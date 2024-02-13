13 Şubat MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.02.2024 - 13:15

Güncelleme: 13.02.2024 - 13:15

MANİSA ilinde 13 Şubat Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-13 2024-02-13 08:30:09.441-2024-02-13 14:30:26.443 saatleri arasında Güzelköy; İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz29, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz27, İsimsiz28, , İsimsiz35, İsimsiz82, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz91, güzelköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 08:30:09.441-2024-02-13 14:30:26.443 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 08:30:09.441-2024-02-13 14:30:26.443 saatleri arasında Veziroğlu; , İsimsiz5, Sakallı Yolu, 1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-13 2024-02-13 08:30:09.441-2024-02-13 14:30:26.443 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak; İsimsiz42, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 08:30:09.441-2024-02-13 14:30:26.443 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 10:00:51.731-2024-02-13 16:00:35.931 saatleri arasında Yağcılar; sancaklı, BİLGİLİ, İsimsiz47, İsimsiz49, İ.CERAN, atsızata sk, İsimsiz55, i.ceran, İsimsiz60, ARINÇ, parlayan, adnan menderes, çetin, İsimsiz69, İsimsiz71, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, parlayan, FATİH, cumhuriyet meydanı kümeevler, çiftlik, cumhuriyet meydanı kümeevler, mahalle sınırları, cumhuriyet meydanı, Uyanık Cd., Çayırlar Sk., Çiftlik Sk., İ. Ceran Sk., İsmetpaşa Cd., çiftlik, yozgatlı sokak, yagcılar, cumhuriyet meydanı, kostak, arslan, atlıata, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, uyanık sokak, uyanık, İsimsiz21, İsimsiz20, ÖNDER, YENEN, bursalı, BURSALI, , PAŞA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 10:00:51.731-2024-02-13 16:00:35.931 saatleri arasında Şamar; , şamar, ŞAMAR, İsimsiz6, İsimsiz5, BEYDERE ŞAMAR, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 10:00:51.731-2024-02-13 16:00:35.931 saatleri arasında Karaali; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 10:00:51.731-2024-02-13 16:00:35.931 saatleri arasında Sarınasuhlar; Sarınasuhlar Köyü İç Yolu, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 10:00:51.731-2024-02-13 16:00:35.931 saatleri arasında Gürle; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 10:00:51.731-2024-02-13 16:00:35.931 saatleri arasında Beydere; Beydere Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 10:00:51.731-2024-02-13 16:00:35.931 saatleri arasında Bağyolu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 10:00:51.731-2024-02-13 16:00:35.931 saatleri arasında Muradiye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 10:00:51.731-2024-02-13 16:00:35.931 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-13 2024-02-13 10:00:07.358-2024-02-13 16:00:16.382 saatleri arasında Çampınar; İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz20, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, yaşar öz, ÇAMPINAR İÇ YOLU, çampınar, Çampınar Köyü İç Yolu, Çampınar Köyü Yolu, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 10:00:07.358-2024-02-13 16:00:16.382 saatleri arasında Aşağı Tefen; dolaydamları, İsimsiz66, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz51, İsimsiz48, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 10:00:07.358-2024-02-13 16:00:16.382 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 10:00:07.358-2024-02-13 16:00:16.382 saatleri arasında Turpçu; turpçu, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1, TURPÇU, Turpçu Köyü İç Yolu, Turpçu Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 10:00:07.358-2024-02-13 16:00:16.382 saatleri arasında Selmanhacılar; İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz4, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz2, Selmanhacılar Köyü İç Yolu, Selmanhacılar Köyü İç Yol, Selmanhacılar Köyü Yolu, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 10:00:07.358-2024-02-13 16:00:16.382 saatleri arasında Kurşunlu; KAYALI, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz22, İsimsiz13, İsimsiz18, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz1, Patika, Kurşunlu Köyü İç Yolu, Kurşunlu Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 10:00:07.358-2024-02-13 16:00:16.382 saatleri arasında Çanşa; köy içi yolu, çanşa, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz4, Çanşa Köyü İç Yolu, Çanşa Köyü Yolu, Çansa Köyü İç Yol, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 10:00:07.358-2024-02-13 16:00:16.382 saatleri arasında Çamyayla; İsimsiz26, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz15, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Çamyayla Köyü İç Yolu, Çamyayla Köyü İç Yol, Çamyayla Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 10:00:07.358-2024-02-13 16:00:16.382 saatleri arasında Çamlıca; çamlıca sokak, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz5, İsimsiz2, İsimsiz1, Çamlıca Köyü İç Yolu, Çamlıca Köyü İç Yol, Çamlıca Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 10:00:07.358-2024-02-13 16:00:16.382 saatleri arasında Çalıklı; İsimsiz32, İsimsiz16, İsimsiz31, İsimsiz29, İsimsiz42, İsimsiz27, İsimsiz22, İsimsiz19, Çalıklı Köyü İç Yolu, Çalıklı Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-13 2024-02-13 10:00:07.358-2024-02-13 16:00:16.382 saatleri arasında Encekler; İsimsiz37 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 16:00:07.949-2024-02-13 18:00:15.259 saatleri arasında Bey; İsimsiz17, AŞAĞIKUYU, 21., , İsimsiz80, PİRİ REİS, 29., 19., 18., 14., 27., 20., İsimsiz91, 28., 24., 23., 22., 13 Sokak, İsimsiz79, 61. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 16:00:07.949-2024-02-13 18:00:15.259 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMIRCI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-13 2024-02-13 11:00:07.03-2024-02-13 16:00:21.523 saatleri arasında Yiğitler; akyar yolu , İsimsiz65, İsimsiz31, İsimsiz21, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz48, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz16, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz28, İsimsiz25, İsimsiz20, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz9, İsimsiz1, akyar yolu, YİĞİTLER, Patika, Küçükoba Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 11:00:07.03-2024-02-13 16:00:21.523 saatleri arasında Sevişler; İsimsiz27, İsimsiz15, İsimsiz14, Sevinçler Köyü İç Yolu, Sevinçler Köyü Yolu, , sevişler köy içi yolu , İsimsiz37, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 11:00:07.03-2024-02-13 16:00:21.523 saatleri arasında Ören; İsimsiz22, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İç Yol, Ören Köyü İç Yolu, Ören Köyü Yolu, Ören Köyü, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 11:00:07.03-2024-02-13 16:00:21.523 saatleri arasında Kerpiçlik; iç yol, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, , Kerpiçlik Köyü Yolu, Kerpiçlik Köyü İç Yolu, Patika, İsimsiz3, İsimsiz9, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 11:00:07.03-2024-02-13 16:00:21.523 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 11:00:07.03-2024-02-13 16:00:21.523 saatleri arasında Eskihisar; , Eskihisar Köyü İç Yolu, İsimsiz13, İsimsiz18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 11:00:07.03-2024-02-13 16:00:21.523 saatleri arasında Hoşçalar; , Hoşçalar Köyü Yolu, HOŞÇALAR, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 11:00:07.03-2024-02-13 16:00:21.523 saatleri arasında Doktor Mehmet Akarsu; isimsiz 62, İsimsiz62, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-13 2024-02-13 16:00:20.341-2024-02-13 17:00:26.043 saatleri arasında İstasyon; Toprak SK., Kartay Sk., A. Bayram Sk., Erata Sk., Halk Sk., HOCA AHMET YESEVİ, MEHMET ÖZÇİN, Niğbolu Sk., Refah Sk., Sancar Sk., T.SARAÇOĞLU, Tayfun Sk., Vakıf Sk., Yosun Sk., HIZIR REİS, İsimsiz25, Selda Sk., Şelale , Gözde Sk., BÜŞRA, Ocak Sk., Pınar Sk., TOPRAK, Tuğba Sk., İsimsiz72, İsimsiz74, Armağan Sk., Atakan Sk., Dalin Sk., DEDE KORKUT, Esin Sk., Ganime Sk., GÜLHAN, Şehit Uzm. Çvş. Mete Han Cd., PIRIL, KEMAL BALIKESİR CAD., ESEN Sk., İsimsiz34, Nazlı Sk., YELKEN, Duru Sk., Gazi Sk., Gediz Sk., Geçit, Hacı Osman Sk., Hatip İsmail Sk., Hümmetoğlu Sk., Kasım Sk., Tibet Sk., Tolunay Sk., Uzunkaya Sk., Özmukan Sk., FİRDEVS, İsimsiz43, İsimsiz71, , AKİF, Avni Altıner Sk., Barbaros Sk., Egemen Sk., ESEN, Girginler Sk., Güney Sk., Hacı Enver Sk., Hızlı Sk., KAVAKLI, KEMAL BALIKESİR, M. Kayaalp Sk., Polat Sk., Saba Sk., Tufan Sk., Vatan Sk., Yağmur Sk., Çağla Sk., ÇİĞDEM, Özgen Sk., Ümmetoğlu Sk., NİSA, ASLAN, İsimsiz19, İsimsiz67, Gökyüzü Sk., tayfun elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 16:00:20.341-2024-02-13 17:00:26.043 saatleri arasında Zafer; ÇAYIR, İsimsiz113, Akyarvum Sk., Ali Kuşçu Sk., Asalet Sk., Avlu Sk., Badem Sk., Batı Sk., BİLLUR, Can Sk., CEVAHİR, Evciler Cd., Gaye Sk., Gizem Sk, Göçmen Sk., Gümüş Sk., Güneş Sk., Hazal Sk., Hisar Sk., Ihlamur Sk., Kocabey Sk., M. Gök Sk., Meltem Sk., Pamuk Sk., Piri Reis Sk., Sahra Sk., Sarıkaya Sk., Susam Sk., Tandoğan Sk., Tuna Cd., Öğretmen Rukiye Pınar Sk., Öğretmen İhsan Aksaray Sk., İklim Sk., Şark Sk., BUĞRA, İsimsiz15, Özlem Sk., FAHRETTİN ALTAY CAD., İsimsiz104, Alper Sokak, AHMET AKŞİN, Anıt Sk., DAĞDELEN, Dede Sk., DEVA, Doluca Sk., Eda Sk., Erkin Sk., FAHRETTİN ALTAY, Gizem Sk., Güvende Sk., IŞIL, Sema Sk., Talatbey Sk., Uylaş Sk., VARDARLAR, Yalçın Sk., YERCE, Yeşim Sk., Öğretmen Akif Bacak Sk., Öğretmen Bezmibey Sk., Öğretmen Cezmi Bey Sk., İkram Sk., İlgi Sk., Şeref Sk., İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz21, Kahyaoğlu Sk., Ece Sk., Alper Sk., Kardelen Sokak, SEDEF, ÖĞRETMEN M.REŞAT ÇINARLI, Amber Sk., Bereket Sk., Ekşioğlu Sk., Eylül Sk., Gülcan Sk., Hacı Raşit Sk., Itır Sk., Kahyaoğlu Sk., KAR, Karasu Sk., Kosova Sk., KUMRU, Köken Sk., KÖRFEZ, Limon Sk., Okyanus Sk., Seaş Ayıtlı Kül Barajı Yolu, Çitlenbik Sk., Öğretmen Hilmi Bostancı Sk., İnay Sk., İzci Sk., Şubat Sk., İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz16, İsimsiz19, Doluca Sk., İsimsiz34, İlgi Sk., İsimsiz20, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz101, Evciler Köyü İç Yolu, Susam Sk., PALAMUT, SEFA, PREVEZE, , Elif Sk., Fener Sk., Filibe Sk., Girne Sk., GÜVERCİN, Hoca Ahmet Yesevi Cd., KOSOVA, Manolya Sk., Martı Sk., Mert Sk., Nehir Sk., Nur Sk., Plevne Sk., Taha Sk, Utku Sk., YAKAMOZ, Yelda Sk., Yeşilyurt Sk., Yıldız Sk., ÇALDIRAN, Özlem Sk., Öğretmen Siyami Milli Sk., Şehit Sk., M.GÖK Sk., SARIKAYA, Maşallah Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 16:00:20.341-2024-02-13 17:00:26.043 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-13 2024-02-13 16:00:20.341-2024-02-13 17:00:26.043 saatleri arasında Evciler; Evciler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.