20 asker şehit olmuştu... Bakan Güler'den 'kara kutu' açıklaması: Ön bulgu sonuçlarını açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönerken Gürcistan hava sahasında düşmüş, uçakta bulunan 20 Türk askeri şehit olmuştu.

Kazaya ilişkin soruşturma sürerken, uçağın düşüş nedeni henüz netleşmedi.

20 askerin şehit olduğu uçak kazasında konuya ilişkin açıklama yapan Milli savunma Bakanı Yaşar Güler, kazayı aydınlatacak olan kara kutunun çözümü ve ilk bulgulara ulaşmanın 2 ay süreceğini söyledi.

Bakanı Güler, kabine toplantısın ardından yaptığı açıklamada, "Ön bulgular, kuyruk kopması. Kara kutu yaklaşık iki ay sonra biter" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan-Gürcistan sınırında C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesine ilişkin, "Kaza-kırım ekibimizin topladığı veriler ışığında ve kara kutunun incelenmesi neticesinde, 20 canımızı şehit verdiğimiz elim hadisenin neden yaşandığını çok daha net görebileceğiz. Bunları da başta şehit yakınlarımız olmak üzere kamuoyumuzla şeffaf bir şekilde paylaşacağız." dedi.