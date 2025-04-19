19 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.04.2025 - 09:18

Güncelleme: 19.04.2025 - 09:18

KOCAELİ ilinde 19 Nisan Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPLUCA mahallelerinde TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKII, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ mahallelerinde ACILIK, ACILIK SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU SK., EYÜP, EYÜP SK., HAMZA, HAMZA SK., HENKİ OĞLU SK., SAKALLIOGLU, SAKALLIOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDURAK, TOPLUCA mahallelerinde BEYAZITLAR MEVKII, BEYAZITLAR MEVKİİ, BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DOĞU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAKESE, KOCAKAYMAS mahallelerinde AKÇAKESE CUMHURIYET, AKÇAKESE PINAR, ÇEŞME SK., ESKİ KANDIRA CD., IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KUZULUK SK., NURCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ, DEMIRCILEROSB, TAVSANCIL, TAVŞANCIL mahallelerinde AKPINAR SK., ALICI SK., ARIN SK., ARIPINARI, ARIPINARI SK., AŞAĞI PINAR SK., BALIKAYA SK., BASAKLI, BAŞAKLI SK., BAYRAM, BAYRAM SK., CEVİZDİBİ SK., ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., ÇINAR. SK, DİCLE CD., DURSUN SK., ERENLER TEPESİ SK., ESENLER SK., FAZILET, FAZİLET SK., GÜMÜSPALA, HAFIZ ALİ SK., HAVUT ÇEŞME SK., İKİZ ÇEŞME SK., KAŞARHANE SK., KAYNARCA SK., KOCAALİ SK., KÜÇÜK SK., KÜLLÜKTEPE SK., MENEKŞE KOÇAK SK, MENEKŞE KOÇAK SK., NUH ÇİMENTO, OSMAN SK., SARAÇ, SARAÇ SK., SPOR SK., TAVSANCIL, TAVŞANCIL SK., VALILER, YENIKÖY, YENİKÖY SK., YILDIZLI SK., YURTYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DILISKELESI, DİLİSKELESİ mahallelerinde 724/1. SK., 729. SK., 729/2. SK., 729/3. SK., 730. SK., 730/1. SK., 730/2., 730/2. SK., 731. SK., 732/2. SK., 732/3. SK., 734., 734. SK., 734/1. SK., 734/4., 735., 735. SK., 735/3., 735/3. SK., 736., 738. SK., 739. SK., 739/1., 739/1. SK., 739/2. SK., 740. SK., 800. SK., IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, KAZIM KARABEKİR CD., KUZEY MARMARA OTOYOLU, LIMAN, LİMAN CD., SAIDI NURSI, SAIDI NURSI CD., SAİDİ NURSİ CD., ŞEHİTLİK YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ORHANGAZİ mahallelerinde 250. SK., 252. SK., 525., 528. SK., 529. SK., 530., 530. SK., 530/1. SK., 530/2. SK., 531., 531. SK., 534/1. SK., 538/1., 538/3. SK., 539/1. SK., 539/3. SK., 539/4. SK., 539/7. SK., 550. SK., 559/1. SK., 560., 560. SK., BARIS, BILAL-I HABES, BİLAL-İ HABEŞ CD., HÜSEYİNBAŞ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER, ORGANIZE mahallelerinde 10, 26, 26., 26. SK., 27, 28. SK., 29., 3, 3., 3. CD., 31., 31. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER, ORGANIZE mahallelerinde 1, 1., 19, 19., 20, 20., 20. SK., 21, 21., 21. CD., 22, 22., 42. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER, ORGANIZE mahallelerinde 18, 18., 18. CD., 23, 23., 23. SK., 24, 24., 24. SK., 25, 25. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, BARBAROS, DAMLAR, YESILKENT, YEŞİLKENT mahallelerinde 29 EKİM CD., AKIM, ALİM SK., ATABARI SK., AYASOFYA, BAĞDAT CD., BEKAR, BENGISU, BENGİSU SK., BOZKURT, DADALOGLU, DADALOĞLU SK., EBEDI, GENÇLIK, GENÇLİK SK., GURUR, GURUR SK., HURİ SK., ILAYDA, İLAYDA SK., İNCİLER SK., KAHRAMANLAR CD., MAHMUT ÇAVUŞ CD., MEDRESE, MEDRESE SK., MELEKSAH, MELEKŞAH, MELEKŞAH SK., SEMAZEN, SEMAZEN SK., SEYH ALI, ŞEYH ALİ CD., TANTAOGLU, TANTAOGLU CD., TANTAOĞLU CD, TANTAOĞLU CD., TEMEL SK., VAKIF SK., YAHYA, YAHYA KEMAL, YAHYA KEMAL SK., YETENEKLİ SK., ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde FILIZ, FURUNCU SK., SAKA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde BARBAROS, BERRAK SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇİSE SK., EMPAY SK., FURUNCU, IHSAN, ILIM, KESKIN, KESKİN, SAHINTÜRK, ŞAHİNTÜRK SK., TÜRKKAN, YILDIZ, YILDIZ SK., YÜCELEN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde AKBAŞ SK., AKŞEMSETTİN SK., ALI AYGÜN, ALİ AYGÜN SK., BAGIN, BAĞIN SK., BİLGE SK., BUHARA SK., ÇIFTLIK, ÇİÇEKLER SK., ÇİFTLİK SK., D-130 KARAYOLU CD., D-130 YAN YOL CD, DÜLGER, DÜLGER SK., ELMALI, ELMALI SK., FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., FASIL SK., FİLİZ SK., HACI BEKIR, HACI BEKİR SK., HACI IDRIS, HACI İDRİS SK., HALIL, HALİL SK., HİCAZ SK., HORON SK., INANÇ, İLİM SK., İNANÇ SK., KAGAN, KAĞAN SK., KAHVE SK., KALDIRIM, KOCA SK., KORGAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖRFEZ SK., KÖROĞLU CD., MEMNUN, MEMNUN SK., NERGİZ SK., ORDULU, ORDULU CD., ORDULULAR, ORDULULAR SK., OZAN SK., ÖZGENÇ, ÖZGENÇ SK., PARK SK., ŞEHİT ABUMUHAMMET ÖZBAŞ SK., ULUCAMI, ULUCAMİ CD., ÜÇEVLER SK., ÜÇÜNCÜOĞLU SK., YALKIM, YALKIM SK., YENİÇERİ SK., YONCALI SK., YÜCELEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN mahallelerinde ARTVINLI, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI) SK., FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SK., HAVUZLUBAHÇE, NECATI GENÇOGLU, NECATİ GENÇOĞLU CD., ÖMERAĞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 10:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE CAMİ mahallelerinde AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 11:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSIGIN mahallelerinde AKSIGIN MERKEZ MEVKII, AKSIĞIN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde AYÇİÇEĞİ SK., BEGONYA SK., GÜZELBAHÇE SK., HERCAİ SK., KIZILAY, PALMİYE SK., SARI MİMOZA CD., VUSLAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYİ mahallelerinde GÖKMAVİ SK., İZMİT SANAYİ SİTESİ 15. CD., İZMİT SANAYİ SİTESİ 9. CD., MARTI SK., MAZİ SK., MUCİZE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANIYE, ORHANİYE mahallelerinde ORHANIYE MERKEZ MEVKII, ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ, ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde AKASYALAR CD., ÇİÇEKLİ SK., EYLÜL, NECIP FAZIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMEŞE ATATÜRK mahallelerinde 5148, 5150., 5151., 5153., NIZAMOGLU ISMAIL, NİZAMOĞLU İSMAİL, NİZAMOĞLU İSMAİL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANIYE, ORHANİYE mahallelerinde KULOGLU MEVKII, KULOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5105. SK., 5111. SK., 5115., 5115. SK., 5117., 5118. SK., 5121. SK., 5122. SK., 5123. SK., 5124. SK., 5125. SK., 5126. SK., 5127. SK., 5128. SK., 5130. SK., 5132. SK., 5134. SK., IBRAHIM KARAKURT, İBRAHİM KARAKURT CD., MENDERES CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BAHAR SK., BARAJ, BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., CENGIZ, CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., HABİL, HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYACIK, KAYACIK SK., KIŞ, MEZARLIK SK, MİHRİBAN, MİRA, MÜCAHİT SK., ÖZBEK SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SERRA, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, OVACIK mahallelerinde AKARCA SK., AKÇAKOCA, AKTOP SK., ALPER SK., ATATÜRK, ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DENIZ, ELEM, ELEM CD., ELMAS, ELMAS SK., GÖLCE, KAMER SK., MERCAN SK., NEHİR SK., SALIM DERVISOGLU, SALİM DERVİŞOĞLU CD., YILMAZ, YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde AYDINLI SK., BEŞİK, BEŞİK SK., BURÇ, BURÇ SK., ÇAĞRI, ÇEMBER, DAĞOĞLU, DİBEKTAŞI SK., ELDİVAN, ELDİVAN SK., GURBET SK., İNKILAP SK., KORAY, KORAY SK., KULELI, KULELİ, KULELİ SK., MÜDERRİS SK., ÖZVEREN SK., SIMGE, SIMGE SK., SİMGE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde IMAR, İMAR CD., YEŞİL GONCA KOOPERATİF YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER, UZUNTARLA mahallelerinde AKMESE YOLU MEVKII, AKMEŞE YOLU MEVKİİ KÜME EVLER, CAMI MEVKII, CAMİ MEVKİİ KÜME EVLER, CEVIZLIK MEVKII, CEVİZLİK MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALOGLU MEVKII, DOKTOR EVLERİ MEVKİİ KÜME EVLER, GIRESUNLULAR MEVKII, GİRESUNLULAR MEVKİİ KÜME EVLER, İBRİKDERE YOLU MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KETENCILER ORTA MEVKII, KETENCİLER AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KETENCİLER ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, TIRANKO MEVKII, TIRANKO MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKII, YUKARI MEVKII KÜME EVLER, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 10:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde ADALI, ADALI SK., CEYDA SK., ÇETİN SK., DERİN SK., EFE SK., EGE SK., ERHAN, ERHAN SK., ERKAN, ERKAN SK., IHLAS, İSMET İNÖNÜ CD., KARAYEL SK., KENDİR SK., KETEN, KIVILCIM SK., LODOS, LODOS SK., SAMYELİ SK., SEDİR SK., SEVİNDİK SK., TUNA CD., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD., YELKEN SK., ZEHRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde AKPINAR, ANADOLU, ANADOLU CD., AYDOGAN, BALCILAR, BUKET SK., CANSU SK., ÇAMLICA, ÇAMLICA SK., DERELİ SK., DUYGU SK., EGEMEN, EYMEN, EYMEN SK., EZGİ SK., KINACI, KINACI SK., MANOLYA, MELIS, MELİS SK., MELTEM, MELTEM SK., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NAZMI BALCI, NAZMİ BALCI CD., NERMIN, NERMİN SK., NILGÜN, NİLGÜN SK., OMSAN YOLU, OMSAN YOLU SK., ÖZGÜR SK., PİRİ REİS CD., PLEVNE, PLEVNE CD., TÜRKCAN SK., UĞUR SK., YENİ AY SK., YONCA SK., YOSUN SK., ZÜLÜF, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde ATAKAN, ÇETIN, ÇETIN SK., DERIN, E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., ERMİŞ SK., ESKİ SK., GAZI OSMAN PASA, GAZİ OSMAN PAŞA CD., GEÇİT SK., INCE, İNCE SK., KADİFE SK., KAHRAMAN SK., KALE, MUTLU, MUTLU SK., ÖZGÜRLÜK CD., SARAY SK., SIRA SELVİ SK., ŞEHİT ALİ ATİK CD., ŞEHZADE SK., YAHYA KAPTAN, YEŞİLVADİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 14:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 521., 522., 523/1., 526., 526. SK., BAHRIYE ÜÇOK, BAHRİYE ÜÇOK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 00:10-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, ŞEKERPINAR mahallelerinde 3206., 3210., 3218., 3219., 3220., 3221., ARMUTLU SK., GİZEM SK., KAMBER KAYNAĞI SK., OKUL SK., ORGANİZE, ORGANİZE CD., PELİTLİ, SILE CD., ŞİLE CD., TEPE SK., TURUNÇ SK., YANYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET mahallelerinde CİHAN SK., GÖKALP SK., ISMET INÖNÜ, IŞILAY SK., SELİN SK., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK mahallelerinde 316. SK., 316/1., 316/1. SK., 329., 329. SK., 329/1., 329/1. SK., 330. SK., 331., 331. SK., 333. SK., 347., 347. SK., 351., 351. SK., CUMHURİYET CD., RAHMİ DİBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, ÇAYIROVA, ÖZGÜRLÜK, YENI mahallelerinde 205., 205. SK., 205/3. SK., 205/4. SK., 207., 207. SK., 208/1., 208/1. SK., 208/2. SK., 208/3. SK., 210., 210. SK., 210/1. SK., 210/2. SK., 215., 215. SK., 217. SK., 219., 221., 225. SK., 227., 227. SK., 301., 301. SK., 302., 302. SK., 303. SK., 304. SK., 305. SK., 306. SK., 306/1., 306/1. SK., 307. SK., 308., 309. SK., 311. SK., 327., 5108/1. SK., 5208/2., 5211., 5211. SK., 5220. SK., ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD., ASIK VEYSEL, AŞIK VEYSEL CD., FATIH, FATİH CD., MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKİF ERSOY CD., MURAT ÇOBANOĞLU CD., UGUR MUMCU, UĞUR MUMCU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde 39., 41. SK., ALBAY BURAK CD., GÖLCÜK GARNİZONU DOĞU BÖLGESİ LOJMANLARI KÜME EVLE, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIFERHADIYE, ESKİFERHADİYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, ICADIYE, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURIYE, MAMURİYE, SİYRETİYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA, ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ERENLER SK., ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ, KARAKAŞ CD., KURTLAR VADISI MEVKII, KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, CUMHURİYET, DEGIRMENDERE YALI, DEĞİRMENDERE YALI, KÖRFEZ, ÖRCÜN, TOPÇULAR, YUKARI mahallelerinde 2098. SK., 2099., 2099. SK., 2105. SK., 2106. SK., 2107. SK., 2108. SK., 2110. SK., 2113., 2113. SK., 3021., 3021. SK., 3023. SK., 3028., 3028. SK., 3029. SK., 3032., 3032. SK., 3033. SK., 3098. SK., 3099., 3099. SK., 3102, 3102 SK., 3126., 3126. SK., 3138. SK., 3142. SK., 3143. SK., 3144. SK., 3149., 3149. SK., 3150. SK., 3155., A.GALITEKIN, A.GALİTEKİN SK., ABDURRAHMAN DEDE SK., AHMET YESEVI, AHMET YESEVİ CD., AK, AK SK., AKYÜZ SK., ASLANPINAR, ASLANPINAR SK., ATAK, AYDIN YILMAZ SK., BAG YOLU, BAĞ YOLU SK., BAHÇE YOLU, BAHÇE YOLU CD., BAYER SK., BEDESTENLİ SK., BİLSEN SK., CEMİL AYDIN SK., CONKBAYIRI, CONKBAYIRI CD., ÇARŞI İÇİ SK., ÇIFTE SELVI, ÇİFTE SELVİ SK., DEĞİRMENDERE CUMHURİYET CD., DEREBOYU SK., DEVLET KARAYOLU (D130), DEVLET KARAYOLU (D130) CD., DURSUN SAG, DURSUN SAĞ SK., EROL ÖZÜDOGRU, EROL ÖZÜDOĞRU SK., FARUK DEMIRER, FARUK DEMİRER CD., GARİPLER SK., GAZİ CD., HARBIS, HARBİŞ CD., HATİPOĞLU SK., HÜSEYIN YÜKSEL, HÜSEYİN YÜKSEL CD., KADEMDERE SK., KARINCA SK., KARŞI SK., KESTANELIK, KESTANELİK SK., KONCA CD., KUYU ÖNÜ SK., LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., MANDIRA CD., MESE, MOHAÇ, MOHAÇ CD., MUZAFFER SK., MÜREN SK., NECİP FAZIL CD., ÖRCÜN MERKEZ MEVKII, ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., ÖZKANLI, ÖZKANLI SK., RIFAT ILGAZ, SABAHATTİN ZAİM CD., SABİHA GÖKÇEN CD., SALİH SAĞKOL SK., SALİH SAYGILI SK., SARI, SARI CD., SEKİ SK., SEVGI YOLU, SEVGİ YOLU CD., SU DEPOSU, TURNA SK., TÜFEKÇİ SK., TÜRBE YOLU SK., TÜRKMENOĞLU SK., VATAN CD., VELİOĞLU SK., YALI YOLU, YALI YOLU CD., YAZICI SK., YUKARI DEGIRMENDERE, YUKARI DEĞİRMENDERE CD., YUSUF DEDE SK., YÜKSEL SK., ZEYTINLIK YOLU, ZEYTİNLİK YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde 220. CD., 2231., 2231. SK., 2342., 2343., 2346., 242. CD., FETİH SK., HALIL IBRAHIM ERDEM, HALİL İBRAHİM ERDEM, İZNIK YOLU, İZNİK YOLU CD., KEMAL AYDINOGLU, KEMAL AYDINOĞLU, KEMAL AYDINOĞLU SK., MUSTAFA SELVİ SK., NURETTIN GÖKÇORA, NURETTİN GÖKÇORA CD., OLUKLU-KAYACIK YOLU SK, ŞİRİNEVLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAPINAR mahallelerinde 2832., AGAH EFENDİ SK., KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KIBLEPINAR, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, ÇAMÇUKUR, TEPEKÖY mahallelerinde 105., 105. CD., 109. CD., 1156. SK., 116. CD., 1164. SK., 1165. SK., 1166., 1166. SK., 1167. SK., 1168. SK., 1169. SK., 1170., 1170. SK., 1171. SK., 1176., 1176. SK., 119. CD., 2610., 2633, ALP, ALP SK., BAYRAMCIK, ÇAM KENT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PAPAZ PINARI, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde 3236, AYNALI SAZAN SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BAYIR SK., BOYAOVA SK., CAN SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, DALGA SK., DAR, DAROVA SK., DEBRELİ SK., DEFNE CD., DEMİR SK., ESEN YALI SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., ISPARI, İSKELE SK., İSPARİ SK., İZMİT CD., KARABAS, KARABAŞ SK., KARAGAÇ, KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KAYA SK., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU, KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MURATÇIKLI SK., MÜMIN YILDIZ, MÜMİN YILDIZ SK., ORKINOS, ORKİNOS SK., ORUÇ REİS SK., SEHRIYAR, SELANİK CD., SELVİCİK CD., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., ŞERİF SK., TURNA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde BÜLBÜL, GÜVERCIN, GÜVERCİN SK., KUĞU SK., PELİKAN SK., TEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde DUT SK., IGDE, IHLAMUR, İĞDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde GÜRUF SK., MUZ SK., NAR, NAR SK., PELİN CD., PLAJ CD., YAKUP KEFELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4002., 4002. SK, 4004, 4004., 4004. SK., 4010., 4010. SK, 4011., 4012., 4012. SK., 4020, 4020., 4020. SK., 4035., 4036., 4038., 4039., 4040., 4041., 4043., 4043. SK., 431, 4439., AĞIL KORUSU SK., AKKAYALAR SK., BAĞLAR SK., ÇAYIRDERE SK., ÇİÇEK SK., DOSTLAR SK., DÖNER SK., ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL, GENÇLİK CD., GÜNEŞ SK., İSTANBUL CD., KAHYA SK., KORUCU SK., LOKMAN SK., MOLLA FENERI, MOLLA FENERİ, MOLLA FENERİ CD., SADIK AĞA SK., SANAYİ. SK, SARI SK., SEHIT ENGIN ERGÜN, SULTAN SK., ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., YEŞİLVADİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ mahallelerinde 1801. SK., 1802. SK., 1803. SK., 1803/1., 1803/1. SK., ANİBAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1174. SK., 1174/1. SK., 1174/2. SK., 1175. SK., 1176/2., 1176/2. SK., 1177. SK., 1178., 1178. SK., 1178/1. SK., 1179., 1179. SK., 1180., 1180. SK., 1181., 1181. SK., 1181/1. SK., 1181/3. SK., 1184. SK., 1185/1., 1185/1. SK., 1185/2., 1185/2. SK., 1185/3. SK., 1185/4., 1185/4. SK., GEBZE OTO SANAYI SITESI, GEBZE OTO SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, HASKÖY SANAYI SITESI, KOCABETON SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, TERMİNAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEBZE, TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde 10. SK., 13. SK., 4505. SK, 4513., 4514., 4521. SK., 4522., 6. SK., ÇUKUR SK., D-100 KARAYOLU CD., IHLAMUR SK., KASIMPATI SK., ZEKİYE ÇEŞMESİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4404., 4405, 4405., 4406., 4444., 4444. SK, 4445., 4446., 4448., 4471., GÜNER SK., LEYLAK SK., MADEN CD., ÖZER SK., SAKA SK., SEZER SK., ŞANTİYE SK, TAVŞANTEPE SK., TOKDEMİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 00:10-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, PELİTLİ mahallelerinde 3216., 3253, 3253., 3256., 3261, 3262., DEĞİRMEN YOLU SK, EROĞLU SK., MEZARLIK SK., ORGANIZE, PELİTLİ YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 00:10-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, TOSB mahallelerinde 1. CD, 3222, 3222., 3222. SK., 3225, 3225., 3225. SK., 3226., 3227., 3227. SK., 3228., 3228. SK., 3229., 3230., 3231, 3231., 3233. SK., 3235., 3235. SK., 3236., 3237., 3237. SK., 3238, 3238., 3239., 3240, 3240., 3241. SK., 3242., 3242. SK., 3243., 3243. SK., 3243/1., 3244. SK., 3246., 3247., 3248, 3248., AKASYA SK., AYBEK SK., BANU SK., CEREN SK., ÇINAR SK., ÇİĞDEM SK., DOĞRULAR SK., EREN SK., FIRAT SK., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, GÜL SK., KÖMÜRCÜLER SK., MERVE SK., ÖMÜR SK., ÖZPINAR SK., ÖZYILDIZ SK., SEVGİ SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 1793/3., 1795. SK., 1795/2. SK., 1796. SK., 1797. SK., 1949. SK., 1968., 1968. SK., 1992/1. SK., 1993. SK., 1995. SK., 1996. SK., 1999. SK., IBRAHIM AGA, İBRAHİM AĞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 19 Nisan Cumartesi 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, MIMAR SINAN mahallelerinde 17. SK., 18. SK., 19. SK., 21. SK., 2216/1., 2217., 2217. SK., 2221. SK., 2222/2., 2223. SK., 2223/1., 2223/1. SK., 2224., 2224. SK., 2224/1. SK., 2225., 2225. SK., 2225/1. SK., 2226. SK., 2229. SK., 2230., 2230. SK., 2231/2. SK., 2232. SK., 2233. SK., 2234., 2234. SK., 2349., GÜNEY YANYOL, KÖROGLU CD., KUBILAY, KUBİLAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.