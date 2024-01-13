14 Ocak SAKARYA KOCAALİ elektrik kesintisi: KOCAALİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.01.2024 - 21:51

Güncelleme: 13.01.2024 - 22:46

SAKARYA KOCAALİ ilçesinde 14 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAALİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KOCAALİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAALİ ilçesinde 14 Ocak Pazar 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, KİRAZLI mahallelerinde AKPINAR, AKPINAR SK., AKPINAR/1, AKPINAR/3, AKPINAR/4, AKPINAR/7, AKPINAR/8, İsimsiz113, KIRAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.