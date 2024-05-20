20 Mayıs DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.05.2024 - 23:00

Güncelleme: 20.05.2024 - 23:00

DÜZCE ilinde 20 Mayıs Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKUZPINAR, SEKERPINAR, YAZLIK mahallelerinde 101 CD., 402, 402 SK., DOKUZPINAR1, DUMLUPINAR2, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, SEKERPINAR3 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, AZMİMİLLİ, DARICI mahallelerinde 487. SK., 490., 491. SK., 492. SK., 493., 493. SK., 499. SK., 5706. SK., 5707., 5790., CEMAL HIZAL SK., CEVDET KOMİT CD., EMEL SK., ENGİN SK., HÜSEYİN SENA SK., KARAYAKA SK., KEFELİ SK., MUALLİM SK., ŞEVKİ HIZAL SK., ŞÜKRÜ KOMİT SK., TESLİM SK., TÖRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOLAMASI, N KENDISI mahallelerinde 10050., 10060., 4773., GÜNDOLAMASI KÖYÜ YOLU, MERKEZ GÜNDOLAMASI KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 5560., 5560. SK., 5566., 5566. SK., 5570. SK., 5575., 5575. SK., 5577. SK., 5578., 5578. SK., 5582. SK., 5583. SK., 5592., 5600. CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİFTLİK, N KENDISI mahallelerinde 11460., ESKİ DÜZCE YIĞLICA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYBAŞI, MERKEZ mahallelerinde AYBAŞI KÖYÜ YOLU, KARAÖMER, MERKEZ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde KÖY SOKAĞI, KONURALP 170., KONURALP AKÇAKOCA, KONURALP AKÇAKOCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 17:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMZA mahallelerinde HAMZA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDİDİYE, NUSRETTIN, NUSRETTİN mahallelerinde 216., 219., 219. SK., 220., 220. SK., 223., 223. SK., 224. SK., 249. SK., BOLU CD., ÇİFTÇİOĞLU SK., DILBEROGLU, FETİBEY SK., İLİM SK., İNKILAP SK., OSMAN KUYUMCU SK., SÜLEYMAN NAFIZ, SÜLEYMAN NAFİZ SK., TAYFUN SK., TEVFİK FİKRET SK., TURGUT REİS SK., ZIYA GÖKALP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZİÇAKMAK, ŞIRALIK mahallelerinde 163. SK., 5503. SK., 5509. SK., 5511. SK., 5554. SK., CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ, MİMAR SİNAN CD., PREFABRİK EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, ARAPÇIFTLIGI, KARA HACIMUSA mahallelerinde 1372., 1375. CD., 1376., 1378. SK., 1387., 1388. SK., 1389. SK., 1391. SK., 1393. SK., 1395., 1405. CD., 1412., 1417., 1417. SK., 2644. CD., 2661. SK., DÜZCE TURGUT ÖZAL ANADOLU LİSE, PINARLAR CD., ŞEHİT TEĞMEN UĞUR ALTAN İLKOKU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 5500., 5500. CD., 5556. SK., 5557. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE, CUMHURIYET, CUMHURIYET OSB2, CUMHURİYET, DAĞDİBİ, DEGIRMENBASI, DEĞİRMENBAŞI, GÜVEN, KIRKACAK, KÖYÜN KENDİSİ, KURUDERE, MERKEZ, N KENDISI, OVAPINAR, TEPE ALTI mahallelerinde 1 SK., 11., 177., 2., 4., 9., 9. SK., 905., ADİL SEVEN SK., BEYKÖY İÇ YOLU, BEYKÖY KÖYÜ YOLU, BÜK, BÜYÜKAÇMA KÖYÜ YOLU, DAĞDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞDİBİ KÖYÜ YOLU, DEGIRMENBASI, DEĞİRMENBAŞI KÖYÜ YOLU, DÜZCE BELEDİYESİ İÇME SUYU ARI, GÜVEN KÖYÜ YOLU, KIRKACAK, KÖY, KÖY SK., KURUDERE, MERKEZ/1, OVAPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, OVAPINAR KÖYÜ YOLU, ÖZYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, ÖZYANIK KÖYÜ YOLU, TEPE ALTI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPLER, N KENDISI mahallelerinde KÜPLER, KÜPLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANİYE, YENI, YENİ mahallelerinde AKÇAKOCABEY BULVAR, BAHADIR YALÇIN CD., ÇETİN AYDOĞAN CD., ÇIKMAZ 2, GELINCIK, KIRAÇ SK., MİRAY SK., SOĞUK PINAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, KURUGÖL, N KENDISI mahallelerinde KOÇAR KÖYÜ YOLU, KURUGÖL, KURUGÖL KÖYÜ YOLU, SARIYAYLA, YESILKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAG, KÖSELER, MAREŞAL, TIRAŞLAR mahallelerinde ALAPLI YIĞLICA YOLU, DAG, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK SK., TIRAŞLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YOĞUNPELİT mahallelerinde YOGUNPELIT, YOĞUNPELİT KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TURNACILAR mahallelerinde DÜZCE YIĞLICA YOLU, TURNACILAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMİMİLLİ, KUMLUCA, MERKEZ mahallelerinde ANKARA CD., FENER SK., HILMI ÇIÇEK, KAYALAR, KUMRU SK., MEVLANA, MEVLANA SK., SABIR SK., TATLICI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YEŞİLOVA mahallelerinde YAZLIK., YEŞİLOVA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 13:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESEN, YAZIPINAR mahallelerinde 409., 412 SK., 413. SK., 420. SK., 518. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 13:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde AÇMA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde YESILOVA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMA mahallelerinde AÇMA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.