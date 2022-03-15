2 madeni para yutan Murat bebek, hastanelik oldu
Bursa’da Murat Yolcu (2), evde yerde bulduğu 2 madeni parayı yuttu. Paralardan biri midesinde, diğeri yemek borusunda kalan bebek, hastaneye kaldırıldı.
Olay, İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi Aktan Sokak'taki evde meydana geldi. Oturma odasında oyun oynayan Murat bebek, yerde bulduğu 50 kuruşluk 2 madeni parayı ağzına attı.
Deniz Yolcu, son anda fark ederek, çocuğunun ağzından paraları çıkarmaya çalıştı ancak yuttuğunu anladı.
İhbarla eve gelen sağlık ekibi, Murat bebeği ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan kontrolde paralardan birinin bebeğin midesinde, diğerinin ise yemek borusunda kaldığı tespit edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Murat bebekten paraların dışkı yoluyla çıkması beklenecek.
Paraların çıkmaması halinde bebek, operasyona alınacak.
Video Haberler
- Okulun kadın güvenlik görevlisi kaçırıldı!
- Kahvaltı sırasında feci olay: İki kişi yaralandı
- Harkiv'in bombalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Avcılar'da kafede yangın
- 'Ömrünü tamamladı'
- Traktör ile düştüğü kuyudan yüzerek çıktı
- Manavgat yangınından kurtulan 'Damla', 2 dünyaya getirdi
- 'Fazla yakınlaşmayın' diye 'uyardı'
- Grevdeki doktorlar için 'paketleyin' talimatı
- Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşinden pes dedirten savunma
En Çok Okunan Haberler
- Türkiye'nin en ucuz sıfır arabasının fiyatı belli oldu
- Ezel Akay'ın son filmi Osman Sekiz'e 'Bergen' ertelemesi
- Avcılar'da kafede yangın
- Türkmenistan'da seçimi kazanan aday belli oldu
- Deniz Akkaya Sevda Giray'ı savcılığa şikayet etti!
- Harkiv'in bombalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- 'Eylem' yapacakları belirlenen şüphelilere gözaltı
- Kahvaltı sırasında feci olay: İki kişi yaralandı
- Fazıl Say: 'Yeter, cahiller! Gidin artık!'
- Okulun kadın güvenlik görevlisi kaçırıldı!