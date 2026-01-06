Cumhuriyet Gazetesi Logo
15 yaşındaki çocuğa istismar iddiası: 4 kişi yakalandı

15 yaşındaki çocuğa istismar iddiası: 4 kişi yakalandı

6.01.2026 23:29:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
15 yaşındaki çocuğa istismar iddiası: 4 kişi yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuğun cinsel saldırı ve tacize uğradığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki mağdur çocuk, 23 yaşındaki bir erkek olan M.S. tarafından 18 Aralık 2025 tarihinde cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Çocuk ifadesinde, M.S.’nin arkadaşları olan H.K. (27) ve S.D. (24) isimli şüphelilerin kendisine farklı tarihlerde ilişki teklifinde bulunduğunu ve bu kişilerin kendisini istismar ettiğini beyan etti.

Çocuk, S.K. (31) isimli şahsın ilişki teklifini kabul etmemesi üzerine kendisini taciz ettiğini öne sürerek bu kişi hakkında da şikayetçi oldu.

M.K. (33) isimli şüpheliyle ilgili olarak ise herhangi bir eyleminin bulunmadığını ifade eden mağdurun, bu şahıstan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Başlatılan adli süreç kapsamında Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda mağdur çocuk, ifade ve adli muayene işlemleri için Samsun Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) sevk edildi. Soruşturma kapsamında M.S., H.K., S.D. ve S.K. gözaltına alınırken, M.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #Samsun #Çocuk istismarı