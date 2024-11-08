"2025 için en düşük 55 bin 299 TL teklif ettik!"

Yayınlanma: 08.11.2024 - 10:38

Güncelleme: 08.11.2024 - 10:38

Bornova Belediyesi’ne ait Personel A.Ş.’de örgütlü Genel İş İzmir 7 Nolu Şube ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM SEN) arasında devam eden toplu iş görüşmelerinin (TİS) tıkanması sonrası Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki süreç hakkında bilgi verdi.

“SODEMSEN’İN ÜSTÜNDE RAKAM VERDİK”

Sendikanın grev gitmesinin anayasal bir hak olduğunun altını çizen Eşki, “Hem Bornovalıları hem de mesai arkadaşlarımı mağdur etmemek amacıyla önceki gün sürece bizzat ben de dahil oldum, SODEMSEN’in son teklifinin de üzerinde bir tutar önerdim. Fakat ne yazık ki bu teklifimiz de karşılık bulmadı, görüşmeden de bir uzlaşı çıkmadı. Ben de emek cephesinde yıllarca mücadele etmiş, sendika şube başkanlığı yapmış, sendikacı bir ailede yetişmiş ve yine sendikacı olan bir kadının eşiyim. Tüm hayatımı buna göre yaşadım, göreve geldiğim günden bugüne kadar da bu doğrultuda hareket ettim. Görevde olduğumuz kısa sürede bile bunun örneklerini yaşadık, ‘Emeğin yarı zamanı olmaz’ dedik ve tüm arkadaşlarımızı kadroya aldık, iş güvencesi sağladık. Tüm mesai arkadaşlarımızı, hatta benim adaylığım ilan edildikten sonra işe alınanları bile koruyup, gözettik” diye konuştu.

EŞKİ TEKLİF ETTİĞİ RAKAMLARI DA AÇIKLADI

TİS masasında hem emekten yana tavrı sürdürdüklerini hem de sorumlu bir kamu yöneticisi gibi davrandıklarını aktaran Eşki, “Bütçemiz, kapasitemiz ve hedeflerimiz doğrultusunda planladığımız yatırımlar için gereken bütçe payını ayırıp; ardından mesai arkadaşlarımıza ödeyebileceğimiz en üst rakamı hesapladık. Sendika yöneticileri tarafından düşük bulunan, beğenilmeyen, ‘Greve gideriz’ diyerek itiraz edilen ücretleri büyük bir şeffaflıkla sizinle de paylaşıyorum: Toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihi olan 1 Temmuz 2024’ten geçerli olmak üzere mesai arkadaşımıza en düşük 44 bin 535 TL teklif ettik. Kişilerin eğitimleri ya da yaptıkları işin koşullarına bağlı olarak kademeli olarak bu rakam 49 bin 899 TL’ye kadar çıkıyor. 1 Ocak 2025’ten sonra bu rakamlar 55 bin 299 TL ile 61 bin 583 TL arasında değişecek. Bizler bu ücretlerin, belediyemizin imkânları ve çalışma yaşamının gerçekleri göz önünde bulundurulduğunda, vicdana uygun ve son derece adil olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BU RAKAMIN ÜSTÜNÜ VEREMEYİZ”

Sendika yönetiminin teklifleri işçilere söylemediğini aktaran Başkan Eşki, “Üstelik bu teklif sendika yönetimi tarafından işçiye sorulmadan, onları görüşü alınmadan dar bir grubun kararıyla reddedilmiştir. Çalışanlarımız karar sürecinde bulunmadıkları bir greve doğru sürüklenmektedir. Elbette grev, anayasal bir haktır ve gerektiğinde kullanılır. Fakat hem Bornovalının beklediği hizmeti gerçekleştirecek hem de sendikanın talep ettiği maaşları ödeyecek bir ekonomik yapımız yok. Bugün talebi kabul etsek dahi 3-4 ay sonra maaşları ödeyemeyen, geç ödeyen ya da taksit taksit ödeyen bir belediye durumuna geliriz. Bu gelişmeler ışığında içinde bulunduğumuz durumun altını bir kez daha çiziyorum, eğer bu teklifimizin üzerine çıkacak olursak,Bornovalının ihtiyaç duyduğu hizmetlerden fedakarlık yapmak mecburiyetinde kalırız. Bu da bizim kırmızı çizgimiz, asla kabul etmeyeceğimiz bir durumdur. Umarım olmaz ama grev başlasa, bir gün ya da aylarca sürse de bu rakamın üstünde bir rakam telaffuz edemeyiz” dedi.