16 yaşındaki Arda Yurtseven'den haber alınamıyor

21 Eylül 2021 Salı, 10:59

İstanbul Kartal'da yaşan 16 yaşındaki lise öğrencisi Arda Yurtseven'den pazar gününden beri haber alınamıyor.

Son olarak Kartal’ın Esentepe mahallesinde görülen 16 yaşındaki Arda Yurtseven’den kursa gitmek için evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencisi olan ve her yerde aranan Arda Yurtseven için sosyal medya kullanıcıları seferber oldu.

Arda Yurtseven’i görenlerin ve bilgi sahibi olanların 0552 742 25 65 nolu telefondan ailesine ulaşılabileceği kaydedildi.