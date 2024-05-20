20 Mayıs SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.05.2024 - 23:00

Güncelleme: 20.05.2024 - 23:00

SAKARYA ilinde 20 Mayıs Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYAT, KOZAN mahallelerinde 1904., BAYAT, BAYAT SK., GEYVE OSMANELİ YOLU, KOZAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MELEKSEORUÇ, MELEKŞEORUÇ mahallelerinde 3955., KALAYCI SK., MELEKSEORUÇ, MELEKŞEORUÇ KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞEORUÇ SK., ORMAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DISDEDELER mahallelerinde ÇAKALLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULAKLI mahallelerinde KULAKLI/8, POTLAR, POTLAR SK., POTLAR/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BİRLİK, ORTAKÖY mahallelerinde 4008, 4009, KARPUZLAR SK., KEŞKEKLER, KEŞKEKLER SK., ORTAKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKYANIK, GÜRPINAR, ISARET, İŞARET, KARAMANLAR, KULAKLI, TASLIGEÇIT, TURNALI, UZAKKISLA, UZAKKIŞLA, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5010, 5012, 5018, 5020, 5021, 5024, 5025, 5026, 5027, 5030, 5031, 5032, 5036, 5038, 5039, BELENDAG, BELENDAĞ, BELENDAĞ SK., BÜYÜKYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, BÜYÜKYANIK YENI, CİMŞİTLER, CİMŞİTLER SK., ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, ÇİFTLİK SK., DOKUZOLUK, GIRGIRLAR, GIRGIRLAR SK., HAYALLER SK., HAYALLER/1, ISARET MERKEZ, ISARET/11, ISARET/13, ISARET/15, ISARET/5, İNEKÇİKIŞLASI 2, İNEKÇİKIŞLASI SK., İsimsiz129, İŞARET KÖYÜ İÇ YOLU, KULAKLI, KULAKLI 10, KULAKLI SK., KULAKLI/10, KULAKLI/2, MERKEZ, ORDULULAR, ORDULULAR/4, SAZLIDERE, SAZLIDERE SK., SAZLIDERE/1, SÖĞÜTLÜ, SÜLÜKGÖLÜ, SÜLÜKGÖLÜ SK., SÜLÜKGÖLÜ/1, TELLİGÖL DERESİ, TURNALI KÖYÜ İÇ YOLU, TURNALI MERKEZ, TURNALI MERKEZ/12, TURNALI MERKEZ/13, TURNALI MERKEZ/14, TURNALI MERKEZ/5, Uavtede Yok, UZAKKISLA, UZAKKISLA SK., UZAKKISLA/1, UZAKKIŞLA, UZAKKIŞLA 1, UZAKKIŞLA KÖYÜ İÇ YOLU, UZAKKIŞLA SK., YENI KISLA, YENI KISLA/1, YENI KISLA/2, YENIKÖY, YENIYOL KAYNARCA, YENİ, YENİ KIŞLA, YENİ SK., YENİKIŞLA 1, YENİKÖY SK., YESILOVA MERKEZ, YESILOVA MERKEZ/10, YESILOVA MERKEZ/15, YESILOVA MERKEZ/7, YESILOVA MERKEZ/9, ZINGILKISLA, ZINGILKIŞLA, ZINGILKIŞLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISIKLAR, IŞIKLAR, KARADERE, ÖRENTEPE, SALMANLI mahallelerinde ACILIK SK., ADAPAZARI KANDIRA YOLU, ADAPAZARI KAYNARCA/12, ADAPAZARI KAYNARCA/20, ATILGAN, ATILGAN SK., CAMILI, CAMILI/5, CAMİLİ SK., DEVA SK., DORUK, DORUK SK., DORUK/1, ELMALI, GÜNDÜZ SK., HASAT, HASAT SK., ILICA SK., IŞIKLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KANDIRA, KANDIRA CD., KANDIRA/3, KAYNARCA KANDIRA, KAYNARCA KANDIRA CD., KILIM, KİLİM SK., MISRA SK., OBA, OBA SK., ÖRENTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, SALMANLI KÖYÜ İÇ YOLU, TUTKUN SK., VOLKAN SK., YENI SAKARYA, YENI SAKARYA SK., YENİ SAKARYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLLÜK, HIZIRTEPE mahallelerinde ACARLI SK., AKDAL SK., AYVALI SK., ERKIN, ERKİN SK., FATİH CD., FİGEN SAKALLIOĞLU CD., HELVACI SK., YAKA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEKELER mahallelerinde 1002 NOLU SK., 1013 NOLU SK., 1016 NOLU SK., 1088 NOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAPUÇÇULAR mahallelerinde 695 NOLU SK., 696 NOLU SK., 698 NOLU SK., ADNAN MENDERES, AY, BEZEN SK., BİZİM SK., HARMANLIK SK., PAPUÇÇULAR CD., ROYAL SK., SARAY BOSNA, ŞENLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLLÜK, HIZIRTEPE mahallelerinde 380 NOLU SK., BAGCILAR SK., BAĞCILAR SK., DOĞRU SK., GÖKSU SK., IBRAHIM AGA, İBRAHİM AĞA SK., SON SK., ÜZÜM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKER, ŞEKER mahallelerinde 807 NOLU SK., 813 NOLU SK., 866 NOLU SK., 868 NOLU SK., ASMA, ASMA SK., BEDİR SK., BILEN, BİLEN SK., DOST SK., FARABI CD., FULYA SK., KARACA SK., MELEK SK., NESE, NESE SK., PANCAR SK., SEDAT KIRTETEPE CD., SEDAT KİRTETEPE CD., SEFA SK., SEZEN, SEZEN SK., ŞEHİT MUSA AYTAR SK., ŞEKERPARE ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, YAZLIK CD., YEL SK., ZARIF SK., ZARİF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 434 NOLU SK., BIÇER SK., ÇEREZ SK., İLKER SK., MELAL SK., ŞEREF SK., TÜTEN SK., YAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde BASIK SK., ÇALIM SK., GÖKALP, GÖKALP SK., HÜSEYIN RAHMI, MENEKSE, MENEKŞE SK., SAL, SERPİL SK., ŞAL SK., TÜL, TÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde HALİÇ CD., SARAÇLAR, SARAÇLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 13:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde 787 NOLU SK., 788 NOLU SK., ANBARLI SK., BONCUK SK., ÇAKIR SK., ÇARK, ÇARK CD., H.RAHMİ SK., KANARA SK., LÜLECI, LÜLECİ SK., SARAY BOSNA CD., YAVUZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 822. SK., 824. SK., 826., 828., 830. SK., 863., 863. SK., KARDELEN SK., KIR SK., MEHMET ZAHIT KOTKU, SIRMA SK., UZAY, UZAY SK., YAHYA KEMAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 804. SK., 805. SK., 807. SK., 808., 809. SK., 810. SK., 812. SK., 814. SK., 818., 818. SK., 820., 826. SK., 9. CD., MALİ MÜŞAVİRLER SK., MEHMET ZAHİT KOTKU SK., ÖZGE SK., SUAT SK., TURGUTLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER mahallelerinde 665. SK., 727. SK., 728. SK., ARDIÇ SK., ATA SK., CEMRE SK., EYÜP SK., GÜRCAN, GÜRCAN SK., KADEM, KAMELYA SK., KARTAL SK., KİRİŞHANE, KİRİŞHANE CD., LİMONLU SK., UĞUR SK., ÜSTÜN SK., ZAFER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 340. SK., 360. SK., EFES, HAZAL SK., HAZAN, HAZAN SK., HİCRET, OKAN EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, SELAM, SELAM SK., YAREN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 20 Mayıs Pazartesi 13:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde 48., 49 SK., 5 SK., 52 SK., 53 SK., 55 SK., 61 SK., 62, 64, ADAPAZARI DÜZCE YOLU, D-100 KARAYOLU, D-100 YANYOL, SALKIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.