 kilogramın üzerine çıktı. Yoğun yağış nedeniyle oluşan taşkın, bölgedeki bu olumsuz duruma neden oldu. Umudumuz, kayıp vatandaşımıza en kısa sürede ulaşmak" ifadelerini kullandı.

KAYIP KİŞİNİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Öte yandan AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle aracıyla sele kapılan Bülent Kaptanoğlu'nun eşi Nilgün Kaptanoğlu, kızları Deniz Kaptanoğlu ve Derya Kaptanoğlu'nu ziyaret etti. Gözyaşlarıyla yaşadıkları endişeyi dile getiren aileyi teselli eden Çankırı, "Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada, ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Yanınızdayız" dedi.

Ayrıca Çankırı, selin yaşandığı bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.