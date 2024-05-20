20 Mayıs KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.05.2024 - 23:00

Güncelleme: 20.05.2024 - 23:00

KOCAELİ ilinde 20 Mayıs Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMAZLI mahallelerinde GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVDAN mahallelerinde AVDAN MERKEZ MEVKII, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARGALI mahallelerinde 3901., 3901. SK., 3910., 3911. SK, 3916., BAĞ SK., DEĞİRMENCİ SK., İsimsiz59, KARGALI, KURUÇESME, KURUÇEŞME SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARGALI mahallelerinde 3920., 3920. SK., 3924, 3924., 3924. SK., 3950., 3950. SK., CEBELİ SK., GÖLCÜK CD., KARGALI CD., MUTLU SK., OTLUK SK., TINGIRLAR SK., ULUÇINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HATIPLER, HATİPLER mahallelerinde 3740, 3740., AKYOL SK., HATIPLER, TEPEMANAYIR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARGALI mahallelerinde 3912., 3913, 3913., OLUKLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AMBARCI mahallelerinde AMBARCI MERKEZ MEVKII, AMBARCI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKII, BUDAKLAR MEVKII KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNLAR MEVKII, UZUNLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜVERCINLIK, GÜVERCİNLİK mahallelerinde GÜVERCINLIK MERKEZ MEVKII, GÜVERCİNLİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde ERDİL SK., SIIR, ŞİİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSKLÜ ÇESME mahallelerinde 509. SK., 509/5. SK., 512., 513. SK., 514., 515. SK., GÜMÜŞPALA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ mahallelerinde 2308., 2308. SK., 2311. SK., 2311/1. SK., 2311/2., 2311/2. SK., 2316. SK., 2316/1. SK., 2316/2. SK., 2316/3. SK., 2316/5. SK., 2317. SK., 2318., 2318. SK., 2319. SK., 2320. SK., 2321., 2321. SK, 2321. SK., 2322. SK., 2323., 2323. SK., 2346. SK., 2348., 2348. SK., 2348/1. SK., 2350. SK., ADEM YAVUZ CD., OSMAN GAZI CD., OSMAN GAZİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 536/2. SK., 537/4. SK., 573. SK., 573/1. SK., 574. SK., 575. SK., 576/1. SK., 577. SK., 578., 578. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALIL, HACIHALİL mahallelerinde 1222., 1222. SK., 1222/1. SK., HÜKÜMET CD., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 621., 621. SK., 621/1. SK., 622., 622. SK., 623. SK., MEHMET AKİF ERSOY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME, MEVLANA, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA, OSMAN YILMAZ mahallelerinde 501., 501. SK., 502., 502. SK., 502/1. SK., 502/2. SK., 502/3. SK., 502/4. SK., 503. SK., 504. SK., 505., 505. SK., 505/1. SK., 505/2. SK., 506. SK., 507. SK., 508., 508. SK., 508/1. SK., 508/2. SK., 508/3. SK., 509., 509/1. SK., 509/2. SK., 509/3. SK., 509/4. SK., 509/6. SK., 509/7. SK., 510. SK., 511., 511. SK., 512. SK., 512/1. SK., 512/2. SK., 516. SK., 517. SK., 518. SK., 519. SK., 520., 520. SK., 521. SK., 522. SK., 523. SK., 523/1. SK., 527. SK., 537. SK., 538. SK., 538/1. SK., 539. SK., 539/1. SK., 539/2., 539/2. SK., 540. SK., 541. SK., 542. SK., 543/1. SK., 543/3. SK., 544. SK., 554., 554. SK., 616. SK., 746/2. SK., 748. SK., 750. SK., 752. SK., 754., 754. SK., 755. SK., 756. SK., 756/1. SK., 757. SK., 758. SK., 761. SK., 762. SK., 763. SK., 764. SK., 765. SK., 766., 766. SK., 767. SK., 769. SK., 769/1. SK., 771. SK., 884. SK., 896., BAHARDERE CD., BAHARİYE CD., BARBAROS CD., ÇOBAN MUSTAFAPASA, ÇOBAN MUSTAFAPASA CD., ÇOBAN MUSTAFAPAŞA CD., GÜMÜSPALA, GÜMÜSPALA CD., KANCILAR, ŞEHİT HALİL KAMIŞ CD., ŞEHİT KADİR KASA SK., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 543. SK., 545. SK., 548., 548. SK., 548/1. SK., 548/2., 549., 549. SK., 550. SK., 551., 551. SK., 552., 552. SK., 553., 553. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA mahallelerinde 718. SK., 719. SK., 720. SK., 720/1. SK., 728/1. SK., 729., 729. SK., MUAMMER AKSOY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIROVA mahallelerinde 5201., 5206. SK., FATIH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde GÜNGÖREN SK., KAFDAĞI SK., SEDEFLİ SK., SELALE, SERIN, ŞEBBOY SK., ŞİFA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ŞEVKATİYE mahallelerinde AHLAT CD., ARDINÇ SK., ARSLANBEY KARTEPE CD., BAKIRLIK CD., BAYRAK SK., BELEDİYE CD., ÇAVUŞ SK., ÇİMENLER SK, DİCLE CD., EMİRGAZİ CD., EVREN, EVREN CD., GÖKKUSAGI, GÖKKUŞAĞI CD., GÜMÜŞ ÇEŞME CD., GÜVENÇ, GÜVENÇ SK., INCI TANESI, İNCİ TANESİ SK., KARATEPE CD., KIRIK SK., KISLA, KIŞLA CD., KUMLU, KUMLU SK., KUZU, KUZU SK., MERVE SK., RUŞEN SK., ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEKEVLER mahallelerinde 100.YIL, 100.YIL CD., ADALETLİ SK., AKHİSAR SK., ALTUN, ALTUN SK., ASİLZADE SK., AZRA SK., BALÖZÜ SK., FESLEĞEN SK., GELIN, GELİN SK., GÜLDEMET SK., GÜLDİBİ SK., GÜLNAZ SK., IBNI SINA, İBNİ SİNA CD., KEREM SK., ORHAN SULTAN SK., ÖZTEMİZLER SK., SULTAN ORHAN, TABLO, TABLO SK., UTKU, UTKU SK., YENİEMEK CD., YETER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEKEVLER mahallelerinde AHU, AHU SK., BURCU SK., INEBOLU SK., KINALI SK., KOCATEPE CD., ŞÜKRAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEKEVLER mahallelerinde ADA SK., AYDINLAR., AYDINLAR. SK., BALÖZÜ, BASAK, BAŞAK CD., HANDAN, HANDAN SK., HANDE, HANDE SK., NEŞE SK., ÖZTEMIZLER, SEVINÇ, SEVİNÇ SK., YETER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEKEVLER mahallelerinde BILGE, BILGE CD., BİLGE CD., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL CD., CUMHUR, CUMHUR SK., DİDEM SK., HİSAR SK., KİRAZLI SK., KUZULUK SK., NAZLICAN SK., RENÇBER, RENÇBER SK., SAFİR SK., TEM BAĞLANTI YOLU. CD., YENIEMEK, YILDIRIMLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde 18. SK., 21. SK., 28., 5. SK., 7., 7. SK, 7. SK., BALCI, BALCI SK., DOGANTEPE CUMHURIYET, DOGANTEPE HÜRRIYET, DOGANTEPE MEVLANA, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD., DOĞANTEPE MEVLANA CD., HAMZADAĞ SK., SARAL, SARAL SK., SERİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ALIKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA MERKEZ, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇENEDAG, ÇENEDAĞ, ÇINARLI, DENIZ, DENİZ, DOGAN, DOĞAN, DUMLUPINAR, HATIPKÖY, HATİPKÖY, IBNISINA, İBNİSİNA, KARABAŞ, KOCATEPE, KULFALLI, KURUÇESME FATIH, KURUÇEŞME FATİH, MERSINCIK, MERSİNCİK, NÜZHETİYE, ORHAN, SERİNLİK, SIRINTEPE, SIRRIPASA, SIRRIPAŞA, ŞİRİNTEPE, YAVUZ SULTAN, YENI, YENİ mahallelerinde 1., 1. SK., 10. SK., 100. SK., 101. CD., 102. SK., 104. SK., 106. SK., 108. SK., 11. SK., 110., 110. SK., 112., 112. SK., 114., 114. SK., 116. SK., 12., 12. SK., 13. SK., 14., 14. SK., 15. SK., 16. SK., 1641, 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS CD., 17., 17. SK., 19 MAYIS SK., 19., 19. SK., 20., 20. SK., 21., 22. SK., 23. SK., 24. SK., 25. SK., 26., 26. SK., 28. SK., 3. SK., 31. SK., 32. SK., 33. SK., 34., 34. SK., 35. SK., 36. SK., 38. SK., 4. SK., 40., 40. SK., 41. SK., 42. SK., 43. SK., 44 EVLER HASTANE YOLU SK., 44. SK., 4406., 46. SK., 48. SK., 5., 50. SK., 5014, 52. SK., 54. SK., 56. SK., 58., 58. SK., 6., 6. SK., 60. SK., 609, 62., 62. SK., 64. SK., 66., 66. SK., 68., 68. SK., 70. SK., 72. SK., 74., 74. SK., 76. SK., 78. SK., 8., 8. SK., 80. SK., 82. SK., 84. SK., 86. SK., 98., 98. SK., ABDİOĞLU SK., ACAR SK., ADAK SK., ADALET SK., AĞRI SK., AHENK SK., AHMET ONBAŞI SK., AHUDUDU SK., AKBALIK SK., AKBAS SK., AKBAŞ SK., AKÇA SK., AKÇAM SK., AKDENİZ, AKDENİZ SK., AKDERE SK., AKDOĞAN SK., AKGÜL, AKGÜL SK., AKPINAR MERKEZ MEVKII, AKPINAR MERKEZ MEVKİİ, AKPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AKSOY SK., AKSU SK., AKTAŞ SK., AKTOP, AKTOP SK., ALAÇAM, ALAÇAM SK, ALAYBEY, ALAYBEY SK., ALBAYRAK SK., ALÇIÇEK, ALÇİÇEK SK., ALI KELES, ALİ KELEŞ SK., ALİM SK., ALMINA, ALMİNA CD., ALPAN SK., ALTAN SK., ALTAY SK., ALTINTAŞ SK., ALTUĞ SK., AMAÇ SK., AMBER, ANLAR SK., ARDAHAN SK., ARI, ARI SK., ARIZLI TOKI KONUTLARI, ARIZLI TOKİ KONUTLARI SK., ARMUTÇU SK., ARPALIK, ARPALIK SK., ARSLAN SK., ARZU, ARZU SK., ASALET, ASALET SK., ASIM BİLGİN SK., ASİL SK., ASLAN SK., ASMALI SK., ASUMAN SK., ATABEY SK., ATAMAN SK., ATASOY SK., ATEŞ SK., ATİLLA SK., ATLAS SK., ATMACA, ATMACA SK., AVCI SK., AVİZE SK., AY SK., AYAZ, AYAZ SK., AYBERK SK., AYDEMİR SK., AYDIN, AYDIN CD., AYDIN SK., AYDINLAR SK., AYDOĞDU SK, AYGÜN SK., AYNA SK., AYPERİ SK., AZİZ SK., BADEM SK., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU SK., BAHADIR SK., BAHAR CD., BAHTİYAR SK., BALIM SK., BALTA SK., BANU SK., BARBAROS, BARIŞ CD., BARTU SK., BAŞYİĞİT SK., BATMAZ SK., BAYDUR, BAYRAKTAR, BAYRAKTAR SK., BELGİN SK., BERAT SK., BEREKET SK., BESTE, BESTE SK., BEŞEVLER SK., BETÜL SK., BEYAZ SK., BEYAZIT SK., BEYZA SK., BEZENDI, BEZENDİ SK., BİLGE SK., BİLLUR SK., BİRGÜL SK., BİROL SK., BOLCA SK., BONCUK, BORA, BORA SK., BÖLGEN SK., BUKET, BUKET SK., BURAK SK., BURHAN SK., BUSE, BUSE SK., BÜLBÜL SK., BÜLENT SK., CAN, CAN SK., CANAN, CANAN CD., CANSUN SK., CANTEKIN, CANTEKİN SK., CAVIT, CAVİT SK., CEBESOY SK., CENGİZ SK., CEVİZLİ SK., CEVİZLİBAĞ SK., CİHANGİR SK., CÖMERT SK., CÜNEYT SK., ÇABUK SK., ÇAGATAY SK., ÇAGLAYAN, ÇAĞATAY SK., ÇAĞLAR SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇAKABEY SK., ÇAKIL, ÇAKIL SK., ÇALI SK., ÇALIK SK., ÇALIŞ SK., ÇALK SK., ÇAMLIK SK., ÇAMYAYLA KÖYÜ DEĞİRMENÖZÜ MAH, ÇANAK, ÇARDAK SK., ÇAVDAR, ÇAVDAR CD., ÇAVUŞLU SK., ÇAVUŞOĞLU SK., ÇELEBİ MEHMET CD., ÇELEBİ SK., ÇENEDERE, ÇENEDERE CD., ÇENESUYU, ÇENESUYU CD., ÇERMİK SK., ÇEŞME SK., ÇILEK, ÇIMEN, ÇIMENLI, ÇINAR SK., ÇINARCIK, ÇINARCIK SK., ÇINARLI SK., ÇİLE SK., ÇİLEK SK., ÇİMEN SK., ÇİMENLİ SK., ÇOBAN SK., ÇORUH, ÇORUH SK., ÇUKUROVA SK., D-100 KARAYOLU CD., DAMAR SK., DAMLA SK, DEĞİRMEN SK., DEĞİRMENCİLER SK., DEMET SK., DEMİR SK., DENIZCILER, DENİZ KIZI SK., DENİZ SK., DENİZCİLER CD., DERE SK., DERİNCE ASKERİ HASTANESİ YOLU, DERNEK, DERNEK SK., DESTE SK., DEVRİM SK., DIKILI, DILAVER DENIZ, DILMEN, DİCLE SK., DİK SK., DİKİLİ SK., DİLARA SK., DİLAVER DENİZ SK., DİLEK SK., DİLMEN SK., DOGUS, DOĞANCILAR BAYIR MAH, DOĞANÇAY SK., DOĞUŞ SK., DOYRAN SK., DUHAN SK., DUMAN SK., DURSUN ÇAVUŞ SK., DUT, DUT SK., DÜZ SK., ECE SK., EFE, EFE SK., ELBEY SK., ELMALI SK., EMIR, EMİR SK., EMNIYETÇILER, EMNİYETÇİLER SK., ENDER SK., ENGIN, ENGIN CD., ENGİN CD., ENSAR SK., ENVER PAŞA CD., ER SK., ERCAN, ERCAN SK., ERDAGI, ERDAĞI SK., ERDAL SK., ERDEM, ERDEM SK., ERDEMLİ SK., ERENLER, ERENLER SK., ERGENEKON, ERGENEKON CD., ERGÜN, ERGÜN SK., ERHAN SK., ERİKLİ SK., EROL SK., ERSOY SK., ERTAŞ SK., ERTÜRK SK., ERYILMAZ SK., ESAS SK., ESEN, ESEN SK., ESENLİK SK., ESENTEPE, ESENTEPE CD., ESKI DEGIRMEN, ESKICILER, ESKİ DEĞİRMEN SK., ESKİCİLER SK., EŞREF BİTLİS CD, ETKI, ETKİ SK., FAHRETTIN MUTAF, FAHRETTİN MUTAF SK., FATİH SULTAN MEHMET BULVAR, FERDİ, FERDİ SK., FETİH SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., FIRAT SK., FIRIN, FIRIN SK., FLORYA SK., FUNDA SK., GAFFAR OKAN, GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., GAZI ADALI, GAZİ ADALI SK., GAZİ SK., GEÇİT SK., GELİNCİK SK., GİDER SK., GİRGİN SK., GONCA, GONCA SK., GONCALAR SK., GÖÇ SK., GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., GÖK SK., GÖKDEMİR SK., GÖKDENİZ SK., GÖKDUMAN, GÖKDUMAN SK., GÖKKUŞAĞI SK., GÖKNAR SK., GÖKSU, GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÖKTÜRK SK., GÖNÜL, GÖNÜL SK., GÜL NİDA SK., GÜL SK., GÜLAY SK., GÜLER SK., GÜLİSTAN SK., GÜLLÜ SK., GÜLSEN GÜLBAS, GÜLSEREN, GÜLSEREN SK., GÜLSÜM SK., GÜLŞAH SK., GÜLŞEN GÜLBAŞ SK., GÜLŞEN SK., GÜLÜMSER SK., GÜMRÜKÇÜLER, GÜMRÜKÇÜLER SK., GÜMÜSHANE, GÜMÜŞHANE SK., GÜN, GÜN SK., GÜNAY SK., GÜNAYDIN SK., GÜNDEM SK., GÜNDOĞDU SK., GÜNEŞ SK., GÜNGÖR SK., GÜR SK., GÜRBÜZ SK., GÜRPINAR, GÜRPINAR SK., GÜRSU SK., GÜVEN SK, GÜVEN SK., GÜVENLI, GÜVENLIK, GÜVENLİ SK., GÜVENLİK CD., GÜZEL SK., GÜZELBAHÇE SK., HACI KEMAL SK., HACI ÖMER, HACI ÖMER SK., HAFIZ HASAN YILMAZ, HAFIZ HASAN YILMAZ CD., HAFIZ İBRAHİM SK., HAKAN, HAKAN SK., HAKANBEY SK., HAMSİ SK., HANIMELI, HANIMELİ SK., HARİKALAR SAHİLİ YOLU SK, HARMAN ARKASI SK., HARMANTARLA SK., HASAN ATAKAN CD., HASIM SK., HASIR SK., HASTÜRK SK., HAŞİM SK., HATIPKÖY, HATİPKÖY CD., HATİPKÖY YOLU SK, HAYAT, HAYAT CD., HELAL, HILAL, HIZAL SK., HIZIR SK., HİCRET SK., HUZUR SK., HÜLYA, HÜLYA SK, HÜLYA SK., HÜRRİYET CD., ILGAZ SK., ILKE, ILKE SK., IMREN, INCIR, INKILAP, INÖNÜ, ISMAIL ÖZEN, ISTASYON, ISTIKLAL, ITIMAT, IZGI, IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, İĞDE SK., İLHAN SK., İLKE SK., İNAN SK., İNCİR SK., İNKILAP CD, İNKILAP CD., İNÖNÜ CD., İSFENDİYAR SK., İSMAİL ÖZEN CD., İSTANBUL KARAYOLU CD., İSTASYON CD., İSTİKLAL, İSTİKLAL CD., İTİMAT SK., İZGİ SK., İZMİT BATI TEM BAĞLANTI YOLU CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAÇAR SK., KADER SK., KAHRAMAN SK., KAHRAMANLAR CD., KAHVELER SK., KALAY SK., KALEM SK., KALEÖNÜ, KALEÖNÜ SK., KAMURAN CD., KANARYA, KANARYA SK., KANDEMIR, KAPADOKYA SK., KAPLAN, KAPLAN SK., KAR SK., KARAAHMET CD., KARAARSLAN, KARAARSLAN SK., KARABEY SK., KARABULUT SK., KARADENİZ SK., KARAHAN, KARAHAN SK., KARAKAŞ SK., KARAKIŞLA SK., KARANFIL, KARAYOLU, KARAYOLU SK., KARINCA SK., KARTEPE SK., KASIMPATI SK., KASIR SK., KAVAKLAR SK., KAYA SK., KAYACI SK., KAYNAK, KAYNAK SK., KAYNAKBASI, KAYNAKBAŞI SK., KAZANCI SK., KAZIM KARABEKİR CD., KAZIM ORBAY SK., KAZIM ÖZALP, KAZIM ÖZALP CD., KEKLIK, KEKLİK SK., KEMAL ÇELEBI, KEMAL ÇELEBİ CD., KEMAL VAROL SK., KEMALİYE SK., KEMALOĞLU SK., KENGER SK., KEREM CAN, KEREM CAN SK., KERVAN SK., KESKİN SK., KIBRIS, KILIÇ SK., KIRIM, KIRMAN SK., KISA, KISMET, KISMET SK., KIYMET, KIYMET SK., KIZILCIK, KIZILCIK SK., 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