13 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.04.2024 - 10:20

Güncelleme: 13.04.2024 - 10:20

KOCAELİ ilinde 13 Nisan Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 13 Nisan Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMACIK, KOCAKAYMAS, TOPLUCA mahallelerinde AKÇAKESE KÖYÜ YOLU SK, BEREN SK., BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, GAZI, GAZİ SK., GAZİ. SK., KARANFİL SK., KOCAKAYMAS KARANFIL, SARIOGLU MEVKII, SARIOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞABANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEYHKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TERZİLER KÖYÜ YOLU SK, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 13 Nisan Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KERPE, KINCILLI mahallelerinde 11. SK., ASIM AMCA, ÇAMLIK SK., DUMLUPINAR SK., DURAK SK., GEBEŞ SK., GENÇLİK CD., İLBEY SK., KANARYA SK., KAPTAN CD., KAYALIK SK., KERPE LIMAN, LİMAN SK., MANOLYA SK., MENEKŞE SK., MERDİVEN SK., MIÇO CD., PAPATYA SK., TEK SK., TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 13 Nisan Cumartesi 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULUS mahallelerinde 2143. SK., 2145. SK., 2145/1., 2145/1. SK., ORDU CD., TOPAL OSMAN AĞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 13 Nisan Cumartesi 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 2211., 2211. SK., 2211/1. SK., 2212., 2212. SK., 2212/2., 2212/2. SK., 2212/3., 2212/3. SK., 2212/4. SK., 2212/5. SK., 2212/6. SK., 2212/7. SK., 2213. SK., 2213/2., 37/1. SK., 39. SK., 39/1. SK., 40. SK., 40/3. SK., 43. SK., 46. SK., 54. SK., 55. SK., 55/1. SK., 56/1. SK., KUBİLAY CD., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 13 Nisan Cumartesi 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME, MEVLANA, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA, OSMAN YILMAZ mahallelerinde 501. SK., 502. SK., 502/1. SK., 502/2. SK., 502/3. SK., 502/4. SK., 503. SK., 504. SK., 504/1., 504/1. SK., 505. SK., 505/1. SK., 505/2. SK., 506. SK., 507. SK., 508. SK., 508/1. SK., 508/2. SK., 508/3. SK., 509., 509. SK., 509/1. SK., 509/2. SK., 509/3. SK., 509/4. SK., 509/5. SK., 509/6. SK., 509/7. SK., 510., 510. SK., 511. SK., 512. SK., 512/1. SK., 512/2. SK., 513. SK., 514. SK., 515. SK., 516. SK., 517. SK., 518. SK., 519. SK., 520., 520. SK., 521. SK., 522. SK., 523. SK., 523/1. SK., 527. SK., 536/1. SK., 537. SK., 538. SK., 538/1. SK., 539. SK., 539/1. SK., 539/2. SK., 540. SK., 541. SK., 542., 542. SK., 543., 543. SK., 543/2. SK., 543/3. SK., 544. SK., 554. SK., 616. SK., 746/2. SK., 750. SK., 751. SK., 752. SK., 754. SK., 755. SK., 757. SK., 758. SK., 761. SK., 762. SK., 763. SK., 764. SK., 765. SK., 766. SK., 767. SK., 768. SK., 769. SK., 771. SK., 896., 896. SK., BAHARDERE CD., BAHARİYE CD., BARBAROS, BARBAROS CD., ÇOBAN MUSTAFAPASA, ÇOBAN MUSTAFAPASA CD., ÇOBAN MUSTAFAPAŞA CD., GÜMÜSPALA, GÜMÜSPALA CD., GÜMÜŞPALA CD., KANCILAR, ŞEHİT HALİL KAMIŞ CD., ŞEHİT KADİR KASA SK., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 13 Nisan Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde AK SK., BASRA, BASRA SK., DOSTLUK SK., ERKUL SK., FERHAN, FERHAN SK., HALİLAĞA SK., HİMMET SK., KANAL SK., KANALYOLU CD., KARAMÜRSEL CD., KAVALLIOGLU, KAVALLIOĞLU SK., KILIÇ, KILIÇ SK., KIVILCIM, KIVILCIM SK., MERT INAN, METIN, METIN SK., METİN SK., MEVLEVİ SK., SEDİR SK., SEVDA SK., SEVGİ SK., ŞEFKAT SK., ULUBAT SK., ULUBATLI, YAYLACIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 13 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, KESTANELİK, KÖSEKÖY, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 11.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., ABBAS, ABBAS SK., ADALAR SK., AHATLI SK., AKÇASU SK., AKVİLLA KONUTLARI SİTE YOLU SK, ALAYLI SK., ALİOĞULLARI SK., ARAPOĞLU SK., ARSLAN, ARSLAN CD., ARTEZYEN SK., ARTVIN, ARTVİN SK., ATILAY SK., AYDINLIK, AYDINLIK SK., AYDINTEPE, BAHÇELİEVLER SK., BALABAN BAYRAK SK., BALABAN CUMHURİYET CD., BALCILAR SK., BELLİSAN SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVIZLIK, CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK SK., CEVİZLİK. SK., ÇAKIROĞLU SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇANAKÇI SUYU SK., ÇAYKARA SK., DEGIRMENKAPI, DEĞİRMENKAPI CD., DEMİRCİLER SK., DERELI, DERELİ SK., DIZDAROGLU, DİZDAROĞLU CD., DİZGE SK., DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTIN KERIMOGLU, DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., DURSUN, DURSUN SK., ELÇİ SK., ERDOĞAN SK., ERTUĞ SK., FAHRİ SK., FERHAT AĞA SK., FİLİZLER SK, GEDE SK., GÜLBAHÇE, GÜLBAHÇE CD., GÜLLİCE SK., GÜLYALI SK., GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERI, HANYERİ SK., HARMANLIK SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, HOCALAR SK., İFTİHAR SK, İMAMOĞLU SK., İPEKYOLU CD., İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, İZMİT CD., KABAKOZ SK., KADEM SK., KADER SK, KADIMEZARI CD., KADİR ASLAN SK, KANAAT, KANAAT SK., KARADERE CD., KARAKADILAR CD., KARALAR SK., KARALI SK., KARPUZLUK SK., KAYI SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELESLI, KELEŞLİ SK., KESTANELIK, KESTANELİK SK., KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KIVRAK SK., KORUCU SK., KUPLAY SK., MEKTEPLI, MEKTEPLİ SK., MEMISLER SK., MEMİŞLER SK., MESRUTIYET, MESUDIYE, MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., MEŞRUTİYET SK., MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NUSRETİYE İZMİT CD., OKÇAPINAR SK., ORTAKLAR SK., ÖMERAĞA SK., ÖMERLİ SK., ÖNCÜ SK., ÖZKANLI SK., ÖZKOÇ SK., ÖZMEN SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., PERVANE SK., RAUF EFENDİ SK., SEHIT ISHAK ÖZTÜRK, SERT SK., SEVIL, SEVİL SK, SEVİL SK., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNTEPE SK., ŞİRİNYOL SK., TAŞLI TARLA SK., TEPELİ SK, TEPELİ SK., TOPKAPI, TOPKAPI CD., TUROĞLU SK, TUZLA SK., UZAK SK., VAROL SK., YAKIN SK., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK., YILMAZLAR SK., YUSUF DEDE SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 13 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde ALİ EFENDİ SK., BESIKTAS, BEŞİKTAŞ SK., CEZAYİR SK., DESTAN SK., DOGUS, DOĞUŞ CD., GÜLENCE SK., KIRMALAR SK., MESCİT SK., RUMELİ SK., UZUN YOL SK., YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 13 Nisan Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, DURAKLI, HATIPLER mahallelerinde 3540., 3541., 3541. SK, 3542., 3550., 3555., 3556, 3556., 3556. SK., DURAKLI, DURAKLI CD., ELEŞLİ SK., FINDIKLAR SK., KABAKULAK SK., KAYABAŞI SK., KÖY SOKAĞI SK, PINARBAŞI SK., YAKUPBEY SK., YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 13 Nisan Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde 4552., 4553., AKŞEMSEDDİN SK., ÇİFTLİK CD., GİRESUNLULAR SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KARABIYIK SK., KİRAZ SK., KUĞU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 13 Nisan Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde 4514, 4529., 4536., 4548., ARI SK., BAHÇE SK., ÇAM SK., DEĞİRMEN BAYIRI SK., FESLİHAN SK., KARTAL SK., KÖMÜRCÜOGLU, KÖMÜRCÜOĞLU CD., ÖMER COŞKUN SK., SÜMBÜL SK., ŞEHİT AYHAN ÜLGER SK., TAVSANLI ATATÜRK, TAVŞANLI ATATÜRK CD., ZEKİYE ÇEŞMESİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 13 Nisan Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, CAMI, CAMİ, YALI, YENI, YENİ, ZİNCİRLİKUYU mahallelerinde ACI ÇEŞME SK., ARALIK SK., ASKERİ LOJMANLAR KÜME EVLER, ATA SK., AYNUR SK., AYVAZ, AYVAZ SK., BAHÇELIEVLER, BAHÇELİ SK., BAYIR SK., BERK SK., BİLLUR SK., BİRCAN SK., BÜYÜKERCAN SK., CAMİ KARŞISI SK., CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., ÇELİKEL SK., ÇIFTE SELVILER, ÇİFTE SELVİLER SK., DENİZ SK., ESKI HÜKÜMET, ESKİ HÜKÜMET CD., FIRIN SK., HERDEM SK., ISTASYON, İNCE SK., İSTASYON CD., KAHVECILER, KAHVECİLER SK., KALE SK., KAPLAN CD., KAVALA CD., LAZIM, LAZIM SK., MEKTEP SK., MUSAB SK., NEDİM SK., NİHAN SK., NİLAY SK., NURHAN SK., ÖGRETMEN ZATIYE ÇELEMEN, ÖĞRETMEN ZATİYE ÇELEMEN SK., ÖRENBABA, ÖRENBABA SK., ÖZBAY SK., SAFİNUR SK., SELANİK SK., SEMAZEN SK., SERİN SK., SUDEM SK., TARHAN SK., TAŞLİMAN, TAŞLİMAN SK., TAYLAN SK., TUZLA CD., YAĞHANECİLER SK., YASEMİN SK., ZAMBAK SK., ZÜMRÜT, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.