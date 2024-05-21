21 Mayıs BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.05.2024 - 00:28

Güncelleme: 21.05.2024 - 00:28

BOLU ilinde 21 Mayıs Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 21 Mayıs Salı 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEYFELEKETTİN, MERKEZ mahallelerinde GÜNEYFELAKETTIN KÖY YOLU, GÜNEYFELEKETTİN KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNEYFELEKETTİN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Mayıs Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BERK, YENIMAHALLE, YENİMAHALLE mahallelerinde 2000, 2000 SK., 2013, 2013 SK., 2014, 2014 SK., 2022, 2022 SK., 2023 SK., 2024 SK., 2025 SK., 2026 SK., 2029 SK., 2029. SK., 2031 SK., 2032 SK., KOCAMEŞE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 21 Mayıs Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERE, DUMANOGLU, DUMANOĞLU, HACILAR, HAN, KALENDEROGLU, KALENDEROĞLU, KOVALAKLAR, MERKEZ, SEMERCİLER, SİYAMOĞLU, TAŞÇILAR, TATAROGLU, TATAROĞLU mahallelerinde DERE MAHALLE YOLU, DUMANOGLU MAHALLE YOLU, DUMANOĞLU, KALENDEROGLU MAHALLE YOLU, KOVALAKLAR MAHALLE YOLU, KÜPLÜCE, MENGEN YOLU, MERKEŞLER KÖYÜ, MERKEŞLER KÖYÜ DUMANOĞLU MAH, MERKEŞLER KÖYÜ TATAROĞLU MAH K, MERKEŞLER KÖYÜ YOLU, MERKEŞLER YOLU, SEMERCILER KÖY YOLU, SEMERCİLER KÖYÜ, SEMERCİLER KÖYÜ YOLU, SEMERCİLER MERKEZ, TATAROGLU MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU KIBRISCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KIBRISCIK ilçesinde 21 Mayıs Salı 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALEMDAR, N KENDISI mahallelerinde ALEMDAR KÖY YOLU, ALEMDAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 21 Mayıs Salı 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABALAR mahallelerinde KARAPINAR KAVAĞI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 21 Mayıs Salı 10:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESLI, BEŞLİ, DERE mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, BESLI MAHALLE YOLU, KOVUCAK KÖYÜ, MUDURNU DERE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 21 Mayıs Salı 10:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAÇAM, TATARLAR, TOSUNLAR mahallelerinde ALAÇAM MAHALLE YOLU, KARAMURAT ALAÇAM MAH, KARAMURAT KÖY YOLU, kKARAMURAT KÖYÜ TATARLAR, TATARLAR MAHALLE YOLU, TOSUNLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 21 Mayıs Salı 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARATAŞ mahallelerinde KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 21 Mayıs Salı 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORMANPINAR mahallelerinde ORMANPINAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 21 Mayıs Salı 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYVATLAR, ÇOBANLAR, GÖYNÜKÖREN, MERKEZ mahallelerinde AYVATLAR, ÇOBANLAR MAHALLE YOLU, DÖRTDİVAN ÇIKIŞI, DÖRTDİVAN GEREDE YOLU, Göynük Ören Köyü Ayvatlar Mah, GÖYNÜKÖREN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, GÖYNÜKÖREN MERKEZ KÖY YOLU, MEZARLIK İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 21 Mayıs Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALAÇLAR, MERKEZ, ŞAHALLAR, YUKARI mahallelerinde ANADOLU OTOYOLU, HALAÇLAR KÖY YOLU, HALAÇLAR KÖYÜ YOLU, YUKARI MAHALLESI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 21 Mayıs Salı 14:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPE, YUNUSLAR mahallelerinde DURSUNLAR MAHALLE YOLU, YAKAKAYA KÖYÜ YOLU, YAKAKAYA KÖYÜ YUNUSLAR MAH, YUNUSLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 21 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAŞ, ALAN MERKEZ, AYVATLAR, BEKİRFAKILAR, ÇALICA, ÇAPAR, DAGHACILAR MERKEZ, DAĞHACILAR, GÜNEYÇALICA, KARAALİLER, MANTARLAR, OKÇULAR, SARILAR, SIFYANLAR, TURGUTLAR mahallelerinde AKSAKLAR TUTGUT MAH, ALAN MERKEZ KÖY YOLU, AYVATLAR MAHALLE YOLU, BEKİRFAKILAR KÖYÜ YOLU, CEYLANLI KÖYÜ YOLU, ÇALICA MAHALLESI YOLU, DAGHACILAR MERKEZ KÖY YOLU, DAĞHACILAR KÖYÜ YOLU, GÖYNÜK YOLU, GÜNEY ÇALLICA MERKEZ, GÜNEYÇALICA KÖYÜ YOLU, KARAALİLER KÖYÜ MANTARLAR MAH, KARAALİLER KÖYÜ YOLU, OKÇULAR MAHALLE YOLU, SARILAR KÖYÜ YOLU, SIFYANLAR MAHALLE YOLU, YENİKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 21 Mayıs Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSAKLAR, ALANKÖY, BEKIRFAKILAR MERKEZ, ÇAPAR, DAĞHACILAR, DAĞŞEYHLERİ, DEDELER, KABALAR, N KENDISI, SARILAR MERKEZ, SİFYANLAR, TEKİRLER, YAHYALAR mahallelerinde AKSAKLAR KÖYÜ YOLU, ALANKÖY KÖYÜ YOLU, BEKIRFAKILAR KÖY MERKEZ YOLU, BILECIK SAKARYA NALLIHAN YOLU, BİLECİK SAKARYA NALLIHAN YOLU, CEYLANLI KÖY YOLU, ÇAPAR KÖY YOLU, ÇAPAR KÖYÜ YOLU, DAGSEYHLERI KÖY YOLU, DAĞHACILAR KÖY YOLU, DAĞHACILAR KÖYÜ, DAĞHACILAR YOLU, DAĞŞEYHLER KÖYÜ YOLU, DEDELER KÖYÜ MERKEZ, DEDELER KÖYÜ YOLU, DEDELER MERKEZ KÖY YOLU, KABALAR MAHALLE YOLU, SARILAR MERKEZ KÖY YOLU, SİFYANLAR MAHALLLER YOLU, TEKİRLER KÖYÜ YOLU, YAHYALAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.