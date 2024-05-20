20 Mayıs MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.05.2024 - 23:00

Güncelleme: 20.05.2024 - 23:00

MANİSA ilinde 20 Mayıs Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-20 2024-05-20 09:00:05.11-2024-05-20 10:00:14.165 saatleri arasında Tilkisüleymaniye; tilkisüleymaniye, tilki süleymaniye, TİLKİSÜLEYMANİYE, tilki süleymaniye sk, tilki süleymaniye sk, tilkisüleymaniye, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:05.11-2024-05-20 10:00:14.165 saatleri arasında Selimşahlar; İsimsiz70, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:05.11-2024-05-20 10:00:14.165 saatleri arasında Halıtlı; halıtlı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:05.11-2024-05-20 10:00:14.165 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:05.11-2024-05-20 10:00:14.165 saatleri arasında Tekeliler; , Tekeller Köyü İç Yolu, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:05.11-2024-05-20 10:00:14.165 saatleri arasında Tepecik; tepecik, TEPECİK, Tepecik Köyü İç Yolu, Tepecik Köyü Yolu, tepecik sk, İsimsiz17, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz3, tepecik sokak, İsimsiz7, tepecik sokak, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:52.689-2024-05-20 15:00:00.325 saatleri arasında Halıtlı; halıtlı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:52.689-2024-05-20 15:00:00.325 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-20 2024-05-20 09:00:05.11-2024-05-20 10:00:14.165 saatleri arasında Sarıçam; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:05.11-2024-05-20 10:00:14.165 saatleri arasında Paşaköy; İsimsiz59, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:05.11-2024-05-20 10:00:14.165 saatleri arasında Şehitler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:05.11-2024-05-20 10:00:14.165 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-20 2024-05-20 09:00:05.11-2024-05-20 10:00:14.165 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:39.269-2024-05-20 15:00:47.494 saatleri arasında Turgutalp; İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz57, İsimsiz58, KARAKOCA, İsimsiz61, turgutalp, İsimsiz63, ENİKAZI, TURGUTALP, , İsimsiz48 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:39.269-2024-05-20 15:00:47.494 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:50.959-2024-05-20 10:00:00.206 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:50.959-2024-05-20 10:00:00.206 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:50.959-2024-05-20 10:00:00.206 saatleri arasında Sümbültepe; sümbültepe, Sümbültepe Köyü İç Yolu, SÜMBÜLTEPE KARAKILIÇLI, sümbülte yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:50.959-2024-05-20 10:00:00.206 saatleri arasında Pelitalan; pelitalan, PELİTALAN, Ara Sk., PELİTALAN ÖRENCİK, İsimsiz4, PELİTALAN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:50.959-2024-05-20 10:00:00.206 saatleri arasında Örencik; Örencik Köyü İç Yolu, İsimsiz10, örencik sk, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:50.959-2024-05-20 10:00:00.206 saatleri arasında Müslih; muslih, MÜSLİH, Muslih Köyü İç Yolu, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:50.959-2024-05-20 10:00:00.206 saatleri arasında Mollasüleymanlı; Mollasüleymanlı Köyü İç Yolu, molla süleymanlı sk, molla süleymanlı, İsimsiz3, molla süleymanlı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:50.959-2024-05-20 10:00:00.206 saatleri arasında Karayağcıhacılar; Karayağcıhacılar Köyü İç Yolu, karayağcılar, ARAZİ, İsimsiz3, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:50.959-2024-05-20 10:00:00.206 saatleri arasında Karaveliler; Karaveliler Köyü İç Yolu, karaveliler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:50.959-2024-05-20 10:00:00.206 saatleri arasında Karakılıçlı; Karakılınçlı Köyü İç Yolu, karakılıçlı sk., karakılıçlı sk, karakışıçlı, karakılınçlı sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:50.959-2024-05-20 10:00:00.206 saatleri arasında Demirci; demirci, Demirci Köyü İç Yolu, İsimsiz9, KAĞAN 1 DEMİRCİ, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, demirdi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:50.959-2024-05-20 10:00:00.206 saatleri arasında Davutlar; Davutlar Köyü İç Yolu, davutlar, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:56.471-2024-05-20 15:00:05.154 saatleri arasında Demirci; İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, demirdi, , KAĞAN 1 DEMİRCİ, İsimsiz8, Demirci Köyü İç Yolu, demirci, İsimsiz9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:56.471-2024-05-20 15:00:05.154 saatleri arasında Davutlar; Davutlar Köyü İç Yolu, İsimsiz2, , davutlar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:56.471-2024-05-20 15:00:05.154 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:56.471-2024-05-20 15:00:05.154 saatleri arasında Karaveliler; , karaveliler, Karaveliler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:56.471-2024-05-20 15:00:05.154 saatleri arasında Müslih; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Muslih Köyü İç Yolu, MÜSLİH, muslih elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:56.471-2024-05-20 15:00:05.154 saatleri arasında Örencik; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, örencik sk, İsimsiz10, Örencik Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:56.471-2024-05-20 15:00:05.154 saatleri arasında Pelitalan; , PELİTALAN, İsimsiz4, PELİTALAN ÖRENCİK, Ara Sk., PELİTALAN, pelitalan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-20 2024-05-20 09:00:39.269-2024-05-20 15:00:47.494 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:40.905-2024-05-20 15:00:50.901 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-20 2024-05-20 09:00:40.905-2024-05-20 15:00:50.901 saatleri arasında Yeşilyurt; 858. Sk., 860. Sk., 862. Sk., 864. Sk., 866. Sk., 870 Sk., 874. Sk., 882. Sk., 886. Sk., 892. Sk., 896. Sk., 898. Sk., Abay Blv., Dr. Sadık Ahmet Cd., KÖPRÜ, İzmir Uşak Yolu, 797., 868., 799., 900.sok, 902., İsimsiz116, İsimsiz128, , 829, İsimsiz1, İsimsiz2, 805 sok, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz22, 811., 856., 803, 876, 769. Sk., 801. Sk., 807. Sk., 815. Sk., 817. Sk., 819. Sk., 821. Sk., 823. Sk., 825. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:40.905-2024-05-20 15:00:50.901 saatleri arasında Zafer; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:40.905-2024-05-20 15:00:50.901 saatleri arasında Bahçecik; İsimsiz27, İsimsiz52, bahcecik iç yolu, BAHÇECİK KÖY İÇ YOLU, BAHÇECİK, Bahçecik Köyü İç Yolu, Bahçecik Köyü Yolu, sazlı sok., bahçeçik iç yol, BAÇEÇİK YOL KÖY, KÖY İÇ YOL, iç yol , bahçecik, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz33, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz40, İsimsiz38, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, , İsimsiz95 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:40.905-2024-05-20 15:00:50.901 saatleri arasında Barış; İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz22, İsimsiz10, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, , 1024, 988. Sk., 970. Sk., 966. Sk., 964. Sk., 962. Sk., 960. Sk., 956. Sk., 954. Sk., 949. Sk., 925. Sk., 921. Sk., 909. Sk., 907. Sk., 905., 901. Sk., 899. Sk., 895. Sk., 1058. Sk., 1054. Sk., 1042. Sk., 1038. Sk., 1036. Sk., 1028. Sk., isimsiz, 1050.sok, İsimsiz214, 953. Sk., 951. Sk., 923. Sk., İsimsiz35 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:40.905-2024-05-20 15:00:50.901 saatleri arasında Karaağaç; HACILAR, KÖY İ. YOL, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz99, İsimsiz98, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz95, İsimsiz94, İsimsiz92, İsimsiz91, İsimsiz90, Saylan sok, İsimsiz88, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz79, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz57, İsimsiz16, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, SAYLAN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:40.905-2024-05-20 15:00:50.901 saatleri arasında Allahdiyen; İsimsiz24, HAMAM DERE, İsimsiz15, İsimsiz12, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:40.905-2024-05-20 15:00:50.901 saatleri arasında Yılmaz; isimsiz, izmir yolu sok., Güneş, Barış Sk., 952. Sk., 9 Nolu Sk., 5 Nolu Sk., 15 Nolu Sk., 14 Nolu Sk., 13 Nolu Sk., 10 Nolu Sk., İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz69, İsimsiz27, 16 NOLU SOKAK , 38/1, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz18, İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:40.905-2024-05-20 15:00:50.901 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:40.905-2024-05-20 15:00:50.901 saatleri arasında Keli; 818 SOK, İsimsiz51, İsimsiz48, İsimsiz43, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz33, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz20, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, , 749, Bent Küme Evleri Sk., 824. Sk., 820. Sk., 818. Sk., 816. Sk., 812. Sk., 808. Sk., 806. Sk., 800. Sk., 796. Sk., 794. Sk., 788. Sk., 759. Sk., 755 Sk., 753. Sk., 751. Sk., 749. Sk., 747. Sk., 741. Sk., 739. Sk., 737. Sk., 735. Sk., 733. Sk., 731. Sk., 729. Sk., 725. Sk., 719. Sk., 709. Sk., 707. Sk., 701. Sk., 699. Sk., 697. Sk., 695. Sk., 637. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:40.905-2024-05-20 15:00:50.901 saatleri arasında Gaffar Okkan; 952. Sk., 922. Sk., 920. Sk., 918., 916., 914. Sk., 912. Sk., 908. Sk., 865 Sk., 853. Sk., 851. Sk., 849. Sk., 847. Sk., 845. Sk., 843 Sk., 841. Sk., 839. Sk., 837. Sk., 835. Sk., İsimsiz15, İsimsiz10, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:40.905-2024-05-20 15:00:50.901 saatleri arasında Şehitler; 92. Sk., 90. Sk., 68. Sk., 131. Sk., 129. Sk., 127. Sk., 127, 125. Sk., 123. Sk., 121. Sk., 115. Sk., 100. Sk., İsimsiz7, İsimsiz12, İsimsiz10, , 93. Sk., 94. Sk., 96. Sk., DERBENT, FERAH, Site Cd., İsimsiz185, 117. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:40.905-2024-05-20 15:00:50.901 saatleri arasında Özyurt; KÖPRÜ, 878. Sk., 856. Sk., 850. Sk., 848. Sk., 846. Sk., 844. Sk., 842. Sk., 840. Sk., 838. Sk., 836. Sk., 834. Sk., 832. Sk., 826. Sk., 791. Sk., 789. Sk., 779. Sk., 775. Sk., 773. Sk., 771. Sk., 769. Sk., 763. Sk., 761. Sk., 856., İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:40.905-2024-05-20 15:00:50.901 saatleri arasında Namık Kemal; FERAH elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:40.905-2024-05-20 15:00:50.901 saatleri arasında Çelikli; İsimsiz30 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:40.905-2024-05-20 15:00:50.901 saatleri arasında Seyrantepe; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz18, İsimsiz19, 117., 128. Sk., 130. Sk., 132. Sk., 136. Sk., 138. Sk., 140. Sk., 153. Sk., 155., 169. Sk., DERBENT, Fatih Cd., FERAH elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-20 2024-05-20 09:00:59.714-2024-05-20 15:00:07.601 saatleri arasında Moralılar; İsimsiz6, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz4, köy içi, köy içi, Moralılar Köyü İç Yolu, Moralılar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:59.714-2024-05-20 15:00:07.601 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-20 2024-05-20 09:00:59.714-2024-05-20 15:00:07.601 saatleri arasında Rahmiye; İsimsiz7, İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.