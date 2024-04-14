14 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 14.04.2024 - 10:51

Güncelleme: 14.04.2024 - 10:51

KOCAELİ ilinde 14 Nisan Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 14 Nisan Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMACIK, KOCAKAYMAS, TOPLUCA mahallelerinde AKÇAKESE KÖYÜ YOLU SK, BEREN SK., BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, GAZI, GAZİ SK., GAZİ. SK., KOCAKAYMAS KARANFIL, SARIOGLU MEVKII, SARIOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞABANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEYHKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TERZİLER KÖYÜ YOLU SK, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 14 Nisan Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KERPE, KINCILLI mahallelerinde 11. SK., ASIM AMCA, DUMLUPINAR SK., DURAK SK., GEBEŞ SK., GENÇLİK CD., İLBEY SK., KANARYA SK., KAPTAN CD., KAYALIK SK., KERPE LIMAN, LİMAN SK., MANOLYA SK., MENEKŞE SK., MERDİVEN SK., MIÇO CD., ŞİMŞEK SK., TEK SK., TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 14 Nisan Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBECI, CEBECİ mahallelerinde AMBAR, AMBAR SK., CEBECI, CEBECI DAR, CEBECI YAMAÇ, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., ÇAKIR, ÇAKIR SK., DAR SK., DÜZLER, DÜZLER CD., ERİKLİ SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., KARSILAR, KARŞILAR SK., PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., SARP SK., SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ SK., ŞİRİNEVLER SK., YATAKAGZI, YATAKAĞZI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 14 Nisan Pazar 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, MIMAR SINAN mahallelerinde 2211., 2211. SK., 2211/1. SK., 2212., 2212. SK., 2212/2., 2212/2. SK., 2212/3., 2212/3. SK., 2212/4. SK., 2212/5. SK., 2212/6. SK., 2212/7. SK., 2213. SK., 2213/2., 37/1. SK., 39. SK., 39/1. SK., 40. SK., 40/3. SK., 43. SK., 46. SK., 54. SK., 55. SK., 55/1. SK., 56/1. SK., KUBİLAY CD., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 14 Nisan Pazar 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME, MEVLANA, MUSTAFAPASA, OSMAN YILMAZ mahallelerinde 501. SK., 502/1. SK., 502/2. SK., 502/3. SK., 502/4. SK., 503. SK., 504. SK., 504/1., 504/1. SK., 505. SK., 505/1. SK., 505/2. SK., 506. SK., 507. SK., 508. SK., 508/1. SK., 508/2. SK., 508/3. SK., 509., 509. SK., 509/1. SK., 509/2. SK., 509/3. SK., 509/4. SK., 509/5. SK., 509/6. SK., 509/7. SK., 510., 510. SK., 511. SK., 512. SK., 512/1. SK., 512/2. SK., 513. SK., 514. SK., 515. SK., 516. SK., 517. SK., 518. SK., 519. SK., 520., 520. SK., 521. SK., 522. SK., 523. SK., 523/1. SK., 527. SK., 536/1. SK., 537. SK., 538. SK., 538/1. SK., 539. SK., 539/1. SK., 539/2. SK., 540. SK., 541. SK., 542., 542. SK., 543., 543. SK., 543/2. SK., 543/3. SK., 544. SK., 554. SK., 616. SK., 746/2. SK., 750. SK., 751. SK., 752. SK., 754. SK., 755. SK., 757. SK., 758. SK., 761. SK., 762. SK., 763. SK., 765. SK., 766. SK., 767. SK., 896., 896. SK., BAHARDERE CD., BAHARİYE CD., BARBAROS, BARBAROS CD., ÇOBAN MUSTAFAPASA, ÇOBAN MUSTAFAPASA CD., GÜMÜSPALA, GÜMÜSPALA CD., GÜMÜŞPALA CD., KANCILAR, ŞEHİT HALİL KAMIŞ CD., ŞEHİT KADİR KASA SK., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 14 Nisan Pazar 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELLER, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME, MEVLANA, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA mahallelerinde 502. SK., 712/1., 712/1. SK., 712/2. SK., 713/1., 713/1. SK., 714. SK., 715. SK., 718. SK., 719. SK., 720. SK., 720/1. SK., 722. SK., 723. SK., 726. SK., 727. SK., 727/1. SK., 727/2. SK., 727/3., 727/3. SK., 728., 728. SK., 729., 734. SK., 734/1. SK., 734/2. SK., 735., 735. SK., 736. SK., 737., 737. SK., 737/1., 737/1. SK., 738., 738. SK., 738/1. SK., 738/2. SK., 739. SK., 740., 740. SK., 741. SK., 742/1. SK., 743., 745/1. SK., 745/2. SK., 764. SK., 768., 768. SK., 769. SK., 769/1. SK., 771. SK., 772. SK., 772/1. SK., 773., 773. SK., 773/1. SK., 774., 774. SK., 844. SK., 855., 855. SK., 859/1. SK., 859/11. SK., 859/2., 859/2. SK., 859/3. SK., 859/4., 859/4. SK., 859/5., 859/5. SK., 859/6. SK., 860/1. SK., 862. SK., 863. SK., 864. SK., 864/1. SK., 864/2. SK., 865., 865. SK., 865/1. SK., 865/2. SK., 866. SK., 867. SK., 867/2. SK., 868., 868. SK., 868/1. SK., 868/10. SK., 868/2. SK., 868/3. SK., 868/5. SK., 868/6. SK., 868/7. SK., 868/8., 868/8. SK., 868/9. SK., 869. SK., 869/1. SK., 869/2. SK., 870. SK., 870/1. SK., 870/2. SK., 870/3., 870/3. SK., 870/5. SK., 871., 871. SK., 871/1., 871/1. SK., 871/2., 871/2. SK., 871/3. SK., 872. SK., 872/1. SK., 873. SK., 873/1. SK., 873/2. SK., 873/3. SK., 874. SK., 874/1. SK., 874/2., 874/2. SK., 874/3., 874/3. SK., 875., 875. SK., 875/1. SK., 876., 876. SK., 876/1. SK., 877., 877. SK., 877/1. SK., 877/2. SK., 878. SK., 879/1. SK., 879/2. SK., 879/3. SK., 880., 880. SK., 881., 881. SK., 881/1. SK., 882. SK., 882/1. SK., 883. SK., 883/1. SK., 883/2., 883/2. SK., 884. SK., 884/1. SK., 884/3. SK., 884/4. SK., 885. SK., 885/1. SK., 885/2. SK., 885/3. SK., 886. SK., 886/1. SK., 887., 887. SK., 887/1., 887/1. SK., 887/2. SK., 887/4. SK., 887/6. SK., 887/7. SK., 888., 888. SK., 888/1., 888/1. SK., 888/2. SK., 888/3. SK., 888/4. SK., 888/5., 888/5. SK., 888/6. SK., 889. SK., 889/1. SK., 889/10. SK., 889/2., 889/2. SK., 889/3. SK., 889/4. SK., 889/5. SK., 889/7. SK., 889/8. SK., 889/9. SK., 890. SK., 890/2. SK., 902/1. SK., 905/1. SK., BAHARDERE, BÜLBÜL CD., ÇOBAN MUSTAFAPAŞA CD., ERENLER, ERENLER CD., IBRAHIM AGA, İBRAHİM AĞA CD., MADENCILER, MADENCİLER CD., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., ÖZGÜR, ÖZGÜR CD., SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ CD., SOMA MADEN SEHITLERI, SOMA MADEN ŞEHİTLERİ BLV sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 14 Nisan Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SUADIYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 11.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., ABBAS, ABBAS SK., AKÇASU SK., AKVİLLA KONUTLARI SİTE YOLU SK, ALAYLI SK., ARSLAN, ARSLAN CD., ARTEZYEN SK., AYDINLIK SK., BALABAN BAYRAK SK., BALCILAR SK., BELLİSAN SK., CEVIZLIK, CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK. SK., ÇANAKÇI SUYU SK., DEĞİRMENKAPI CD., DIZDAROGLU, DİZDAROĞLU CD., DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., FAHRİ SK., FİLİZLER SK, GÜLBAHÇE CD., GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK, HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HARMANLIK SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, HOCALAR SK., KABAKOZ SK., KADEM SK., KADIMEZARI CD., KADİR ASLAN SK, KANAAT SK., KARADERE CD., KARALAR SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELEŞLİ SK., KESTANELIK, KIVRAK SK., KORUCU SK., KUPLAY SK., MEKTEPLI, MESRUTIYET, MESUDIYE, MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MEŞRUTİYET SK., MOLLAGARİP SK., NUSRETİYE İZMİT CD., OKÇAPINAR SK., ÖMERAĞA SK., ÖNCÜ SK., ÖZKANLI SK., SEHIT ISHAK ÖZTÜRK, SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, ŞİRİNYOL SK., TAŞLI TARLA SK., TOPKAPI, UZAK SK., YUSUF DEDE SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Nisan Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde ALİ EFENDİ SK., BESIKTAS, BEŞİKTAŞ SK., CEZAYİR SK., DESTAN SK., DOGUS, DOĞUŞ CD., GÜLENCE SK., KIRMALAR SK., MESCİT SK., RUMELİ SK., UZUN YOL SK., YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 14 Nisan Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, KESTANELİK, KÖSEKÖY, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE, ŞİRİNSULHİYE ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde ADALAR SK., AHATLI SK., ALİOĞULLARI SK., ARAPOĞLU SK., ARTVIN, ARTVİN SK., ATILAY SK., AYDINLIK, AYDINTEPE, BAHÇELİEVLER SK., BALABAN CUMHURİYET CD., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK SK., ÇAKIROĞLU SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇAYKARA SK., DEGIRMENKAPI, DEMİRCİLER SK., DERELI, DERELİ SK., DİZGE SK., DR.SEBAHATTIN KERIMOGLU, DURSUN, DURSUN SK., ELÇİ SK., ERDOĞAN SK., ERTUĞ SK., FERHAT AĞA SK., GEDE SK., GÜLBAHÇE, GÜLLİCE SK., GÜLYALI SK., GÜMÜŞÇÜ SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERI, HANYERİ SK., İFTİHAR SK, İMAMOĞLU SK., İPEKYOLU CD., İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, İZMİT CD., KADER SK, KANAAT, KARAKADILAR CD., KARALI SK., KARPUZLUK SK., KAYI SK., KELESLI, KESTANELİK SK., KIVANÇ ÇIKMAZI SK., MEKTEPLİ SK., MEMISLER SK., MEMİŞLER SK., MESUDİYE. CD., MOLLAGARIP, NAZIM DEMİRCİ. CD., ORTAKLAR SK., ÖMERLİ SK., ÖZKOÇ SK., ÖZMEN SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., PERVANE SK., RAUF EFENDİ SK., SERT SK., SEVIL, SEVİL SK, SEVİL SK., SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNTEPE SK., TALİP SK., TEPELİ SK, TEPELİ SK., TOPKAPI CD., TUROĞLU SK, TUZLA SK., VAROL SK., YAKIN SK., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK., YILMAZLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 14 Nisan Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde 4552., 4553., AKŞEMSEDDİN SK., ÇİFTLİK CD., GİRESUNLULAR SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KARABIYIK SK., KİRAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 14 Nisan Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde 4514, 4529., 4536., 4548., ARI SK., ATATÜRK CD., BAHÇE SK., ÇAM SK., DEĞİRMEN BAYIRI SK., FESLİHAN SK., KARTAL SK., KÖMÜRCÜOGLU, KÖMÜRCÜOĞLU CD., KUĞU SK., ÖMER COŞKUN SK., PAPATYA SK., ŞEHİT AYHAN ÜLGER SK., TAVSANLI ATATÜRK, TAVŞANLI ATATÜRK CD., ZEKİYE ÇEŞMESİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 14 Nisan Pazar 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DILISKELESI, DİLİSKELESİ mahallelerinde 728/1. SK., 729. SK., 729/3. SK., 730. SK., 800. SK., 800/1. SK., ADNAN MENDERES CD., CUMHURIYET, CUMHURİYET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 14 Nisan Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, CAMİ, YALI, YENI, YENİ, ZİNCİRLİKUYU mahallelerinde ACI ÇEŞME SK., ARALIK SK., ASKERİ LOJMANLAR KÜME EVLER, ATA SK., AYNUR SK., AYVAZ, AYVAZ SK., BAHÇELIEVLER, BAHÇELİ SK., BAYIR SK., BERK SK., BİLLUR SK., BİRCAN SK., BÜYÜKERCAN SK., CAMİ KARŞISI SK., ÇELİKEL SK., ÇIFTE SELVILER, ÇİFTE SELVİLER SK., DENİZ SK., ESKI HÜKÜMET, ESKİ HÜKÜMET CD., FIRIN SK., HERDEM SK., ISTASYON, İNCE SK., İSTASYON CD., KAHVECILER, KAHVECİLER SK., KALE SK., KAPLAN CD., KAVALA CD., LAZIM, LAZIM SK., MEKTEP SK., MUSAB SK., NEDİM SK., NİHAN SK., NİLAY SK., NURHAN SK., ÖGRETMEN ZATIYE ÇELEMEN, ÖĞRETMEN ZATİYE ÇELEMEN SK., ÖRENBABA, ÖRENBABA SK., ÖZBAY SK., SAFİNUR SK., SELANİK SK., SEMAZEN SK., SUDEM SK., SÜMBÜL SK., TARHAN SK., TAŞLİMAN, TAŞLİMAN SK., TAYLAN SK., TUZLA CD., YAĞHANECİLER SK., YASEMİN SK., ZAMBAK SK., ZÜMRÜT, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.