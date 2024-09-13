13 Eylül KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.09.2024 - 10:28

Güncelleme: 13.09.2024 - 10:28

KOCAELİ ilinde 13 Eylül Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLİPINAR mahallelerinde BALLI BADEM SK, HAYAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, TEPEKÖY mahallelerinde 1101. SK., KARAMANOĞLU SK., KÖROĞLU MEHMET SK., SEHRIYAR, ŞEHRİYAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇEÖREN, KABAOGLU, KABAOĞLU, KASIKÇI, SEKBANLI mahallelerinde 100.İSİMSİZ SK, 102.İSİMSİZ SK, AKASYA AĞACI, AYÇEKIRDEGI, AYÇEKİRDEĞİ, CEVİZ AĞACI, ÇADIR, FİLDİŞİ, GÜNDÖNDÜ, KABAOĞLU CD., KAMPÜS SK., KANDİL ÇİÇEĞİ, KARAOĞLAN, KAYAPINAR SK., KİRAZ AĞACI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANE Y, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS YO, KURTULUŞ BULVAR, LEYLEK, MAVIS, PROF BAKI KOMSUOGLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVAR, SARICALAR SK, SEKBANLI CD., SEKBANLI MERKEZ MEVKII, SEKBANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SİYAH ÜZÜM, SÜTÇÜ, TOKİ KONUTLARI 10., TURNALI, ÜÇGAZILER MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLICA, BAĞLICA mahallelerinde ROÇKAN MEVKII, ROÇKAN MEVKII KÜME EVLER, ROÇKAN MEVKİİ KÜME EVLER, TORAMANLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 13 Eylül Cuma 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZLUCA mahallelerinde KOZLUCA MERKEZ MEVKII, KOZLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YASSIBAG, YASSIBAĞ mahallelerinde TEKKE MEVKII, TEKKE MEVKII KÜME EVLER, TEKKE MEVKİİ, TEKKE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 2. SK., 4. SK., 5. SK., 7. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ, SEVKATIYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde AHLAT, AHLAT CD., ANAYURT CD., ANDAÇ SK., DOĞALAR, EFES, EFES SK., EMİRGAZİ CD., GÜLOVA SK., GÜMÜŞ ÇEŞME CD., MESUDİYE CD., OKUMUŞLAR SK., TARHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ARSLANBEY OSB, ATASEHIR, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKASYA, AKDEMIR, AKDEMİR SK., AKİF SK., AKKONAK, AKKONAK SK., AKSEMSEDDIN, ALADAĞ SK., ALİM, ARPAÇAY SK., AŞIK SK., ATALAR SK., AYDINLI SK., BAGDAT, BAGDAT CD., BAĞDAT CD., BALKAYA SK., BALLICA, BALLICA SK., BAŞAKÇI, BAŞAKÇI SK., BESIK, BEŞİK SK., BEYAZ GÜL SK., BEYLERBEYI, BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BİHTER SK., BUCAKLI SK., BURÇ, BURÇ SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEMRE SK., CEREN, CEREN SK., CEVİZ SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇAMLI, ÇAMLI SK., ÇELTİKDÜZÜ SK., ÇEMBER, ÇEVİK, ÇIRACI SK., ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DAĞOĞLU, DEMİRCİ SK., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., DİNAMİK SK., DURU SK., DUT SK., DÜZLER, DÜZLER SK., ELDIVAN, ELDİVAN SK., ELİT SK., ELMALIK, ELMALIK SK., EMRAH, EMRAH SK., ENGİNAR SK., ERASLAN, EREN, EREN SK., FETIH, FETİH SK., GAZI, GAZI CD., GENÇLIK, GENÇLİK SK., GÖKALP SK., GÖRKEM SK., GÖZDE, GÖZDE SK., GÖZPINAR SK., GURBET SK., GÜLDESTE, GÜLLÜ, GÜLVEREN, GÜLVEREN SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., GÜRBÜZ, GÜVENER, GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI SK., HANIMAĞA CD., HAVAI, HAVAİ SK., HIPODRUM, HİPODROM CD., HÜNER SK., INKILAP, ISTIKBAL, ISTIKBAL SK., İLKBAHAR SK., İNKILAP, İNKILAP SK., İSTİKBAL SK., İZMİT.. CD., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARATAY SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KARTEPE KENT, KARTEPE KENT SK, KASIRGA SK., KAYALAR, KESER CD., KETEN, KETEN SK., KILAVUZ SK., KIRLANGIÇ, KORAY, KORAY SK., KORLU SK., KOVAN SK., KULELI, KULELİ SK., KUMLUCA SK., KURTBEY, KURTBEY SK., LAÇIN, LAÇİN SK., LEYLEK SK., MARTI SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, MELEK, MELEK SK., MELİHA, MEVSİM SK., MINE, MUALLİM SK., MUHABBET SK., MÜDERRİS SK., NAME SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NEŞELİK SK., NIDA, NİDA SK., ÖNDER SK., ÖZBILEN, ÖZBİLEN SK., ÖZDEN, ÖZVEREN SK., PİYADE SK., PUMA SK., SAMANYOLU SK., SAMATYA, SAMATYA SK., SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., SEHERYELİ SK., SERAP SK., SIMGE SK., SOGUKPINAR, SOĞUKPINAR SK., SOLMAZ SK., SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE CD., SÜMBÜLE, TABİAT, TABİAT SK., TAÇ SK., TARAKLI SK., TAŞ SK., TOPBAS, TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TUNALI SK., TURNA, TURNA SK., USLU, UYGAR, UYGAR SK., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ, VEYSEL KARANİ CD., YAGCILAR, YAKACIK SK., YAZGAN SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK., YEŞİLYURT SK., YURDUM, YURDUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde AK SK., BASRA, BASRA SK., DOSTLUK, DOSTLUK SK., ERKUL SK., FERHAN, FERHAN SK., HALIL AGA, HALİLAĞA SK., HİMMET SK., KANAL SK., KANALYOLU CD., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KAVALLIOGLU, KAVALLIOĞLU SK., KILIÇ, KIVILCIM, KIVILCIM SK., MERT INAN, METIN, METIN SK., MEVLEVİ SK., SEDİR SK., SEVDA SK., ŞAHİNKAYA SK., ŞEFKAT SK., ULUBAT SK., ULUBATLI, YAYLACIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 13 Eylül Cuma 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 202/3. SK., 204/1. SK., 216/3. SK., 218., 218. SK., 2206. SK, 2304. SK., 2305., 2305/1. SK., 234/1., 236., 236. SK., 236/1., 236/1. SK., 238., 238. SK., YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 13 Eylül Cuma 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 207., 208. SK., 210., 210. SK., 250/3., 301. SK., 306. SK., ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD., RAHMI DIBEK, UĞUR MUMCU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 13 Eylül Cuma 12:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 203., 203. SK., 204. SK., 205/1., 205/1. SK., 205/2. SK., 206. SK., 207. SK., 207/1., 207/1. SK., 209. SK., 210/1. SK., 211. SK., 212., 212. SK., 214., 214. SK., 216. SK., MURAT ÇOBANOĞLU CD., UGUR MUMCU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 13 Eylül Cuma 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 129. SK., 131., 131. SK., 132., 135/1., 150., 150. SK., 2305. SK., 2312., 2312. SK., 2312/1. SK., 2313/2. SK., 2314. SK., 2315. SK., 2316. SK., 2319. SK., 238/4., 238/4. SK., ADEM YAVUZ CD., PİR SULTAN CD., YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 13 Eylül Cuma 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TOSB mahallelerinde 2., ANADOLU, ANADOLU CD., ATAKAN, ATAKAN SK., BARIŞ SK., BOTANIK, CANSU SK., ÇAĞDAŞ SK., DEMET SK., DENİZ SK., DERİN SK., DOĞUŞ SK., DURAK, DURAK SK., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., EKİN SK., ERMIS, ERMİŞ SK., ESKİ SK., EYMEN, EYMEN SK., EZGİ SK., GÖKKUŞAĞI SK., GÜNEŞ SK., KADİFE SK., KAHRAMAN SK., KALE, KINACI SK., LEMAN SK., MELİS SK., MOR SALKIM SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., MUSTAFA KEMAL, MUTLU, MUTLU SK., NARLI SK., NERMİN SK., NILGÜN, NİLGÜN SK., OMSAN YOLU, OMSAN YOLU SK., OZAN, ÖZGÜR SK., ÖZGÜRLÜK CD., ÖZLEM, PLEVNE, PLEVNE CD., SIRA SELVİ SK., ŞEHİT ALİ ATİK CD., ŞEHZADE SK., TUNA, YAHYA KAPTAN CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YEŞİLVADİ CD., ZÜLÜF SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALIL, OSMAN YILMAZ mahallelerinde 1203., 1203. SK., 602., 602. SK., KIZILAY, KIZILAY CD., SEHIT NUMAN DEDE, ŞEHİT NUMAN DEDE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANLI mahallelerinde 4513, 4513., 4513. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1174. SK., 1174/1. SK., 1175. SK., 1176. SK., 1177. SK., 1178., 1178. SK., 1178/1. SK., 1179., 1181/1. SK., 1184. SK., 1185/1., 1185/1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 13 Eylül Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELİTLİ, TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde 4512, 4548., KARABIYIK SK., KÖMÜRCÜOGLU CD., SEZER SK., ZEKİYE ÇEŞMESİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATALAR, HACI OSMAN, ILIMTEPE, İLİMTEPE, KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde 19 MAYIS, 19 MAYIS SK., 2 HAZİRAN SK., 23 NISAN, 23 NİSAN SK., 29 EKİM SK., 30 AĞUSTOS SK., 9 EYLÜL SK., ADATEPE, ADATEPE SK., AFYONKARAHİSAR SK., AKABE SK., ALİ NAİLİ MORAN SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., ANITTEPE SK., ATA, ATA CD., AZİZİYE ZAFERİ SK., BAĞDATLI CD., BAHRIYE ÜÇOK, BAHRİYE ÜÇOK CD., BANDIRMA SK., BATTAL SK., BAYRAM ŞİT SK., BEDRETTİN KARAFAKIOĞLU CD., BEYAZ SK., CABİR TOKER SK., CAHİT KAYRA SK., CAMİLİ SK., CEMAL GÜRSEL CD., CEVAT YURDAKUL, CEVAT YURDAKUL CD., ÇAKABEY SK., ÇANAKKALE SK., ÇETIN EMEÇ, ÇETİN EMEÇ CD., ÇİĞİLTEPE SK., DEDE KORKUT SK., DEDEOGLU, DEDEOĞLU SK., DOĞAN CD., DOĞANAY SK., DÜZGÜN SK., EGEMEN SK., EMİROĞLU SK., ERZURUM, ERZURUM SK., ESER, ESER SK., ESKİŞEHİR SK., EŞREF BİTLİS CD., FEVZİ ÇAKMAK SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., GAZİANTEP SK., GÖKSU SK., GÜLDESTE SK., GÜLER, GÜLER SK., GÜNDÜZ, GÜNDÜZ CD., HALİDE EDİP ADIVAR CD., HAMİT ÇAVUŞ SK., HARUN ÇETİNTEMEL SK., HASAN ALİ YÜCEL CD., HASAN TAHSİN SK., HAYDAR ZAFER SK., HAYRI KULUMBUR, HAYRİ KULUMBUR CD., ISMET ATLI, IŞILAY SK, IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, İNAN SK., İNÖNÜ CD., İSMET ATLI SK., KALBURCU KÖY YOLU, KALBURCU KÖY YOLU SK., KALBURCU YOLU, KALBURCU YOLU SK., KAMURAN ERBUĞA SK., KANYON SK., KAPTAN MUSTAFA SK., KARA HÜSEYİN SK., KARDESLER, KARDEŞLER SK., KEMAL NEHROZOĞLU CD., KIŞLA SK., KIZILDAG, KIZILDAĞ SK., KİRAZCI SK., KUVAYİ MİLLİYE SK., LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., M.DAGISTANLI, M.DAĞISTANLI SK., MARMARA SK., MEHMET YÜKSEL CD., METİN SK., MİNE ATALAY SK., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., MUSTAFA OKTAY SK., NASIFLAR SK., NAZIM HIKMET, NAZMİ OĞUZ SK., NECATİ ÖKSE CD., NURİ EFENDİ SK., NURİ MADAZLI SK., OSMAN ENGIN, PİR SULTAN SK., RAŞİT BEY SK., SAHABETTIN HATIPOGLU, SAMSUN SK., SEHIT KUBILAY, SELİMAĞA SK., SERHATLI SK., SERIF ÇANGA, SIVAS, SÜLEYMAN DEMIREL, SÜLEYMAN DEMİREL CD., ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞEHİT ERHAN ATAŞ SK., ŞEHİT KUBİLAY CD., ŞENEL SK., ŞERİF ÇANGA CD., ŞİNASİ KUŞ SK., ŞİRİNYER SK., ÜNÜSAN SK., VATAN SK., YAKUT SK., YAŞAR KEMAL SK., YEŞİLTEPE SK., ZEYTINDALI, ZEYTİNDALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 13 Eylül Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE, KUZEY, YENIYALI, YENİYALI mahallelerinde ABDÜLHAMİT HAN CD., AGADERE, AĞADERE CD., AHMET OKTAV, AHMET OKTAV SK., AKBAŞ SK., AKDENİZ SK., AKGÜL SK., ARI SK., ARIKÇAYIRI HACI KÖYÜ MEVKİ, ARKA, ARKA SK., ARMA, ARMA SK., AŞIK MEVLÜT İHSANİ SK., AYVA SK., BAĞ SK., BAHAR, BAHAR SK., BALLI SK., BAŞTOPÇU CD., BEGONYA SK., BELEN CD., BILDIRCIN SK., BORA, BORA SK., BURAK SK., BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., CAHIT ZARIFOGLU, CAHIT ZARIFOGLU CD., CAHİT ZARİFOĞLU CD., CIHAN, CİVA SK., COŞKUN SK., CÖMERT SK., ÇAM SK., ÇAVUS, ÇAVUŞ SK., ÇAYIRBAŞI SK., ÇELİKLER SK., ÇENEDAG, ÇENEDAĞ CD., ÇESME, ÇIÇEK, ÇIMENLI, ÇİÇEK SK., ÇİĞDEM SK., ÇİĞDEMLİ SK., ÇİMENLİ SK., D-100 KARAYOLU CD., DALYAN SK., DERLİ SK., DOGU, DOĞU SK., EDIRNE, EDİRNE SK., EFELER SK., EMEKTAR SK., EMİL SK., ERIKLI, ERISIR, ERİK SK., ERİKLİ SK., ERİŞİR SK., ERMAN SK., ESENTEPE, ESENTEPE CD., EVRIM, FIRTINA SK, FIRTINA SK., GAZANFER BİLGE SK., GAZİ CD., GÜLÇIN, GÜLÇİN SK., GÜLEÇ SK., GÜLLÜ SK., GÜLZADE SK., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., HAMIT KAPLAN, HAMİT KAPLAN CD., HAREKET, HAREKET SK., HARMAN, HASAN GEMICI, HASAN GEMİCİ SK., HIZIRREIS, HIZIRREİS CD., HÜLYA SK., HÜRRİYET BULVAR, IRFAN, IRMAK, IRMAK SK., İĞDE CD., İPLİK SK., İRFAN CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KADER, KANDIRA CD., KANTARCI SK., KAR SK., KARA SK., KARAMÜRSEL SK., KAYALI SK., KAZA SK., KENDİR SK., KEREM, KEREM SK., KOÇAK SK., KORDON SK., KORULU, KORULU SK., KOŞU SK., KÖPRÜ CD., KUZU SK., MAHMUT ATALAY, MAHMUT ATALAY SK., MALIK AKBAS, MALİK AKBAŞ CD., MENEKSE, MESCİT SK., METİN ALAKOÇ SK., MUHLIS YIGIT, MUHLİS YİĞİT CD., NANE SK., NURETTİN ZAFER SK., ORKİDE SK., OYA SK., ÖMER TOPUZ, ÖMER TOPUZ SK., ÖNER SK., PAMUK SK., RÜZGARLI SK., SAKARYA CD., SAKIZ SK., SANDAL SK., SARI, SARI SK., SEHIT BILGIN VARLI, SEHIT ERDI DEMIRER, SEHIT HASAN, SEHIT SÜLEYMAN, SEREFIYE, SEREFIYE CD., SIRIN, SÖKÜN SK., ŞARK SK., ŞEHİT BİLGİN VARLI SK., ŞEHİT ERDİ DEMİRER, ŞEHİT HASAN SK., ŞEHİT İZZET SK., ŞEHİT RIFAT SK., ŞEHİT SÜLEYMAN SK., ŞEREFİYE CD., ŞİMŞEK SK., ŞİRİN SK., TAFRAN SK., TEVFIK KIS, TEVFİK KIŞ SK., TUĞRA SK., TUNA CD., TUNCU SK., TURGUT SK., TÜRKELİ CD., ÜMİT SK., ÜZÜM SK., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU CD., YAYLI SK., YELIZ, YELİZ SK., YILDIRIMER, YILDIRIMER CD., YILDIZLI, YILDIZLI SK., YOSUN, YOSUN SK., ZAYİMOĞLU SK., ZEKERIYA, ZEKERİYA SK., ZEMZEM, ZEMZEM SK., ZEYTİNLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 13 Eylül Cuma 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY mahallelerinde KENT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, ALIHOCALAR, DEMIRCILER, DEMİRCİLER, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, EMEK, HATIPLER, HATİPLER, İNÖNÜ, KARGALI, KÖSELER, ORGANIZE, TEPECIK, TEPECİK, TEPEMANAYIR, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1. CD., 106. SK., 11. SK., 12., 14, 16. SK., 18, 2424. SK., 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3501, 3501., 3501. SK., 3510., 3511., 3515., 3525, 3525., 3542., 3550., 3550. SK., 3556., 3558., 3559 SK, 3601., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., 3705, 3706., 3706. SK, 3707. SK, 3708., 3708. SK, 3720., 3721., 3722., 3730., 3730. SK., 3740, 3740., 3901. SK., 3910., 3911. SK, 3912., 3913, 3913., 3916., 3920., 3920. SK., 3922. SK., 3924, 3924., 3924. SK., 3932., 3941., 3950., 4. CD., 41., 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4620., 4621. SK, 4630., 4640. SK., 4701. SK, 4705., 4720., 5. CD., 6. CD., AĞCA SK., AHLAT SK., AKYOL SK., ALIVELI YOKUSU, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ALİVELİ YOKUŞU SK., ARSLAN AĞACI SK., AYDOĞDU SK., AYVA ÇAYIRI, AYVA ÇAYIRI SK., BAG IÇI, BAĞ İÇİ SK., BEZIRHANE, BEZİRHANE SK., BILGE ATATAS, BİLGE ATATAŞ CD., BOSNA CD., CEBELİ SK., ÇAMLIK SK., ÇEŞME ALTI SK., ÇIFTLIK, ÇIKRIK SK., ÇORUH SK., DEĞİRMENCİ SK., DERYA SK., DOST SK., DURAKLI, DURAKLI CD., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, ERENLER, ESENYOL SK., ESKİ İSTANBUL YOLU CD., GEBZE, GEBZE CD, GEBZE CD., GELGÖR SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., GÖLLER, GÖLLER CD., GÜLTEPE, GÜLTEPE SK., HACI ALİ SK., HAFIZE HANIM, HAFİZE HANIM SK., HARMAN SK., HATIPLER, HATİPLER CD., İsimsiz59, KABAKULAK SK., KANCILI, KANCILI SK., KARGA PINARI CD., KARGALI, KARGALI CD., KAYABAŞI SK., KAYAPINARI SK., KEKLIK, KEKLİK SK., KIZILCIK GEÇIDI, KIZILCIK GEÇİDİ, KIZILCIK GEÇİDİ SK., KIZILKAN SK., KOCA ÇEŞME SK., KONAK, KONAK SK., KOZDERE, KOZDERE CD., KÖPRÜ, KÖPRÜ SK., KÖY YERİ SK., KURUÇESME, KURUÇEŞME, KURUÇEŞME CD., KURUÇEŞME SK., KUYU SK., KUYUBASI, KUYUBAŞI SK., KUZEY MARMARA OTOYOLU, MANİ SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD., MEZARLIK SK., MUS, MUŞ SK., OKÇULAR SK., OLUKLU SK., OTLUK SK., ÖLMEZLER SK., PAKOVA, PAKOVA SK., PINAR SK., PINARBAŞI SK., POYRAZ SK., SARILAR SK., SEDA SK., SIMGE, SİMGE SK., SUDEPOSU SK., SUYOLU, SUYOLU SK., SÜKÜRTEPE, SÜKÜRTEPE SK., ŞÜKÜRTEPE SK., TASLIYOL, TAŞLIYOL SK., TEKKE SK., TEPE HARMAN SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK, TEZCAN SK., TINGIRLAR SK., TÜTÜN SK., ULUÇINAR SK., YAGCILAR CUMHURIYET, YAĞCILAR CUMHURİYET, YALAKDERE, YALAKDERE SK., YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAH ATES, AGAH ATEŞ, ÇINARLI, HACI AKIF, HACI AKİF, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde BAGDATLI, BAGLAR IÇI, BAĞLAR İÇİ CD., D-100 KARAYOLU, DAR, DAR SK., DERELER SK., DİKÇE SK., GÜLÜZAR SK., HEREKE ATATÜRK CD., HEREKE CUMHURIYET, HEREKE CUMHURİYET CD., HIZIR SK., IPEKYOLU, İDRİS ÇINAR SK., İKİZ SK., İPEKYOLU SK., KALE SK., KAMIŞLI SK., KANDAK SK., KARAKOL, KARAKOL SK., KEMHANE, KEMHANE CD., KILIÇASLAN, KILIÇASLAN SK., KINAY, KINAY CD., KÖY YOLU, KÖY YOLU CD., LALEZAR SK., MEHMET BİROL CD., MEHTAPLI, MEHTAPLI SK., MİTHAT ERSOY CD., MUHSIN ALATAS, MUHSİN ALATAŞ CD., ORAL PEKTAS, ORAL PEKTAŞ CD., REŞAT BEY SK., SERPİL GÜL SK., SON BUSE, SON BUSE SK., SÜMER, SÜSLÜ SK., ŞEHRİ SK., TAHİR CD., TAYYAR YILDIRIM, TAYYAR YILDIRIM CD., UFUK ÇIKMAZ SK., ULUBATLI SK., ULUPINAR SK., VEIS AGA, VEİS AĞA CD., VİLAYET SK., YAKAMOZ SK., YAMANLAR, YAMANLAR SK., YESILPINAR, YEŞİLPINAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, AĞAÇAĞIL, ÇALYER, DELIVELI, DELİVELİ, KARADIVAN, KARADİVAN, NASUHLAR, SEREFSUNGUR, ŞEREFSUNGUR, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BESTILLER MEVKII KÜME EVLER, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, BUDALA MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKII, DELIVELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DELİVELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DERELI MEVKII, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRLER MEVKII, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GÖGÜSLER MEVKII, GÖGÜŞLER MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT CD., KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD., KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NASUHLAR MERKEZ MEVKII, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKII, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER, YENI VADI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.