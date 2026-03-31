Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu, özel araçlar için ise can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıyan kış lastiği uygulaması, yakın zamanda sona erecek. Peki, 2026 zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? Kış lastiği uygulaması ayın kaçında bitecek? İşte ayrıntılar...

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Geçmiş yıllarda 1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan’da sona eren kış lastiği uygulaması, bu yıl mevsimsel şartlar nedeniyle 15 Kasım’da başlayıp 15 Nisan’a kadar uzatıldı. Yeni düzenlemeye göre zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan 2026 tarihinde sona erecek.

KIŞ LASTİĞİ TAKMA ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ?

Kış lastiği takma zorunluluğu, yasal düzenlemeye göre şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan tüm ticari araçlar için geçerlidir. Bu kapsamda otobüs, minibüs, kamyon, çekici, tanker ile ticari amaçla kullanılan kamyonet ve panelvan gibi hafif ticari araçların kış lastiği kullanması zorunludur.

Hususi (özel) otomobiller için ise kış lastiği takma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak can ve mal güvenliği açısından, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde özel araç sahiplerinin de kış lastiği kullanması önemle tavsiye edilmektedir.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira idari para cezası uygulanacağını belirtti.

KIŞ LASTİKLERİNİN ÖZELLİĞİ NE?

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda en iyi performansı gösterecek şekilde özel olarak üretilir. Bu nedenle yaz aylarında kullanıldığında bu özelliklerini kaybeder.

Sıcak havalarda daha hızlı aşınan kış lastikleri, erken yıpranma ve performans kaybı gibi sorunlara yol açar. Soğuk hava koşullarına göre tasarlanan bu lastikler yazın kullanıldığında yol tutuşu önemli ölçüde azalır, araç kontrolü olumsuz etkilenir ve yakıt tüketimi artar. Ayrıca mevsimine uygun olmayan lastik kullanımı, daha fazla karbon salımına neden olarak çevreye de zarar verir. Doğru zamanda doğru lastik kullanmak ise hem güvenli sürüş sağlar hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunur.