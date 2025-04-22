22 Nisan DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.04.2025 - 10:12

Güncelleme: 22.04.2025 - 10:12

DÜZCE ilinde 22 Nisan Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 22 Nisan Salı 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde TAHIRLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 22 Nisan Salı 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, UĞURLU mahallelerinde HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, UGURLU, UĞURLU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 22 Nisan Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİÇEKPINAR, FAKILLI, N KENDISI mahallelerinde DÜZCE CD., FAKILLI, FAKILLI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 22 Nisan Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR, SEREFIYE, ŞEREFİYE mahallelerinde 314. SK., 334., 721., AHMET TEMİZ SK., KÜLTÜR SK., NAMIK KEMAL SK., NECATIBEY, NECATİBEY SK., SÜLEYMAN KUYUMCU, SÜLEYMAN KUYUMCU CD., TİRYAKİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Nisan Salı 02:30-04:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMİMİLLİ, CAMIKEBIR, CAMİKEBİR, CEDIDIYE, CEDİDİYE, ÇAY mahallelerinde 5468., 657. SK., 659. BULVAR, AYDINPINAR CD., BELEDİYE SK., BOLU CD., GAZHANE, GAZHANE CD., GENERAL SAMİ SK., HACI HAMDİ SK., HAFIZ HASAN EFENDI CD., HAFIZ HASAN EFENDİ CD., HÜKÜMET, KUNDURACILAR SK., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK SK., MEYDAN SK., MİMAR SİNAN CD., NECİP GÜNEY SK., NURETTİN ZAFER SK., O. YILDIRMAZ SK., PINAR SK., RIHTIM CD., SANTRAL SK., ŞEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde HOCAOĞLU KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EFENDI, HOCAOĞLU mahallelerinde EFENDI, KIZILCIK KÖYÜ YOLU, YENİKARAKÖY İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAM, ESKİ MENGENCİK, KAHVECI, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, MURADİYE MENGENCİK, N KENDISI mahallelerinde 7400. CD., ÇAM, ESKİMENGENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, ESKİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, KAHVECI, KÖY, KÖY SK., MURADİYE KÖYÜ YOLU, MURADİYE MENGENCİK KÖYÜ İÇ YOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Nisan Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIZILCIK mahallelerinde KIZILCIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Nisan Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, N KENDISI mahallelerinde 109., 112 SK., 9130., ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Nisan Salı 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde DURAKLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Nisan Salı 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIYERİMENGENCİK, DOĞANLI, FATİH, HACIMEHMET, N KENDISI, UFUK mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 107 SK., 107., 108 SK., 112. SK., 113. SK., 9100., 9130. 1, 9132., 9139., ANADOLU OTOYOLU, D100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU, DARIYERİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, HACIMEHMET, ZİRAATCI MEHMET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Nisan Salı 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI ALİLER, N KENDISI mahallelerinde 5400., 9805., 9840., GÜMÜŞPINAR YOLU, HACIALİLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Nisan Salı 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KİRAZLI, MERKEZ mahallelerinde 8010., 8017, 8092., 8093., 8095., 9133., KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KİRAZLI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Nisan Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYBAŞI, CAPOGLU, ÇIFTEPINARLAR, DINLER, DİNLER, DOKUZPINAR, DÜZ, ERDEMLİ, HAMZA, IZMIRLI, KABALAK, KARAÖMER, MERKEZ, MEZARLIK, N KENDISI, OSMANCA, SEHIT, SEKERPINAR, ŞEHİT, ŞEKERPINAR, TERZIALILER, YAKA, YAYLA, YAZLIK, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 100, 101, 101 CD., 102 CD., 103, 103 SK., 104 SK., 105 SK., 106, 106 SK., 108, 109 SK., 110 SK., 111 SK., 112, 113, 113 SK., 118, 200, 200 CD., 201, 201 SK., 202, 202 SK., 204 SK., 205, 205 SK., 206, 206 SK., 207, 207 SK., 300, 300 CD., 302 SK., 306 SK., 401, 402, 402 SK., 404, AYBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, AYBAŞI KÖYÜ YOLU, AYNALI KÖYÜ İÇ YOLU, BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU, CAPOGLU, DINLER, DOKUZPINAR1, DUMLUPINAR2, DÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, DÜZKÖY KÖYÜ YOLU, ERDEMLI, ERDEMLİ KÖYÜ YOLU, ESER, HAMZA, IZMIRLI, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, KABALAK KÖYÜ YOLU, KARAÖMER, KONURALP 170., KONURALP 631., KONURALP AKÇAKOCA CD., KONURALP BAGLIK YOKUSU, KONURALP ÇILIMLI, KONURALP ESER, KONURALP ESER SK., KONURALP GÜVEN, MEZARLIK, OSMANCA, OSMANCA KÖYÜ YOLU, SEKERPINAR3, SEKERPINAR4, TEKIRPINAR, TRAFO SK., YAKA, YAKA KÖYÜ YOLU, YAYLA KÖYÜ İÇ YOLU, YAYLA KÖYÜ YOLU, YAYLA KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Nisan Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, MERKEZ, TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 16151., 2617., KÜÇÜK SANAYİ GİRİŞİ, TAŞKÖPRÜ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Nisan Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 5500. CD., 5553. SK., 5556. SK., 5557., 5557. SK., 5558., 5558. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 22 Nisan Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULUCAMI, ULUCAMİ mahallelerinde 151., 155., DEMİRCİLER SK., KALYON 2 SK., KALYON. SK., KARANFİL SK., KONURALP SK., SÜMER, ŞANDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 22 Nisan Salı 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULUCAMI, ULUCAMİ mahallelerinde 127., COŞKUN SK., KARADERE SK., NUMANLAR, NUMANLAR SK., SEHIT ÖMER HALISDEMIR, ŞEHİT FİKRİ ÖZTÜRK CD., YENİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 22 Nisan Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLIK, ÜST mahallelerinde ÇAMLIK, ÇATALÇAM KÖYÜ İÇ YOLU, ÜST sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 22 Nisan Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIDOGAN, YENİDOĞAN mahallelerinde 116 SK., 116. SK., ÇEVRE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 22 Nisan Salı 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIDOGAN, YENİDOĞAN mahallelerinde 118., 123., 153., ADAPAZARI BOLU YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 22 Nisan Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIRNIK mahallelerinde arsaklar iç yolu, ÇIRNIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 22 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde 71., AKŞEMSEDDİN SK., YESIL, YURT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 22 Nisan Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIÇKI mahallelerinde BIÇKI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 22 Nisan Salı 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde IÇMELER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.