15 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.04.2025 - 10:05

Güncelleme: 15.04.2025 - 10:05

KOCAELİ ilinde 15 Nisan Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ mahallelerinde DAGDIBI, HACI ŞÜKRÜ SK., HICRET, KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ CUMHURIYET CD., KARAAGAÇ GÜL SK., KARAAGAÇ KILIÇ, KARAAGAÇ KILIÇ SK., YAĞCI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAKESE mahallelerinde CUMHURİYET CD., ÇEŞME SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BABALI mahallelerinde ATMACA SK., BABALI ATATÜRK, BABALI LALE, ÇAM SK., DOĞAN SK., KANARYA SK, LALE SK., MEŞE SK, MEŞE SK., ÖZDEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞAÇAĞIL, AKÇAKESE, ÇALYER, ÇARŞI, DELIVELI, DELİVELİ, EĞERCİLİ, ELMACIK, GONCAAYDIN, KARADIVAN, KARADİVAN, KOCAKAYMAS, SAHINLER, SARIŞEYH, SEREFSUNGUR, ŞAHİNLER, ŞEREFSUNGUR, TOPLUCA, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AKÇAKESE CUMHURIYET, AKÇAKESE KÖYÜ YOLU SK, ATATÜRK., ATATÜRK. CD., AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BEREN SK., BERİL SK., BESTE SK., BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIFTLIK MEVKII, ÇINARCIK MEVKII, ÇINARCIK MEVKİİ KÜME EVLER, ÇİFTLİK MEVKİİ KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKII, DELIVELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DELİVELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ELMACIK SAKALLAR MEVKII, ELMACIK SAKALLAR MEVKII KÜME EVLER, ELMACIK SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRLER MEVKII, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, ESKİ KANDIRA CD., GAZI, GAZİ. SK., GIRGIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, GONCAAYDIN KÖYÜ YOLU SK, GÖGÜSLER MEVKII, GÖGÜŞLER MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRIYET., HÜRRİYET CD., HÜRRİYET. CD., IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT CD., İZMİT KANDIRA YOLU SK., KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVL, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAYIPLAR YOLU SK, KOCAKAYMAS ATATÜRK, KOCAKAYMAS BERIL, KOCAKAYMAS BESTE, KOCAKAYMAS KARANFIL, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, KUYULAR SK, KUZULUK SK., KÜÇÜK ÜGÜMCE MEVKII, KÜÇÜK ÜĞÜMCE MEVKİİ KÜME EVLER, MESUT SK., MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NURCAN SK., ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SALTIKLAR MEVKII, SALTIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARIOGLU MEVKII, SARIOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞABANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİNLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEYHKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TAMER SK., TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKESINLER MEVKII, TEKKEŞİNLER MEVKİİ KÜME EVLER, TERZİLER KÖYÜ YOLU SK, TONGURLU MEVKII, TONGURLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÜGÜMCE MERKEZ MEVKII, ÜĞÜMCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÜTÜK GÖLETİ YOLU SK, VEYISLER MEVKII, VEYİSLER MEVKİİ KÜME EVLER, YUNUS EMRE CD., YUNUSLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 15 Nisan Salı 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, AKINCI, AVDAN, ÇALCA, KUBUZCU, SELAMETLI, SELAMETLİ, TEKSEN, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AHADLI MEVKII, AHADLI MEVKII KÜME EVLER, AHADLİ MEVKİİ, AHADLİ MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AKÇAOVA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AKINCI HATIPLAR MEVKII, AKINCI HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, AKINCI HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, AVDAN MERKEZ MEVKII, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AZAKLI MEVKII, AZAKLI MEVKII KÜME EVLER, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVL, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, BOGALLAR MEVKII, BOGALLAR MEVKII KÜME EVLER, BOĞALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, ÇALCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DÜZ MEVKII, DÜZ MEVKİİ KÜME EVLER, ILYASLAR MEVKII, ISHAKLAR MEVKII, İLYASLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KABAKLAR MEVKII, KABAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKII, KOCAÇALCA MEVKII KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜKLÜ MEVKII, KÜÇÜKLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN ORTA MEVKII, TEKSEN ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN YUKARI MEVKII, TEKSEN YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE KÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEKÖY MEVKII, TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TOKASLAR MEVKII, TOKAŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAGCILAR MERKEZ MEVKII, YAGCILAR SOFULAR MEVKII, YAGCILAR SOFULAR MEVKII KÜME EVLER, YAĞCILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKII KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YORGALAR MEVKII, YORGALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 15 Nisan Salı 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde YENI MAH. KAMP YOLU, YENİ MAH. KAMP YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Nisan Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, CAMIDÜZÜ, ÇEPNI, ÇEPNİ, GONCA, MASUKIYE, PAZARÇAYIRI, SERINLIK, SERİNDERE, SERİNLİK, SEVKATIYE, SULTANIYE, SULTANİYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALAYLI SK., ALI AGA, ALİ AĞA CD., ARSLANBEY KARTEPE, ARSLANBEY KARTEPE CD., ASAGA MEVKII, AŞAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞLIK SK., BAYRAM, BAYRAM SK., BEYKOZ, BEYKOZ CD., CAMIDÜZÜ MERKEZ MEVKII, ÇAMLIKDÜZÜ SK., DEĞER SK, DENİZLİ SK., ERYIGITLER MEVKII, ERYİĞİTLER MEVKİİ KÜME EVLER, FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK, FINDIKSUYU SK., HAN SIRTI YOLU SK, HANLAR MEVKII, HANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, IFRAZIYE, İFRAZİYE, İFRAZİYE KÜME EVLER, İFRAZİYE. SK, KARAOLUK MEVKII, KARAPINAR MEVKII, KARPUZDERE MEVKII, KARPUZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, KARTEPE, KESTANEDÜZÜ MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KILISE MEVKII, KİLİSE MEVKİİ KÜME EVLER, MERKEZ/13, PAMUKOVA YOLU CD, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARSUYU, PINARSUYU SK, SARIÇÖKEK MEVKII, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, SERINLIK KARPUZDERE MEVKII, SERINLIK ORTA MEVKII, SERİNDERE KANYON YOLU SK, SERİNDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SERİNLİK KARPUZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERİNLİK ORTA MEVKİİ, SERİNLİK ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANIYE MERKEZ MEVKII, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TABAY, TELESİYEJ YOLU SK, ÜST MEVKII, YAYGINCA MEVKII, YAYGINCA MEVKİİ KÜME EVLER, YAYLA, YESILDERE, YEŞİLDERE, YEŞİLDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKDEMIR, AKDEMİR SK., AKSEMSEDDIN, ARZUM, BAGDAT, BAĞDAT CD., BALLICA, BALLICA SK., BEYLERBEYI, BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., ÇIRACI SK., DEREBEY SK., DİNAMİK SK., ENGINAR, EREN, EREN SK., FETIH, GAZI YENER TASKIN, GENÇLIK, HANIMAĞA CD., HAVAİ SK., HIPODRUM, HİPODROM CD., HİPODRUM CD., KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARTEPE KENT, KARTEPE KENT SK, KAYALAR, KESER, KESER CD., KETEN, KETEN SK., KORLU SK., LAÇİN SK., MACERA, MELEK SK., MUALLİM SK., OLGUN, PUMA SK., SEHERYELİ SK., TAÇ SK., TAŞ SK., TURNA, TURNA SK., UYGAR, UYGAR SK., YAKACIK SK., ZERDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 1. SK., 103. SK., 104. SK., 106. SK., 107. SK., 108., 108. SK., 109., 109. SK., 110., 111. SK., 112. SK., 114. SK., 115. SK., 116., 116. SK., 117. SK., 118. SK., 120., 120. SK., 121., 121. SK., 124. SK., 125. SK., 126. SK., 127. SK., 13., 13. SK., 130. SK., 131., 131. SK., 132., 132. SK., 136., 137. SK., 138. SK., 15., 15. SK., 16. SK., 17. SK., 18. SK., 2. SK., 20. SK., 214. SK., 22., 22. SK., 23., 23. SK., 234. SK, 24. SK., 244., 244. SK., 245., 245. SK., 248. SK., 25., 25. SK., 26. SK., 27. SK., 28. SK., 29., 29. SK., 31. SK., 32., 32. SK., 34. SK., 35., 35. SK., 36., 37., 37. SK., 38., 39. SK., 40. SK., 41., 41. SK., 6. SK., 7. SK., 9. SK., AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., D-100 KARAYOLU, HACI ARIF, HACI ARİF CD., IMAR, İMAR CD., YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNTARLA mahallelerinde 210. SK., 221. SK., 227., 227. SK., 233. SK., 301., FIRUZE, FIRUZE CD., FİRUZE CD., SULTAN BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, UZUNTARLA mahallelerinde 157. SK., 202. SK., 205. SK., 208. SK., 225. SK., 228. SK., 230. SK., 231. SK., 249., 301. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde CEM SULTAN, CEMRE SK., CEVİZ SK., GÜLAÇTI SK., INKILAP, SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., TUNALI SK., YAĞCILAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, RAHMİYE mahallelerinde BURÇ SK., ÇAMLI, ÇAMLI SK., ISTIKBAL, İLKBAHAR SK., İSTİKBAL SK., MARTI SK., MEVSIM, MEVSİM SK., MİNE SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., TOPBAS, TOPBAS SK., TOPBAŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde CEM SULTAN SK., ELİT SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., GÜVENER, GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI SK., KURTBEY, KURTBEY SK., MELTEM, MÜDERRIS, NEŞELİK SK., ÖNDER, SIMGE, YESILKENT, YEŞİLKENT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EŞME, UZUNTARLA mahallelerinde 424., 424. SK., 425. SK., 428. SK., SERA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde CAMI MEVKII, CEVİZLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KETENCİLER AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, TIRANKO MEVKII, TIRANKO MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKII KÜME EVLER, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde 220. CD., 2342., 2343., 2346., 242. CD., FETİH SK., HALIL IBRAHIM ERDEM, HALİL İBRAHİM ERDEM, İZNIK YOLU, İZNİK YOLU CD., KEMAL AYDINOGLU, KEMAL AYDINOĞLU, KEMAL AYDINOĞLU SK., MUSTAFA SELVİ SK., NURETTIN GÖKÇORA, NURETTİN GÖKÇORA CD., OLUKLU-KAYACIK YOLU SK, ŞİRİNEVLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 15 Nisan Salı 11:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIFERHADIYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, ICADIYE, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURIYE, SİYRETİYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA, ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ÇAVUŞ SK., ERENLER SK., ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ICADIYE YUKARI MEVKII, ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ, KURTLAR VADISI MEVKII, KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE, NÜZHETİYE, PANAYIR mahallelerinde ARNAVUT SK., ATATÜRK CD, ATİLLA SK, CEMAL AGA, DÜZALAN, ERENKAYA, ERENKAYA SK., ERENLER, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALİL UZUNER SK., HASAN AĞA SK., HÜSEYİN AĞA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, SK., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., YENI, YENİ SK., YILDIRIMLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMİDİYE, ICADIYE mahallelerinde ICADIYE ASAGI MEVKII, KARAKAŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN, NIMETIYE, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE mahallelerinde ALİ AĞA SK., CEMAL AĞA SK., DÜZALAN SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, HALIL UZUNER, HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HAVUZLUBAHÇE, NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL, SARAL SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT FEVZI UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., YILDIRIMLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 15 Nisan Salı 10:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZAGAÇ, DÜZAĞAÇ, IPEK YOLU, İPEK YOLU, SIRINKÖY, ŞİRİNKÖY, YUNUS EMRE mahallelerinde 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS BULVAR, 504., 504. SK., 512., 649. SK., 649/1., 654. SK., 655., 657., 657. SK., 658. SK., 660. SK., 661. SK., 662. SK., 664. SK., 665. SK., 666. SK., 670. SK., 672., 672. SK., 677. SK., 677/1. SK., 678., 678. SK., 679. SK., 680. SK., 685., 685. SK., 685/1. SK., 686. SK., 688., 688. SK., 694. SK., 695., 695. SK., 696., 697., 697. SK., 698., 699., 703. SK., 705. SK., 825. SK., 827. SK., 830. SK., 833., 834., 834. SK., 864., 864. SK., 865., 865. SK., 869. SK., 870. SK., 871., 871. SK., 873., 873. SK., ALİ FUAT PAŞA CD., CELAL BAYAR CD., CEVDET SUNAY CD., DAVUT PASA, DAVUT PAŞA CD., DOSTLAR CD., FAHRI KORUTÜRK, FAHRİ KORUTÜRK CD., İPEK YOLU BULVAR, KERVANSARAY CD., RAUF DENKTAS, RAUF DENKTAŞ CD., SEHIT ERGIN KOMUT, SIVRITEPE CD., SİVRİTEPE CD., ŞEHİT ERGİN KOMUT CD., ZORLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 15 Nisan Salı 08:30-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELLER mahallelerinde 901/1. SK., 902/3. SK., 902/4. SK., 903. SK., 903/1. SK., 904. SK., 904/1. SK., 905. SK., 908/1. SK., 908/3. SK., 910/1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 15 Nisan Salı 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde 2443. SK., 2444. SK., 2446., MUTLUKENT BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 15 Nisan Salı 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4426. SK., 4426/1., 4428., 4432., 4450, 4450., ALTINDAĞ SK., KARAKAZAN SK., MADEN CD., MOLLA FENERI, MOLLA FENERİ CD., PELITLI YOLU, PELİTLİ YOLU, PELİTLİ YOLU CD., SANAYI., SANAYİ., SANAYİ. SK, YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 15 Nisan Salı 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALIL, HACIHALİL mahallelerinde 1201., 1201. SK., 1201/3. SK., 1202., 1202. SK., 1202/1. SK., 1202/2., 1202/2. SK., 1202/3. SK., 1203., 1203. SK., KIZILAY, KIZILAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 15 Nisan Salı 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELLER, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA mahallelerinde 716. SK., 717., 717. SK., 731. SK., 732. SK., 733., 733. SK., 733/1. SK., 906. SK., 907., 907. SK., 907/1., 907/1. SK., 908. SK., 909. SK., 910. SK., BÜLBÜL, BÜLBÜL CD., ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL CD., ŞEHİT YILMAZ ARGON CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 15 Nisan Salı 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4434., 4440., 4448., AĞIL KORUSU SK., AKASYA SK., ELİF SK., TAVŞANLI YOLU CD., TAVŞANTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 15 Nisan Salı 15:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEK, YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde 2402., 2402. SK., 2403., 2403. SK., 2405. SK., 2408. SK., 2409. SK., 2410., 2410. SK., 2425., 2425. SK., 2426. SK., 62/2., 62/3., 62/3. SK., 62/4., 62/4. SK., 62/5. SK., 62/6., 62/6. SK., 63., 63. SK., 70., 70. SK., 71. SK., 72., 72. SK., 73. SK., 74. SK., 77. SK., 79., 79. SK., 80., 80. SK., 81., 82., 82. SK., 83/1. SK., 83/3. SK., 84., 84. SK., 86., 86. SK., DICLE, ISSIKGÖL, ISSIKGÖL SK, RAGIP DEMIRKOL, RAGIP DEMİRKOL BULVAR, VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde 2404., 2423. SK., 2424., 2424. SK., 2431., 2431. SK., 2432., 2448. SK., DİCLE CD., ISSIKGÖL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 15 Nisan Salı 13:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, KADILLI, MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, MUDARLI, OVACIK mahallelerinde 1082/3. SK., 3301., 3302., 3304., 3314., 3315., 3317., 3317. SK., 3318., 3319., 3327., 3340., 3341., 3341. SK., 3342., 3342. SK., 3343., 3344, 3344., 3353., 3354., 3355., 3360., 3360. SK., 3361., 3363., 3803., 3804., 3806., 3810, 3811., 3812., 3813., 3814., 3816., 3817., 3820., 3821., 3830, 3840., 3841, 3843., 3850., 3852., 3852. SK., 3853., 3854., 4201. SK, 4206., 4301, 4301., 4301. SK., 4303., 4304., 4305., 4308., 4309, 4309., 4309. SK., 4320, 4320., 4321., 4321. SK, 4330, 4330., 4330. SK., 4334, 4334., 4334. SK., 4336, 4336., 4337., 4341, AHMET AĞA SK., ALEMDAR CD., AYAR SK., BARBAROS SK., BOSTAN DERE SK., CEYLAN SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMAKÖY FATIH, CUMAKÖY FATIH CD., CUMAKÖY FATİH CD., ÇANAK SK., ÇAYIR SK., ÇAYIRLAR SK., DEDECİK SK., DEĞİRMENALTI SK., DOKTOR SK., DÜBEKTAŞ SK., ELMA SK., ELMALI SK., ELVAN SK., EVREN SK., FATİH, GAZİ SK., GÜL SK., GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜLBEN SK., GÜNEŞ SK., HAFIZ EYÜP SK., İBRAHİM AĞA CD., İNCİ SK., KADILLI ATATÜRK, KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KARA SK., KARDELEN SK., KARSIYAKA, KARŞI SK., KARŞIYAKA CD., KAŞPINAR SK., KAVAK SK., KAYACIK SK., KAZIM KARABEKİR SK., KEMAL ATATÜRK, KEMAL ATATÜRK CD., KEMAL NEHROZOĞLU CD., KERİMOĞLU SK., KOCAKÖPRÜ SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., KÖRFEZ SK., KÖSE SK., KÖYSUYU SK., KUBİLAY SK., MERCAN SK., MEVLANA CD., MUDARLI CUMHURIYET, MUDARLI CUMHURIYET CD., MUDARLI ISTIKLAL, MUDARLI ISTIKLAL CD., MUHTAR SK., NERGİZ SK., ORKİDE SK., ORMAN SK., ORMANCI SK., PALMİYE SK., PAPATYA SK., SADETTİN SK., SANCAK CD., SARIÇALILIK SK., SAYGI SK., SEHIT EMIN DOGAN, SILE, SÖĞÜT SK., SUBAŞI SK., ŞEHİT EMİN DOĞAN CD., ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., ŞİLE CD, ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., UĞUR SK., ULUDERE, ULUDERE CD., VADİ SK., VİŞNE SK., YASEMİN SK., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YEDIYER, YEDİYER CD, YEDİYER CD., YENİ ÇEŞME SK., YEŞİLTEPE SK., YILDIZ SK., ZEMZEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI, DENİZLİ, ORGANIZE mahallelerinde 1, 1. CD., 3422, 3422., CUMHURİYET BULVAR, GAZI MUSTAFA KEMAL, GONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 15 Nisan Salı 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ mahallelerinde AKAR SK., ALICI SK., ARIN SK., ARIPINARI, ARIPINARI SK., AŞAĞI PINAR SK., BALIKAYA SK., BASAKLI, BAŞAKLI SK., CEVİZDİBİ SK., ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., DURSUN SK., ERENLER TEPESİ SK., ESENLER SK., FATİH SK., FAZILET, FAZİLET SK., GÜMÜSPALA, GÜMÜŞPALA CD., HAFIZ ALİ SK., HAVUT ÇEŞME SK., İKİZ ÇEŞME SK., KAŞARHANE SK., KAYNARCA SK., KOCAALİ SK., KÜÇÜK SK., KÜLLÜKTEPE SK., MEHTAP SK., OSMAN SK., SARAÇ, SARAÇ SK., SPOR SK., TAVSANCIL, TAVŞANCIL SK., YENIKÖY, YENİKÖY SK., YILDIZLI SK., YURTYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER, ORGANIZE mahallelerinde 1., 2. CD., 36. SK., 38. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 15 Nisan Salı 00:30-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET mahallelerinde HARMAN SK., HASRET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 15 Nisan Salı 00:30-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET mahallelerinde MUHSİN YAZICIOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 15 Nisan Salı 00:30-06:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde DEREN, DEREN SK., DERİN SK., IHLAS, İHLAS SK., İSMET İNÖNÜ CD., KIZILCIK, KIZILCIK SK., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD., YELKEN, ZAKKUM SK., ZEHRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 15 Nisan Salı 08:30-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ mahallelerinde 2030., 2301/2. SK., 2301/3., 2328. SK., 2329., 2329. SK., 2331. SK., 2331/1., 2331/1. SK., 2332. SK., 2333., 2333. SK., 2334. SK., 2341. SK., 3236, IŞIK, KARACAOĞLAN CD., KAYI BOYU CD., NECİP FAZIL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 15 Nisan Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 119., 119. SK., 121/1., 121/1. SK., 123., 123. SK., 123/3. SK., 123/4. SK., 123/5., 123/5. SK., 124., 124/1., 124/1. SK., 125., 125/1. SK., 127., 128., 128. SK., 130., 130/2., 133. SK., 134., 134. SK., 135., 135. SK., 135/1., 136. SK., 138., 140., 140. SK., 142., 142. SK., 143., 143. SK., 143/1. SK., 144., 144. SK., 145., 145. SK., 146. SK., 147., 147. SK., 147/1. SK., 147/2. SK., 149., 149. SK., 151., 151. SK., 152., 152. SK., 153., 153. SK., 153/1., 159. SK., 170., 170. SK., 172., 173. SK., 199., 199. SK., 220., 220. SK., 220/1., 220/1. SK., 222., 222. SK., 222/1., 222/1. SK., 224/1., 224/1. SK., 224/2. SK., 224/3. SK., 226. SK., 230., 230/2., 230/2. SK., 232., 232. SK., 240., 240. SK., 240/1., 240/1. SK., 240/3. SK., 242., 242. SK., 242/1. SK., 242/2., 242/2. SK., 242/3., 242/3. SK., 246., 246. SK., 247., 247. SK., 247/1. SK., 247/2., 247/2. SK., 247/3. SK., 247/4. SK., 248., 248/1. SK., 248/2., 248/2. SK., 249. SK., 250., 250. SK., 250/1., 250/1. SK., 250/2., 250/2. SK., 250/3. SK., 251., 251. SK., 253., 253. SK., 253/1., 253/1. SK., 253/2. SK., 255. SK., 255/1., 255/2., 255/2. SK., 255/3., 255/3. SK., 268. SK., 270. SK., 276., 276. SK., 471/4., 479. SK., ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ CD., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., PIR SULTAN, PIR SULTAN CD., PİR SULTAN CD., YUNUS EMRE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 15 Nisan Salı 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde AKDENIZ, CİHAN SK., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., GÖKÇE SK., GÜNBATI SK., HAZAN SK., ILGAZ, ILGAZ SK., KUMRU, KUMSAL SK., RÜZGAR SK., SÖGÜT, ŞEHİT ABDULLAH ALİ CD., TANRIKULU SK., TURGUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 527., 527. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 202/1. SK., 202/2., 202/2. SK., 202/3., 202/3. SK., 202/6. SK., 203., 204. SK., 204/1. SK., 204/2., 204/2. SK., 204/3. SK., 205/1., 205/1. SK., 205/2., 205/2. SK., 206., 206. SK., 207. SK., 207/1., 207/1. SK., 209. SK., 210., 210/1., 211. SK., 212., 212. SK., 213., 213. SK., 214., 216., 216. SK., 216/1. SK., 216/2. SK., 218. SK., 220/2. SK., 222/2. SK., 222/3. SK., 224., 224. SK., 229., 229. SK., 230/3., 231., 233., 235., 235. SK., 237. SK., 239., 239. SK., 239/1., 239/1. SK., 243/1., 243/1. SK., 243/2., 243/2. SK., 243/3., 243/3. SK., 251/1. SK., 251/2. SK., 251/3., 251/3. SK., 251/4., 251/4. SK., 251/5., 251/5. SK., 255/1. SK., 267/5., 269. SK., 272. SK., 369. SK., ASIK VEYSEL, ASIK VEYSEL CD., AŞIK VEYSEL CD., ISTIKLAL, MEHMET AKİF ERSOY CD., MURAT ÇOBANOGLU, MURAT ÇOBANOĞLU CD., RAHMI DIBEK, RAHMİ DİBEK CD., UGUR MUMCU, UĞUR MUMCU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, EMEK mahallelerinde 117/1. SK., 414., 414. SK., 414/1., 414/1. SK., 414/2. SK., 415/1. SK., 415/3., 415/3. SK., 58. SK., 58/1. SK., 58/2., 60. SK., 66. SK., 67/1. SK., 67/3. SK., 67/4. SK., 68., 68. SK., 68/2. SK., 68/3. SK., 69., 69. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 15 Nisan Salı 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, ÇAYIROVA, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 201. SK., 201/1., 201/1. SK., 202/4. SK., 203. SK., 203/1. SK., 203/2. SK., 2302/1. SK., 5206., 5206. SK., 5209., 5209. SK., 5210., 5210. SK., 5211., 5211. SK., 5212., 5212. SK., 5213., 5213. SK., 5214., 5214. SK., 5215., 5215. SK., 5216., 5216. SK., 5217., 5217. SK., 5218. SK., 5219. SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 15 Nisan Salı 10:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 5101/1. SK., 5101/2., 5101/2. SK., 5101/3., 5101/6. SK., 5102., 5102. SK., 5103/1. SK., 5103/2., 5103/2. SK., 5105. SK., 5106., 5107., 5107. SK., 5127. SK., 5132., 5132. SK., 5132/1. SK., 5137. SK., 5137/2. SK., 5138/1. SK., 5139. SK., 5140., 5141. SK., 5143., 5143. SK., 5144., 5149., ALI HAYDAR EFENDI, ALİ HAYDAR EFENDİ CD., GAZILER, GAZİLER CD., MENDERES CD., ÖĞRETMENLER CD., SÜLEYMANİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde DEMOKRASI, DEMOKRASİ BULVAR, RÜZGARLI SK., TANYELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde AKKAVAKLAR CD., ULUÇINAR, ULUÇINAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Nisan Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde GÜNEŞLİ SK., HOCA AHMET YESEVİ CD., SAMANYOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Nisan Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde AKASYALAR CD., BERKE SK., YAKAMOZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Nisan Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde EYLÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde GÖKKUŞAĞI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Nisan Salı 00:30-04:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde AYÇİÇEĞİ SK., BAHÇEŞEHİR SK., BERIL, DUYGU SK., ELVIN, ELVİN SK., HERCAI, HERCAİ SK., SALKIM SÖGÜT, SALKIM SÖĞÜT CD., SARI MİMOZA CD., VUSLAT, VUSLAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5103. SK., 5104. SK., 5106. SK., 5108. SK., 5109. SK., 5110. SK., 5112. SK., 5113., 5113. SK., 5114. SK., 5115. SK., 5116. SK., 5145., 5145. SK., KUSÇUBASI ESREF SENCER, KUŞÇUBAŞI EŞREF SENCER CD., MECİDİYE KÖYÜ YOLU SK, PİR AHMET YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5101., 5101. SK., 5105., 5111. SK., 5117. SK., 5121. SK., 5122., 5122. SK., 5123. SK., 5125. SK., 5126. SK., 5128. SK., 5129. SK., 5130., 5130. SK., 5131. SK., 5133., 5133. SK., 5134. SK., 5135., 5136., 5136. SK., 5138., 5138. SK., 5140. SK., 5142. SK., 5144. SK., 5146., 5146. SK., İBRAHİM KARAKURT CD., MENDERES sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARABAS, KARABAŞ mahallelerinde HATIRA, HATIRA SK., LİMON SK., SANAYI FUARI 6. CD., SANAYİ FUARI 6. CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARABAS, KARABAŞ mahallelerinde SALIM DERVISOGLU, SALİM DERVİŞOĞLU CD., SANAYI FUARI 1., SANAYI FUARI 2., SANAYI FUARI 4., SANAYİ FUARI 1. CD., SANAYİ FUARI 2. CD., SANAYİ FUARI 4. CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 15 Nisan Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI mahallelerinde BOZADA SK., CANSU SK., D-100 KARAYOLU CD., DEMIRCI, DEMİRCİ, DEMİRCİ SK., DERİNKOL SK., HAN SK., ISIKLAR, IŞIK SK., IŞIKLAR, KAMURAN, KAMURAN CD., KARTAL, KIŞLA SK., KORUDERE SK., MÜJDE SK., SEDA SK., SEMİH SK., SERAP SK., TASKÖPRÜ YOLU, TEPECİK, TOPÇU SK., TOYLAR KÖY YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 15 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde AKTAÇ SK., ALTINOK SK., ASLI SK., ATILLA, AZIM, AZİM SK., BAĞLAR SK., BARBAROS CD., BATI PINAR SK., BAYCAN SK., BAYDUR, BEHLÜL SK., BERFU, BERFU SK., BİLAL SK., BİLEN SK., BİNNAZ SK., BORAN SK., BOSTANCI, CENGİZ ÖZDEMİR SK., CEREN SK., CERRAH, CERRAH SK., CEZVECİ SK., ÇALI, ÇIKMAZ SK., DALGA SK., DALYAN SK., DORUK, DORUK SK., DÖNMEZ SK., ELZEM SK., ENGİNSU SK., ERDAL, ERDAL SK., FISTIK SK., FİDANLIK, FİLİNGİR SK., GENCAY SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÜLSE SK., HAKKI, HAKKI SK., KARAASLAN, KARAASLAN CD., KARANI, KARANİ SK., KESKİN SK., KIVANÇ SK., KOÇ, KOÇYİĞİT SK., KUDRETLI, KUDRETLİ SK., MEMNUN SK., MUALLIM, MUHLİSE SK., NAMIK KEMAL CD., NARİN SK., NAZAR SK., NECLA, NECLA SK., NERMİN SK., NIMET, NİDA SK., NİMET SK., NİYAZ SK., NUR SK., NURCAN, NUROL, ÖZBEK SK., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., PERTEV SK., SAYGÜL SK., SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, SELALE, SERPİL SK., SERTAÇ, SİNAN SK., SUSAM SK., ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ, ŞEHİT SAMİ İLHAN SK., ŞELALE SK., ŞENNUR SK., ŞENOL SK., TUZLA CD., ÜZMEZ SK., YALIN SK., YAMAÇ, YAMAÇ SK., YANIK SK., YEDİVEREN SK., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD., YEMEN SK., ZEYTİNLİK SK., ZUHAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 15 Nisan Salı 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde 23 NİSAN SK., ANITTEPE SK., CABİR TOKER SK., CEVAT YURDAKUL, CEVAT YURDAKUL CD., ÇİĞİLTEPE SK., DOĞANAY SK., DÜZGÜN SK., ERZURUM, ERZURUM SK., ESKİŞEHİR SK., FEVZİ ÇAKMAK SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., HAMİT ÇAVUŞ SK., İNAN SK., İNÖNÜ CD., KALBURCU KÖY YOLU, KALBURCU KÖY YOLU SK., KALBURCU YOLU, KALBURCU YOLU SK., KAPTAN MUSTAFA SK., KARA HÜSEYIN, KARA HÜSEYİN SK., KIZILDAG, KIZILDAĞ SK., LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., LİDER SK., NAME SK., NURİ EFENDİ SK., OSMAN ENGİN SK., PİR SULTAN SK., SERHATLI SK., SİVAS SK., ŞENEL SK., TURAN DURSUN CD., YAŞAR KEMAL SK., ZEYTINDALI, ZEYTİNDALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 15 Nisan Salı 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KİRAZLIYALI, SIRINYALI, ŞİRİNYALI, YENİYALI mahallelerinde BAGDATLI, BAĞDATLI CD., GÜNDÜZ CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., ŞEHİT KUBİLAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.