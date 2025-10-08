Sağlık Bakanlığı, e-İŞKUR üzerinden gerçekleştirdiği sürekli işçi alımına ilişkin başvuru şartlarını açıkladı. Peki, 2025 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kadro dağılımı açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 2.764 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığı’nın sürekli işçi alımı ilanı, İŞKUR üzerinden yayımlandı. Başvurular, 8 Ekim 2025 - 13 Ekim 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda (online) kullanıcı girişi yapılarak gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak sürekli işçi alımı kapsamında kadro ve meslek dağılımı belli oldu. Toplam 2.764 personel alınacak. Kadroların dağılımı ise şu şekilde:

Temizlik Görevlisi: 1.948 kişi

Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 572 kişi

Klinik Destek Elemanı (Hastane): 244 kişi